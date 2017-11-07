8 حمامات رائعة بالسيراميك

استخدام السيراميك في تزيين جدران و أرضيات الحمامات أصبح من المسلمات في الطرازات المودرن الحديثة لأكثر من سبب أهمها انخفاض ثمن البلاط المصنوع من السيراميك بالمقارنة بالمواد الأخرى مثل الأحجار أو الموزاييك أو حتى البورسلين و كذلك تنوع الأشكال المصمم منها مما يجعل أمامك باقة رائعة لتختار منها ما يناسب ميزانيتك و ذوقك أيضاً و بالمساحة التي ترغب..

اليوم هوميفايسوف يقدم لكم 8 نماذج مميزة لحمامات زينت حوائطها بالسيراميك لتكون تحفة فنية في المنازل المصممة فيها تستحق أن تكون في منزل أحلامك ..

إليكم التفاصيل..