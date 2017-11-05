أي الألوان ستختار لجدران غرفة نومك؟

غرفة النوم هي أحد غرف المنزل التي نقضي فيها معظم أوقات راحتنا، ولهذا السبب يجب عند تصميمها الحرص على اختيار ألوان جذابة للجدران تساعد على الاسترخاء والشعور بالراحة. هناك من يفضل اللجوء للألوان الداكنة وهناك من يميل أكثر إلى الألوان الفاتحة وهناك أيضًا فريق ثالث يرى أن الجمع بين كلا الخيارين حلًا مدهشًا.
من خلال هذا المقال سنعرض لكم 6 نماذج لطلاءات مختلفة لغرف النوم جمعت بين جميع الخيارات السابقة وعبرت عن مختلف الأنماط الديكورية؛ لذا إن كنت ترغب في الحصول على أقصى استفادة من هذه الجولة الخفيفة، سيكون عليك التدقيق في أبسط الأمور كالإكسسوارات المناسبة لأجواء غرفتك وألوان قطع الأثاث وكذلك المفروشات.
يُعد اللجوء إلى اللون الأسود الأنيق بمثابة لمسة عالمية فاخرة تستطيع أن تفعل الكثير بجدران غرفة النوم الخاصة بك، وتنجح أيضًا في إكسابها طابعًا كلاسيكيًا خاصًا مثيرًا للاهتمام. يمكن دمج العديد من الألوان مع اللون الأسود، كاللون الأحمر والبنفسجي للحصول على نظرة غامضة، فهو شريك مرن بكل المقاييس يزيد من روعة أي لون يتداخل معه، وهنا اختار المصمم اللون الأبيض مع الأسود ليُحدث حالة من التناقض بأجواء الغرفة.
يمكن للإكسسوارات من الذهب أو الفضة أن تخلق أجواء فريدة وأنيقة مع الجدران السوداء في غرفة النوم لدرجة تجعلها تواكب آخر وأحدث صيحات عالم الديكور. تختلف دلالات اللون الأسود باختلاف الثقافات والبلدان، فبعض الثقافات تراه لون حزين كئيب، وثقافات أخرى تراه مهيب وراقي، وثقافات ثالثة ترى للون الأسود معنى إيجابي أكثر بكثير مما هو عليه في أوروبا، فعلى سبيل المثال في الهند استخدام اللون الأسود في غرف النوم يحمي الأطفال من العين الشريرة اللعينة!
لعشاق النغمات اللونية الفاتحة، يمكن استخدام اللون الأخضر الجيري كبديل آخر لطلاء جدران غرفة النوم الخاصة بك وذلك للعديد من الأسباب أهمها قدرته على نقل روح الطبيعة إلى ساحتك الخاصة وجعلها مساحة مريحة مشجعة على الاسترخاء. والأخضر في علم النفس هو لون شبابي يعني الحيوية والنضارة وهو لون الربيع وكان في العصور الوسطى لون يرمز إلى الحب.
وبشكل عام، يعد اللون الأخضر لونًا مناسبًا للاستخدام في غرف المعيشة أيضًا وليس فقط في غرف النوم؛ وذلك لأنه لونًا ناعمًا له تأثير مهدئ وسحري على عقل الإنسان، ولا يبدو مزعجًا نهائيًا مقارنة ببعض بالتات الألوان الأخرى الساخنة. هذا اللون المذهل هو نتاج خليط من ثلاثة ألوان هم: الأزرق والأصفر والأبيض. يرتبط اللون الأخضر دائمًا بالجنة لأنه يعكس الأراضي الخضراء الخصبة من الواحات التي تعطي الحياة.
اللون الرمادي الداكن لون متاح في أشكال مختلفة وهنا في هذا النموذج تم خلطه مع اللون البني ليطل علينا بدرجة لونية جديدة وأخاذة. من الممكن إضافة ظلال دافئة لألوان أخرى مثل الأحمر أو الأرجواني كما يمكن أيضًا اللجوء إلى اللون البيج أو الأوف وايت. يتمتع هذا اللون بميزة خاصة وهي الجمع بين البرودة من اللون الرمادي مع إشراقة ودفء اللون البني.
وعن اللون الأنسب لأثاث غرفة النوم هذه، فيفضل اختيارها فاتحة اللون بدرجات قريبة للبيج أو الكاكي الفاتح والذي سيتناغم بشدة مع أجواء الغرفة بشكل عام، أما عن المفروشات، فالاستعانة باللونين البيج والأوف وايت مع لمسات بسيطة من اللون الزيتوني ستمنح الغرفة إطلالة مثالية بلا أدنى شك.
استطاع اللون الأحمر أن يُرافق البشر لعدة قرون، فكان أول لون يستخدم لرسم الكهف. في علم النفس، يرتبط اللون الأحمر بالطاقة الإيجابية والحيوية والدفء في الوقت ذاته، ووفق لثقافات أخرى يستخدم اللون الأحمر في المنازل لإبعاد المرض ومنع دخول الأرواح الشريرة، وفي أوروبا، يمثل الأحمر حتى هذا اليوم رمزًا هامًا من الرموز المعبرة عن الحظ الجيد!
يجمع هذا اللون بين لمسة البني الأنيق من النحاس مع التوهج الناري من الطين الأحمر. في غرف النوم.. يمكن الجمع بين هذا اللون مع الملحقات المصنوعة من الخشب مع مراعاة إضافة مجموعة من الإكسسوارات على بنفس الدرجات اللونية على الطاولات والجدران. كما يمكن استخدام اللون الرمادي أيضًا كشريك لهذا اللون للحصول على نظرة أكثر حداثة.
إن كنت من عشاق النمط الكلاسيكي، سيكون هذا النموذج من غرف النوم مناسبًا لك تمامًا. يرتبط اللوني الذهبي عند الكثيرين بالثروة والحياة الملكية، ويرتبط عند آخرين بنور الشمس الساطع، فيما يراه فريقًا ثالثًا ما هو إلا عنوانًا واضحًا لرخاء المعيشة، والرابط الحقيقي بين الثلاث فرق هو القيمة الفريدة لهذا اللون المستخرج من ذلك المعدن الثمين.
يمكن للون الذهبي الدمج مع الكثير من الألوان، ولكنه يطل علينا بإطلالة خاصة وفريدة عند دمجه بشكل خاص مع اللون الكريمي واللون الأسود، فمع الأول تظهر الغرفة ملكية من الطراز الأول كما هو واضح بالنموذج المعروض أمامنا، ومع الخيار الثاني تكون الغرفة مهيبة وقيمة تميل إلى الاتجاه العصري إلى حد كبير مرغم ما بها من لمسات ذهبية.
لـ اللون الأرجواني جمال وسحر خاص جدًا يثير إعجاب الكثيرين بغموضه. هذا اللون الساحر ما هو إلا خليط من اللونين الأزرق والأحمر الحار، وكلما أردت الحصول على درجة لونية فاتحة منه، سيتوجب عليك إضافة القليل من الألوان الباردة لتظهر لك النتيجة المطلوبة في ثوانٍ معدودة. في علم النفس، يرتبط اللون الأرجواني بالراحة والهدوء وكذلك الرومانسية وهو ما يجعله محببًا للاستخدام في طلاء جدران غرف النوم.
ولتمنح غرفة النوم المطلية باللون الأرجواني نظرة أكثر حداثة، يمكنك الاستعانة ببعض الملحقات المعدنية ذات اللون الفضي وتثبيتها على الجدران، كما يمكن أيضًا اقتناء بعض مزهريات الورود وأصص الزرع لتزين بها الزوايا المختلفة من الغرفة ويفضل في هذه الحالة استخدام اللون الأبيض في المفروشات وقطع الأثاث لتزيد الغرفة إشراقة وبراحًا.
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