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8 حمامات رائعة بالسيراميك

Mohammed Awad Mohammed Awad
증산리 주택 H-4, 피앤이(P&E)건축사사무소 피앤이(P&E)건축사사무소 حمام
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استخدام السيراميك في تزيين جدران و أرضيات الحمامات أصبح من المسلمات في الطرازات المودرن الحديثة لأكثر من سبب أهمها انخفاض ثمن البلاط المصنوع من السيراميك بالمقارنة بالمواد الأخرى مثل الأحجار أو الموزاييك أو حتى البورسلين و كذلك تنوع الأشكال المصمم منها مما يجعل أمامك باقة رائعة لتختار منها ما يناسب ميزانيتك و ذوقك أيضاً و بالمساحة التي ترغب..

اليوم هوميفايسوف يقدم لكم 8 نماذج مميزة لحمامات زينت حوائطها بالسيراميك لتكون تحفة فنية في المنازل المصممة فيها تستحق أن تكون في منزل أحلامك ..

إليكم التفاصيل..

1- حوائط مبهرة

Ristrutturazione appartamento Roma, Collatino, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

استخدام السيراميك في حوائط الحمامات يجلب لك ميزة غير موجودة في كثير من العناصر و المواد الأخرى التي قد تستخدم في تزيين الجدران الخاصة بالحمامات مثل الأحجار و الأسمنت المزخرف و الطلاء و اروراق الحائط، لأن السيراميك له درجات لمعان يمكن التحكم بها و الحفاظ عليها و عدم الانطفاء لمجرد سقوط الماء و البخار عليها أو مرور الوقت، لذا فستظل حوائط حمامك مبهرة دائماً

2- مساحات مختلفة

İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners حمام
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

مساحة بلاطة السيراميك الواحدة قد تختلف من نوع سيراميك للآخر  و بالتالي قد تناسب حمامات بمساحات مختلفة فلو كانت مساحةا لحمام كبيرة يمكنك أن تستخدم بلاط سيراميك كبير الحجم و سيكون رائعاً، و لو كان العكس هو الصحيح فإن البلاط الصغير يقاوم تماماً مسألة الشعور بالضيق و يجذب انتباهك لجمال البلاطة نفسها و ليس في حجم و مساحة الحمام

3- مبدع مع كل الأنماط

Piancabella, DF Design DF Design حمام
DF Design

DF Design
DF Design
DF Design

ألوان السيراميك و ملمسه يناسب كل الانماط فمثلاً الطراز الريفي يحتاج لسيراميك خشن بعض الشيء و قليل في اللمعان الخاص به على العكس بالطراز الارستقراطي الكلاسيكي الذي يعشق اللمعان و التألق و كل تلك الأنماط متوفرة بكثرة في السيراميك و بألوان و بتصميمات متنوعة

4- متفاعل جيد مع الضوء

Dúplex en casco histórico Málaga, remodelación para apartamento de alquiler., Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía حمام
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

السيراميك ذو السطح الناعم يعتبر من أكثر الأسطح مناسبة لانعكاس الضوء الواقع عليها في حمامك و جعله متألقاً على الدوام، لذا فإن السيراميك ينصح به في الحمامات ذات المساحات الصغيرة لهذا السبب القوي في ازالة أي شعور بضيق المساحة

5- فن إبداعي

Ванная комната "Acquamarina", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк حمام Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

السيراميك له من الفن الإبداعي الكثير خصوصاً في النقشات و الأشكال المطبوعة على البلاطة و الشق الآخر من اكتمال الإبداع يقع على عاتق الفني الذي يقوم بتركيبه لتخرج لك تحفة فنية متكاملة في حمامك

6- لون ناصع

Apartament inny niż wszystkie, IDEALS . Marta Jaślan Interiors IDEALS . Marta Jaślan Interiors حمام
IDEALS . Marta Jaślan Interiors

IDEALS . Marta Jaślan Interiors
IDEALS . Marta Jaślan Interiors
IDEALS . Marta Jaślan Interiors

في السيراميك يمكنك بواسطة التكنولوجيا الحديثة أن تختار الدرجة المحددة للون في البلاط الذي تختاره وليس مجرد اللون النهائي فقط فالابيض بكل درجاته متوفر و النقشات كذلك و كل الألوان الأخرى و درجاتها مما يجعلك امام عالم كبير من الاختيارات  المميزة

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7- يحاكي العناصر الأخرى

Casa v_a, Andrea Stortoni Architetto Andrea Stortoni Architetto حمام
Andrea Stortoni Architetto

Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto

لاحظ في تلك الأرضية استخدام السيراميك ليشبه خشب الأشجار أو الباركية الخشن و لكن في الحقيقة لم نتخيل أن المحاكاة تصل لتطابق تام كما نلاحظ و يصعب التفريق بينها و بين الواقع

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8- السيراميك قادر على تغليق الجدران و الأرضيات بطريقة مميزة تضيف شخصية مستقلة على تصميم الحمام و تجعل له نكهة خاصة

증산리 주택 H-4, 피앤이(P&E)건축사사무소 피앤이(P&E)건축사사무소 حمام
피앤이(P&amp;E)건축사사무소

피앤이(P&E)건축사사무소
피앤이(P&amp;E)건축사사무소
피앤이(P&E)건축사사무소

اللمعان و التألق و محاكاة المواد الاخرى كلها عناصر تقرب لاختياراتك السيراميك خصوصاً لو كانت الميزانية محدودة و تريد مقابلها مادة فخمة و ديكور مثالي بأفضل سعر

Epic Sana Lisboa Hotel, NL Decoração NL Decoração حمام
NL Decoração

NL Decoração
NL Decoração
NL Decoração
أي الألوان ستختار لجدران غرفة نومك؟
أي ميزة تقربك من السيراميك أكثر؟

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