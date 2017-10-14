10 أسباب تخبرك لماذا أنت بحاجة الى حديقة جافة

تصميم حديقة جافة في منزلك بدلاً من المسبح أو الحديقة الطبيعية المتعارف عليها يعتبر اختيار غير معتاد في الحقيقة و لكن اختيارات الناس جرت عليها العادة أن تكون في الحديقة الواسعة ذات المساحة دون تفاصيل لاعطاء مساحة أكبر للتمشي و لقامة الولائم و غيرها، و لكن هل فكرت يوماً أن تخرج قليلاً عن المألوف و تفكر في مدى ملائمة الحدائق الجافة لمنزلك، تلك الحدائق المستوحاة من النمط الياباني للتنسيق الخارجي للمساحات الخضراء بواسطة الأحجار و الزلط و قليل من المساحات الخضراء ، الكثير من الأفكار قد تكون بين يديك لو مجرد فكرت في تصميمها في كتاب الأفكار هذا مع هوميفاي .
الاسترخاء بوجود الاحجار فاتحة اللون برفقة الصخور و بعض النباتات الخشنة مسألة تدعو للتأمل و خاصة لو كانت في جزء من حديقتك أو في المساحة الخارجية كلها من منزلك بشرط أن تجهز لها ممرات داخلية خاصة خصوصاً لو كانت الأرضيات فيها من الزلط
الحديقة الجافة يمكن أن تصمم بشكل جمالي في لفتة مكانية صغيرة المساحة و ليست في مساحة الحديقة كلها مما يضيف شيء من التنوع على سائر التصميم الخارجي المحيط بالمنزل
المنطقة المحيطة بالمنزل تحتاج لبعض التنويع خصوصاً لو كنت في منطقة تفتقر للجمال الطبيعي بطبيعة المدن الحديثة في عالمنا اليوم فتكون الحديقة الجافة من أقصر الطرق و أجملها للحصول على لمسات طبيعية جميلة تزين حدود منزلك
الحديقة لو كانت صغيرة المساحة فإن تصميم حديقة جافة فيها سيكون مناسب و ممتع لأنها لاتحتاج للمساحات الكبيرة لكي تبرز جمالها يكفي فقط جزء صغير لتحقيق لفت الانتباه
الالهواء الطلق المنعش يحتاج لتفاصيل تزينه و تزخرف أسوار المنزل من الداخل لذا فإن الإثراء الذي تضيفه الحديقة الجافة يضمن لك الحصول على ماترغب من تأمل و هدوء و استرخاء
الطراز الياباني يعتبر الأصل في الحدائق الجافة و المصنوعة بالحجر و الطوب و الزخارف من الزلط و غيرها و قد تكون طريقة تقطيع و تنسيق الاشجار ذات النكهة الآسيوية مثال حي على تحقيق اللمسة اليابانية في الحديقة
في أي ثقافة و نمط ليس فقط الآسيوي منها أو الياباني تحديداً و لكن النسق العام لحديقة جافة يكون مواتياً و مناسباً للتألق في أي نمط أو طراز زخرفي تختاره
الألوان و التنوع في حديقتك الجافة قد يزيد لديك الشعور بالحيوية و ايجاببية التصميم بشكل عام نظراً لألوان الزهور و حيادية الأحجار الرائعة التي تحدث تلاقي و اندماج مطلوب بشدة في مثل تلك المساحات الخارجية
في هذا الرسم تلاحظ كيف أن الحديقة الجافة يمكن أن تصمم في قلب باقة من الخضرة دون أدنى مشكلة أو قيود
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و على أرض الواقع الأمور تبدو أفضل بكثير بفضل الرخاميات الأرضية و الطوب المتكلس حول الأسوار و المشكل للمقاعد الثابتة في الحديقة بطريقة رائعة و مبتكرة .
الطبيعة الساحرة تتوفر بشدة في مثل تلك النوعية من الطرازات الآسيوية في تصميم الحدائق الخارجية التي تتمتع بفوضى خلاقة و تنسيق الجوانب و الأسوار بشكل أكثر دقة مما يجعل امامك لوحة طبيعية داخل حدود منزلك دون أدنى مبالغة