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15 فكرة مدهشة لغرف نوم صغيرة المساحة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة نوم
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تصميم غرفة نوم كبيرة المساحة هو حلم كل فرد فينا و لكن ماذا لو كانت الظروف تقتضي أن تكون غرفة نومنا صغيرة في مساحتها؟ هل سنفقد الأمل في الشعور بقدرتنا على تحقيق تصميم أحلامنا فيها؟، الإجابة ببساطة هي لا فالأمل لا ينقطع أبداً، والنماذج الرائعة التي يقدمها هوميفاي فيما يلي لغرف النوم صغيرة المساحة ستفتح لك كل أبواب الإلهام للاختيار من بينها أو اقتباس بعض الأفكار أو التعديل والإضافة لكي تصمم غرفة نومك كما تريد في منزل الأحلام .. إليكم التفاصيل..

بساطة

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 غرفة نوم
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

البساطة في تنفيذ هذه الغرفة رائع و مثالي حيث التزم المصمم باللون الأبيض المناسب للمساحات الصغيرة مع قلة في استخدام الزخارف و البهرجة الزائدة على الحد حتى تبدو الغرفة كلها بدون اكسسوارات و بالفعل كان هذا الجانب الإيجابي الذي أعطى الغرفة رونق باللون الأبيض فقط ببساطة غير متوقعة على الإطلاق.

مرايات

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

المرايات تساعد على انعكاس المجال البصري و بالتالي ابتعاد أي شعور بالضيق عن الغرفة، روعة في استخدام الإضاءة مع تناسق كامل بين كل المكونات و الاكسسوارات سواء الاباجورات أو حتى وسائد السرير.

افكار ذكية لمساحات التخزين

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

من الأفكار الرائعة لتصميم غرفة نوم صغيرة تأتي الإبداعات الخاصة بالتخزين و اختيار أماكن الخزانات في المراتب الأولى منها حيث تعتمد على التعامل الذكي مع كل متر متوفر في الغرفة لتوفير مساحات أكبر حتى لايحدث أي تكدس أو ضيق.

ضوء قوي

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة نوم
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

الضوء في تصميم غرفة النوم الصغيرة عامل هام لا يمكن إغفاله خصوصاً لو كانت الغرفة مطلة على أماكن مفتوحة تسمح بفتح نوافذ كبيرة الحجم أو شرفات ذات ابواب زجاجية تساهم في زيادة الضوء و تجديد الهواء المنعش في الغرفة.

ركن للمكتب

마이크로하우스 리모델링, OUA 오유에이 OUA 오유에이 مطبخ
OUA 오유에이

마이크로하우스 리모델링

OUA 오유에이
OUA 오유에이
OUA 오유에이

الطريقة المبتكرة في تصميم الأثاث الخاص بغرف النوم خصوصاً الصغيرة يساهم بشكل كبير في تجنب الشعور بالضيق فيها مثل هذا المكتب الذي يجمع أكثر من عنصر حوله مثل الثلاجة الصغيرة و الخزانات الخاصة بالكتب و الرف الخاص بالمكتب الأصلي مما وفر العديد من الأمتار في ركن واحد.

لون غريب

Gloucester Road Penthouse Bhavin Taylor Design غرفة نوم Bedroom,master bedroom,bed,cushions,bedding,bedside tables,bedside lamps,art,wallpaper,curtains,midcentury design,pattern
Bhavin Taylor Design

Gloucester Road Penthouse

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

اللون المحايد ليس غريب على الإطلاق و لكنه يساهم في تحويل الغرفة لنمط غريب و غامض يبتعد عن كل المألوف في التصميمات و الدهانات الخاصة بغرف النوم و هذا الامر هو ما يجذب الانتباه بعيداً عن أي شعور بضيق المساحة.

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مساحة تخزين أسفل السرير

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda غرفة نوم
sreda

sreda
sreda
sreda

المساحة الخاصة بتخزين الكتب و الملابس و الاحذية عن طريق صناديق أسفل السرير من أكثر ما يعجبك في الأفكار المبتكرة لتصميم غرفة صغيرة فهي سيجنبك شراء دولاب كبير يلتهم المساحة المحدودة في الغرفة.

سرير قابل للطي

Casa AD - Barcelona, IF arquitectos IF arquitectos غرفة نوم
IF arquitectos

IF arquitectos
IF arquitectos
IF arquitectos

روعة التصميمات المقتبسة من الأفكار اليابانية في تصميم غرفهم و منازلهم بالأفكار التي تعتمد على الذكاء في التعامل مع الأشياء الثابتة مثل السرير و الدولاب فكان مثل هذه التصاصيم لتلق رواجاً كبيراً اليوم في تصميم الغرف الصغيرة على مستوى العالم بعد أن أثبتت نجاحها.

خزانة كبيرة

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella

homify
homify
homify

الدولاب الكبير يستطيع أن يستوعب الكثير و لكن في حالة الغرفة الصغيرة يكون هذا الدولاب الكبير هو محور كل شيء فيكون فيه كل ما تتخيل من اماكن التخزين اللازمة لكل أغراض الغرفة حتى لا يكون هناك أي مجال للفوضى.

تصميم مختلف للجدار

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos جدران وأرضياتديكورات الجدران
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

روعة الفن في تصميم الجدران في الغرف الصغيرة تكمن في تشتيت الانتباه ناحية هذا الفن و ليس على حدود الغرفة و بالفعل مع خدمته بالضوء المناسب و الإكسسوارات المناسبة ستكون الامور أفضل بكثير.

لمسة صناعية

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH غرفة نوم
GP-ARCH

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

البساطة و التصميمات الصغيرة قد تكون فكرة غريبة و جديدة في الوقت ذاته و لكننا نستعرض كل الأفكار التي يمكن أن تلق اعجابك خصوصاً لو كنت من عشاق الخروج عن المألوف.

ضوء رائع

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

ما أروع تناسق الالوان و تواجد الضوء بشكل قوي مما يسمح بابتعاد أي شعور بالعتمة غير المرجوة في مثل تلك المساحات و استبدالها ببراح الضوء و انطلاقة الألوان المتناسقة. 

عملي و جميل

Квартира в Стамбуле, MARION STUDIO MARION STUDIO غرفة نوم Multicolored
MARION STUDIO

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

كل شيء في الغرفة يجب أن يؤدي وظيفة الجدران و الأثاث و السجاد و الإكسسوارات كل شيء يجب أن يكون مدروس و متناسق تماماً مع الآخر.

الرسائل على الحائط

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الرسائل على الحوائط تعبر عن شخصية مستقلة للغرفة و تنقل الجوانب الشخصية لصاحبها على الجدران مما يعطي الغرفة مكانة خاصة ربما تختلف عن أي غرفة أخرى لانها تحمل عبارات فوق حوائطها تعبر عنك و تدفعك بالطاقة الإيجابية.

أثاث مناسب

Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

الابتكار في اختيار تصميم الأثاث أكثر من رائع في تلك الغرفة و اختيار الألوان مثالي خصوصاً لعشاق اللمسات الطبيعية للخشب و يكفينا النظر للتميز الكبير في تنسيق الخزانات أسفل السرير بطريقة رأسية و ليست أفقية كما المعتاد لندرك أن الإبداع هو المفتاح الاول لتصميم أي غرفة مهما كانت مساحتها.

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كيف تؤثث غرفة نومك الصغيرة باحترافية؟

جنوب الاكاديمية - القاهرة الجديدة - مصر, Mockup studio Mockup studio غرفة نوم
Mockup studio

Mockup studio
Mockup studio
Mockup studio
  • اقتناء الأثاث متعدد الوظائف أو القابل للطي: من أكثر الحلول الديكورية العملية في التعامل مع المساحات الصغيرة، هي اقتناء الأثاث متعدد الوظائف الذي يخدم أكثر من غرض في وقت واحد، أو الأثاث القابل للطي، والذي يسهل الاستعانة به أو الاستغناء عنه حسب رغبة مقتنيه.
  • استبدال الخزائن بالأرفف المعلقة: للتغلب على المساحة الصغيرة لغرفة نومك، احرص على استغلال الجدران بشكل أمثل، وذلك من خلال أرفف معلقة تحل محل الخزائن الضخمة التي تستحوذ على مساحة كبيرة من الأرضية وتشغل جزء من الجدار في الوقت ذاته.
  • تعزيز مصادر الإضاءة: الاعتماد على أكثر من مصدر لإضاءة الغرفة يعزز الشعور بأنها أكبر حجماً لكل من ينظر إليها، لذلك، ننصحك باقتناء معلقة أو ثريا أنيقة بمركز سقف الغرفة، ومجموعة سبوتات سقفية أو أباليك أو حتى وحدات إضاءة أرضية.
  • استخدام المرايات: من العناصر الديكورية الخداعة والعملية، لأنها تعطي شعوراً بسعة أي مساحة مهما كانت صغيرة على أرض الواقع.
36 مدخل مثالي لمنزلك الأنيق
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