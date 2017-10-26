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11 تصميم مثير لمنازل يزينها الزجاج

Mohammed Awad Mohammed Awad
Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich منازل White
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تصميم منازل عائلية بها مواد متألقة مثل الزجاج يساعد على إضافة لمعان و تميز بأقل مجهود على واجهة المنزل خصوصاً لو كانت في فضاء واسع يساعد على زيادة تألق و لمعان و انعاكسات الأضواء النهارية و الليلة بشكل أنيق يجذب الأنظار ، و لكن ياترى ما هي الأشكال و التصميمات التي يمكن أن يدخل فيها الزجاج بطريقة مبهرة للإضافة للشكل العام للديكور و ليس التقليل منه و التشويش عليه ، الإجابة يقدمها لكم هوميفاي في السطور القليلة المقبلة مع 11 تصميم لمنازل رائعة يزين الزجاج واجهتها الخارجية .

1. أناقة بسيطة

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich منازل White
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

استخدام الألوان الهادئة سواء في الجدران أو في النباتات الرقيقة حول المنزل تساعد على تألق الزجاج أياً كانت درجة لونه سواء فاتحة او داكنة شفافة أو عاكسة و بالتالي سيكون لديك فرصة رائعة لاستخدام الزجاج في ظل وجود محيط مزهر و مختلف الألوان مثل هذا المنزل المثالي

2. التميز مع الخشب والزجاج

Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin منازل
Innenarchitektur Berlin

Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin

الخشب و الزجاج معاً ينسجان قصة رائعة سحرية من الذوق الرفيع و التكامل الرائع بين عنصرين أحدهما معتم و الآخر شفاف حيث روعة اللون الطبيعي للخشب و روعة اللمعان و التألق في الزجاج

3. طبقات إضافية

Wohnhaus Dielsdorf, L3P Architekten ETH FH SIA AG L3P Architekten ETH FH SIA AG منازل
L3P Architekten ETH FH SIA AG

L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG

الطبقات الإضافية من الزجاج و انتشارها بطريقة واضحة في الواجهة سوف يساعد منزلك على الظهور بشكل لائق في جميع الاتجاهات خصوصاً لو كان المحيط طبيعي مما سيعكس الكثير من السحر في واجهة بيتك

4. طابق واحد مع نوافذ ضخمة

Privat Haus St. Gilgen, Austria, SilvestrinDesign SilvestrinDesign منازل
SilvestrinDesign

SilvestrinDesign
SilvestrinDesign
SilvestrinDesign

منزل بسيط بنوافذ زجاجية مناسبة في الجهات الأربعة و المسافة بينهما مدروسة و متساوية و الألوان ليست فاتحة تماماً او عاكسة تماماً و لكنها تتميز بوجود ستائر خلفها لتقلل أي شعور بعدم الخصوصية أو ارتفاع درجة الحرارة

5. طابقين مع مناظر وإطلالات

VILLA HOLLYWOOD, LEE+MIR LEE+MIR منازل
LEE+MIR

LEE+MIR
LEE+MIR
LEE+MIR

منزل أكبر باطلالات مباشرة من النوافذ الشفافة و الشرفات المفتوحة على ممرات خارجية تظهر لنا في الطابق الثاني و روعة و بساطة في جلسات الطابق الأرضي و تكامل رهيب بين اللون الابيض و الأسود

6. واجهات الزجاج الأصلي

Mehrgenerationenhaus, 21-arch GmbH 21-arch GmbH منازل
21-arch GmbH

21-arch GmbH
21-arch GmbH
21-arch GmbH

استخدام الزجاج في واجهة المنازل الصغيرة يجعل منها تحفة فنية و يساعد على التغلب على أي شعور بالضيق قد يتواجد فيها خصوصاً في الانطباع الأول من الخارج

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7. طوق زراعة حول بيت الزجاج

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH منازل
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

النباتات و الطوق النباتي حول المنزل خلق مساحة مناسبة للزجاج ليتألق فبطبيعة الحال اللون الاخضر في النبات يساعد الألوان الهادئة و المكونات الرقيقة مثل الزجاج أن تتألق حتى بدون زخارف اضافية 

8. التباين العصري

Einfamilienhaus D, Architekturbüro Dongus Architekturbüro Dongus منازل
Architekturbüro Dongus

Architekturbüro Dongus
Architekturbüro Dongus
Architekturbüro Dongus

استخدام اللون المحايد للأسمنت مع لمسات الزجاج قضى تماماً على أي شعور بعدم الاحترافية و هذا للتوازن بين العتمة في الأسمنت و بين البريق في الزجاج المنتشر في كل الجدران 

9. تصميمات استثنائية

Haus mit Blick über Ulm, Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA منازل
Kauffmann Theilig &amp; Partner, Freie Architekten BDA

Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA
Kauffmann Theilig &amp; Partner, Freie Architekten BDA
Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA

الإبداع يتحدث هنا و الهندسة المعمارية الأنيقة تطل علينا في أبهى صورها بألوان رائعة و بتطابق معماري فريد بين الأدوار العليا و الأرضية 

10. كلاسيكية

Villa am Rhein – Straßenansicht, Architekturbüro Lehnen Architekturbüro Lehnen منازل
Architekturbüro Lehnen

Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen

روعة الأضواء بمفردها تكفي لتشعر بمدى تأثر الزجاج في الواجهة بما هو داخل المنزل من سحر و ينقله للخارج بطريقة مباشرة و أكثر جمالية

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11. الزجاج يتألق مع الخشب

Moderner Holzhaus Bausatz: "KUBU", THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus كوخ
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

الخشب و الزجاج قصة لا تنتهي من التكامل و التوازن و التباين في الوقت ذاته، لاحظ تلك الواجهة الواسعة المغطاة بالزجاج بالكامل و كيف أن الخشب ظهر محشواً بروعة و جمال في كل جوانبها 

النوافذ الكبيرة بين المزايا والعيوب
أي تصميم أعجبك أكثر .

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