تقليل الضوضاء: نصائح للمنازل هادئة

المنازل الهادئة نعمة لاتقدر بثمن إلى جانب روعتها و تصميمها المتألق، فالهدوء و النظافة وجهان لعملة واحدة تعني الراحة النفسية و التغلب على ضغوط الحياة، و قد يكون الإزعاج متولد من حركات غير معروف مصدرها في كثير من الأحيان في ديكور و فرش المنزل و سنبين لكم في كتاب الأفكار هذا برفقة هوميفاي الكم الكبير من الأشياء البسيطة التي لو عالجتها سيكون منزلك هادئاً و رائعاً لأقصى درجة ..
استخدام الفواصل الزجاجية بين الحجرات المتجاورة تساعد على عدم الشعور بأي ضوضاء متسربة إليها سواء من التليفزيون أو أجهزة المطبخ أو الغسالة ، فتقفيل الغرف عامل مساعد على شعورك بالهدوء وا لصفاء الذهني و بعض الخصوصية
استخدام المنسوجات الكثيفة سواء على الأرضيات في هيئة سجاد أو على الحوائط في هيئة ستائر ستساعد على تخفيض مستويات الأصوات لأكثر من النصف مع عدم وجود أي صدى للصوت يتسبب في إزعاج لمن يجلس بالغرفة و لتعلم نتائج تلك التجربة بطريقة عملية تذكر صدى الصوت بدرجة مزعجة في شقة خالية من الفرش
استخدام اماكن مناسبة للحفظ و التخزين بحيث لا تصدر عنها أصوات ناتجة عن تحرك الأجهزة أثناء الاستخدام أمثال الغسالات مثلاً التي يكون اتساع المكان المخصص لتخزينها عاملاً هاماً في زيادة حركتها و بالتالي زيادة الشعور بالضوضاء الصادرة منها
يمكننا استخدام أفكار بسيطة لتقليل الشعور بالضوضاء فمثلاً ارجل الأرائك و الكنب عند تحريكها تصدر أصواتاً مزعجة و للتخلص منها يمكنك الاعتماد على الجوارب أو قطع من الصوف و تقوم بتغطية الأرجل مما سيثبت الكنب أكثر و لا يجعلها تصدر أي أصوات مزعجة
قم باصلاح كل شيء ترى أنها يحتاج للاصلاح و سد الفراغات في الأرضيات و الحوائط و النوافذ و حاول ألا يكون منزلك به نقاط كثيرة تحتاج للصيانة و قم بأعمال الصيانة و الإحلال و التبديل أولاً بأول دون تأجيل
من أكثر العوامل التي تقلل تماماً من الضوضاء الخارجية المحيطة بالمنزل خصوصاً لو كان المنزل يقع في شارع رئيسي يعج بحركة المرور مما يضمن لك شعوراً هادئاً و عزلة عن كل تلك العوامل بأقل مجهود وبمجرد قفلك للنوافذة الزجاجية
اقرأ : 20 منزل مثالي بسقف مسطحة