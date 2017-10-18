10 نماذج لمظلات تقيك حر الشمس

تصميم حديقتك في الهواء الطلق لايكتمل جمالها سوى بتصميم جلسات مناسبة لاستقبال الضيوف أو عائلتك أو حتى جلسات منفردة لزيادة التأمل و الشعور بالتغيير و عدم الاحساس بالملل من المكوث فترات طويلة داخل جدران المنزل، لذا فإن استغلالك لحديقتك لن يكتمل سوى بتصميم الجلسة و بالتبعية لن تستطيع ان تستغل الجلسة في النهار كما في الليل سوى بوجود مظلة تقيك حر الشمس و سخونتها نهاراً، لذا سنقدم لكم رفقة هوميفاي 10 نماذج رائعة لمظلات تناسب حديقتك و يمكنك الاختيار و الاقتباس منها كما شئت .
استخدام مظلة شراعية بمثل شكل الشراع المعروف في المراكب فكرة رائعة و مختلفة للمظلة كما أنها لا تحجب كل آشعة الشمس و لكن تسمح بمرور اللطيف منها و كذلك لا تغلق المجال أمام الهواء المنعش أن يصل لداخل الجلسات كما هو الحال في بعض المظلات البلاستيكية أو الزجاجية
استخدام المظلة بطريقة مزدوجة على مساحة كبيرة لا يضر من جمال الديكور في حديقتك بل يعطيك الفرصة لاستغلال أكبر مساحة فيها لتهيئة جلسات عائلية و رسمية بشكل أكبر
استخدام مظلة مطلية بألوان مختلفة قد يكون له تأثير جمالي على حديقتك و كلما تزداد درجة الدكانة في اللون تزداد درجة صد آشعة الشمس عن الجلسة التي تحتها و لكن يفضل أن تبتعد عن اللون الأسود و البني لامتصاصهم لاشعة الشمس مما سيزيد من شعورك بالحرارة أسفل منها
المظلة ليست فقط للحماية من الشمس و لكن أيضاً لتجميل شكل الجلسات و لزخرفة الحديقة و ابراز مواطن الجمال فيها، كما أن طريقة تصميم المظلة نفسها تضيف الكثير لمدخل و واجهة المنزل كما نلاحظ في هذا النموذج
المظلة يمكن أن تكون متحركة و تستطيع التحكم بها بكل سهولة عن طريق ريموت كنترول أو عن طريق حبل يدوي كما في الستائر الداخلية في المنزل و بالتالي سوف تستمتع بنهار مظلل و باليل منعش بلا قيود بينك و بين السماء
الشمسية أو المظلة الكلاسيكية تعتبر حل رائع للمساحات الصغيرة في الحدائق و للجلسات الصغيرة أيضاً و كذلك سهولة نقلها و تغيير مكانها تعطيك ميزة التحكم في تغيير شكل و هوية الحديقة كما ترغب في الوقت الذي تريد بدون أي صعوبات
الستائر تضيف مزيد من الخصوصية و الجمال للجلسة المزودة بمظلة مثل هذه، الشكل الجمال و الخصوصية والاستقلالية إلى جانب الانعزال عن التقلب الخارجي للمناخ خصوصاً لو كان هناك أمطار أو هبوب للرياح
يمكنك تصميم المظلة بطريقة فيها لمسات جمالية بين الحدود الخارجية لها أو بنوعية القماش المصممة منها سواء بنقوش أو بطريقة شد من زوايا معينة لتخرج لك بالشكل المرغوب في النهاية
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مثل فكرة المظلة التي تسجب يدوياً أو الكترونياً تعمل تلك الفكرة في الشرفات بشكل أكثر عملية و ملائمة .
استخدام القماش لبناء سقف كالمظلة في مدخل المنازل رائع و مناسب للمنازل ذات الديكور الصيفي و المتحرر بلمسات مودرن في الواجهة الخارجية و بها العديد من المميزات مثل سهولة تنفيذ عمليات تنظيفها و تغيير ألوانها و تعديل شكلها كلما كان ذلك متاحاً