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نوافذ منزلك بين القلة و الكثرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
HUF Haus ART 5, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG منازل
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عدد النوافذ في واجهة المنزل من أهم المسائل و الخطوات التي تحدد الشكل الخارجي للواجهة و كذلك الشكل الداخلي للغرف و لهذه الأهمية الكبيرة التي قد لاتكون في حسبان الكثيرين فإن هوميفاي سوف يوضح لك في كتاب الأفكار هذا الطرق الناجحة لاختيار عدد النوافذ من حيث العدد و المساحة الخاصة بكل نافذة و الشكل الخارجي لها من خلال عرض أكثر من تصميم و نموذج لواجهات منازل بها أكثر من أسلوب في تصميم النوافذ التي تؤثر بشكل إيجابي على الواجهة الخارجية و الاستفادة الداخلية في الغرف ..

نوافذ متباينة المساحة و قليلة العدد

Vivienda en Broño, AD+ arquitectura AD+ arquitectura منازل
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

استخدام النوافذ المختلفة في المساحة قد يستخدم داخلياً وفقاً للحاجة لوجود نافذة بغض النظر عن التأثير العام في واجهة المنزل خصوصاً لو كانت الواجهة في حد ذاتها مليئة بالتفاصيل مثل هذا النموذج الذي صمم من الطوب المتداخل الألوان الذي لم يشكل نقص النوافذ فيه تأثيراً سلبياً على الإطلاق .

لايوجد نوافذ

VILLA AT AMRITSAR (www.depanache.in), De Panache - Interior Architects De Panache - Interior Architects منازل أسمنت White
De Panache – Interior Architects

De Panache - Interior Architects
De Panache – Interior Architects
De Panache - Interior Architects

في هذا المنزل لا يوجد حاجة لوجود نافذة لأنه بالفعل يعتبر شفاف الجدران و هي التي تقوم بالدور العملي الضروري لوجود منفذ للضوء يتمثل في تلك الجدران و وجود منفذ للهواء النقي يتمثل في وجود شرفات جانبية و بعض الفتحات الصغيرة في فناء المنزل

نوافذ متساوية متعددة

Проект Д-166-353, GOOD WOOD GOOD WOOD منازل
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

استخدام النوافذ بطريقة متكررة بشكل و نمط ثابت يكشف عن براعة المصمم و الحاجة الكبيرة للخروج من ضيق المساحة الداخلية للبراح الخارجي خصوصاً لو كانت التفاصيل الخارجية تستدعي أن تطل عليها مثل تلك البحيرة الصناعية و المحيط الطبيعي الخلاب

جدران زجاجية بالكامل

HUF Haus ART 5, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG منازل
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

استخدام النوافذ مباشرة بدون ستائر أمر رائع خصوصاً لمن لا يحتاجون لخصوصية كبيرة في تصميم منزلها لانعزال مكان المنزل أو احاطته بالمناظر الطبيعية التي تستحق الإطلالة عليها، في هذا المنزل تحديداً لم يحتاج المصمم لوجود نوافذ في الواجهة لاستبداله فكرة الواجهة بجدران كاملة من الزجاج في الطابقين الأرضي و العلوي .

كوات صغيرة و نوافذ أقل

PROJEKT DOMU RIKO III G2 - pełna harmonia wnętrza z ogrodem! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

النوافذ القليلة في السقف بحجم صغير تساعد على زيادة معدلات الإضاءة في داخل المنزل مع تنويع مصادر الهواء المنعش في الأدوار العلوية و تحديداً في غرف النوم بالاعتبار أن باقي المنزل مفتوح بسهولة على الخارج بواسطة شرفات بطول الطابق .

نافذة مستطيلة مقسمة

Nieuwbouw woning Denekamp, In Perspectief architectuur In Perspectief architectuur منازل
In Perspectief architectuur

In Perspectief architectuur
In Perspectief architectuur
In Perspectief architectuur

في بعض الأحيان لو لم ترغب في تنفيذ نافذة كبيرة الحجم يمكنك تقسيمها لأكثر من نافذة عن طريق القوائم سواء من الخشب أو الألوميتال و هي الطريقة التي تمكنك من التحكم الكامل في فتح النافذة بالمقدار الذي تفضله وفقاً لرغبتك

إقرأ : النوافذ الكبيرة بين المزايا والعيوب

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خصوصية

Casas Campestres , Arquitectos y Entorno S.A.S Arquitectos y Entorno S.A.S منازل
Arquitectos y Entorno S.A.S

Arquitectos y Entorno S.A.S
Arquitectos y Entorno S.A.S
Arquitectos y Entorno S.A.S

لا يوجد كثير من النوافذ هنا إلا بعض النوافذ الصغيرة بالزجاج المصنفر في الدور الأرضي و نافذة ثابتة في الدور العلوي مطلة من غرفة النوم و هذا يدل على الخصوصية الكبيرة التي يتمتع بها هذا المنزل و الدور الذي لعبه غياب النوافذ بعدد كافي في تحقيق هذا الأمر

سيمترية

ON THE BEACH III / BODRUM, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. منازل
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

في هذا التصميم لجأ المصمم للنوافذ الكبيرة التي توضح لنا تعدد الغرف الداخلية في هذا المنزل بحيث تجد في كل غرفة نافذة تشبه الموجودة في الغرفة الأخرى بطريقة مماثلة تماماً مع استخدام الزجاج العاكس لمزيد من الخصوصية في لحظات النهار مع عدم الانقطاع عن الإطلالة على المحيط الهاديء 

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