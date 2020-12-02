15 فكرة مدهشة لغرف نوم صغيرة المساحة

تصميم غرفة نوم كبيرة المساحة هو حلم كل فرد فينا و لكن ماذا لو كانت الظروف تقتضي أن تكون غرفة نومنا صغيرة في مساحتها؟ هل سنفقد الأمل في الشعور بقدرتنا على تحقيق تصميم أحلامنا فيها؟، الإجابة ببساطة هي لا فالأمل لا ينقطع أبداً، والنماذج الرائعة التي يقدمها هوميفاي فيما يلي لغرف النوم صغيرة المساحة ستفتح لك كل أبواب الإلهام للاختيار من بينها أو اقتباس بعض الأفكار أو التعديل والإضافة لكي تصمم غرفة نومك كما تريد في منزل الأحلام .. إليكم التفاصيل..
البساطة في تنفيذ هذه الغرفة رائع و مثالي حيث التزم المصمم باللون الأبيض المناسب للمساحات الصغيرة مع قلة في استخدام الزخارف و البهرجة الزائدة على الحد حتى تبدو الغرفة كلها بدون اكسسوارات و بالفعل كان هذا الجانب الإيجابي الذي أعطى الغرفة رونق باللون الأبيض فقط ببساطة غير متوقعة على الإطلاق.
المرايات تساعد على انعكاس المجال البصري و بالتالي ابتعاد أي شعور بالضيق عن الغرفة، روعة في استخدام الإضاءة مع تناسق كامل بين كل المكونات و الاكسسوارات سواء الاباجورات أو حتى وسائد السرير.
من الأفكار الرائعة لتصميم غرفة نوم صغيرة تأتي الإبداعات الخاصة بالتخزين و اختيار أماكن الخزانات في المراتب الأولى منها حيث تعتمد على التعامل الذكي مع كل متر متوفر في الغرفة لتوفير مساحات أكبر حتى لايحدث أي تكدس أو ضيق.
الضوء في تصميم غرفة النوم الصغيرة عامل هام لا يمكن إغفاله خصوصاً لو كانت الغرفة مطلة على أماكن مفتوحة تسمح بفتح نوافذ كبيرة الحجم أو شرفات ذات ابواب زجاجية تساهم في زيادة الضوء و تجديد الهواء المنعش في الغرفة.
الطريقة المبتكرة في تصميم الأثاث الخاص بغرف النوم خصوصاً الصغيرة يساهم بشكل كبير في تجنب الشعور بالضيق فيها مثل هذا المكتب الذي يجمع أكثر من عنصر حوله مثل الثلاجة الصغيرة و الخزانات الخاصة بالكتب و الرف الخاص بالمكتب الأصلي مما وفر العديد من الأمتار في ركن واحد.
اللون المحايد ليس غريب على الإطلاق و لكنه يساهم في تحويل الغرفة لنمط غريب و غامض يبتعد عن كل المألوف في التصميمات و الدهانات الخاصة بغرف النوم و هذا الامر هو ما يجذب الانتباه بعيداً عن أي شعور بضيق المساحة.
المساحة الخاصة بتخزين الكتب و الملابس و الاحذية عن طريق صناديق أسفل السرير من أكثر ما يعجبك في الأفكار المبتكرة لتصميم غرفة صغيرة فهي سيجنبك شراء دولاب كبير يلتهم المساحة المحدودة في الغرفة.
روعة التصميمات المقتبسة من الأفكار اليابانية في تصميم غرفهم و منازلهم بالأفكار التي تعتمد على الذكاء في التعامل مع الأشياء الثابتة مثل السرير و الدولاب فكان مثل هذه التصاصيم لتلق رواجاً كبيراً اليوم في تصميم الغرف الصغيرة على مستوى العالم بعد أن أثبتت نجاحها.
الدولاب الكبير يستطيع أن يستوعب الكثير و لكن في حالة الغرفة الصغيرة يكون هذا الدولاب الكبير هو محور كل شيء فيكون فيه كل ما تتخيل من اماكن التخزين اللازمة لكل أغراض الغرفة حتى لا يكون هناك أي مجال للفوضى.
روعة الفن في تصميم الجدران في الغرف الصغيرة تكمن في تشتيت الانتباه ناحية هذا الفن و ليس على حدود الغرفة و بالفعل مع خدمته بالضوء المناسب و الإكسسوارات المناسبة ستكون الامور أفضل بكثير.
البساطة و التصميمات الصغيرة قد تكون فكرة غريبة و جديدة في الوقت ذاته و لكننا نستعرض كل الأفكار التي يمكن أن تلق اعجابك خصوصاً لو كنت من عشاق الخروج عن المألوف.
ما أروع تناسق الالوان و تواجد الضوء بشكل قوي مما يسمح بابتعاد أي شعور بالعتمة غير المرجوة في مثل تلك المساحات و استبدالها ببراح الضوء و انطلاقة الألوان المتناسقة.
كل شيء في الغرفة يجب أن يؤدي وظيفة الجدران و الأثاث و السجاد و الإكسسوارات كل شيء يجب أن يكون مدروس و متناسق تماماً مع الآخر.
الرسائل على الحوائط تعبر عن شخصية مستقلة للغرفة و تنقل الجوانب الشخصية لصاحبها على الجدران مما يعطي الغرفة مكانة خاصة ربما تختلف عن أي غرفة أخرى لانها تحمل عبارات فوق حوائطها تعبر عنك و تدفعك بالطاقة الإيجابية.
الابتكار في اختيار تصميم الأثاث أكثر من رائع في تلك الغرفة و اختيار الألوان مثالي خصوصاً لعشاق اللمسات الطبيعية للخشب و يكفينا النظر للتميز الكبير في تنسيق الخزانات أسفل السرير بطريقة رأسية و ليست أفقية كما المعتاد لندرك أن الإبداع هو المفتاح الاول لتصميم أي غرفة مهما كانت مساحتها.
اقرأ أيضاً: 10 منازل صغيرة ستجعلك تريد مثلها