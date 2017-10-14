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10 أسباب تخبرك لماذا أنت بحاجة الى حديقة جافة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Die Anwendung japanischer Gartenkunst bei der Gestaltung von Gärten, japan-garten-kultur japan-garten-kultur مسبح
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تصميم حديقة جافة في منزلك بدلاً من المسبح أو الحديقة الطبيعية المتعارف عليها يعتبر اختيار غير معتاد في الحقيقة و لكن اختيارات الناس جرت عليها العادة أن تكون في الحديقة الواسعة ذات المساحة دون تفاصيل لاعطاء مساحة أكبر للتمشي و لقامة الولائم و غيرها، و لكن هل فكرت يوماً أن تخرج قليلاً عن المألوف و تفكر في مدى ملائمة الحدائق الجافة لمنزلك، تلك الحدائق المستوحاة من النمط الياباني للتنسيق الخارجي للمساحات الخضراء بواسطة الأحجار و الزلط و قليل من المساحات الخضراء ، الكثير من الأفكار قد تكون بين يديك لو مجرد فكرت في تصميمها في كتاب الأفكار هذا مع هوميفاي .

1- استرخاء نقي

ZEN-Garten, Gärten für die Seele - Harald Lebender Gärten für die Seele - Harald Lebender حديقة
Gärten für die Seele – Harald Lebender

Gärten für die Seele - Harald Lebender
Gärten für die Seele – Harald Lebender
Gärten für die Seele - Harald Lebender

الاسترخاء بوجود الاحجار فاتحة اللون برفقة الصخور و بعض النباتات الخشنة مسألة تدعو للتأمل و خاصة لو كانت في جزء من حديقتك أو في المساحة الخارجية كلها من منزلك بشرط أن تجهز لها ممرات داخلية خاصة خصوصاً لو كانت الأرضيات فيها من الزلط

2- يمكن تطبيقها في كل مكان

Die Anwendung japanischer Gartenkunst bei der Gestaltung von Gärten, japan-garten-kultur japan-garten-kultur حديقة
japan-garten-kultur

japan-garten-kultur
japan-garten-kultur
japan-garten-kultur

الحديقة الجافة يمكن أن تصمم بشكل جمالي في لفتة مكانية صغيرة المساحة و ليست في مساحة الحديقة كلها مما يضيف شيء من التنوع على سائر التصميم الخارجي المحيط بالمنزل

3- تجمل المنطقة الخارجية للمنزل

Die Anwendung japanischer Gartenkunst bei der Gestaltung von Gärten, japan-garten-kultur japan-garten-kultur حديقة
japan-garten-kultur

japan-garten-kultur
japan-garten-kultur
japan-garten-kultur

المنطقة المحيطة بالمنزل تحتاج لبعض التنويع خصوصاً لو كنت في منطقة تفتقر للجمال الطبيعي بطبيعة المدن الحديثة في عالمنا اليوم فتكون الحديقة الجافة من أقصر الطرق و أجملها للحصول على لمسات طبيعية جميلة تزين حدود منزلك

4- تناسب المساحات الصغيرة

moderner Garten, Beate Schröder Landschaftsarchitektin Beate Schröder Landschaftsarchitektin حديقة
Beate Schröder Landschaftsarchitektin

Beate Schröder Landschaftsarchitektin
Beate Schröder Landschaftsarchitektin
Beate Schröder Landschaftsarchitektin

الحديقة لو كانت صغيرة المساحة فإن تصميم حديقة جافة فيها سيكون مناسب و ممتع لأنها لاتحتاج للمساحات الكبيرة لكي تبرز جمالها يكفي فقط جزء صغير لتحقيق لفت الانتباه 

5- تساعد على التأمل في الهواء الطلق

Die japanischen Gärten um Schloss Eickhof, japan-garten-kultur japan-garten-kultur حديقة
japan-garten-kultur

japan-garten-kultur
japan-garten-kultur
japan-garten-kultur

الالهواء الطلق المنعش يحتاج لتفاصيل تزينه و تزخرف أسوار المنزل من الداخل لذا فإن الإثراء الذي تضيفه الحديقة الجافة يضمن لك الحصول على ماترغب من تأمل و هدوء و استرخاء 

6- حديقة الأحلام بلمسة يابانية

Die Anwendung japanischer Gartenkunst bei der Gestaltung von Gärten, japan-garten-kultur japan-garten-kultur حديقة
japan-garten-kultur

japan-garten-kultur
japan-garten-kultur
japan-garten-kultur

الطراز الياباني يعتبر الأصل في الحدائق الجافة و المصنوعة بالحجر و الطوب و الزخارف من الزلط و غيرها و قد تكون طريقة تقطيع و تنسيق الاشجار ذات النكهة الآسيوية مثال حي على تحقيق اللمسة اليابانية في الحديقة 

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7- في أي ثقافة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

في أي ثقافة و نمط ليس فقط الآسيوي منها أو الياباني تحديداً و لكن النسق العام لحديقة جافة يكون مواتياً و مناسباً للتألق في أي نمط أو طراز زخرفي تختاره 

8- حيوية

asiatischer Garten, jwgartendesign jwgartendesign حديقة
jwgartendesign

jwgartendesign
jwgartendesign
jwgartendesign

الألوان و التنوع في حديقتك الجافة قد يزيد لديك الشعور بالحيوية و ايجاببية التصميم بشكل عام نظراً لألوان الزهور و حيادية الأحجار الرائعة التي تحدث تلاقي و اندماج مطلوب بشدة في مثل تلك المساحات الخارجية

9- خضرة على الرسم

Moderner Japangarten als immergrünes Wohnzimmer, Naturform Japangärten & Koiteichbau Naturform Japangärten & Koiteichbau حديقة
Naturform Japangärten &amp; Koiteichbau

Naturform Japangärten & Koiteichbau
Naturform Japangärten &amp; Koiteichbau
Naturform Japangärten & Koiteichbau

في هذا الرسم تلاحظ كيف أن الحديقة الجافة يمكن أن تصمم في قلب باقة من الخضرة دون أدنى مشكلة أو قيود

إقرأ : منزل الأحلام الأبيض.. حقيقة

خضرة في الحقيقة

Moderner Japangarten als immergrünes Wohnzimmer, Naturform Japangärten & Koiteichbau Naturform Japangärten & Koiteichbau حديقة
Naturform Japangärten &amp; Koiteichbau

Naturform Japangärten & Koiteichbau
Naturform Japangärten &amp; Koiteichbau
Naturform Japangärten & Koiteichbau

و على أرض الواقع الأمور تبدو أفضل بكثير بفضل الرخاميات الأرضية و الطوب المتكلس حول الأسوار و المشكل للمقاعد الثابتة في الحديقة بطريقة رائعة و مبتكرة .

10- تمتع بالطبيعة

Die Anwendung japanischer Gartenkunst bei der Gestaltung von Gärten, japan-garten-kultur japan-garten-kultur مسبح
japan-garten-kultur

japan-garten-kultur
japan-garten-kultur
japan-garten-kultur

الطبيعة الساحرة تتوفر بشدة في مثل تلك النوعية من الطرازات الآسيوية في تصميم الحدائق الخارجية التي تتمتع بفوضى خلاقة و تنسيق الجوانب و الأسوار بشكل أكثر دقة مما يجعل امامك لوحة طبيعية داخل حدود منزلك دون أدنى مبالغة 

9 نباتات مثالية لغرفة النوم
حديقتك الجافة بين يديك 

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