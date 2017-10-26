11 تصميم مثير لمنازل يزينها الزجاج

تصميم منازل عائلية بها مواد متألقة مثل الزجاج يساعد على إضافة لمعان و تميز بأقل مجهود على واجهة المنزل خصوصاً لو كانت في فضاء واسع يساعد على زيادة تألق و لمعان و انعاكسات الأضواء النهارية و الليلة بشكل أنيق يجذب الأنظار ، و لكن ياترى ما هي الأشكال و التصميمات التي يمكن أن يدخل فيها الزجاج بطريقة مبهرة للإضافة للشكل العام للديكور و ليس التقليل منه و التشويش عليه ، الإجابة يقدمها لكم هوميفاي في السطور القليلة المقبلة مع 11 تصميم لمنازل رائعة يزين الزجاج واجهتها الخارجية .
استخدام الألوان الهادئة سواء في الجدران أو في النباتات الرقيقة حول المنزل تساعد على تألق الزجاج أياً كانت درجة لونه سواء فاتحة او داكنة شفافة أو عاكسة و بالتالي سيكون لديك فرصة رائعة لاستخدام الزجاج في ظل وجود محيط مزهر و مختلف الألوان مثل هذا المنزل المثالي
الخشب و الزجاج معاً ينسجان قصة رائعة سحرية من الذوق الرفيع و التكامل الرائع بين عنصرين أحدهما معتم و الآخر شفاف حيث روعة اللون الطبيعي للخشب و روعة اللمعان و التألق في الزجاج
الطبقات الإضافية من الزجاج و انتشارها بطريقة واضحة في الواجهة سوف يساعد منزلك على الظهور بشكل لائق في جميع الاتجاهات خصوصاً لو كان المحيط طبيعي مما سيعكس الكثير من السحر في واجهة بيتك
منزل بسيط بنوافذ زجاجية مناسبة في الجهات الأربعة و المسافة بينهما مدروسة و متساوية و الألوان ليست فاتحة تماماً او عاكسة تماماً و لكنها تتميز بوجود ستائر خلفها لتقلل أي شعور بعدم الخصوصية أو ارتفاع درجة الحرارة
منزل أكبر باطلالات مباشرة من النوافذ الشفافة و الشرفات المفتوحة على ممرات خارجية تظهر لنا في الطابق الثاني و روعة و بساطة في جلسات الطابق الأرضي و تكامل رهيب بين اللون الابيض و الأسود
استخدام الزجاج في واجهة المنازل الصغيرة يجعل منها تحفة فنية و يساعد على التغلب على أي شعور بالضيق قد يتواجد فيها خصوصاً في الانطباع الأول من الخارج
النباتات و الطوق النباتي حول المنزل خلق مساحة مناسبة للزجاج ليتألق فبطبيعة الحال اللون الاخضر في النبات يساعد الألوان الهادئة و المكونات الرقيقة مثل الزجاج أن تتألق حتى بدون زخارف اضافية
استخدام اللون المحايد للأسمنت مع لمسات الزجاج قضى تماماً على أي شعور بعدم الاحترافية و هذا للتوازن بين العتمة في الأسمنت و بين البريق في الزجاج المنتشر في كل الجدران
الإبداع يتحدث هنا و الهندسة المعمارية الأنيقة تطل علينا في أبهى صورها بألوان رائعة و بتطابق معماري فريد بين الأدوار العليا و الأرضية
روعة الأضواء بمفردها تكفي لتشعر بمدى تأثر الزجاج في الواجهة بما هو داخل المنزل من سحر و ينقله للخارج بطريقة مباشرة و أكثر جمالية
الخشب و الزجاج قصة لا تنتهي من التكامل و التوازن و التباين في الوقت ذاته، لاحظ تلك الواجهة الواسعة المغطاة بالزجاج بالكامل و كيف أن الخشب ظهر محشواً بروعة و جمال في كل جوانبها