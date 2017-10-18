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10 نماذج لمظلات تقيك حر الشمس

Mohammed Awad Mohammed Awad
C4sun Sonnensegel, C4sun C4sun بلكونات وشرفاتأثاث
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تصميم حديقتك في الهواء الطلق لايكتمل جمالها سوى بتصميم جلسات مناسبة لاستقبال الضيوف أو عائلتك أو حتى جلسات منفردة لزيادة التأمل و الشعور بالتغيير و عدم الاحساس بالملل من المكوث فترات طويلة داخل جدران المنزل، لذا فإن استغلالك لحديقتك لن يكتمل سوى بتصميم الجلسة و بالتبعية لن تستطيع ان تستغل الجلسة في النهار كما في الليل سوى بوجود مظلة تقيك حر الشمس و سخونتها نهاراً، لذا سنقدم لكم رفقة هوميفاي 10 نماذج رائعة لمظلات تناسب حديقتك و يمكنك الاختيار و الاقتباس منها كما شئت .

1- مظلة شراعية

C4sun Sonnensegel, C4sun C4sun بلكونات وشرفاتأثاث
C4sun

C4sun
C4sun
C4sun

استخدام مظلة شراعية بمثل شكل الشراع المعروف في المراكب فكرة رائعة و مختلفة للمظلة كما أنها لا تحجب كل آشعة الشمس و لكن تسمح بمرور اللطيف منها و كذلك لا تغلق المجال أمام الهواء المنعش أن يصل لداخل الجلسات كما هو الحال في بعض المظلات البلاستيكية أو الزجاجية

2- مزدوجة

​C4sun: Doppelsegel elips4sun, C4sun C4sun بلكونات وشرفاتأثاث
C4sun

C4sun
C4sun
C4sun

استخدام المظلة بطريقة مزدوجة على مساحة كبيرة لا يضر من جمال الديكور في حديقتك بل يعطيك الفرصة لاستغلال أكبر مساحة فيها لتهيئة جلسات عائلية و رسمية بشكل أكبر 

3- مطلية

C4Sun Sonnensegel LEBEN SIE SCHÖN. Indoor & Outdoor // Die schönsten Formen des Schattens – der Wohndesignexperte „derraumhoch3“ hat sie - exklusiv, derraumhoch3 derraumhoch3 بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات White
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

استخدام مظلة مطلية بألوان مختلفة قد يكون له تأثير جمالي على حديقتك و كلما تزداد درجة الدكانة في اللون تزداد درجة صد آشعة الشمس عن الجلسة التي تحتها و لكن يفضل أن تبتعد عن اللون الأسود و البني لامتصاصهم لاشعة الشمس مما سيزيد من شعورك بالحرارة أسفل منها

4- أكثر من مجرد حماية من الشمس

Sonnensegel - Sonnenschutz der Extraklasse, derraumhoch3 derraumhoch3 بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

المظلة ليست فقط للحماية من الشمس و لكن أيضاً لتجميل شكل الجلسات و لزخرفة الحديقة و ابراز مواطن الجمال فيها، كما أن طريقة تصميم المظلة نفسها تضيف الكثير لمدخل و واجهة المنزل كما نلاحظ في هذا النموذج

5- مظلة متحركة

homify بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
homify

homify
homify
homify

المظلة يمكن أن تكون متحركة و تستطيع التحكم بها بكل سهولة عن طريق ريموت كنترول أو عن طريق حبل يدوي كما في الستائر الداخلية في المنزل و بالتالي سوف تستمتع بنهار مظلل و باليل منعش بلا قيود بينك و بين السماء

6- كلاسيكية

homify بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
homify

homify
homify
homify

الشمسية أو المظلة الكلاسيكية تعتبر حل رائع للمساحات الصغيرة في الحدائق و للجلسات الصغيرة أيضاً و كذلك سهولة نقلها و تغيير مكانها تعطيك ميزة التحكم في تغيير شكل و هوية الحديقة كما ترغب في الوقت الذي تريد بدون أي صعوبات 

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7- مزودة بستارة

Markise, derraumhoch3 derraumhoch3 بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات Orange
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

الستائر تضيف مزيد من الخصوصية و الجمال للجلسة المزودة بمظلة مثل هذه، الشكل الجمال و الخصوصية والاستقلالية إلى جانب الانعزال عن التقلب الخارجي للمناخ خصوصاً لو كان هناك أمطار أو هبوب للرياح

8- منحنية

C4sun: Dreidimensionale Beschattungslösung für Dachterrassen, C4sun C4sun بلكونات وشرفاتأثاث
C4sun

C4sun
C4sun
C4sun

يمكنك تصميم المظلة بطريقة فيها لمسات جمالية بين الحدود الخارجية لها أو بنوعية القماش المصممة منها سواء بنقوش أو بطريقة شد من زوايا معينة لتخرج لك بالشكل المرغوب في النهاية 

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9- قابلة للطي

Sonnenschutz mal anders, Textile Sonnenschutz- Technik Textile Sonnenschutz- Technik مساحات تجارية مدارس
Textile Sonnenschutz- Technik

Textile Sonnenschutz- Technik
Textile Sonnenschutz- Technik
Textile Sonnenschutz- Technik

مثل فكرة المظلة التي تسجب يدوياً أو الكترونياً تعمل تلك الفكرة في الشرفات بشكل أكثر  عملية و ملائمة .

10- تعريشة من القماش

die Cubola, Textile Sonnenschutz- Technik Textile Sonnenschutz- Technik حدائقأسوار وجدران ألمنيوم/ زنك Beige
Textile Sonnenschutz- Technik

Textile Sonnenschutz- Technik
Textile Sonnenschutz- Technik
Textile Sonnenschutz- Technik

استخدام القماش لبناء سقف كالمظلة في مدخل المنازل رائع و مناسب للمنازل ذات الديكور الصيفي و المتحرر بلمسات مودرن في الواجهة الخارجية و بها العديد من المميزات مثل سهولة تنفيذ عمليات تنظيفها و تغيير ألوانها و تعديل شكلها كلما كان ذلك متاحاً

كيف تحظى بفرش أنيق بميزانية قليلة؟
المظلات تناسب حديقتك؟!

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