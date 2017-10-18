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7 أفكار مذهلة لتصميم الحمامات ذات المساحة الصغيرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Spaces, Levels Studio Levels Studio حمام
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الحمام من الغرف الحيوية في المنزل والتي ينبغي تحري الدقة في الحصول على تصميم أنيق يرضيك حيث يتم التردد عليها باستمرار طوال اليوم، والجدير بالذكر أن الكثير من الناس يمكنهم خسارة منزل مميز فقط لأنهم قد رأوا أن الحمام مساحته صغيرة، لكن هذا بالتأكيد يعتبر خطأ كبير؛ لأن تصميم الحمامات الصغيرة لم يكن مشكلة كبيرة على الإطلاق في هذه الآونة نظرًا لظهور الكثير من الحيل والأفكار التي تفيد في حسن التصرف مع تصميم الحمامات الصغيرة والخروج في النهاية بحمام أنيق ومميز بأجواء الراحة.

سنقوم اليوم بتقديم 7 أفكار جديدة ومميزة لتصميم الحمامات الصغيرة بطريقة مذهلة تجعلك ترغب في تنفيذها سريعًا.

1- استغلال المساحة أسفل الحوض

Spaces, Levels Studio Levels Studio حمام
Levels Studio

Spaces

Levels Studio
Levels Studio
Levels Studio

لم يعد هناك حاجة لاستخدام أحواض كبيرة في الحمامات المنزلية خاصةً الصغيرة في المساحة، فكما نرى في هذا التصميم تم استخدام حوض صغير وتم استغلال المساحة أسفله بإغلاقها لتكون بمثابة وحدة تخزين كاملة والابتعاد عن وضع أدوات التنظيف والمناشف في كل مكان، عملت الإضاءة الصناعية التي تم استخدامها في كافة أرجاء الحمام على تعزيز عنصر الإشراق ووضوح أناقة الرخام اللامع.

2- في جهة واحدة

A Window to the Serenity, Penguin Environmental Design L.L.C. Penguin Environmental Design L.L.C. حمام
Penguin Environmental Design L.L.C.

Penguin Environmental Design L.L.C.
Penguin Environmental Design L.L.C.
Penguin Environmental Design L.L.C.

من الأفكار الجديدة لحسن التصرف مع الحمامات الصغيرة هو وضع كافة الأدوات الصحية في جهة واحدة لتكون الجهة المقابلة فارغة تسمح بحرية الحركة داخل الحمام، وتم الاعتماد في هذا الحمام على الإضاءة الطبيعية من خلال تصميم نافذة كبيرة أعلى البانيو لمزيد من الأناقة والرقي.

3- وحدة حوض مودرن مميزة

Moveis de banho, Amplitude - Mobiliário lda Amplitude - Mobiliário lda حمام
Amplitude – Mobiliário lda

Amplitude - Mobiliário lda
Amplitude – Mobiliário lda
Amplitude - Mobiliário lda

باتباع النمط الاسكندنافي المحايد الذي يتسم بالهدوء المفرط تم تصميم حمام صغير في المساحة بطريقة نظامية رائعة، فقد تم إغلاق الجزء أسفل الحوض وتصميمه كوحدة كاملة مكونة من أرفف مفتوحة وأخرى مغلقة لأغراض التخزين، كما تم تصميم كابينة استحمام زجاجية جانب مساحة الحوض ليبدو تصميم الحمام أكثر تنظيمًا.

4- وحدة استحمام شفافة

Casa Verde, Hany Saad Innovations Hany Saad Innovations حمام
Hany Saad Innovations

Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations

حمام مميز تم تصميمه بالكامل من الرخام الأبيض، لكن أهم ما يميزه هو وحدة الاستحمام المستقلة المنفصلة عن الحمام بباب زجاجي شفاف أضاف لمسة أنيقة على أجواء هذا الحمام الصغير، المرآة الموجودة أعلى الحوض تم تثبيتها لتكون مدفونة داخل الجدار ولإبراز هذا العمل الفني تم إضاءة الجزء المحيط بها بفرع إضاءة باللون الأصفر الرائع.

5- التنوع في استخدام الأسطح العاكسة داخل الحمامات

homify حمام حجر Beige
homify

homify
homify
homify

المرايا والأسطح العاكسة تعتبر من الحيل الرائعة التي تجعلك تشعر باتساع مساحة الحمام، حيث يتم سقوط الضوء عليها سواء الضوء الطبيعي أو الضوء الصناعي وينعكس في كافة أرجاء الحمام مما يعمل على تعزيز الإشراق والحصول على مزيد من الأناقة، في هذا الحمام تم التنوع في استخدام الأسطح العاكسة بين المرايا والرخام، فقد تم وضع مرآة كبيرة بجانب الحوض وأعلاه، وأيضًا تم تصميم الحمام من الرخام الداكن الذي يتميز بسطحه اللامع الذي يعكس الأضواء. كان أيضًا لاستخدام باب زجاجي شفاف خارج بانيو الاستحمام دور في الشعور باتساع المساحة والراحة.

6- اللون الأبيض واستخدام أدوات صحية مُعلقة

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka حمام
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

اعتدنا أن استخدام اللون الأبيض هو الحيلة الأمثل للتغلب على الشعور بضيق أي مساحة، وتظهر هذه الحيلة بوضوح في تصميم هذا الحمام الصغير، فقد تم تصميمه بالكامل باللون الأبيض وتم اختيار الأدوات الصحية لتكون باللون نفسه، تم تفضيل اختيار الأدوات الصحية لتكون مثبتة على الجدران دون الأرضية حتى لا يتم استهلاك أي شبر إضافي من مساحة أرضية الحمام. ظهرت أيضًا وسيلة المصمم الرائعة لاستغلال مساحة الحمام من خلال تثبيت الحوض الصغير على وحدة خشبية مزودة من الأسفل بأرفف مفتوحة وبعض الأدراج المغلقة لتخزين الأدوات ومتعلقات لنظافة.

المميز في هذا التصميم أيضًا أنه تم اختيار الأرضية لتكون من السيراميك المنقوش ببعض الزخارف الرائعة للابتعاد عن أي وسيلة للشعور بالرتابة والملل.

7- أكثر من حوض بأحجام صغيرة

Home Staging para una Venta Inmobiliaria Exitosa, Markham Stagers Markham Stagers حمام خشب
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

في حمام مساحته صغيرة للغاية تم الاتجاه مجددًا لفكرة غلق الجزء أسفل الحوض، فتم تصميم كابينة خشبية بأبواب منزلقة ليبدو الحمام على الطراز الريفي، كما تم إحداث مزيد من التناسق من خلال إحاطة المرآة ببعض الألواح الخشبية.

نلاحظ في هذا الحمام أنه لم يتم استخدام حوض واحد كبير الحجم، ولكن تم استغلال المساحة وتطبيق فكرة استخدام الأحواص الصغيرة المثبتة على الطاولات ليبدو الحمام أكثر اتساعًا وأكثر أناقة وعملية.

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