5 أنواع مختلفة من السلالم.. تعرف عليها

هل أنت مستعد للتعرف على الأنواع المختلفة من تصاميم السلالم؟ إن كانت الإجابة نعم، فهذا المقال سيمدك بالمعلومات التي تحتاجها عن الأنواع المختلفة للسلالم مع صورة توضيحية لكل تصميم على حدة، إضافة إلى المزايا التي يتمتع بها كل نوع.. لنبدأ معًا جولة خفيفة وسريعة فيما يلي!
درج أنيق جدًا يتألق باللون الرمادي الفاتح بإحدى المواد الصخرية الملساء ودرابزين زجاجي ساحر يكمل روعة المنظر. يتمتع هذا الدرج بتصميم L والذي هو عبارة عن هيكلين كلًا منهما بـ تصميم مستقيم يتصلان مع بعضهم البعض في زاوية تُكَوّن 90 درجة وتُكَوّن شكل حرف L. من تلك البقعة يتمكن مستخدمو الدرج من الانتقال لبقية الدرجات العلوية والسفلية بسلاسة، وفيما يلي نوضح مزايا هذا النوع من تصميمات السلالم:
تصميم هذا الدرج أكثر إثارة للاهتمام بصريًا مقارنة بالنوع المستقيم، كما يوفر حاجزًا بصريًا بين الطوابق وبالتالي يتمكن من إضفاء بعض الخصوصية للمكان. يعتقد البعض أنهم أكثر أمانًا من النوع المستقيم ويستندوا في ذلك إلى أن حالات السقوط الطارئة عليها تقلل من الأضرار الواقعة على الشخص المصاب حيث أنه سيتوقف عن السقوط بمجرد أن يصل إلى زاوية الانتقال مقارنة بسوء الوضع عند السقوط على السلم المستقيم. وأخيرًا، يتوفر بها مكانًا للتوقف وأخذ قسطًا من الراحة في حالتي الصعود والهبوط.
يتميز هذا النوع من تصاميم الدرج بأنه واحد من الأنواع الأكثر شيوعًا في الكثير من العقارات السكنية والتجارية وهذا يرجع لعدة مزايا نلخصها فيما يلي:
سهل الاستخدام أي في عمليتي الصعود والهبوط مقارنة بغيره من التصاميم.
سهل البناء ولكن هذا يعتمد أيضًا على طبيعة التصميم.
الدرج المستقيم يحتاج فقط أن يكون متصلا بالجزئين العلوي والسفلي من المنزل ولا يتطلب لتصميمه هيكل وسيط.
تتناسب بشكل جيد مع المنازل المصممة وفقًا لنمط الحد الأدنى/المينيمال وذلك يمكن في بساطتها الكامنة.
من السهل نسبيًا بناء درابزين السلالم من هذا النوع، وعملية قياس الدرابزين تكون أبسط أيضًا.
راقب معنا هذا التصميم المعروض أمامنا وكيف يبدو خارجًا عن المألوف بلونه الأصفر المبهج، بالطبع سيكون هذا الدرج مؤديًا لغرفة الأطفال لتصادف المزيد من الأجواء المرحة!
يسمي البعض هذا النوع من السلالم بالسلم المتعرج ويسميه فريق آخر بتصميم U وهذا يرجع إلى أنه يعتمد في الأساس على هيكلين متوازيين يربطهما هيكل ثالث يشكل زاوية قدرها 180 درجة لتصنع الشكل المطلوب. يتميز هذا النوع من السلالم بما يلي:
- تتمتع بتصميم معماري جذاب. يتوفر بها مكانًا للراحة عند الصعود والهبوط.
- يمكنها التكيف بسهولة مع أي تصميم هندسي.
يخلط الكثيرون بين السلالم الحلزونية والسلالم ذات التصميم المنحني لأن كلاهما يعتمد في تصميمه على شكل قوس، ولكن النوع الحلزوني هو أكثر انحناءًا من النوع الثاني. تتميز السلالم الحلزونية بأنها ذات مظهر أنيق من ناحية وسهولة تركيبها من ناحية أخرى.
لا تختلف كثيرًا عن السلالم الحلزونية ولكنها تميل بتصميمها إلى شكل نصف الدائرة وبالتالي فهي تكون أقل انحناءًا من النوع السابق. شاهد معنا تصميم الدرج المزدوج المعروض هنا وكيف يبدو فخمًا!
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