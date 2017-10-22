20 منزل مثالي بسقف مسطحة

الأسقف المسطحة تعتبر من دلالات التصميمات المودرن خصوصاً في واجهات و قوام المنازل الخاصة التي تعتبر من روائع الخصوصية و الاستقلالية التي أمدنا بها الديكور الحديث العصري بما فيها من سيطرة و تميز للون الأبيض والأسود في بعض الاحيان كعلامة فارقة في التشييد و التعمير والتي أخذت في الالتصاق بالمنازل الراقية و تصميمها منذ فترة وجيزة، لعشاق الحداثة في الديكور يقدم لكم هوميفاي مجموعة مميزة من الأفكار لتصميم منازل بأسقف مستوية أنيقة ستلهمهكم ..