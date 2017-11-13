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10 أنواع مختلفة من المنازل.. بأيٍٍ منهم ترغب العيش؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Mehrfamilienhaus Idastraße, Architektur- und Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Rainer Thieken GmbH Architektur- und Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Rainer Thieken GmbH منزل عائلي كبير
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للمنازل أنواع كثيرة ومتنوعة ربما لم تتسن لك الفرصة للتعرف عليها ومعرفة الفرق بينها، وهو ما سنقدمه لك اليوم من خلال هذا المقال الخفيف. هناك 10 أنواع رئيسية للمنازل تتنوع ما بين منزل العائلة الواحدة، والمنزل العائلي الكبير، والفيلا، والكوخ، والمنزل البنغالي، والسلبي وغيرهم. من أكثر هذه الأنواع شيوعًا من المنازل ما يسمى بالمنازل العائلية الكبيرة والتي نعرفها بالمباني متعددة الطوابق والعقارات السكنية. دعونا نبدأ جولتنا الاستكشافية الآن لأنواع المنازل ودعنا نعرف بأيٍ منهم ترى الحياة أجمل؟!  

1- الفيلا

Thiết kế kiến trúc biệt thự tại Hải Phòng, Công ty TNHH Thiết kế và Ứng dụng QBEST Công ty TNHH Thiết kế và Ứng dụng QBEST فيلا
Công ty TNHH Thiết kế và Ứng dụng QBEST

Công ty TNHH Thiết kế và Ứng dụng QBEST
Công ty TNHH Thiết kế và Ứng dụng QBEST
Công ty TNHH Thiết kế và Ứng dụng QBEST

تُصَنّف الفيلا على أنها منزل مستقل يوفر لقاطنيه عنصر الخصوصية حيث تبعد بمسافة معقولة عن المنازل المحيطة بها. تتكون الفيلا عادة من طابقين وتبدأ مساحتها من 250 متر مربع وقد تفوق ذلك بالطبع. تعتبر الفيلا من المنازل الفاخرة حيث لا يسكنها إلا أبناء الطبقة الراقية، وعادة لا تُقام إلا في المناطق الراقية أيضًا والتي تناسب تلك الطبقة. يكون الطابق الأرضي من الفيلا مخصصًا للمجال الحيوي من المنزل ويكون مفتوحًا في الغالب على حديقة منزلية حيوية، أما الطابق العلوي فيخصص لغرف النوم، والتي تبدأ من 3 غرف نوم، وتفوق ذلك أيضًا حسب مساحة الفيلا من الداخل، وهو ما يجعلها أشبه بالمنازل الدوبلكس.

2- الكوخ

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design كوخ
Tatiana Ivanova Design

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

الأكواخ عبارة عن منازل مصنوعة من جذوع الأشجار أو من الخشب بشكل عام، تُبنى على هيئة كبائن صغيرة، ويكون الواحد منها بمساحة غرفة واحدة تقريبًا مفتوحة على بعضها البعض من الداخل وربما مقسمة أيضًا حسب رغبة ساكنها.

تستطيع الأكواخ أن تمثل نمط الحياة البدائية لبساطة تأسيسها ومكوناتها التي لا تكاد تُذكر!، رغم تعدد تصاميم الأكواخ واختلافها إلا أنه هناك أسس عامة عادة ما تتبعها كافة النماذج، كأن تُبنى من طابق واحد أو طابقين بسقف هرمي جذاب، ويزين واجهتها مجموعة نوافذ زجاجية صغيرة وباب خشبي يتوسط الهيكل الخارجي لها تمامًا. ألقي نظرة سريعة على هذا الكوخ المدهش عله يكون مصدرًا لإلهامك.

3- منازل التراس

Knightsbridge, London - Residential, Peach Studio Peach Studio منازل التراس طوب Brown Town house,brickwork,balcony
Peach Studio

Knightsbridge, London – Residential

Peach Studio
Peach Studio
Peach Studio

هي تلك البيوت المتراصة بجانب بعضها البعض في صف واحد كبير، لها ارتفاع واحد وتكون شبه متطابقة في شكلها الخارجي وتصميمها الداخلي أيضًا، المنزل الواحد منها عادة ما يكون مصمم من طابق واحد فقط، وتتشارك كل عائلة جدار واحد أو جدارين مع المنازل المجاورة لها وهو أمر له بالطبع سلبياته وإيجابياته التي سنتطرق للحديث عنها لاحقًا في هذا المقال.

بدأ تصميم منازل التراس في أواخر القرن الثامن عشر، ثم انتشرت بشكل كبير بعدها، ويمكن العثور عليها الآن في جميع أنحاء العالم، ولكن يمكن القول أنها سائدة بشكل خاص في كلًا من أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأستراليا.

4- المنزل البنغالي

Winkelbungalow FILOU, Mihm Thermohaus Mihm Thermohaus منزل بنغالي
Mihm Thermohaus

Mihm Thermohaus
Mihm Thermohaus
Mihm Thermohaus

المنزل البنغالي هو منزل من مكون طابق واحد، يشبه في شكله الخارجي الكوخ كثيرًا نظرًا لبساطة تصميمه. عادة ما تكون المنازل البنغالية صغيرة الحجم فقلما تجد منزل بنغالي كبير المساحة، حيث تصمم هذه البنايات في الأصل لتوفير السكن الحديث بأسعار معقولة للطبقة العاملة. هناك أنواع متنوعة من المنازل البنغالية تتضمن أقبية أو سراديب علوية جزئيًا عن مستوى الأرض فتسمح بتخلل ضوء إضافي إلى داخل المنزل، كما يُلحق بها أيضًا مساحة خضراء صغيرة يمكن أن تؤثث بجلسة خارجية في الهواء الطلق.

5- المنزل الجاهز للتركيب

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa منزل جاهز للتركيب خشب Brown
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

المنازل الجاهزة للتركيب هي عبارة عن وحدات سكنية حديثة الطراز تعتمد في بناءها على ألواح خفيفة من الألياف سهلة الصنع يتم تصنيعها من الأساس قبل البدء في تنفيذ مشروع بعينه، أي بعيدًا عن موقع العمل ذاته، وهذا ما يجعلها مُسماة بالمنازل مسبقة الصنع أو المنازل الجاهزة.

هذه النوعية من المنازل تُؤسس على أرضية من الخرسانة المسلحة ويتم تركيب الألواح فيها بسهولة ومرونة حيث تثبت في الأرض بأوتاد من الفولاذ المتين والذي يجنبها التعرض لمخاطر الكوارث الطبيعية كالرياح والفيضانات والزلازل. يتم تنفيذ البيوت الجاهزة بعدد قليل من العمالة مقارنة بالمباني السكنية التقليدية وذلك وفقًا لمخطط معماري بسيط ومحدد من قَِبل الشركة المنفذة والمصدق عليه أولًا من قِبَل الجهات المعنية بتراخيص البناء في أي دولة. عادة لا يتم الاستعانة بمواد بناء ثقيلة كالحديد والخرسانة وبالتالي لا يكون هناك حاجة لمعدات نقل ثقيلة لأن البنية الأساسية للمنازل الجاهزة تعتمد على ألواح من الألياف.

6- المنزل الخشبي

RUSTICASA | Casa no Sardoal | Santarém, RUSTICASA RUSTICASA منزل خشبي خشب نقي Wood effect
RUSTICASA

RUSTICASA
RUSTICASA
RUSTICASA

تُعتبر المنازل الخشبية أحد البدائل الذكية التي طرأت على عالم العمارة في الآونة الأخيرة، فهي تجمع بين العديد من المزايا والسمات المريحة التي تجعل الكثيرين يقبلون عليها مرحبين بفكرة العيش بها، وعلى رأس تلك المزايا تصميماتها الجذابة المعتمدة على مكونات الطبيعة، بساطتها المفرطة، وكذلك تكلفتها المنخفضة. تعتمد المنازل الخشبية بشكل أساسي على الخشب في عمليات بنائها بداية من بناء القاعدة الأساسية للمنزل، مرورًا بالجدران، نهاية بالسقف والأبواب، وفي هذه الحالة عادة ما يكون اللجوء لمواد البناء الأخرى كالحديد والأسمنت والطوب والرمل شبه ثانوي بها.

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7- المنزل الريفي

Soluções Únicas, Simone Miranda Representante - Amplex Aberturas em PVC Simone Miranda Representante - Amplex Aberturas em PVC منزل ريفي Wood effect
Simone Miranda Representante – Amplex Aberturas em PVC

Simone Miranda Representante - Amplex Aberturas em PVC
Simone Miranda Representante – Amplex Aberturas em PVC
Simone Miranda Representante - Amplex Aberturas em PVC

المنزل الريفي يرتبط في أذهان الكثيرين منا على أنه مجرد منزل صغير مكون من طابقين، مصمم كليًا بمادة الخشب، ويميزه سقف هرمي الشكل يجعله يبدو كبيوت الأشجار تمامًا، مبني في ساحة خضراء شاسعة، وعلى مقربة منه تجد حظيرة بها مجموعة متنوعة من الحيوانات الأليفة. في حقيقة الأمر لا يبعد المنزل الريفي عن هذا التصور كثيرًا ويؤكد لنا ذلك التصميم المعروض أمامنا لمنزل ريفي أنيق جدًا بواجهة من الحجر. 

8- المنزل السلبي

PASSIVHAUS PARTSCHEFELD - MUSTERHAUS, architekturbuero dunker architekturbuero dunker منزل سلبي
architekturbuero dunker

architekturbuero dunker
architekturbuero dunker
architekturbuero dunker

المنزل السلبي هو بناية سكنية تستهلك الطاقة بشكل منخفض جدًا مقارنة بالمنازل العادية، يمثل هذا النوع من المنازل بيئة مريحة سكنيًا لقاطنيه حيث يحظى بدرجة حرارة شبه ثابتة طوال العام، ففي الشتاء، لا يحتاج إلى اللجوء لحلول التدفئة المعتادة، وفي الصيف أيضًا لا يحتاج إلى مكيفات وهذا يرجع إلى تصميمه الهندسي الذي يعتمد على طبقات سميكة جدًا من العزل، فضلًا عن أنظمة التهوية الوظيفية المزود بها.

وعن أول ظهور لمنزل سلبي في العالم، فقد كان في السويد عام 1988، ثم انتشرت هذه النوعية من المنازل بعد ذلك الحين في ألمانيا وأوروبا بشكل كبير. المنازل السلبية أو الخاملة كما يطلق عليها أحيانًا يُمكن أن تبقى دافئة بشكل سلبي خلال الشتاء، وذلك فقط باستخدام مصادر الحرارة الداخلية بالمبنى نفسه وهي الطاقة الشمسية التي تتسرب داخل المنزل من خلال النوافذ وكذلك حرارة أجساد القاطنين.

9- ​منزل العائلة الواحدة

Projekt domu Mini 5 - mały, kompaktowy, na wąską działkę , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منزل عائلي صغير
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

منزل العائلة الواحدة هو ذلك البيت الذي يسع أسرة واحدة فقط ويكون عبارة عن وحدة سكنية مفردة، قد تكون مجرد شقة من طابق واحد بمساحة معقولة في أحد العقارات الكبرى أو الأبراج، وقد تكون وحدة سكنية في منزل مزدوج يضم شقتين بنفس التصميم ونفس المساحة يشتركان في جدار واحد وتجمعهما واجهة أنيقة وربما حديقة واحدة.

10- منزل عائلي كبير

Mehrfamilienhaus Idastraße, Architektur- und Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Rainer Thieken GmbH Architektur- und Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Rainer Thieken GmbH منزل عائلي كبير
Architektur- und Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Rainer Thieken GmbH

Architektur- und Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Rainer Thieken GmbH
Architektur- und Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Rainer Thieken GmbH
Architektur- und Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Rainer Thieken GmbH

منزل العائلة الكبير هو مبنى أو هيكل معماري مُصَمّم لإيواء عدة عائلات مختلفة، كل عائلة منها لها وحدة سكنية منفصلة تتمتع فيها بقدر معقول من الخصوصية. النوع الأكثر شيوعًا من المنازل العائلية الكبيرة هو المبنى السكني التقليدي والذي يتكون من عدة طوابق، كلًا منها مقسم إلى وحدات سكنية صغيرة لا يمكن شراؤها بشكل فردي، حيث يكون المبنى بأكمله مملوكًا لفرد أو كيان واحد يقوم فقط بتأجير كلًا منها.

من أهم السمات التي تميز المنازل العائلية الكبيرة أو منازل الأسر المتعددة أنها تُعد من أقدم أنواع المنازل وأكبرها حجمًا، وهو ما يجعلها قابلة للتقسيم للعديد من الوحدات السكنية الصغيرة -كما أشارنا مسبقًا-، ومن ثم القيام بتأجيرها وتحقيق ربح كبير لمالك المنزل. وهنا يجب الإشارة إلى أن بعض المنازل متعددة الأسر تحظى بمداخلة منفصل لكل وحدة سكنية، في حين أن بعضها يشترك في المدخل الرئيسي.

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