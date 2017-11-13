10 أنواع مختلفة من المنازل.. بأيٍٍ منهم ترغب العيش؟

للمنازل أنواع كثيرة ومتنوعة ربما لم تتسن لك الفرصة للتعرف عليها ومعرفة الفرق بينها، وهو ما سنقدمه لك اليوم من خلال هذا المقال الخفيف. هناك 10 أنواع رئيسية للمنازل تتنوع ما بين منزل العائلة الواحدة، والمنزل العائلي الكبير، والفيلا، والكوخ، والمنزل البنغالي، والسلبي وغيرهم. من أكثر هذه الأنواع شيوعًا من المنازل ما يسمى بالمنازل العائلية الكبيرة والتي نعرفها بالمباني متعددة الطوابق والعقارات السكنية. دعونا نبدأ جولتنا الاستكشافية الآن لأنواع المنازل ودعنا نعرف بأيٍ منهم ترى الحياة أجمل؟!
تُصَنّف الفيلا على أنها منزل مستقل يوفر لقاطنيه عنصر الخصوصية حيث تبعد بمسافة معقولة عن المنازل المحيطة بها. تتكون الفيلا عادة من طابقين وتبدأ مساحتها من 250 متر مربع وقد تفوق ذلك بالطبع. تعتبر الفيلا من المنازل الفاخرة حيث لا يسكنها إلا أبناء الطبقة الراقية، وعادة لا تُقام إلا في المناطق الراقية أيضًا والتي تناسب تلك الطبقة. يكون الطابق الأرضي من الفيلا مخصصًا للمجال الحيوي من المنزل ويكون مفتوحًا في الغالب على حديقة منزلية حيوية، أما الطابق العلوي فيخصص لغرف النوم، والتي تبدأ من 3 غرف نوم، وتفوق ذلك أيضًا حسب مساحة الفيلا من الداخل، وهو ما يجعلها أشبه بالمنازل الدوبلكس.
الأكواخ عبارة عن منازل مصنوعة من جذوع الأشجار أو من الخشب بشكل عام، تُبنى على هيئة كبائن صغيرة، ويكون الواحد منها بمساحة غرفة واحدة تقريبًا مفتوحة على بعضها البعض من الداخل وربما مقسمة أيضًا حسب رغبة ساكنها.
تستطيع الأكواخ أن تمثل نمط الحياة البدائية لبساطة تأسيسها ومكوناتها التي لا تكاد تُذكر!، رغم تعدد تصاميم الأكواخ واختلافها إلا أنه هناك أسس عامة عادة ما تتبعها كافة النماذج، كأن تُبنى من طابق واحد أو طابقين بسقف هرمي جذاب، ويزين واجهتها مجموعة نوافذ زجاجية صغيرة وباب خشبي يتوسط الهيكل الخارجي لها تمامًا. ألقي نظرة سريعة على هذا الكوخ المدهش عله يكون مصدرًا لإلهامك.
هي تلك البيوت المتراصة بجانب بعضها البعض في صف واحد كبير، لها ارتفاع واحد وتكون شبه متطابقة في شكلها الخارجي وتصميمها الداخلي أيضًا، المنزل الواحد منها عادة ما يكون مصمم من طابق واحد فقط، وتتشارك كل عائلة جدار واحد أو جدارين مع المنازل المجاورة لها وهو أمر له بالطبع سلبياته وإيجابياته التي سنتطرق للحديث عنها لاحقًا في هذا المقال.
بدأ تصميم منازل التراس في أواخر القرن الثامن عشر، ثم انتشرت بشكل كبير بعدها، ويمكن العثور عليها الآن في جميع أنحاء العالم، ولكن يمكن القول أنها سائدة بشكل خاص في كلًا من أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأستراليا.
المنزل البنغالي هو منزل من مكون طابق واحد، يشبه في شكله الخارجي الكوخ كثيرًا نظرًا لبساطة تصميمه. عادة ما تكون المنازل البنغالية صغيرة الحجم فقلما تجد منزل بنغالي كبير المساحة، حيث تصمم هذه البنايات في الأصل لتوفير السكن الحديث بأسعار معقولة للطبقة العاملة. هناك أنواع متنوعة من المنازل البنغالية تتضمن أقبية أو سراديب علوية جزئيًا عن مستوى الأرض فتسمح بتخلل ضوء إضافي إلى داخل المنزل، كما يُلحق بها أيضًا مساحة خضراء صغيرة يمكن أن تؤثث بجلسة خارجية في الهواء الطلق.
المنازل الجاهزة للتركيب هي عبارة عن وحدات سكنية حديثة الطراز تعتمد في بناءها على ألواح خفيفة من الألياف سهلة الصنع يتم تصنيعها من الأساس قبل البدء في تنفيذ مشروع بعينه، أي بعيدًا عن موقع العمل ذاته، وهذا ما يجعلها مُسماة بالمنازل مسبقة الصنع أو المنازل الجاهزة.
هذه النوعية من المنازل تُؤسس على أرضية من الخرسانة المسلحة ويتم تركيب الألواح فيها بسهولة ومرونة حيث تثبت في الأرض بأوتاد من الفولاذ المتين والذي يجنبها التعرض لمخاطر الكوارث الطبيعية كالرياح والفيضانات والزلازل. يتم تنفيذ البيوت الجاهزة بعدد قليل من العمالة مقارنة بالمباني السكنية التقليدية وذلك وفقًا لمخطط معماري بسيط ومحدد من قَِبل الشركة المنفذة والمصدق عليه أولًا من قِبَل الجهات المعنية بتراخيص البناء في أي دولة. عادة لا يتم الاستعانة بمواد بناء ثقيلة كالحديد والخرسانة وبالتالي لا يكون هناك حاجة لمعدات نقل ثقيلة لأن البنية الأساسية للمنازل الجاهزة تعتمد على ألواح من الألياف.
تُعتبر المنازل الخشبية أحد البدائل الذكية التي طرأت على عالم العمارة في الآونة الأخيرة، فهي تجمع بين العديد من المزايا والسمات المريحة التي تجعل الكثيرين يقبلون عليها مرحبين بفكرة العيش بها، وعلى رأس تلك المزايا تصميماتها الجذابة المعتمدة على مكونات الطبيعة، بساطتها المفرطة، وكذلك تكلفتها المنخفضة. تعتمد المنازل الخشبية بشكل أساسي على الخشب في عمليات بنائها بداية من بناء القاعدة الأساسية للمنزل، مرورًا بالجدران، نهاية بالسقف والأبواب، وفي هذه الحالة عادة ما يكون اللجوء لمواد البناء الأخرى كالحديد والأسمنت والطوب والرمل شبه ثانوي بها.
المنزل الريفي يرتبط في أذهان الكثيرين منا على أنه مجرد منزل صغير مكون من طابقين، مصمم كليًا بمادة الخشب، ويميزه سقف هرمي الشكل يجعله يبدو كبيوت الأشجار تمامًا، مبني في ساحة خضراء شاسعة، وعلى مقربة منه تجد حظيرة بها مجموعة متنوعة من الحيوانات الأليفة. في حقيقة الأمر لا يبعد المنزل الريفي عن هذا التصور كثيرًا ويؤكد لنا ذلك التصميم المعروض أمامنا لمنزل ريفي أنيق جدًا بواجهة من الحجر.
المنزل السلبي هو بناية سكنية تستهلك الطاقة بشكل منخفض جدًا مقارنة بالمنازل العادية، يمثل هذا النوع من المنازل بيئة مريحة سكنيًا لقاطنيه حيث يحظى بدرجة حرارة شبه ثابتة طوال العام، ففي الشتاء، لا يحتاج إلى اللجوء لحلول التدفئة المعتادة، وفي الصيف أيضًا لا يحتاج إلى مكيفات وهذا يرجع إلى تصميمه الهندسي الذي يعتمد على طبقات سميكة جدًا من العزل، فضلًا عن أنظمة التهوية الوظيفية المزود بها.
وعن أول ظهور لمنزل سلبي في العالم، فقد كان في السويد عام 1988، ثم انتشرت هذه النوعية من المنازل بعد ذلك الحين في ألمانيا وأوروبا بشكل كبير. المنازل السلبية أو الخاملة كما يطلق عليها أحيانًا يُمكن أن تبقى دافئة بشكل سلبي خلال الشتاء، وذلك فقط باستخدام مصادر الحرارة الداخلية بالمبنى نفسه وهي الطاقة الشمسية التي تتسرب داخل المنزل من خلال النوافذ وكذلك حرارة أجساد القاطنين.
منزل العائلة الواحدة هو ذلك البيت الذي يسع أسرة واحدة فقط ويكون عبارة عن وحدة سكنية مفردة، قد تكون مجرد شقة من طابق واحد بمساحة معقولة في أحد العقارات الكبرى أو الأبراج، وقد تكون وحدة سكنية في منزل مزدوج يضم شقتين بنفس التصميم ونفس المساحة يشتركان في جدار واحد وتجمعهما واجهة أنيقة وربما حديقة واحدة.
منزل العائلة الكبير هو مبنى أو هيكل معماري مُصَمّم لإيواء عدة عائلات مختلفة، كل عائلة منها لها وحدة سكنية منفصلة تتمتع فيها بقدر معقول من الخصوصية. النوع الأكثر شيوعًا من المنازل العائلية الكبيرة هو المبنى السكني التقليدي والذي يتكون من عدة طوابق، كلًا منها مقسم إلى وحدات سكنية صغيرة لا يمكن شراؤها بشكل فردي، حيث يكون المبنى بأكمله مملوكًا لفرد أو كيان واحد يقوم فقط بتأجير كلًا منها.
من أهم السمات التي تميز المنازل العائلية الكبيرة أو منازل الأسر المتعددة أنها تُعد من أقدم أنواع المنازل وأكبرها حجمًا، وهو ما يجعلها قابلة للتقسيم للعديد من الوحدات السكنية الصغيرة -كما أشارنا مسبقًا-، ومن ثم القيام بتأجيرها وتحقيق ربح كبير لمالك المنزل. وهنا يجب الإشارة إلى أن بعض المنازل متعددة الأسر تحظى بمداخلة منفصل لكل وحدة سكنية، في حين أن بعضها يشترك في المدخل الرئيسي.
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