7 أفكار مدهشة لتغليف جدران مطبخك

قديمًا كانت المطابخ تعتمد بشكل أساسي على البلاط ليغلفها بالكامل من الأرض إلى السقف، ولكن في وقتنا هذا انتهت تلك اللمسة التقليدية وحل محلها مجموعة واسعة من البدائل والخيارات لتغليف جدران المطبخ، منها الخشب، وبلاط السيراميك، والدهانات الأكريليك، وغيرها من الأفكار التي سنعرضها عليكم في كتاب الأفكار هذا.

وهنا يجب التنويه ألى أمر شديد الأهمية، قبل أن تقرر اختيار مادة معينة لتغطي جدران مطبخك، عليك أولًا الإجابة على العديد من الأسئلة.. منها: ما هو اللون الذي تريد مطبخك أن يتألق به؟ ما هي ميزانيتك؟ وما هو النمط الديكوري الذي تسعى لتطبيقه في مطبخك؟ هل تريد تثبيت الجدران بنفسك أم تريد جلب خبير متخصص في هذا الشأن؟

وعليك أن تضع في الاعتبار أن تصاميم الجدران لها تأثير حاسم على النمط الديكوري للمطبخ ككل. فـ إذا كنت تبحث عن أجواء دافئة ومريحة، ستجد الخشب المطلي بالذهب هو أنسب مادة لكسوة الجدران، أما إن كنت تميل إلى الحصول على نظرة عصرية، فقد تكون الأسطح المعدنية أكثر ملاءمة. وأخيرًا.. لنسهل عليك عملية الاختيار بين البدائل المختلفة، جمعنا لك 7 تصاميم من مواد مختلفة تساعدك على توجيه نفسك إلى تصميم جدار لمطبخك.