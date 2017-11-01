11 لمسة ديكورية تجعل مطبخك الصغير مثاليًا

مع كل جديد يطرأ على عالم الديكور عمومًا وعلى تصميمات المطابخ بشكل خاص، أصبحت المطابخ أهم من مجرد أماكن نُعِد فيها الطعام فحسب، بل باتت بمثابة ساحات تجمع أفراد العائلة بشكل يومي، فـ فيها يأتي الجميع معًا للطهي تارة ولتناول الطعام تارة أخرى وربما مرة ثالثة لإعادة أغراض المطبخ وأدواته في محلها السليم ومن ثم تنظيفه ولكن في بعض الأحيان لا تسمح المطابخ ذات المساحات الصغيرة بالقيام بذلك لأنه لا يوجد بها مجال لاستيعاب كل شيء وهو ما يشكل عائقًا للبعض.

نحن في هوميفاي لا نعرف معنى المستحيل، لأن لكل مشكلة حل لدى خبرائنا المحترفين الذين يعرفون كيفية التعامل بذكاء مع كل شئ مهما كان صعبًا حتى المطابخ ذات المساحات الصغيرة.. ومن هنا، نقدم لكم اليوم من خلال كتاب الأفكار هذا 11 لمسة ديكورية رائعة تجعل مطبخك الصغير مثاليًا!