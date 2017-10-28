7 أفكار مدهشة لتغليف جدران مطبخك

قديمًا كانت المطابخ تعتمد بشكل أساسي على البلاط ليغلفها بالكامل من الأرض إلى السقف، ولكن في وقتنا هذا انتهت تلك اللمسة التقليدية وحل محلها مجموعة واسعة من البدائل والخيارات لتغليف جدران المطبخ، منها الخشب، وبلاط السيراميك، والدهانات الأكريليك، وغيرها من الأفكار التي سنعرضها عليكم في كتاب الأفكار هذا.
وهنا يجب التنويه ألى أمر شديد الأهمية، قبل أن تقرر اختيار مادة معينة لتغطي جدران مطبخك، عليك أولًا الإجابة على العديد من الأسئلة.. منها: ما هو اللون الذي تريد مطبخك أن يتألق به؟ ما هي ميزانيتك؟ وما هو النمط الديكوري الذي تسعى لتطبيقه في مطبخك؟ هل تريد تثبيت الجدران بنفسك أم تريد جلب خبير متخصص في هذا الشأن؟
وعليك أن تضع في الاعتبار أن تصاميم الجدران لها تأثير حاسم على النمط الديكوري للمطبخ ككل. فـ إذا كنت تبحث عن أجواء دافئة ومريحة، ستجد الخشب المطلي بالذهب هو أنسب مادة لكسوة الجدران، أما إن كنت تميل إلى الحصول على نظرة عصرية، فقد تكون الأسطح المعدنية أكثر ملاءمة. وأخيرًا.. لنسهل عليك عملية الاختيار بين البدائل المختلفة، جمعنا لك 7 تصاميم من مواد مختلفة تساعدك على توجيه نفسك إلى تصميم جدار لمطبخك.
إذا كنت ترغب في إضافة بعض الألوان إلى تصميم مطبخك، يمكنك استخدام البلاستيك أو الأكريليك على الحائط، فكلاهما مقاوم للماء، وسهل التنظيف، يجف سريعًا، ويظل معك مدى طويل وبالتالي فهذه اللمسة مناسبة بشكل مثالي للاستخدام في المطبخ. العديد من الدهانات الحديثة تحتوي أيضًا مواد مضادة للعفن وهذه سمة أخرى مفيدة جدًا.
عندما يتعلق الأمر بكسوة جدران المطبخ، نجد أنه لا يزال بلاط السيراميك يحظى بشعبية كبيرة ويمكن أن يكون خيارًا مناسبًا لك. فهو يتمتع بعدة مزايا لا تقل عن النوع الأول، على رأسها أنه سهل التنظيف، ومقاوم للمياه، ولديه مظهر مقبول ولامع كما هو واضح بالصورة ولكن يعيبه توفر مجموعة محدودة من التصاميم والألوان والأشكال.
اختيار الخشب في جدران مطبخك خيار آخر فريد يمنحك إطلالة مدهشة تجعله يبدو طبيعيًا ومريحًا، ومع ذلك، فيعيبه حساسيته نسبيًاا للرطوبة، فضلًا عن سهولة تكوين العفن به وهو ما يجلب الحشرات بسهولة، لذا إذا قررت أن تجعل جدران مطبخك مغطاة بالخشب، يجب أن تستعين بأحد المتخصصين ذوي الخبرة في تثبيته وعزله. بعد تركيب الخشب بالجدران، يفضل إضافة مادة زيتية إلى السطح لتحافظ عليه وتحميه من ناحية وتكسبه مظهرًا جماليًا رائعًا من ناحية أخرى.
إذا كنت تبحث عن غلاف بسيط وفعال من حيث التكلفة لتغطية جدران المطبخ، يمكنك اختيار ألواح الفينيل وأنت مطمئن. فهي سهلة التطبيق، وسهلة الصيانة، وتناسب أي ميزانية، كما يمكن تصميمها بشكل فردي لتعبر عن شخصية صاحبها كما ترون في الصورة الموضحة هنا.
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الجرانيت، الحجر الطبيعي، والرخام من الخامات التي تحظى بشعبية كبيرة في التطبيق بجدارن المطابخ، وذلك لأنها سهلة التنظيف، وتبدو أنيقة دائمًا مهما مر عليها من وقت، بغض النظر عما إذا كنت ستختار النوع الذي يمد مطبخك بنظرة ريفية بسيطة أو نظرة كلاسيكية فاخرة.
ربما لا يكون ورق الحائط من الخلفيات الأكثر شيوعًا بالنسبة للمطابخ، ولكنها الآن أصبحت بديلًا جذابًا يمكن اللجوء إليه مقارنة بالمواد التقليدية. يتمتع ورق الحائط بالعديد من المزايا، أولها انه سهل التنظيف، وثانيها أنه لا يتأثر كثيرًا بالرطوبة، وأخيرًا يتوفر منه مجموعة كبيرة من التصميمات الرائعة المناسبة لمختلف الأنماط الديكورية.
الفولاذ المقاوم للصدأ نادرًا ما يتم استخدامه ككسوة للجدران، ولكنه في الواقع يجمع بين العديد من المزايا التي تجعله أفضل من البدائل الأخرى: فهو مقاوم للحرارة وهذه سمة تجعله مناسبًا خاصة للمنطقة التي تقع وراء الموقد مباشرة -كما هو واضح بالصورة-، كما أنه سهل التنظيف مثله مثل البلاط، فيمكن إزالة الأوساخ والدهون المتراكمة على سطحه بالمياه بسهولة. وأخيرًا، يمنح مطبخك نظرة بصرية أجمل لتناغمه مع الأواني وأدوات المطبخ المصنوعة من الصلب.