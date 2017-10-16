كيف تحظى بفرش أنيق بميزانية قليلة؟

إذا كنت ترغب في إعداد شقتك بتكلفة قليلة وأنيقة في الوقت ذاته، عليك أن تبدأ باتباع نمط الحد الأدنى أو المينيمال النمط التبسيطي . في حال إن كانت المساحة بمنزلك قابلة للتمديد، سيكون كل ما عليك فعله هو إزالة الحواجز -أي اتباع سياسة الدمج- والقيام بالأمر نفسه مع الأثاث والإكسسوارات غير الضرورية بحرص ولكن مع مراعاة عدم تحويل الساحة إلى فراغ لا معنى له، ثم ستقوم بإضافة بعض تلك العناصر فقط التي تتناسب مع طبيعة النمط، وربما إعادة هكيلتها بالشكل الذي يعبر عنه.

أما إن كنت تنتقل إلى منزلًا جديدًا، فسيكون الأمر أكثر سهولة لأنك بذلك ستتحكم في العناصر التي تعبر عن النمط المينيمال، في هذه الحالة، عليك بترك مساحة فضاء لا بأس بها تعزز الشعور بالبراح والسعة المطلوبين لتحقيق نمط الحد الأدنى والذي أساسه بساطة التفاصيل والعناصر. في كثير من الأحيان، يمكن للتفاصيل الصغيرة أن تنتج آثار رائعة، كالاستعانة بلوحة جميلة، أو مجموعة براويز أنيقة، سيكون لأي من الخيارين تأثير قوي وملحوظ على جدار فارغ بين رفوف الكتب والعناصر الزخرفية.

وأخيرًا، في حال إذا كنت تنوي العيش لفترة طويلة بهذه الشقة، سيواجهك صعوبة أكبر في الحفاظ على روح النمط التبسيطي بالمنزل، وستضطر حينها إلى جمع العناصر غير الضرورية من التي لا تعبر عن هذا النمط الديكوري ووضعها في صناديق، ثم تخبئتها في مكان بعيد عن الأنظار بالطابق السفلي/قبو المنزل.