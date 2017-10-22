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20 منزل مثالي بسقف مسطحة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify منازل
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الأسقف المسطحة تعتبر من دلالات التصميمات المودرن خصوصاً في واجهات و قوام المنازل الخاصة التي تعتبر من روائع الخصوصية و الاستقلالية التي أمدنا بها الديكور الحديث العصري بما فيها من سيطرة و تميز للون الأبيض والأسود في بعض الاحيان كعلامة فارقة في التشييد و التعمير والتي أخذت في الالتصاق بالمنازل الراقية و تصميمها منذ فترة وجيزة، لعشاق الحداثة في الديكور يقدم لكم هوميفاي مجموعة مميزة من الأفكار لتصميم منازل بأسقف مستوية أنيقة ستلهمهكم ..

1- منزل مثالي

Cascade House - Single Family House in Bürstadt, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH منازل
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Cascade House – Single Family House in Bürstadt, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

منزل بطابق واحد دليل على الرفاهية و الجمال و التكامل سواء في التصميم أو في اختيار الألوان و فتحات النوافذ زادت من حلاوة و قيمة الواجهة الامامية للمنزل و اضافت عليها غموضاً رائعاً و تشويقاً و لهفة لرؤية التصميم من الداخل

2- عمارة حديثة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

العمارة الحديثة ظهرت جلية في مثل هذا التصميم سواء باستخدام الأسوار من الزلط أو المحيط المضاء ببالونات من الأضواء الخافتة التي تزيد من روعة محيطة المنزل ذو المستوى المنخفض في الارتفاع

3- أسقف مسطحة

Fonds Gouvart, OPEN ARCHITECTES OPEN ARCHITECTES منازل
OPEN ARCHITECTES

OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES

الاسقف المسطحة واضحة في هذا النموذج لما فيها من سلامة للنظر و جمال و احتواء لكل أطراف المنزل بطريقة متساوية رائعة مع استخدام ألوان خافتة زادت من شخصية الواجهة استقلالاً و تميزاً

4- بيت خشبي فاخر

Maison bioclimatique BBC à Montmorency, FR, Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg منازل
Atelier d&#39;Architecture Marc Lafagne, architecte dplg

Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg
Atelier d&#39;Architecture Marc Lafagne, architecte dplg
Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg

الخشب لا يقل جمالاً عن أي عنصر آخر في التصميمات المودرن و لكنه يحتاج لعين محبة للمواد الطبيعية في الواجهات الخارجية للمنزل

5- عائلي و مودرن

Lili Wood, AMBA AMBA منازل
AMBA

AMBA
AMBA
AMBA

المنزل ذو الطابقين بلمسة و نكهة عائلية يكون مناسب في تصميمه الدافيء للعائلات ذات الحجم الأقل بعدد لا يزيد عن 4 أفراد بحيث يكون مريحاً في مثل تلك المساحة ليقتسمها الجميع

6- تقليدي و حداثي

Maison dans les arbres, ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL منازل
ATELIER D&#39;ARCHITECTURE ET D&#39;URBANISME MARTIAL

ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL
ATELIER D&#39;ARCHITECTURE ET D&#39;URBANISME MARTIAL
ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL

المسبح في أمام الباحة الامامية للمنزل مناسبة تماماً لمثل هذا التصميم التقليدي و لكن التفاف الإكسسوارات النباتية حول المنزل زادت الامر حداثة و عصرية 

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7- اناقة حديثة متكاملة

Villa GP, frederique Legon Pyra architecte frederique Legon Pyra architecte منازل
frederique Legon Pyra architecte

frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte

الأناقة في استخدام الزجاج حول المنزل حولت الجمال كله من الداخل للخارج و أضاف الضوء المستخدم حول المدخل الزجاجي للمنزل مزيداً من الحرية و الانفتاح على روح الديكور في التصميم بأكمله

8- في أحضان الطبيعة

Maison cubiste - Mention au Palmarès départemental de l'Architecture et de l'Aménagement du Doubs 2011 , Cléo Chatelet Architecte Cléo Chatelet Architecte منازل
Cléo Chatelet Architecte

Cléo Chatelet Architecte
Cléo Chatelet Architecte
Cléo Chatelet Architecte

في أحضان الطبيعة حيث الألوان الطبيعية و المواد أيضاً من خشب و ماء و لون أخضر جذاب في النباتات والحشائش بالحديثة و مستوى سطح بسيط و مستقيم يزيد من روعة و مثالية التصميم

9- مينيمال

War House, Allegre + Bonandrini architectes DPLG Allegre + Bonandrini architectes DPLG منازل
Allegre + Bonandrini architectes DPLG

Allegre + Bonandrini architectes DPLG
Allegre + Bonandrini architectes DPLG
Allegre + Bonandrini architectes DPLG

التصميم التبسيطي أو الحد الادنى تحقق هنا بجماليات الخشب الداكن و التضادات بين اللون الأبيض الرخامي و الداكن و البني بينهما لتحقيق التوازن المطلوب في شكل المنزل الخارجي

10- على المسبح

Villa / Palm -Hills Residence / Hua-Hin / Thaïlande, LE LAB Design LE LAB Design منازل
LE LAB Design

LE LAB Design
LE LAB Design
LE LAB Design

الإطلالة على المسابح من أروع ما يميز أي حديقة ملحقة بالمنزل من الخارج و له عامل السحر في كل التفاصيل الاخرى التي تضاف حوله سواء جلسات أو ممشى طبيعي أو حتى سفرة خارجية

11- ابتكار طبيعي

MAISON L33, Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D منازل
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D

Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D

الخشب مع ستائر المعدن و الجلسات المعتادة تعتبر مقتبسة من الشاليهات السياحية و المنتجعات السياحية التي ستكون بين يديك و في بيتك طوال العام و ليس فترة من الصيف 

12- منزل أسري حديث

Maison à toit plat contemporaine, CMD Maisons Florène CMD Maisons Florène
CMD Maisons Florène

CMD Maisons Florène
CMD Maisons Florène
CMD Maisons Florène

الشرفة هي أهم ما يميز المنزل بدون ابتكارات أو زخارف اضافية في الجدران أو السقف الذي ظل مستوياً ليحقق أعلى انتشار و احتواء للمنزل و واجهته من الخارج و الداخل

13- مخصص لعشاق الألوان الفاتحة

Neubau eines Einfamilienhaus, Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs منازل
Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs

Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs
Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs
Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs

الألوان الفاتحة مرادف للتصميمات الحداثية و لها من الروعة مالها في المنازل ذات الخصوصية و الاستقلالية العالية التي تضمن لك شعور رائع بالهدوء النفسي

14- تكعيبة مودرن

SOLUTION 3D EN ARCHITECTURE, DEC-DESIGN DEC-DESIGN منازل
DEC-DESIGN

DEC-DESIGN
DEC-DESIGN
DEC-DESIGN

التكعيبات الخارجية في هيكل المنزل تظهر مدى اناقة التصميم باستغلال كل الأطراف المتاحة للبناء على الارض و هي فكرة رائعة لاستغلال المساحات الصغيرة في تصميم المباني لأن الكيرفات في الهيكل الخارجي للمنزل يهدر كثير من المساحة و ينصح به في المساحات الكبيرة فقط

15- عائلي خصوصي

Maison | Carry-le-Rouet, Christian Fares Christian Fares منازل
Christian Fares

Christian Fares
Christian Fares
Christian Fares

الروعة في التصميم و البساطة في التنفيذ و سيطرة الأبيض ستجلب لك تصميم لا يضاهى في الجمال و الهدوء و الرومانسية في الشكل العام

16- روعة البحيرة

Atriumhaus im Grünen, Gritzmann Architekten Gritzmann Architekten منازل
Gritzmann Architekten

Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten

البحيرة الصناعية مثالية لعشاق المناظر الطبيعية في المحيط الخارجي بالمنزل و كذلك توفر الزروع و النباتات تنقل المشهد و كأنه طبيعي تماماً 

17- على حمام سباحة و تراس فاخر

MAISON CARDAILLAC, Hugues Tournier Architecte Hugues Tournier Architecte منازل
Hugues Tournier Architecte

Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte

نموذج فاخر متكامل بطريقة مبتكرة بتواجد المسبح حتى لو كانت المساحة صغيرة مع استغلال الأطراف و الحدود الوسطى للمنزل في تصميم مسبح فوق السطح

18- عصري بطابقين

homify منازل
homify

homify
homify
homify

النوافذ الزجاجية جعلت من المنزل تحفة فنية تستحق التأمل لتبهر بها كل ضيوفك و هي رائعة للمداخل المودرن للمنازل التي تتخذ من الحداثة منهجاً في ديكوراتها

19- تحفة معمارية

Maison contemporaine en bordure de ville, OPEN ARCHITECTES OPEN ARCHITECTES منازل
OPEN ARCHITECTES

OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES

يكتفي هنا بالتأمل فقط لمشاهدة روعة الهندسة كيف تكون على الحقيقة

20- عنوان الهدوء

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الظلال و الأشجار و اللون الهاديء للطوب كلها أشياء بسيطة صممت عملاً ليس ببسيط على الإطلاق و يقترب من حافة الإبداع 

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