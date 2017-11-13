10 أنواع مختلفة من المنازل.. بأيٍٍ منهم ترغب العيش؟

الأكواخ عبارة عن منازل مصنوعة من جذوع الأشجار أو من الخشب بشكل عام، تُبنى على هيئة كبائن صغيرة، ويكون الواحد منها بمساحة غرفة واحدة تقريبًا مفتوحة على بعضها البعض من الداخل وربما مقسمة أيضًا حسب رغبة ساكنها.

تستطيع الأكواخ أن تمثل نمط الحياة البدائية لبساطة تأسيسها ومكوناتها التي لا تكاد تُذكر!، رغم تعدد تصاميم الأكواخ واختلافها إلا أنه هناك أسس عامة عادة ما تتبعها كافة النماذج، كأن تُبنى من طابق واحد أو طابقين بسقف هرمي جذاب، ويزين واجهتها مجموعة نوافذ زجاجية صغيرة وباب خشبي يتوسط الهيكل الخارجي لها تمامًا. ألقي نظرة سريعة على هذا الكوخ المدهش عله يكون مصدرًا لإلهامك.