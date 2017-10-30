تقليل الضوضاء: نصائح للمنازل هادئة

المنازل الهادئة نعمة لاتقدر بثمن إلى جانب روعتها و تصميمها المتألق، فالهدوء و النظافة وجهان لعملة واحدة تعني الراحة النفسية و التغلب على ضغوط الحياة، و قد يكون الإزعاج متولد من حركات غير معروف مصدرها في كثير من الأحيان في ديكور و فرش المنزل و سنبين لكم في كتاب الأفكار هذا برفقة هوميفاي الكم الكبير من الأشياء البسيطة التي لو عالجتها سيكون منزلك هادئاً و رائعاً لأقصى درجة ..