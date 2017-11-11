7 حمامات لن تنسى تصميمها الراقي

استخدام الترخيم في الحمامات قد يكون غريباً نوعاً ما و لكنه يعطي نتائج مبهرة في الحمامات كبيرة المساحات مابين الفاتح و الغامق سحر خاص يظهر لنا في هذه المساحة و هذا التصميم خير مثال على ذلك و المرآة الكبيرة و الحوضين و تقسيم مكان الاستحمام بالرخام و ما تتوج بالضوء الخافت خير دليل على قدرة الرخام على التألق حتى في التصميمات الحداثية