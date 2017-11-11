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7 حمامات لن تنسى تصميمها الراقي

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa AR, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea حمام
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تصميم الحمام يحتاج لتفكير عميق و تجهيزات تتعلق باعتبارات التقسيم الداخلي للحمام و المساحة الإجمالية المتوفرة لتصميم كل العناصر التي يتطلبها الحمام، و إننا في هوميفاي نحاول أن نقدم لك افضل التصميمات التي يمكن أن تختارها لمساحات متوسطة تصلح للحمامات الكبيرة و الصغيرة ايضاً نقدم لك في كتاب الأفكار هذا بعض التصميمات التي تتناول نماذج مميزة لحمامات صممت باعتبارات دقيقة نالت اعجاب الجميع ستوفر عليك التفكير العميق و الحيرة التي تسيطر عليك قبل الاختيار ..

حمام اسطوري ليس له مثيل

Luxury palace interior design and decor in Dubai, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC حمام رخام Amber/Gold
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

استخدام الألوان المائلة للذهبي في درجاتها تعتبر من أقصر الطرق لتصميم ارستقراطي يميل للطرازات الملكية في الأنماط الكلاسيكية، لاحظ استخدام كل معاني الكلاسيكية في هذا الحمام  بداية من الأرضيات المحاطة بأشكال الفاتح و الغامق من السيراميك و السقف المستخدم فيه الجبس في الزخرفة و كذلك النجفة الكبيرة في الوسط و المرآة التي ضاعفت من شعورنا بالمساحة بشكل تام بالإضافة لشكل البانيو المحاط بفن أشبه باللوحات التشكيلية ، باختصار تحفة فنية لا تنسى

مودرن

Casa AR, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea حمام
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

استخدام الترخيم في الحمامات قد يكون غريباً نوعاً ما و لكنه يعطي نتائج مبهرة في الحمامات كبيرة المساحات مابين الفاتح و الغامق سحر خاص يظهر لنا في هذه المساحة و هذا التصميم خير مثال على ذلك و المرآة الكبيرة و الحوضين و تقسيم مكان الاستحمام بالرخام و ما تتوج بالضوء الخافت خير دليل على قدرة الرخام على التألق حتى في التصميمات الحداثية

ألوان زليج

Bathroom designs, Turquoise Turquoise حمام
Turquoise

Turquoise
Turquoise
Turquoise

استخدام الطراز العتيق في تصميم البلاط  مثل التصميم البرتغالي الأندلسي العتيق الزليج يتيح لك استخدام خفيف للبلاط سواء في الأرضيات أو على الجدران و هو ما يتميز بألوانه المتشابكة و رسومه الهندسية المميزة  و هو مناسب للغاية للمساحات الصغيرة و المتوسطة و يستخدم كديكور في المساحات الكبيرة

غريب و لكن مثير

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH حمام
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

تصميم أكثر من رائع و لكنه في الوقت غريب للغاية حيث تم تصميم الحمام بالكامل من الأحجار المثبته بالأسمنت الأبيض في الأرضيات و من نفس لونها و نقشتها استغل المصمم تشابهها مع الرخام ليجعل الأحواض و الجدران مثيلة لها و هو ما جعل الحمام جاذباً للانتباه لأقصى درجة

لون هاديء و روعة الموزاييك

Residential Duplex Villa, BNH DESIGNERS BNH DESIGNERS حمام
BNH DESIGNERS

BNH DESIGNERS
BNH DESIGNERS
BNH DESIGNERS

الموزاييك من فنون العصور الوسطى أو مايطلق عليه حالياً الفسيفساء و هو مكلف نوعاً ما لذلك ينصح به للمساحات الصغيرة لما فيه من توفير و ما فيه من لمعان و تألق و تنوع في ألوانه و هذا بالإضافة لكونه يتماشى مع أي أطقم حمام خصوصاً الفاتحة منها 

الأسود

Rénovation d'une salle de Bains, MB Architecte MB Architecte حمام Grey
MB Architecte

MB Architecte
MB Architecte
MB Architecte

من يتخيل أن اللون الأسود سيكون له حضور في حمامات الغد، و الآن البعض يتسائل عن مدى روعته و جماله بمجرد رؤية تصميمات جاهزة منه يمكن أن تكون مناسبة لكثير من الأذواق، بشرط استخدام الألوان الأخرى الكاسرة مثل الخشبي والأبيض و بعض اللمعان و بالطبع الإضاءة الجيدة 

التقسيم الراقي

Bachelor Pad - Hyde Park, Prestige Architects By Marco Braghiroli Prestige Architects By Marco Braghiroli حمام bathroom,Bathroom
Prestige Architects By Marco Braghiroli

Bachelor Pad – Hyde Park

Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli

لو كانت المساحة لديك صغيرة فلا تفكر إلا في طريقة التقسيم الجيد لكل المكونات التي لديك حتى يكون أفضل ما يمكن و لديك مهمة لا تقل أهمية عنها و هي اختيار الألوان الهادئة مع بعضها البعض حتى لا تؤثر على المساحة و استخدام الفواصل من المواد الشفافة كالإلكيرك و الزجاج المصنفر أو الشفاف و هذا الحمام خير مثال لديك 

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