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تقليل الضوضاء: نصائح للمنازل هادئة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Maßgefertigte Schiebetüren & Raumteiler, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
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المنازل الهادئة نعمة لاتقدر بثمن إلى جانب روعتها و تصميمها المتألق، فالهدوء و النظافة وجهان لعملة واحدة تعني الراحة النفسية و التغلب على ضغوط الحياة، و قد يكون الإزعاج متولد من حركات غير معروف مصدرها في كثير من الأحيان في ديكور و فرش المنزل و سنبين لكم في كتاب الأفكار هذا برفقة هوميفاي الكم الكبير من الأشياء البسيطة التي لو عالجتها سيكون منزلك هادئاً و رائعاً لأقصى درجة ..

الفواصل

Maßgefertigte Schiebetüren & Raumteiler, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

استخدام الفواصل الزجاجية بين الحجرات المتجاورة تساعد على عدم الشعور بأي ضوضاء متسربة إليها سواء من التليفزيون أو أجهزة المطبخ أو الغسالة ، فتقفيل الغرف عامل مساعد على شعورك بالهدوء وا لصفاء الذهني و بعض الخصوصية 

المنسوجات

DOMICIL Journal Wohngenuss, Domicil Möbel GmbH Domicil Möbel GmbH غرفة المعيشة
Domicil Möbel GmbH

DOMICIL Journal Wohngenuss

Domicil Möbel GmbH
Domicil Möbel GmbH
Domicil Möbel GmbH

استخدام المنسوجات الكثيفة سواء على الأرضيات في هيئة سجاد أو على الحوائط في هيئة ستائر ستساعد على تخفيض مستويات الأصوات لأكثر من النصف مع عدم وجود أي صدى للصوت يتسبب في إزعاج لمن يجلس بالغرفة و لتعلم نتائج تلك التجربة بطريقة عملية تذكر صدى الصوت بدرجة مزعجة في شقة خالية من الفرش 

خزانات مناسبة

Scharfes Design: Küppersbusch präsentiert „Hot Chili“ in einer limitierten Edition, Küppersbusch Hausgeräte GmbH Küppersbusch Hausgeräte GmbH مطبخالأجهزة الكهربائية
Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbusch Hausgeräte GmbH

استخدام اماكن مناسبة للحفظ و التخزين بحيث لا تصدر عنها أصوات ناتجة عن تحرك الأجهزة أثناء الاستخدام أمثال الغسالات مثلاً التي يكون اتساع المكان المخصص لتخزينها عاملاً هاماً في زيادة حركتها و بالتالي زيادة الشعور بالضوضاء الصادرة منها

أغطية أرجل الأريكة

Tammy - Stuhlsocken dunkelgrau, ChairSoxx ChairSoxx المنزلديكورات واكسسوارات
ChairSoxx

ChairSoxx
ChairSoxx
ChairSoxx

يمكننا استخدام أفكار بسيطة لتقليل الشعور بالضوضاء فمثلاً ارجل الأرائك و الكنب عند تحريكها تصدر أصواتاً مزعجة و للتخلص منها يمكنك الاعتماد على الجوارب أو قطع من الصوف و تقوم بتغطية الأرجل مما سيثبت الكنب أكثر و لا يجعلها تصدر أي أصوات مزعجة  

إصلاح كل مايمكن

Eiche Arte Coronal , V.I.P.Floors V.I.P.Floors جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
V.I.P.Floors

V.I.P.Floors
V.I.P.Floors
V.I.P.Floors

قم باصلاح كل شيء ترى أنها يحتاج للاصلاح و سد الفراغات في الأرضيات و الحوائط و النوافذ و حاول ألا يكون منزلك به نقاط كثيرة تحتاج للصيانة و قم بأعمال الصيانة و الإحلال و التبديل أولاً بأول دون تأجيل

زجاج عازل للصوت

EFH Korneuburgerstraße, Angst Architektur ZT GmbH Angst Architektur ZT GmbH شبابيك
Angst Architektur ZT GmbH

Angst Architektur ZT GmbH
Angst Architektur ZT GmbH
Angst Architektur ZT GmbH

من أكثر العوامل التي تقلل تماماً من الضوضاء الخارجية المحيطة بالمنزل خصوصاً لو كان المنزل يقع في شارع رئيسي يعج بحركة المرور مما يضمن لك شعوراً هادئاً و عزلة عن كل تلك العوامل بأقل مجهود وبمجرد قفلك للنوافذة الزجاجية 

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