كيف تُحَوّل شرفة منزلك إلى مساحة جميلة ومستغلة؟

من المعروف ان وجود شرفة في المنزل تُعد من الأشياء التي تضيف الشعور بالراحة والسعادة وتساعدك على تقضية بعض الاوقات الجميلة التي تنعمين فيها بالراحة والاسترخاء والاستمتاع بالهواء الصافي، لذلك يجب الاهتمام بذلك الركن الشيق من المنزل وتحويل ذلك المكان من مجمع خاص بالاشياء الغير ضرورية بالمنزل إلى مكان ملئ بالبهجة والراحة، لذلك فعليكي انت تقومين باستخدام بعض الاشياء التي تساعدك في تحويل شرفة منزلك إلى مكان يشبة الجنة يرغب كل من يأتي إلى منزلك ان يتجه إليها للاستمتاع بالمنظر الخلاب والراحة، لا تدعين مساحة الشرفة تتحكم بكِ او برغبتك في جعلها مكان جميل وهادئ، لذلك نقدم لكِ خطوات بسيطة تساعدك في استخدام تلك المساحة في الحصول على مكان هادئ وجميل.
إذا كنتِ من محبي الألوان المبهجة وتبحثين عن مصادر للنشاط والطاقة الإيجابية فأنتِ بحاجة إلى استغلال شرفة منزلك في القيام بتلك المهمة، وذلك من خلال استخدام الألوان المبهجة والتي تعطي شعور بالنشاط والحيوية وذلك بداية من اختيار لون طلاء جدران الشرفة إلى الأشياء المستخدمة فيها مثل الكراسي وغيرها، فعند اختيارك لألوان الجدران، عليك باختيار الألوان الساطعة مثل الأخضر والوردي والكريمي والنيلي والأبيض فهي ألوان مستمدة من الطبيعة مثل الوان البحر والسماء والزهور فعند تداخل تلك الألوان مع بعضها البعض تعطي مظهر جميل ملئ بالحيوية، كذلك استخدام الكراسي المصنوعة من خشب البامبو لتناسب تلك الأجواء واستخدام المصابيح المصنوعة من الخشب أيضًا والتي يتم وضعها على الأرض مع وضع بعض الزهور الجميلة التي تناسب ذلك النوع من شرف المنازل مثل زهور البنفسج والياسمين.
يعتبر استخدام الاضاءة الخافتة ووضع الشموع في اركان الشرفة من الاشياء التي تساعدك في خلق جو هادئ ورومانسي في شرفتك، الأمر الذي يساعدك في قضاء وقت جميل وهادئ ولكن لا تقومي باستخدام الاضاءة القوية أو ذات الألوان المتعددة لأن ذلك يحول شرفتك من مكان هادئ يساعدك على الاسترخاء إلى مكان يضج بالنشاط، فمن المعروف أن استخدام الإضاءة ذات الألوان الكثيرة والمختلفة يجعل الانسان في حالة من الاستيقاظ والنشاط، لذلك فكوني حريصة عند رغبتك في خلق جو من الاسترخاء أن تستخدمي الشموع الفواحة أو المصابيح ذات الاضاءة الخافتة، قومي بوضع مصباح واحد في ركن الشرفة أو تعليقه على الحائط أو مصباحين صغيرين الحجم في أركان الشرفة أو استخدام الشموع المتفرقة على جانبي الشرفة.
إن وجود الشرفة على مساحة كبيرة من المنزل يساعدكِ في جعلها مكانًا لتجمع الأسرة لتناول الوجبات أو تقضية بعض الوقت مع الاسرة والاستمتاع بالهواء الصافي، لذلك إذا كنتِ تمتلكين شرفة ذات مساحة واسعة فعليكِ استخدامها في ذلك الغرض وذلك من خلال وضع طاولة ذات كراسي متعددة ويمكن أن تكون مصنوعة من الخشب او البلاستيك وذلك لسهولة تنظيفها أولًا بأول نظرًا لتعرضها الدائم إلى الهواء وتقلبات الجو الأمر الذي يحتاج إلى تنظيفها من الأتربة باستمرار، وإذا كانت الشرفة مغلقة بشكل محكم وغير معرضة للهواء والأتربة فيمكن وضع الكراسي المصنوعة من القماش لتكون أكثر راحة ويمكن وضع تلفاز ايضَا لمشاهدته اثناء تناول الوجبات بين الأسرة، فتلك الفكرة تساعدك في الحفاظ على منزلك نظيف وذلك لأن تجمع الاسرة غالبًا ما يكون في تلك الشرفة معظم الوقت، فهي مكان جميل وهادئ ونظيف.
إذا كنتِ تسكنين في الدور العلوي وتملكين روف فتُعد تلك فرصة جيدة لاستغلال مساحة الروف في عمل شرفة كبيرة تعتبر المنفذ الآمن والفعال لكِ ولأسرتك لتقضية الوقت والاستمتاع بمزيد من الراحة والرفاهية، وذلك من خلال استخدام بعض الأغراض مثل الطاولات الخشبية والبلاستيكية والكراسي ووضع الشمسيات الكبيرة أو عمل ساتر خشبي للحماية من الشمس والحرارة في الصيف ووضع النباتات المناسبة لتلك المساحة، حيث أن المساحات الواسعة تحتاج إلى نباتات أشبة بالشجيرات الصغيرة التي يتم توزيعها على أركان الروف، كذلك استخدام الألوان الجذابة في الطلاء والشمسيات أو السطح الخشبي العازل وكذلك بوابات الشرفة لتكون الألوان المستخدمة هي الأصفر واللبني والأبيض والأخضر ويمكن أيضًا عمل مسبح صغير للأطفال داخل الشرفة التي تحتل مساحة الروف الواسع.
تعتبر المنازل المكونة من أكثر من طابق مثل الفيلا او القصر من المباني التي لديها فرصة جيدة للاستمتاع بوجود اكثر من شرفة، فهناك شرفة رئيسية يستخدمها كل الموجودين بالمنزل وهي غالبًا ما توجد في الدور الأرضي للمنزل وفي أغلب الأوقات يتم تصميمها لتحتوي على حمام سباحة كبير وبعض الكراسي المصنوعة من البلاستيك والقماش والتي يمكن طيها وفردها بسهولة، أما البلكونات صغيرة الحجم والتي توجد غالبًا في كل غرفة فتكون فارغة أو تحتوي على بعض الزهور نظرًا لوجود الشرفة الكبيرة التي يستخدمها جميع أفراد المنزل.
إذا كنتِ ممن يفضلون الجو الكلاسيكي والابتعاد عن استخدام الألوان المتعددة، فعليكي أن تتجهي إلى استخدام الكراسي الخشبية ذات الطابع الكلاسيكي القديم والتي تحتوي على الاخشاب المكشوفة والقليل من القماش مع طاولة خشبية ومصباح خشبي وبعض الشجيرات الخضراء والزهور البلدي مع وضع سجادة ذات ألوان داكنة، فذلك الجو الكلاسيكي القديم يجعلكِ تبتعدين عن استخدام كل ماهو حديث بداية من ألوان الجدران أو الكراسي والطاولات الحديثة ذات الألوان الساطعة.
يمكنكِ وضع بعض الخزائن الكبيرة إذا كانت شرفة منزلك ذات مساحة كبيرة، وذلك حتى يكون منزلك نظيف ومرتب، فتلك الخزائن تحوي الكثير من الأغراض الغير مستخدمة بشكل دائم والتي يمكن استخدامها بين الحين والآخر، فإذا كنتِ تضعين الأزهار في تلك الشرفة فيمكن أن تحتوي تلك الخزائن على أغراض العناية بتلك الأزهار وإذا كنتِ تضعين طاولة وكراسي لتناول الطعام في تلك الشرفة فيمكن جعل تلك الخزائن تُستخدم في الاحتفاظ بأغراض المطبخ المستخدمة في تناول الطعام.
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