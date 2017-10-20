6 أفكار رائعة للجدران العالية

للجدران العالية مزايا عديدة تجعلك تسعى وراء اقتناء منزلًا يتمتع خصيصًا بتلك السمة.. من أبرز مزايا الجدران العالية، أنها تثير لدى أصحاب المنزل الشعور بالسعة الكبيرة والبراح من ناحية وهو ما يجعلهم يشعرون بالراحة المطلقة، كما أنها في الوقت ذاته توفر لهم الكثير من المساحة للإبداع من ناحية أخرى. ورغم ذلك إلا ان عملية تهيئتها ديكوريًا من الناحية الجمالية والوظيفية ليست سهلة كما قد يظن البعض وهو ما سنلمسه هنا في هذا المقال.

توفر الجدران العالية إمكانات تصميم رائعة والتي لا تُحَقق دائمًا التأثير المطلوب في المنازل ذاته الجدران متوسطة الارتفاع. تنجح تلك الأولى في خلق مساحة جذابة تلفت الزائرين كثيرًا إلى منزلك خصوصًا إن لجأت إلى لمسة ديكورية أخاذة كتصميم الأسقف المعلقة. إذا كنت تبحث عن الإلهام الحقيقي، يجب أن تبقي عينيك مفتوحة وخاصة في المباني القديمة التي شيدها عباقرة التصميم الداخلي من ذوي الخبرة.