منزل رائع بأفكار يسهل اقتباسها

هذا المنزل صمم على مساحة 280 متر مربع باجمالي مباني و مساحة خارجية معقولة تم تصميم فيها أكثر من عنصر للترفية مثل الحديقة الخضراء بالنجيل الطبيعي مع مسبح لا يقارن على مساحة صغيرة متوسطة للحديقة و مطلة على الجانب من واجهة المنزل، أما تصميم الواجهة فهو رائعة لعدة أسباب أهمها توفر عوامل التألق من أضواء و تباين بين اللونين الأبيض و البني أكثر من رائعة و من الناحية الهندسية تم الاعتماد على الجماليات و استعراض المهارة و هو ما يظهر في الاعمدة التي تحمل الطابق العلوي من جهة المسبح بطريقة احترافية مميزة