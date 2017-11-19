منزل رائع بأفكار يسهل اقتباسها

ندرك في هوميفاي شغفك بالتصميمات الراقية و الذوق الرفيع، لذا سنقوم اليوم باصطحابكم في جولة لتصميم منزل مودرن بتفاصيل شيقة ستود حتماً أن تتعرف عليها و تقتبس منها الأكثر مناسبة لتصميم منزلك أو إضافة بعض الأفكار التي من شأنها أن تحسن الشكل العام لبعض الغرف التي تود تجديد روح الديكور فيها بطرق غير مكلفة و سهل التنفيذ ..
إليكم التفاصيل من هذا التصميم الاحترافي ..
هذا المنزل صمم على مساحة 280 متر مربع باجمالي مباني و مساحة خارجية معقولة تم تصميم فيها أكثر من عنصر للترفية مثل الحديقة الخضراء بالنجيل الطبيعي مع مسبح لا يقارن على مساحة صغيرة متوسطة للحديقة و مطلة على الجانب من واجهة المنزل، أما تصميم الواجهة فهو رائعة لعدة أسباب أهمها توفر عوامل التألق من أضواء و تباين بين اللونين الأبيض و البني أكثر من رائعة و من الناحية الهندسية تم الاعتماد على الجماليات و استعراض المهارة و هو ما يظهر في الاعمدة التي تحمل الطابق العلوي من جهة المسبح بطريقة احترافية مميزة
واجهة المنزل حداثية لأقصى درجة و ذكية في التقسيم بين الزجاج و الفراغات و الخرسانة المطلية بين الأبيض و البني و هو مانلاحظه في وجود الكراج الذي يتسح لأكثر من سيارة و النوافذ الزجاجية العاكسة للجمال الطبيعي المحيط بالمنزل أما وجود الأشجار فهو لمسة طبيعية كانت مطلوبة في ظل هذا التسارع نحو الحداثة في كل التفاصيل
المسبح صمم ببلاط أزرق داكن يتفاعل مع أقل كمية من الضوء بابهار و تألق، و تم تخصيص أكثر من سبوت ضوئي ناحية المياة لزيادة الشعور بهذا الاختلاف و لعل من حسن الحظ وجود غرفة نوم مطلة على هذا المسبح الرائع مما يضمن تكامل للفيو من الداخل
روعة و تفاصيل عديدة في غرفة السفرة و المعيشة حيث تم تصميم الغرفتين بشكل متجاور لا يفصلها سوى اتجاه الجلسات الذي يدل على دراية كاملة من قبل المصمم بالمساحة المتوفرة و طرق استغلالها، النجفة كانت ضرورية لشغل المساحة الكبيرة و المرتفعة للسقف و كذلك وجود أضواء و أخشاب في الحائط المجاور للزجاج الشفاف في الواجهة و بالفعل تم تعميم ذلك التدرج في اللون في هذا الجدار في كل الغرفة
في الداخل من غرفة المعيشة ستلاحظ استخدام الزهور لكسر سيطرة اللون البني المائل للذهبي قليلاً ببعض الألوان الحية من الأحمر و الاخضر في الزهور و كذلك المحاكاة للجمال الطبيعي الأخضر المطل عليه المسطح بالكامل، و يظهر أيضاً المطبخ في أقصى الركن بكل بساطة بدون ظهور واضح للخزانات مما يؤكد استخدام التخزين السفلي حلاً وحيداً للتخزين في هذا المنزل المتكامل