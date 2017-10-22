20 منزل مثالي بسقف مسطحة

الأسقف المسطحة تعتبر من دلالات التصميمات المودرن خصوصاً في واجهات و قوام المنازل الخاصة التي تعتبر من روائع الخصوصية و الاستقلالية التي أمدنا بها الديكور الحديث العصري بما فيها من سيطرة و تميز للون الأبيض والأسود في بعض الاحيان كعلامة فارقة في التشييد و التعمير والتي أخذت في الالتصاق بالمنازل الراقية و تصميمها منذ فترة وجيزة، لعشاق الحداثة في الديكور يقدم لكم هوميفاي مجموعة مميزة من الأفكار لتصميم منازل بأسقف مستوية أنيقة ستلهمهكم ..
منزل بطابق واحد دليل على الرفاهية و الجمال و التكامل سواء في التصميم أو في اختيار الألوان و فتحات النوافذ زادت من حلاوة و قيمة الواجهة الامامية للمنزل و اضافت عليها غموضاً رائعاً و تشويقاً و لهفة لرؤية التصميم من الداخل
العمارة الحديثة ظهرت جلية في مثل هذا التصميم سواء باستخدام الأسوار من الزلط أو المحيط المضاء ببالونات من الأضواء الخافتة التي تزيد من روعة محيطة المنزل ذو المستوى المنخفض في الارتفاع
الاسقف المسطحة واضحة في هذا النموذج لما فيها من سلامة للنظر و جمال و احتواء لكل أطراف المنزل بطريقة متساوية رائعة مع استخدام ألوان خافتة زادت من شخصية الواجهة استقلالاً و تميزاً
الخشب لا يقل جمالاً عن أي عنصر آخر في التصميمات المودرن و لكنه يحتاج لعين محبة للمواد الطبيعية في الواجهات الخارجية للمنزل
المنزل ذو الطابقين بلمسة و نكهة عائلية يكون مناسب في تصميمه الدافيء للعائلات ذات الحجم الأقل بعدد لا يزيد عن 4 أفراد بحيث يكون مريحاً في مثل تلك المساحة ليقتسمها الجميع
المسبح في أمام الباحة الامامية للمنزل مناسبة تماماً لمثل هذا التصميم التقليدي و لكن التفاف الإكسسوارات النباتية حول المنزل زادت الامر حداثة و عصرية
الأناقة في استخدام الزجاج حول المنزل حولت الجمال كله من الداخل للخارج و أضاف الضوء المستخدم حول المدخل الزجاجي للمنزل مزيداً من الحرية و الانفتاح على روح الديكور في التصميم بأكمله
في أحضان الطبيعة حيث الألوان الطبيعية و المواد أيضاً من خشب و ماء و لون أخضر جذاب في النباتات والحشائش بالحديثة و مستوى سطح بسيط و مستقيم يزيد من روعة و مثالية التصميم
التصميم التبسيطي أو الحد الادنى تحقق هنا بجماليات الخشب الداكن و التضادات بين اللون الأبيض الرخامي و الداكن و البني بينهما لتحقيق التوازن المطلوب في شكل المنزل الخارجي
الإطلالة على المسابح من أروع ما يميز أي حديقة ملحقة بالمنزل من الخارج و له عامل السحر في كل التفاصيل الاخرى التي تضاف حوله سواء جلسات أو ممشى طبيعي أو حتى سفرة خارجية
الخشب مع ستائر المعدن و الجلسات المعتادة تعتبر مقتبسة من الشاليهات السياحية و المنتجعات السياحية التي ستكون بين يديك و في بيتك طوال العام و ليس فترة من الصيف
الشرفة هي أهم ما يميز المنزل بدون ابتكارات أو زخارف اضافية في الجدران أو السقف الذي ظل مستوياً ليحقق أعلى انتشار و احتواء للمنزل و واجهته من الخارج و الداخل
الألوان الفاتحة مرادف للتصميمات الحداثية و لها من الروعة مالها في المنازل ذات الخصوصية و الاستقلالية العالية التي تضمن لك شعور رائع بالهدوء النفسي
التكعيبات الخارجية في هيكل المنزل تظهر مدى اناقة التصميم باستغلال كل الأطراف المتاحة للبناء على الارض و هي فكرة رائعة لاستغلال المساحات الصغيرة في تصميم المباني لأن الكيرفات في الهيكل الخارجي للمنزل يهدر كثير من المساحة و ينصح به في المساحات الكبيرة فقط
الروعة في التصميم و البساطة في التنفيذ و سيطرة الأبيض ستجلب لك تصميم لا يضاهى في الجمال و الهدوء و الرومانسية في الشكل العام
البحيرة الصناعية مثالية لعشاق المناظر الطبيعية في المحيط الخارجي بالمنزل و كذلك توفر الزروع و النباتات تنقل المشهد و كأنه طبيعي تماماً
نموذج فاخر متكامل بطريقة مبتكرة بتواجد المسبح حتى لو كانت المساحة صغيرة مع استغلال الأطراف و الحدود الوسطى للمنزل في تصميم مسبح فوق السطح
النوافذ الزجاجية جعلت من المنزل تحفة فنية تستحق التأمل لتبهر بها كل ضيوفك و هي رائعة للمداخل المودرن للمنازل التي تتخذ من الحداثة منهجاً في ديكوراتها
يكتفي هنا بالتأمل فقط لمشاهدة روعة الهندسة كيف تكون على الحقيقة