11 لمسة ديكورية تجعل مطبخك الصغير مثاليًا

مع كل جديد يطرأ على عالم الديكور عمومًا وعلى تصميمات المطابخ بشكل خاص، أصبحت المطابخ أهم من مجرد أماكن نُعِد فيها الطعام فحسب، بل باتت بمثابة ساحات تجمع أفراد العائلة بشكل يومي، فـ فيها يأتي الجميع معًا للطهي تارة ولتناول الطعام تارة أخرى وربما مرة ثالثة لإعادة أغراض المطبخ وأدواته في محلها السليم ومن ثم تنظيفه ولكن في بعض الأحيان لا تسمح المطابخ ذات المساحات الصغيرة بالقيام بذلك لأنه لا يوجد بها مجال لاستيعاب كل شيء وهو ما يشكل عائقًا للبعض.
نحن في هوميفاي لا نعرف معنى المستحيل، لأن لكل مشكلة حل لدى خبرائنا المحترفين الذين يعرفون كيفية التعامل بذكاء مع كل شئ مهما كان صعبًا حتى المطابخ ذات المساحات الصغيرة.. ومن هنا، نقدم لكم اليوم من خلال كتاب الأفكار هذا 11 لمسة ديكورية رائعة تجعل مطبخك الصغير مثاليًا!
هكذا سيبدو مطبخك إن صممته وفقًا للنمط الصناعي! تصميم داخلي ذكي للغاية بألوان محايدة يتعامل مع المساحة بمنتهى الاحترافية من خلال وحدات تخزينية بأعداد مناسبة وأسطح عملية منها ما يمتد خارج المطبخ برف طائر فيخلق لقاطن المنزل مساحة إضافية تسمح له بتناول الإفطار وممارسة بعض الأعمال سريعًا كل صباح. وُفِقَ خبير التصميم إلى حد كبير في اختيار أرضية المطبخ الباركيه البنية المريحة مثلما نجح تمامًا في اختيار ألوان الخزانات بأفتح درجات اللون السماوي والجدران باللون الرمادي.
تصميم عصري جدًا لساحة كبيرة تجمع بين المطبخ بمائدة جزيرة كبيرة تدعوك للجلوس ومائدة طعام بحجم مُشابِه على بُعد خطوات قليلة منها. يتألق التصميم الداخلي للساحة بالكامل بفضل استخدام الخشب في الأرضية وفي المائدة الجانبية وكذلك في المقاعد التي تنتمي إليها. عند النظر لهذا المطبخ لابد وأنك ستلاحظ عنصر الإضاءة من أول وهلة، سواء الإضاءة الطبيعية من خلال النوافذ الزجاجية أو الإضاءة الاصطناعية من خلال المعلقات المزينة لسقف المطبخ والمائدة، والسبوتات الثابتة المنتشرة بالسقف بشكل عشوائي.
مطبخ بتصميم U مفتوح من جانبين يغلب عليه اللون الأبيض نظرًا لاتباعه نمط الحد الأدنى/التبسيطي وهو ما يجعله يبدو نقيًا ومريحًا للعين. لمعان المطبخ في حد ذاته شئ مثير للإعجاب وهو ما يظهر بوضوح في جميع الخزانات خصوصًا العلوية منها. أما عن المقاعد، فهي تتألق باللون الأحمر المُشرِق فتكسر هدوء اللون الأبيض من ناحية، وتنشر البهجة بساحة الطبخ من ناحية أخرى.
لمسة من الأبيض والأخضر الساطع: تصميم آخر لمطبخ على نمط المينيمال بشكل حرف U أيضًا يتألق من حيث اللون والتصميم والمساحة، ويترك لدينا انطباعًا خفيفًا كنسيم الصيف. يعتمد المطبخ على عدد وحدات تخزينية مناسبة علوية وسفلية جميعها باللون الأبيض اللامع، فيما يخترق ذلك البياض اللامنتهي لمسة خضراء بسيطة ولكن ساطعة نلمحها بوضوح فقط في المقاعد والثلاجة فتحدث توازن بالمظهر العام للمطبخ.
في هذا المطبخ الصغير نلمح الكثير من العناصر الخشبية التي تجعل المطبخ يغوص في تصميم ريفي أنيق جدًا. الخزانات بالكامل العلوية والسفلية خشبية الخامة باللون البني الأقرب للبرتقالي، حتى بار المطبخ يطل علينا بنفس الخامة واللون، كما يتألق بسطح أبيض لامع يسمح بإعداد الطعام تارة ويمكن أن يُستغل في تناوله أيضًا عوضًا عن السفرة تارة أخرى. إن دققت النظر تجد ذلك السطح الأبيض يلتف ليشكّل حرف U ويغطي بذلك كافة الوحدات التخزينية السفلية.
يأتي هذا المطبخ الأزرق والأبيض في شكل U أيضًا، ولكن وجه الاختلاف بينه وبين النماذج السابقة في تصميمه الأخاذ الذي قرر فيه خبرائنا دمج جزء من الوحدات التخزينية السفلية بمائدة طعام صغيرة وبسيطة حولها مقعدين لتناول الطعام ويزينها ثلاثة مصابيح معلقة تُضيء الساحة بسخاء.
وفي هذا المثال، خرج تصميم المطبخ عن المألوف وذلك بعملية الدمج بين المساحة المخصصة للطهي ومائدة الطعام ولكنها هذه المرة بحجم كبير مقارنة بما شاهدناه في التصميم السابق. تتميز المائدة بلونها الخشبي الأنيق ومقاعدها ذات الطابع الرسمي واللون البيج المتناغم مع أسطح المطبخ.
نلمس في تصميم هذا المطبخ الكلاسيكي حالة من الرومانسية المفرطة! تبدأ من الرف الخشبي الذي يلتف حوله مجموعة مقاعد حديدية بلون أسود مهيب لتُشَكّل جلسة رومانسية وتنتهي بحقل الزهور الذي تطل عليه نوافذ المطبخ المستطيلية، وكذلك وحدات الإضاءة المزينة للسقف، فكل واحدة منها قمة في الرقة والأناقة.
باعتراف الجميع، لا يُعَد هذا المطبخ صغير المساحة وذلك بفضل تصميمه الذكي الذي كان سببًا في إظهاره أكثر اتساعًا. يقدم المطبخ نفسه في نمط بيتش هاوس الجميل الذي نجده أساسًا في شمال ألمانيا أو على الجزر الفريزية.
أثاث المطبخ الأبيض جميل وبسيط حيث يتناغم بشدة مع الوحدات التخزينية الهادئة، أما أسطح العمل -فكما نرى في الصورة- بحجم كبير ومناسب يسمح لمستخدم المطبخ بالطهي بسهولة. عندما تدقق النظر في البار، تجده مشرقًا وذلك نتيجة تخلل ضوء الشمس إلى أطرافه، أما بالأرضية الخشبية، فهي نجحت في إكساب المطبخ حالة من الدفء والتوازن.
مطبخ لا مثيل له! كل شيء فيه يختلف عما نعرفه أو رأينها من قبل. لقد قام مخططو المطبخ هنا بتركيب الوحدات التخزينية بشكل مدهش مع الاستعانة بأشكال متنوعة وإنحناءات في الأسطح والبار زادت المطبخ جاذبية وجمالًا.
ولا يمكن أن نغفل هنا روعة بالتة الألوان المستخدمة في هذا المطبخ والتي كان لها دورًا كبيرًا وراء عنصر الجاذبية الذي تحقق من الدرجة الأولى، وأضفى على تصميم المطبخ لمسة من الغموض.
دعونا ننهي جولتنا مع مطبخ أخير بلمسات معاصرة.. رغم أنه يعيبه عنصر المساحة المحدودة إلا أن خبراء هوميفاي نجحوا في التعامل مع عنصر المساحة بالتوزيع السليم للخزانات العلوية منها والسفلية. استخدام اللون الفاتح كان سببًا في ظهور المطبخ بهذا الاتساع والبراح، أما الطاولة الجانبية الصغيرة، فكانت لمسة ديكورية موفقة أضفت الكثير لتصميم المطبخ الداخلي.
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