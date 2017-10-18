10 نماذج لمظلات تقيك حر الشمس

تصميم حديقتك في الهواء الطلق لايكتمل جمالها سوى بتصميم جلسات مناسبة لاستقبال الضيوف أو عائلتك أو حتى جلسات منفردة لزيادة التأمل و الشعور بالتغيير و عدم الاحساس بالملل من المكوث فترات طويلة داخل جدران المنزل، لذا فإن استغلالك لحديقتك لن يكتمل سوى بتصميم الجلسة و بالتبعية لن تستطيع ان تستغل الجلسة في النهار كما في الليل سوى بوجود مظلة تقيك حر الشمس و سخونتها نهاراً، لذا سنقدم لكم رفقة هوميفاي 10 نماذج رائعة لمظلات تناسب حديقتك و يمكنك الاختيار و الاقتباس منها كما شئت .