نوافذ منزلك بين القلة و الكثرة

عدد النوافذ في واجهة المنزل من أهم المسائل و الخطوات التي تحدد الشكل الخارجي للواجهة و كذلك الشكل الداخلي للغرف و لهذه الأهمية الكبيرة التي قد لاتكون في حسبان الكثيرين فإن هوميفاي سوف يوضح لك في كتاب الأفكار هذا الطرق الناجحة لاختيار عدد النوافذ من حيث العدد و المساحة الخاصة بكل نافذة و الشكل الخارجي لها من خلال عرض أكثر من تصميم و نموذج لواجهات منازل بها أكثر من أسلوب في تصميم النوافذ التي تؤثر بشكل إيجابي على الواجهة الخارجية و الاستفادة الداخلية في الغرف ..