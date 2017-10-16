كيف تحظى بفرش أنيق بميزانية قليلة؟

يرى كثيرون أنه لتصميم أي منزل بشكل أنيق وذوق سليم والحصول على النتيجة المطلوبة في إطلالته النهائية، سيحتاج الأمر بكل تأكيد إلى حافظة مليئة بالأموال! ولكن هنا ومن خلال هذا المقال سنؤكد لك أنه يمكن تحقيق ذلك دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من الأموال، أي أن تحظى بمنزلًا شديد الأناقة، بميزانية معقولة، تتحقق فيه كافة العناصر الجمالية والوظيفية.
يمكن لذلك فقط ان يحدث مع اتباع أحدث اتجاهات التصميم الداخلي، كالنمط المينيمال مثلًا والذي يدعو إلى استخدام عناصر ديكورية بسيطة للغاية تأسر بهدوئها كل من ينظر إليها.. لا تزال الفرصة أمامك لتقليص ميزانية فرش وتأثيث منزلك، وستجد الحل حتمًا من خلال إرشادات خبراء هوميفاي فيما يلي.
إذا كنت ترغب في إعداد شقتك بتكلفة قليلة وأنيقة في الوقت ذاته، عليك أن تبدأ باتباع نمط الحد الأدنى أو المينيمال
النمط التبسيطي. في حال إن كانت المساحة بمنزلك قابلة للتمديد، سيكون كل ما عليك فعله هو إزالة الحواجز -أي اتباع سياسة الدمج- والقيام بالأمر نفسه مع الأثاث والإكسسوارات غير الضرورية بحرص ولكن مع مراعاة عدم تحويل الساحة إلى فراغ لا معنى له، ثم ستقوم بإضافة بعض تلك العناصر فقط التي تتناسب مع طبيعة النمط، وربما إعادة هكيلتها بالشكل الذي يعبر عنه.
أما إن كنت تنتقل إلى منزلًا جديدًا، فسيكون الأمر أكثر سهولة لأنك بذلك ستتحكم في العناصر التي تعبر عن النمط المينيمال، في هذه الحالة، عليك بترك مساحة فضاء لا بأس بها تعزز الشعور بالبراح والسعة المطلوبين لتحقيق نمط الحد الأدنى والذي أساسه بساطة التفاصيل والعناصر. في كثير من الأحيان، يمكن للتفاصيل الصغيرة أن تنتج آثار رائعة، كالاستعانة بلوحة جميلة، أو مجموعة براويز أنيقة، سيكون لأي من الخيارين تأثير قوي وملحوظ على جدار فارغ بين رفوف الكتب والعناصر الزخرفية.
وأخيرًا، في حال إذا كنت تنوي العيش لفترة طويلة بهذه الشقة، سيواجهك صعوبة أكبر في الحفاظ على روح النمط التبسيطي بالمنزل، وستضطر حينها إلى جمع العناصر غير الضرورية من التي لا تعبر عن هذا النمط الديكوري ووضعها في صناديق، ثم تخبئتها في مكان بعيد عن الأنظار بالطابق السفلي/قبو المنزل.
إذا قرر الإنسان تحقيق المثل الجمالية من البساطة، ستكون النتيجة مبهرة بكل المقاييس، وهنا نقصد بالقول عدم ضرورة اللجوء إلى أثاث وفرش مكلف وخارج عن المألوف في تصميمه عند تأثيث منازلنا على النمط التبسيطي، بل بالعكس يمكنك استثمار ميزانيتك في عدد قليل من العناصر الديكورية البسيطة التي تتمتع بشكل جمالي أنيق لتملأ بها جزءًا من الفراغ وتفي بالغرض.
وعلى سبيل المثال، اقتناء كرسي لطيف كالمعروض في الصورة أو أريكة بسيطة التصميم ستكون لافتة للأنظار في الوحدات السكنية التي تتبع نمط الحد الأدنى. المصابيح أيضًا والرفوف والستائر جميعها لمسات ديكورية تشكل عامل جذب لمنزلك وتلعب دورًا هامًا في إطلالته النهائية. بعض البائعين يتوفر لديهم نسخ مماثلة لبعض التحف والإكسسوارات والأنتيكات المعروفة بسعر معقول نسبيًا، يمكنك اقتناء عنصر أو عنصرين من تلك الإكسسوارات لتزيين منزلك المينيمالي.
هناك طريقة أخرى لتجعل الفضاء الخاص بك مستغلًا بشكل مقبول، وهي وضع اللوحات الفنية أو بعض المطبوعات ذات النقوش والرسومات على أحد الجدران ومابالك لو كانت قطع فريدة من نوعها أو تم تثبيتها على الجدار بشكل متسلسل، بالطبع ستمنح غرفتك مظهر راقي وأنيق جدًا.
أقل هو أكثر هو واحد من الافتراضات الأساسية لنمط الحد الأدنى، وهذا يعني أنه من خلال التخلي عن الزينة الزائدة والأثاث المبهرج والإكسسوار غير الضروري، يظهر الجوهر أو الجمال الحقيقي من الغرفة بوضوح.
فعلى سبيل المثال، الغرفة الواضحة أمامنا في الصورة لم تعتمد في أثاثها إلا على جلسة بسيطة مكونة من 3 مقاعد باللون الأخضر وطاولة بحجم معقول تتوسطهم جميعًا بلمسة خشبية، فيما يغلف الإطار العام للغرفة درجات لونية محايدة في الأرضية والجدران.
الملحقات الفردية عادة ما يرحب بها في نظام الحد الأدنى، أريكة خاصة أو طاولة الطعام غير عادية، تظهر أفضل بكثير في غرفة من تصميم الحد الأدنى بدلًا من تنافسها مع مختلف الملحقات الأخرى بالغرفة.
ليس هناك شيء أروع من تصميم كلاسيكي كهذا من القرن العشرين، سواء بعنصر الإضاءة الساحرة الصادرة عن السقف الأنيق أو روعة منطقة الجلوس الخارجة عن المألوف والتي لا تشوبها شائبة. فـ تاريخ تصميم الأثاث مليء بالملحقات الجذابة التي تجعل الحياة أكثر جمالًا.
في منزل بنمط الحد الأدنى يمكنك الحصول على مساحة وظيفية لا مثيل لها، وذلك بعد التـفكير في الخيارات المختلفة للجدران الأربعة من كل غرفة قبل عملية التأثيث ومحاولة اتخاذ القرار الصحيح.. فهل ستتبع النهج الحداثي من مدرسة تشارلز إيمز الذي يميل إلى استخدام العناصر الجذابة والدمج بينها، أم ستتبع النهج الشبابي من مدرسة يورغ أوتزون، والتي وجدت كثير من المقلدين على مدار العديد من السنوات؟ أم النهج الأنيق لـ ألفار آلتو، أم النهج الوظيفي لمصممين مثل جان بروفي أو أرني جاكوبسن؟
إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل إطلالة لمنزلك بميزانية منخفضة، عليك أن تولي اهتمامًا كبيرًا للتفاصيل؛ لأن التفاصيل هي الأشياء التي يمكن أن يتمتع بها الشخص دائمًا!
وتشمل التفاصيل النموذجية على سبيل المثال، الاستعانة بالصور أو التذكارات من العطلات والمناسبات المختلفة الخاصة بالأسرة واستخدامها في تزيين بعض المساحات في المنزل، فيمكن وضعها على إحدى الطاولات أو على البوفيه وربما تثبيتها على جدار فارغ فتمنحه شخصية مستقلة وطابع خاص وتزيد من جاذبية الشقة بشكل عام.
التفاصيل ليست فقط تضمن أن يشعر زوار منزلك بالسرور أثناء تواجدهم بالمنزل، ولكنها أيضًا تضمن شعور السكان أنفسهم بالراحة في منزلهم على المدى الطويل.
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الـرائحة العَطِرة تزيد من جودة الحياة في منازلنا بشكل كبير.. إليكم حيل خاصة للحفاظ على رائحة طيبة لكل غرفة على حدة:
1. يجب تجفيف المناشف الرطبة خارجًا خصوصًا في فصل الصيف، فمع زيادة الرطوبة بالحمام، تتسبب المنسوجات والملابس في نشر روائح كريهة.
2. أولئك الذين يستخدمون الصابون في الحمام، لن يستفيدوا منه فقط في غسل أيديهم، ولكن أيضًا من تفتيت بقاياهم في قلب المرحاض.
3. في غرفة المعيشة، قم بوضع الزهور الطبيعية كاللافندر والجاردينيا والياسمين، فجميعهم ينشر رائحة لطيفة جدًا.
4. من أجل الحصول على غرفة نوم برائحة جيدة، يجب مراعاة تهويتها بشكل كاف في الصباح – بما في ذلك المفرش والوسائد (في الصيف عادة على الشرفة).
5. لتجنب الروائح الكريهة من المطبخ، يفضل إغلاق الباب عند الطهي، وفتح النافذة للحصول على التهوية اللازمة.