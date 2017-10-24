النوافذ الكبيرة بين المزايا والعيوب

لتنشئ منزلك الخاص من الطبيعي أن تواجه عددًا لا حصر له من التساؤلات والاستفسارات المحيرة، ولتصل للقرار السليم، سيكون عليك بكل تأكيد اللجوء للمعنيين بالأمر وهم المهندسين المعماريين وخبراء التصميم والذين سيمدوك بالأجوبة التي تحتاج إليها وتقديم الدعم اللازم بشكل عام.
من خلال كتاب الأفكار هذا، سنتطرق للحديث بشكل تفصيلي عن مزايا وعيوب اللجوء إلى النوافذ الكبيرة في منازلنا، هذا إضافة إلى توضيح متوسط تكلفة تصميم نافذة من هذا النوع، وأخيرًا كيفية صيانتها وتنظيفها بشكل دوري في خطوات سهلة وبسيطة.. لنبدأ الآن!
النوافذ هي أكبر بكثير من مجرد فتحات لغرض توفير الإضاءة الطبيعية أو التهوية، بل هي واجهة المنزل من الداخل والخارج، والتي تجعله في اتصال دائم مع العالم الخارجي والعكس أيضًا أي ربط البيئة الخارجية مع الفضاء الخاص بك. من خلال وجهة نظر ذاتية بحتة، يحدث هذا الاتصال من خلال فتح وغلق النوافذ: فمن المعروف أنه عند فتح النافذة، يتدفق الأكسجين إلى مختلف أرجاء الغرفة، ويتخللها أيضًا ضوء الشمس فيكسبها إضافة جمالية ساحرة، فضلًا عن تعزيز فكرة الاندماج مع الطبيعة والبيئة الخارجية للمنزل، فتحظى الغرفة بمظهر أكثر جاذبية وكأنها مفتوحة على لوحة فنية من إبداع الخالق، فمبالك إن كنت تحظى بنافذة عريضة كالواضحة أمامنا في الصورة.
ومن هنا يمكن تلخيص مزايا وجود نافذة كبيرة بإحدى غرف منزلك، فأولها تدفق الهواء بشكل سخي إلى كافة أرجائها، وثانيها تخلل ضوء الشمس إلى الداخل فتجعل الغرفة صحية ودافئة، وأخيرًا تمنحك اتصال دائم مع الفضاء الخارجي ونظرة واسعة للمساحة الداخلية خصوصًا إن كانت محدودة، ناهيك عن إمكانية الاندماج مع أصوات الطبيعة الساحرة. فالنوافذ الكبيرة ترحب بالحواس وتعرف كيف تُشبعها.
في الصورة المهنية للمهندس المعماري، يمكن الجمع بين الجانب التقني الوظيفي والجانب الفني الجمالي في آنٍ واحد. وبطبيعة الحال تنجذب عيوننا إلى المباني التي تتمتع بتصميم عملي مميز ولمسات جمالية ساحرة. فإن قرار بناء منزل مع اللجوء لجدران مزججة تمامًا يمكن أن يكون أمر خيالي وحالم قليلًا، -لأنه في أغلب الأحيان يتم اللجوء في تصاميم واجهات المنازل إلى الحجر التقليدي-، ورغم ذلك إلا أن النتيجة تكون رائعة.
ربما لن يكون عليك اللجوء إلى الجدران المزججة والاستعاضة عن الأمر بفكرة مقاربة إلى حد كبير وهي تصميم نوافذ كبيرة وعريضة تمكنك من الحصول على نظرة بانورامية من داخل المنزل لخارجه والعكس. عادة ما يتم اللجوء إلى النوافذ البانورامية زجاجية الخامة لتغلف الجزء الخاص بغرفة المعيشة من المنزل والمطل في الغالب على الفناء الخلفي مما يضمن عامل الخصوصية بعيد عن أعين الجيران والمتطفلين.
هناك الكثير من الأشياء والعوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد تكاليف النوافذ الكبيرة بشكل سليم. فـإلى جانب نوع النافذة
خامتها وحجمها، يشكل السٌمك الشكلي من الأقراص الداخلية والخارجية عامل هام من العوامل الحسابية التي تتحكم في تكلفة النافذة. في الوقت الحاضر، النوافذ التي يتم تركيبها في واجهات المباني غالبًا ما تكون معزولة جيدًا، وبالتالي يؤخذ عنصر كهذا
وهو عزل الزجاج في الاعتبار أيضًا عند تحديد تكلفة النافذة الزجاجية والذي له مزاياه بكل تأكيد كالحافظ على درجة حرارة المنزل صيفًا وشتاءًا وتوفير الطاقة.
في مجال التجارة بشكل عام، تنقسم النظارات إلى فئات عديدة تختلف من حيث درجات مقاومة الزجاج، وعنصر المتانة، وعنصر السعر، وهنا الأمر شبه مماثل إلى حد كبير مع النوافذ الزجاجية، فإذا تم اختيار الزجاج المناسب لنافذة منزلك، ستكون قد ضمنت راحتك مدى الحياة، خصوصًا إن حرصت على صيانة النافذة الزجاجية بشكل دوري منتظم. راقب معنا هذه الصورة المرفقة للنافذة الزجاجية العريضة المطلة على حديقة المنزل، فتكلفة واحدة بهذا الحجم الذي يُقارب 4.5 متر مربع ستكون حوالي 350 يورو.
قبل أي شئ يجب أن تدراك أولًا أن عملية تنظيف النوافذ من الأمور التي تضمن صمودها معك أطول فترة ممكنة كما تضمن أيضًا إطلالة أروع لواجهة منزلك. اعتمادًا على حجم المنزل وعدد ما به من نوافذ فضلًا عن اختلاف أحجامها، يمكن لعملية التنظيف أن تستغرق نصف يوم أو أكثر من وقتك خصوصًا إن كنت تتبع عاداتومواد خاطئة في التنظيف.
من أفضل طرق التنظيف على الإطلاق، استخدام ممسحة الزجاج الصغيرة وزجاجة من النوع الرذاذ على أن يكون بها مياه ممزوجة بقليل من الخل أو منظف الصحون، ويتم استخدام تلك الزجاجة في رش الخليط على زجاج النافذة ثم المرور على الأخير بالممسحة مرارًا وتكرارًا حتى يصبح لامعًا وبراقًا. يمكن أيضًا اللجوء إلى الإسفنج -الذي تشتريه لغسل الصحون- كأداة بديلة للممسحة، ويتم وفق لهذه الطريقة تبليل قطعة الإسفنج بالماء والصابون المخفف ومسح النافذة برفق، ثم عصرها جيدًا ومسح النافذة أكثر من مرة حتى تلمع واتركها لتجف. إن لم تجف النافذة بسرعة، يمكن استخدام منشفة ناعمة للحصول على النتيجة المرجوة.
عندما يأتي الأمر إلى تنظيف المسارات الرأسية والأفقية من النوافذ الزجاجية يزداد الموضوع صعوبة. تكون عادة تلك المسارات بخامة الألومونيوم، ويفضل هنا الاستعانة بالمكنسة الكهربائية لشفط ما بالمسارات من غبار وشوائب أولًا، ثم استخدم زجاجة الرذاذ في رش المياه عليها وأخيرًا مسحلها بعناية بمنشفة ناعمة جافة. إذا كانت النوافذ على ارتفاعات عالية كما هو موضح بالصورة، سيزداد الأمر صعوبة عليك في التنظيف وهو ما قد يتطلب الاستعانة بشركة متخصصة بدلًا من استخدام درج والتعرض للسقوط والإصابة بمكروه.
أصحاب المنازل ذات النوافذ الزجاجية الكبيرة هم وحدهم القادرين على رصد جميع المزايا الناتجة عن اقتنائها. على رأس تلك المزايا كما ذكرنا سلفًا هو ما تمنحه تلك النوافذ لمنزلك من طابع خاص جدًا ولمسة بانورامية جمالية تدمج الخارج والداخل بسلاسة وتعطي المبنى بشكل عام خفة بصرية تصل بجمالها إلى الداخل.
تصميم النوافذ الكبيرة بالمنازل الصغيرة هو أمر يعزز الشعور بالبراح واكساب المنزل مساحة إضافية من الداخل نتيجة الاندماج مع الفضاء الخارجي. ميزة أخرى لا يمكن إنكارها وهي قدرة هذا النوع من النوافذ على توفير الطاقة وفواتير الكهرباء لمقتنيها؛ لأنها توفر قدر كبير من الإضاءة الطبيعية طوال فترة النهار، وبالتالي لا يحتاجوا معها إلى إضاءة اصطناعية، ناهيك عن الهواء النقي الذي تسمح تلك النوافذ بتدفقه إلى جميع أرجاء المنزل فيكسبه روحًا وحياة.
على الرغم من المزايا العديدة التي أشارنا إليها أعلاه للنوافذ الكبيرة -بحسب تجارب أصحاب المنازل ذات النوافذ الكبيرة- إلا أن أحد أكبر عيوب اللجوء إليها هو عنصر التكلفة العالية وهو ما يتطلب منك التفكير مليًا قبل الخوض في تطبيقها بمنزلك. وتصل تكلفة النافذة الكبيرة بمساحة 4.5 متر إلى 350 يورو، وهذا المبلغ قابل للزيادة في حال الاستعانة بزجاج قوي وعازل.
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