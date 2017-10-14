10 أسباب تخبرك لماذا أنت بحاجة الى حديقة جافة

تصميم حديقة جافة في منزلك بدلاً من المسبح أو الحديقة الطبيعية المتعارف عليها يعتبر اختيار غير معتاد في الحقيقة و لكن اختيارات الناس جرت عليها العادة أن تكون في الحديقة الواسعة ذات المساحة دون تفاصيل لاعطاء مساحة أكبر للتمشي و لقامة الولائم و غيرها، و لكن هل فكرت يوماً أن تخرج قليلاً عن المألوف و تفكر في مدى ملائمة الحدائق الجافة لمنزلك، تلك الحدائق المستوحاة من النمط الياباني للتنسيق الخارجي للمساحات الخضراء بواسطة الأحجار و الزلط و قليل من المساحات الخضراء ، الكثير من الأفكار قد تكون بين يديك لو مجرد فكرت في تصميمها في كتاب الأفكار هذا مع هوميفاي .