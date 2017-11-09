5 أنواع مختلفة من السلالم.. تعرف عليها

درج أنيق جدًا يتألق باللون الرمادي الفاتح بإحدى المواد الصخرية الملساء ودرابزين زجاجي ساحر يكمل روعة المنظر. يتمتع هذا الدرج بتصميم L والذي هو عبارة عن هيكلين كلًا منهما بـ تصميم مستقيم يتصلان مع بعضهم البعض في زاوية تُكَوّن 90 درجة وتُكَوّن شكل حرف L. من تلك البقعة يتمكن مستخدمو الدرج من الانتقال لبقية الدرجات العلوية والسفلية بسلاسة، وفيما يلي نوضح مزايا هذا النوع من تصميمات السلالم:

تصميم هذا الدرج أكثر إثارة للاهتمام بصريًا مقارنة بالنوع المستقيم، كما يوفر حاجزًا بصريًا بين الطوابق وبالتالي يتمكن من إضفاء بعض الخصوصية للمكان. يعتقد البعض أنهم أكثر أمانًا من النوع المستقيم ويستندوا في ذلك إلى أن حالات السقوط الطارئة عليها تقلل من الأضرار الواقعة على الشخص المصاب حيث أنه سيتوقف عن السقوط بمجرد أن يصل إلى زاوية الانتقال مقارنة بسوء الوضع عند السقوط على السلم المستقيم. وأخيرًا، يتوفر بها مكانًا للتوقف وأخذ قسطًا من الراحة في حالتي الصعود والهبوط.