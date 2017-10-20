6 أفكار رائعة للجدران العالية

للجدران العالية مزايا عديدة تجعلك تسعى وراء اقتناء منزلًا يتمتع خصيصًا بتلك السمة.. من أبرز مزايا الجدران العالية، أنها تثير لدى أصحاب المنزل الشعور بالسعة الكبيرة والبراح من ناحية وهو ما يجعلهم يشعرون بالراحة المطلقة، كما أنها في الوقت ذاته توفر لهم الكثير من المساحة للإبداع من ناحية أخرى. ورغم ذلك إلا ان عملية تهيئتها ديكوريًا من الناحية الجمالية والوظيفية ليست سهلة كما قد يظن البعض وهو ما سنلمسه هنا في هذا المقال.
توفر الجدران العالية إمكانات تصميم رائعة والتي لا تُحَقق دائمًا التأثير المطلوب في المنازل ذاته الجدران متوسطة الارتفاع. تنجح تلك الأولى في خلق مساحة جذابة تلفت الزائرين كثيرًا إلى منزلك خصوصًا إن لجأت إلى لمسة ديكورية أخاذة كتصميم الأسقف المعلقة. إذا كنت تبحث عن الإلهام الحقيقي، يجب أن تبقي عينيك مفتوحة وخاصة في المباني القديمة التي شيدها عباقرة التصميم الداخلي من ذوي الخبرة.
إذا كنت تتمتع بمنزل ذو سقف مرتفع وجدران عالية، يمكنك اللجوء إلى خيارين عمليين في تصميمه الداخلي، إما أن تستغل هذا الارتفاع في تصميم جدران حيوية تُستَخدم في عمليات التخزين للأغراض الرفيعة من خلال إضافة أرفف طائرة أنيقة وبسيطة، أو الاستغناء عن بعض الجدران العالية في سبيل استغلال المساحة العلوية بشكل مختلف كما هو موضح بالصورة.
إن فضّلت فكرة تخفيض السقف بأحد أجزاء المنزل والحد من ارتفاع بعض الجدران الداخلية، يمكنك خلق مساحة حرة فوق السقف الجديد مباشرة والموازي للسقف الأصلي، وفي هذه الحالة سيتوفر لك مساحة جديدة إضافية تستطيع استخدامها بشكل فردي وفقًا لاحتياجاتك. ولإتمام الفكرة على أكمل وجه، عليك بتصميم درج بسيط ومثير للإعجاب يربط المساحات بذكاء شديد ويمنحك بدوره وصولًا مريحًا وآمنًا إلى المساحة التخزينية العلوية.
تستطيع الجدران العالية أن تفتح لك إمكانيات غير عادية من حيث تصميم الجدران، فمعها تخرج عن نمطية الديكورات العادية للجدران وتذهب إلى استخدام لمسات ديكورية ذات تأثيرات بصرية جاذبة للانتباه وهذا يمكن أن يؤدي إلى نتائج مثيرة للإعجاب وهو أمر غير مضمون تحقيقه في كل منزل عائلي.
مع القليل من الجهد نسبيًا، يمكنك تثبيت أرضية وسيطة في الغرف ذات الجدران العالية. ومع مساعدة من خبير تصميم داخلي، يمكنك الحصول على مساحة إضافية خارجة عن المألوف تشبه في هيئتها الخارجية التصميم السابق إلى حد كبير. هناك العديد من المواد/الخامات المتاحة لتطبيق هذه الفكرة بمنزلك، ولكن يجب عليك أولًا اختيار النمط الديكوري المحبب اتباعه في التصميم.
الأسقف المعلقة تبدو دائمًا مؤثرة جدًا بإطلالة أي منزل وتمنحه مظهر جذاب. توفر الغرف ذات السقف المرتفع أفضل الظروف لتطبيق الأسقف المعلقة. وفي الوقت نفسه، فإن السقف المعلق يفتح أيضًا مجالًا لاستخدام الأدوات التقنية. في كثير من الأحيان، يتم تعليق السقوف في درجات مختلفة فتبدو وكأنها طبقات فردية متدرجة تظهر على الفور عند دخول الغرفة.
يمكن للمنازل الحديثة الاستفادة من السقف المعلق لأنها توفر مساحة لتصميم إضاءة استثنائية وغير عادية. مع القليل من الجهد، يمكن خفض سقف الغرفة بمنصات تركيب معقدة مع تزويدها بمصادر إضاءة غير مباشرة مما يوفر لك ضوء دافئ في المساء كما يمكن أيضًا تركيب أنظمة التهوية وتكييف الهواء.
على عكس الجدران مع ارتفاع متوسط للغرفة، الرفوف مرئية بشكل جيد جدًا على الجدران العالية التي تمتد إلى السقف. وكما نرى الرفوف متوفرة بنمطيها المفتوح والمغلق. إذا تم تغطية الجدار كاملًا بالرفوف، فستُشَكل تلك الأخيرة تصميم الجدار ويمكن الاستغناء عن ورق الحائط والألوان كما هو واضح أمامنا في الصورة.
هذه الرفوف يمكن استخدامها بشكل فردي، فمن ناحية، يمكن تركيبها بشكل طبيعي على جدار الغرفة. ومن ناحية أخرى يمكن تصميم جدار مفتوح يحمل أرفف على كلا الجانبين، وفي هذه الحالة يكون الجدار بمثابة حاجز ديكوري فاصل بين غرفتين. يمكن للأرفف أن تكون مضيئة بذوق ومزينة بالكتب أو الملحقات. سواء إن اخترت أي النمطين لتصميم الجدران العالية، لن يتطلب الأمر منك سوى القليل من الجهد التقني، وستحصل في النهاية على مظهر أنيق لبيتك يحسدك الجميع عليه، فضلا عن توفير مساحة إضافية لتخزين مختلف الأغراض.
الجدران العالية هي أساسًا ظاهرة من ظواهر الأساليب المعمارية ذات الطابع التاريخي. إذا كنت تبحث خصيصًا عن الغرف عالية السقف، سيكون تزيين الجدران بالإطارات واللوحات الفنية فكرة سديدة كما هو موضح بالصورة. غالبًا ما سيلجأ لهذه الفكرة تحديدًا من هم عشاق الفن والثقافة.
خبراء الديكور الحقيقيين لا يعتمدون فقط على عدد كبير من الأجسام الفنية، ولكنهم يهتمون أكثر بكيفية ترتيب تلك النماذج الإبداعية. توفر الجدران العالية بالطبع ظروف مثالية لذلك، كما يكون لعنصر الإضاءة الفردية أيضًا تأثير ساحر وملموس على إطلالة الجدران إن تم توظيفه بشكل صحيح.
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في بعض الأحيان تكون الجدران العالية غير مقبولة المنظر خصوصًا غن لم تزين بأي عناصر ديكورية كما هو الحال هنا. في مثل هذه الحالات، أمامك حيلة ديكورية ذكية وعملية وهي اللجوء للأسقف المعلقة والتي توفر بديلًا جذابًا لمنزلك من الداخل بكل المقاييس.
بقليل من الجهد، يمكنك تجميل المساحة الداخلية بحاجز أنيق يفصل الساحة إلى منطقتين -خصوصًا إن كانت كبيرة المساحةح مما يمنحها إطلالة خارجة عن المألوف وذلك إن اعتمدت في تثبيتها على السقف وليس الأرضية. يمكن للإضاءة غير المباشرة أن تصنع الفارق، فعلى سبيل المثال، أن تضيء برفق مركز الغرفة بوحدة إضاءة قوية تستخدم عند الدراسة أو العمل، كما تستعين بمصدر آخر في إضاءة الغرفة كسبوتات الإضاءة السقفية أو الجانبية ليقضي أفراد الأسرة وقتهم بشكل مريح أمام التلفزيون في غرفة المعيشة. من كل ما سبق ستتمكن من الحصول على تأثير بصري سحري بكل أرجاء الغرفة.