نوافذ منزلك بين القلة و الكثرة

عدد النوافذ في واجهة المنزل من أهم المسائل و الخطوات التي تحدد الشكل الخارجي للواجهة و كذلك الشكل الداخلي للغرف و لهذه الأهمية الكبيرة التي قد لاتكون في حسبان الكثيرين فإن هوميفاي سوف يوضح لك في كتاب الأفكار هذا الطرق الناجحة لاختيار عدد النوافذ من حيث العدد و المساحة الخاصة بكل نافذة و الشكل الخارجي لها من خلال عرض أكثر من تصميم و نموذج لواجهات منازل بها أكثر من أسلوب في تصميم النوافذ التي تؤثر بشكل إيجابي على الواجهة الخارجية و الاستفادة الداخلية في الغرف ..
استخدام النوافذ المختلفة في المساحة قد يستخدم داخلياً وفقاً للحاجة لوجود نافذة بغض النظر عن التأثير العام في واجهة المنزل خصوصاً لو كانت الواجهة في حد ذاتها مليئة بالتفاصيل مثل هذا النموذج الذي صمم من الطوب المتداخل الألوان الذي لم يشكل نقص النوافذ فيه تأثيراً سلبياً على الإطلاق .
في هذا المنزل لا يوجد حاجة لوجود نافذة لأنه بالفعل يعتبر شفاف الجدران و هي التي تقوم بالدور العملي الضروري لوجود منفذ للضوء يتمثل في تلك الجدران و وجود منفذ للهواء النقي يتمثل في وجود شرفات جانبية و بعض الفتحات الصغيرة في فناء المنزل
استخدام النوافذ بطريقة متكررة بشكل و نمط ثابت يكشف عن براعة المصمم و الحاجة الكبيرة للخروج من ضيق المساحة الداخلية للبراح الخارجي خصوصاً لو كانت التفاصيل الخارجية تستدعي أن تطل عليها مثل تلك البحيرة الصناعية و المحيط الطبيعي الخلاب
استخدام النوافذ مباشرة بدون ستائر أمر رائع خصوصاً لمن لا يحتاجون لخصوصية كبيرة في تصميم منزلها لانعزال مكان المنزل أو احاطته بالمناظر الطبيعية التي تستحق الإطلالة عليها، في هذا المنزل تحديداً لم يحتاج المصمم لوجود نوافذ في الواجهة لاستبداله فكرة الواجهة بجدران كاملة من الزجاج في الطابقين الأرضي و العلوي .
النوافذ القليلة في السقف بحجم صغير تساعد على زيادة معدلات الإضاءة في داخل المنزل مع تنويع مصادر الهواء المنعش في الأدوار العلوية و تحديداً في غرف النوم بالاعتبار أن باقي المنزل مفتوح بسهولة على الخارج بواسطة شرفات بطول الطابق .
في بعض الأحيان لو لم ترغب في تنفيذ نافذة كبيرة الحجم يمكنك تقسيمها لأكثر من نافذة عن طريق القوائم سواء من الخشب أو الألوميتال و هي الطريقة التي تمكنك من التحكم الكامل في فتح النافذة بالمقدار الذي تفضله وفقاً لرغبتك
لا يوجد كثير من النوافذ هنا إلا بعض النوافذ الصغيرة بالزجاج المصنفر في الدور الأرضي و نافذة ثابتة في الدور العلوي مطلة من غرفة النوم و هذا يدل على الخصوصية الكبيرة التي يتمتع بها هذا المنزل و الدور الذي لعبه غياب النوافذ بعدد كافي في تحقيق هذا الأمر
في هذا التصميم لجأ المصمم للنوافذ الكبيرة التي توضح لنا تعدد الغرف الداخلية في هذا المنزل بحيث تجد في كل غرفة نافذة تشبه الموجودة في الغرفة الأخرى بطريقة مماثلة تماماً مع استخدام الزجاج العاكس لمزيد من الخصوصية في لحظات النهار مع عدم الانقطاع عن الإطلالة على المحيط الهاديء