11 تصميم مثير لمنازل يزينها الزجاج

تصميم منازل عائلية بها مواد متألقة مثل الزجاج يساعد على إضافة لمعان و تميز بأقل مجهود على واجهة المنزل خصوصاً لو كانت في فضاء واسع يساعد على زيادة تألق و لمعان و انعاكسات الأضواء النهارية و الليلة بشكل أنيق يجذب الأنظار ، و لكن ياترى ما هي الأشكال و التصميمات التي يمكن أن يدخل فيها الزجاج بطريقة مبهرة للإضافة للشكل العام للديكور و ليس التقليل منه و التشويش عليه ، الإجابة يقدمها لكم هوميفاي في السطور القليلة المقبلة مع 11 تصميم لمنازل رائعة يزين الزجاج واجهتها الخارجية .