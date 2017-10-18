7 أفكار مذهلة لتصميم الحمامات ذات المساحة الصغيرة

الحمام من الغرف الحيوية في المنزل والتي ينبغي تحري الدقة في الحصول على تصميم أنيق يرضيك حيث يتم التردد عليها باستمرار طوال اليوم، والجدير بالذكر أن الكثير من الناس يمكنهم خسارة منزل مميز فقط لأنهم قد رأوا أن الحمام مساحته صغيرة، لكن هذا بالتأكيد يعتبر خطأ كبير؛ لأن تصميم الحمامات الصغيرة لم يكن مشكلة كبيرة على الإطلاق في هذه الآونة نظرًا لظهور الكثير من الحيل والأفكار التي تفيد في حسن التصرف مع تصميم الحمامات الصغيرة والخروج في النهاية بحمام أنيق ومميز بأجواء الراحة.
سنقوم اليوم بتقديم 7 أفكار جديدة ومميزة لتصميم الحمامات الصغيرة بطريقة مذهلة تجعلك ترغب في تنفيذها سريعًا.
لم يعد هناك حاجة لاستخدام أحواض كبيرة في الحمامات المنزلية خاصةً الصغيرة في المساحة، فكما نرى في هذا التصميم تم استخدام حوض صغير وتم استغلال المساحة أسفله بإغلاقها لتكون بمثابة وحدة تخزين كاملة والابتعاد عن وضع أدوات التنظيف والمناشف في كل مكان، عملت الإضاءة الصناعية التي تم استخدامها في كافة أرجاء الحمام على تعزيز عنصر الإشراق ووضوح أناقة الرخام اللامع.
من الأفكار الجديدة لحسن التصرف مع الحمامات الصغيرة هو وضع كافة الأدوات الصحية في جهة واحدة لتكون الجهة المقابلة فارغة تسمح بحرية الحركة داخل الحمام، وتم الاعتماد في هذا الحمام على الإضاءة الطبيعية من خلال تصميم نافذة كبيرة أعلى البانيو لمزيد من الأناقة والرقي.
باتباع النمط الاسكندنافي المحايد الذي يتسم بالهدوء المفرط تم تصميم حمام صغير في المساحة بطريقة نظامية رائعة، فقد تم إغلاق الجزء أسفل الحوض وتصميمه كوحدة كاملة مكونة من أرفف مفتوحة وأخرى مغلقة لأغراض التخزين، كما تم تصميم كابينة استحمام زجاجية جانب مساحة الحوض ليبدو تصميم الحمام أكثر تنظيمًا.
حمام مميز تم تصميمه بالكامل من الرخام الأبيض، لكن أهم ما يميزه هو وحدة الاستحمام المستقلة المنفصلة عن الحمام بباب زجاجي شفاف أضاف لمسة أنيقة على أجواء هذا الحمام الصغير، المرآة الموجودة أعلى الحوض تم تثبيتها لتكون مدفونة داخل الجدار ولإبراز هذا العمل الفني تم إضاءة الجزء المحيط بها بفرع إضاءة باللون الأصفر الرائع.
المرايا والأسطح العاكسة تعتبر من الحيل الرائعة التي تجعلك تشعر باتساع مساحة الحمام، حيث يتم سقوط الضوء عليها سواء الضوء الطبيعي أو الضوء الصناعي وينعكس في كافة أرجاء الحمام مما يعمل على تعزيز الإشراق والحصول على مزيد من الأناقة، في هذا الحمام تم التنوع في استخدام الأسطح العاكسة بين المرايا والرخام، فقد تم وضع مرآة كبيرة بجانب الحوض وأعلاه، وأيضًا تم تصميم الحمام من الرخام الداكن الذي يتميز بسطحه اللامع الذي يعكس الأضواء. كان أيضًا لاستخدام باب زجاجي شفاف خارج بانيو الاستحمام دور في الشعور باتساع المساحة والراحة.
اعتدنا أن استخدام اللون الأبيض هو الحيلة الأمثل للتغلب على الشعور بضيق أي مساحة، وتظهر هذه الحيلة بوضوح في تصميم هذا الحمام الصغير، فقد تم تصميمه بالكامل باللون الأبيض وتم اختيار الأدوات الصحية لتكون باللون نفسه، تم تفضيل اختيار الأدوات الصحية لتكون مثبتة على الجدران دون الأرضية حتى لا يتم استهلاك أي شبر إضافي من مساحة أرضية الحمام. ظهرت أيضًا وسيلة المصمم الرائعة لاستغلال مساحة الحمام من خلال تثبيت الحوض الصغير على وحدة خشبية مزودة من الأسفل بأرفف مفتوحة وبعض الأدراج المغلقة لتخزين الأدوات ومتعلقات لنظافة.
المميز في هذا التصميم أيضًا أنه تم اختيار الأرضية لتكون من السيراميك المنقوش ببعض الزخارف الرائعة للابتعاد عن أي وسيلة للشعور بالرتابة والملل.
في حمام مساحته صغيرة للغاية تم الاتجاه مجددًا لفكرة غلق الجزء أسفل الحوض، فتم تصميم كابينة خشبية بأبواب منزلقة ليبدو الحمام على الطراز الريفي، كما تم إحداث مزيد من التناسق من خلال إحاطة المرآة ببعض الألواح الخشبية.
نلاحظ في هذا الحمام أنه لم يتم استخدام حوض واحد كبير الحجم، ولكن تم استغلال المساحة وتطبيق فكرة استخدام الأحواص الصغيرة المثبتة على الطاولات ليبدو الحمام أكثر اتساعًا وأكثر أناقة وعملية.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، تعرف على مفهوم الإبداع في 7 تصاميم لغرف النوم المودرن