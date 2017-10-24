النوافذ الكبيرة بين المزايا والعيوب

قبل أي شئ يجب أن تدراك أولًا أن عملية تنظيف النوافذ من الأمور التي تضمن صمودها معك أطول فترة ممكنة كما تضمن أيضًا إطلالة أروع لواجهة منزلك. اعتمادًا على حجم المنزل وعدد ما به من نوافذ فضلًا عن اختلاف أحجامها، يمكن لعملية التنظيف أن تستغرق نصف يوم أو أكثر من وقتك خصوصًا إن كنت تتبع عاداتومواد خاطئة في التنظيف.

من أفضل طرق التنظيف على الإطلاق، استخدام ممسحة الزجاج الصغيرة وزجاجة من النوع الرذاذ على أن يكون بها مياه ممزوجة بقليل من الخل أو منظف الصحون، ويتم استخدام تلك الزجاجة في رش الخليط على زجاج النافذة ثم المرور على الأخير بالممسحة مرارًا وتكرارًا حتى يصبح لامعًا وبراقًا. يمكن أيضًا اللجوء إلى الإسفنج -الذي تشتريه لغسل الصحون- كأداة بديلة للممسحة، ويتم وفق لهذه الطريقة تبليل قطعة الإسفنج بالماء والصابون المخفف ومسح النافذة برفق، ثم عصرها جيدًا ومسح النافذة أكثر من مرة حتى تلمع واتركها لتجف. إن لم تجف النافذة بسرعة، يمكن استخدام منشفة ناعمة للحصول على النتيجة المرجوة.

عندما يأتي الأمر إلى تنظيف المسارات الرأسية والأفقية من النوافذ الزجاجية يزداد الموضوع صعوبة. تكون عادة تلك المسارات بخامة الألومونيوم، ويفضل هنا الاستعانة بالمكنسة الكهربائية لشفط ما بالمسارات من غبار وشوائب أولًا، ثم استخدم زجاجة الرذاذ في رش المياه عليها وأخيرًا مسحلها بعناية بمنشفة ناعمة جافة. إذا كانت النوافذ على ارتفاعات عالية كما هو موضح بالصورة، سيزداد الأمر صعوبة عليك في التنظيف وهو ما قد يتطلب الاستعانة بشركة متخصصة بدلًا من استخدام درج والتعرض للسقوط والإصابة بمكروه.