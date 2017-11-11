7 حمامات لن تنسى تصميمها الراقي

تصميم الحمام يحتاج لتفكير عميق و تجهيزات تتعلق باعتبارات التقسيم الداخلي للحمام و المساحة الإجمالية المتوفرة لتصميم كل العناصر التي يتطلبها الحمام، و إننا في هوميفاي نحاول أن نقدم لك افضل التصميمات التي يمكن أن تختارها لمساحات متوسطة تصلح للحمامات الكبيرة و الصغيرة ايضاً نقدم لك في كتاب الأفكار هذا بعض التصميمات التي تتناول نماذج مميزة لحمامات صممت باعتبارات دقيقة نالت اعجاب الجميع ستوفر عليك التفكير العميق و الحيرة التي تسيطر عليك قبل الاختيار ..
استخدام الألوان المائلة للذهبي في درجاتها تعتبر من أقصر الطرق لتصميم ارستقراطي يميل للطرازات الملكية في الأنماط الكلاسيكية، لاحظ استخدام كل معاني الكلاسيكية في هذا الحمام بداية من الأرضيات المحاطة بأشكال الفاتح و الغامق من السيراميك و السقف المستخدم فيه الجبس في الزخرفة و كذلك النجفة الكبيرة في الوسط و المرآة التي ضاعفت من شعورنا بالمساحة بشكل تام بالإضافة لشكل البانيو المحاط بفن أشبه باللوحات التشكيلية ، باختصار تحفة فنية لا تنسى
استخدام الترخيم في الحمامات قد يكون غريباً نوعاً ما و لكنه يعطي نتائج مبهرة في الحمامات كبيرة المساحات مابين الفاتح و الغامق سحر خاص يظهر لنا في هذه المساحة و هذا التصميم خير مثال على ذلك و المرآة الكبيرة و الحوضين و تقسيم مكان الاستحمام بالرخام و ما تتوج بالضوء الخافت خير دليل على قدرة الرخام على التألق حتى في التصميمات الحداثية
استخدام الطراز العتيق في تصميم البلاط مثل التصميم البرتغالي الأندلسي العتيق الزليج يتيح لك استخدام خفيف للبلاط سواء في الأرضيات أو على الجدران و هو ما يتميز بألوانه المتشابكة و رسومه الهندسية المميزة و هو مناسب للغاية للمساحات الصغيرة و المتوسطة و يستخدم كديكور في المساحات الكبيرة
تصميم أكثر من رائع و لكنه في الوقت غريب للغاية حيث تم تصميم الحمام بالكامل من الأحجار المثبته بالأسمنت الأبيض في الأرضيات و من نفس لونها و نقشتها استغل المصمم تشابهها مع الرخام ليجعل الأحواض و الجدران مثيلة لها و هو ما جعل الحمام جاذباً للانتباه لأقصى درجة
الموزاييك من فنون العصور الوسطى أو مايطلق عليه حالياً الفسيفساء و هو مكلف نوعاً ما لذلك ينصح به للمساحات الصغيرة لما فيه من توفير و ما فيه من لمعان و تألق و تنوع في ألوانه و هذا بالإضافة لكونه يتماشى مع أي أطقم حمام خصوصاً الفاتحة منها
من يتخيل أن اللون الأسود سيكون له حضور في حمامات الغد، و الآن البعض يتسائل عن مدى روعته و جماله بمجرد رؤية تصميمات جاهزة منه يمكن أن تكون مناسبة لكثير من الأذواق، بشرط استخدام الألوان الأخرى الكاسرة مثل الخشبي والأبيض و بعض اللمعان و بالطبع الإضاءة الجيدة
لو كانت المساحة لديك صغيرة فلا تفكر إلا في طريقة التقسيم الجيد لكل المكونات التي لديك حتى يكون أفضل ما يمكن و لديك مهمة لا تقل أهمية عنها و هي اختيار الألوان الهادئة مع بعضها البعض حتى لا تؤثر على المساحة و استخدام الفواصل من المواد الشفافة كالإلكيرك و الزجاج المصنفر أو الشفاف و هذا الحمام خير مثال لديك