8 حمامات رائعة بالسيراميك

استخدام السيراميك في تزيين جدران و أرضيات الحمامات أصبح من المسلمات في الطرازات المودرن الحديثة لأكثر من سبب أهمها انخفاض ثمن البلاط المصنوع من السيراميك بالمقارنة بالمواد الأخرى مثل الأحجار أو الموزاييك أو حتى البورسلين و كذلك تنوع الأشكال المصمم منها مما يجعل أمامك باقة رائعة لتختار منها ما يناسب ميزانيتك و ذوقك أيضاً و بالمساحة التي ترغب..
اليوم هوميفايسوف يقدم لكم 8 نماذج مميزة لحمامات زينت حوائطها بالسيراميك لتكون تحفة فنية في المنازل المصممة فيها تستحق أن تكون في منزل أحلامك ..
إليكم التفاصيل..
استخدام السيراميك في حوائط الحمامات يجلب لك ميزة غير موجودة في كثير من العناصر و المواد الأخرى التي قد تستخدم في تزيين الجدران الخاصة بالحمامات مثل الأحجار و الأسمنت المزخرف و الطلاء و اروراق الحائط، لأن السيراميك له درجات لمعان يمكن التحكم بها و الحفاظ عليها و عدم الانطفاء لمجرد سقوط الماء و البخار عليها أو مرور الوقت، لذا فستظل حوائط حمامك مبهرة دائماً
مساحة بلاطة السيراميك الواحدة قد تختلف من نوع سيراميك للآخر و بالتالي قد تناسب حمامات بمساحات مختلفة فلو كانت مساحةا لحمام كبيرة يمكنك أن تستخدم بلاط سيراميك كبير الحجم و سيكون رائعاً، و لو كان العكس هو الصحيح فإن البلاط الصغير يقاوم تماماً مسألة الشعور بالضيق و يجذب انتباهك لجمال البلاطة نفسها و ليس في حجم و مساحة الحمام
ألوان السيراميك و ملمسه يناسب كل الانماط فمثلاً الطراز الريفي يحتاج لسيراميك خشن بعض الشيء و قليل في اللمعان الخاص به على العكس بالطراز الارستقراطي الكلاسيكي الذي يعشق اللمعان و التألق و كل تلك الأنماط متوفرة بكثرة في السيراميك و بألوان و بتصميمات متنوعة
السيراميك ذو السطح الناعم يعتبر من أكثر الأسطح مناسبة لانعكاس الضوء الواقع عليها في حمامك و جعله متألقاً على الدوام، لذا فإن السيراميك ينصح به في الحمامات ذات المساحات الصغيرة لهذا السبب القوي في ازالة أي شعور بضيق المساحة
السيراميك له من الفن الإبداعي الكثير خصوصاً في النقشات و الأشكال المطبوعة على البلاطة و الشق الآخر من اكتمال الإبداع يقع على عاتق الفني الذي يقوم بتركيبه لتخرج لك تحفة فنية متكاملة في حمامك
في السيراميك يمكنك بواسطة التكنولوجيا الحديثة أن تختار الدرجة المحددة للون في البلاط الذي تختاره وليس مجرد اللون النهائي فقط فالابيض بكل درجاته متوفر و النقشات كذلك و كل الألوان الأخرى و درجاتها مما يجعلك امام عالم كبير من الاختيارات المميزة
لاحظ في تلك الأرضية استخدام السيراميك ليشبه خشب الأشجار أو الباركية الخشن و لكن في الحقيقة لم نتخيل أن المحاكاة تصل لتطابق تام كما نلاحظ و يصعب التفريق بينها و بين الواقع