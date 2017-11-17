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كيف تُحَوّل شرفة منزلك إلى مساحة جميلة ومستغلة؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Centro Storico Boho, Sapere di Casa - Architetto Elena Di Sero Home Stager Sapere di Casa - Architetto Elena Di Sero Home Stager بلكونة أو شرفة
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من المعروف ان وجود شرفة في المنزل تُعد من الأشياء التي تضيف الشعور بالراحة والسعادة وتساعدك على تقضية بعض الاوقات الجميلة التي تنعمين فيها بالراحة والاسترخاء والاستمتاع بالهواء الصافي، لذلك يجب الاهتمام بذلك الركن الشيق من المنزل وتحويل ذلك المكان من مجمع خاص بالاشياء الغير ضرورية بالمنزل إلى مكان ملئ بالبهجة والراحة، لذلك فعليكي انت تقومين باستخدام بعض الاشياء التي تساعدك في تحويل شرفة منزلك إلى مكان يشبة الجنة يرغب كل من يأتي إلى منزلك ان يتجه إليها للاستمتاع بالمنظر الخلاب والراحة، لا تدعين مساحة الشرفة تتحكم بكِ او برغبتك في جعلها مكان جميل وهادئ، لذلك نقدم لكِ خطوات بسيطة تساعدك في استخدام تلك المساحة في الحصول على مكان هادئ وجميل. 

1- بالألوان المبهجة والزهور الملونة

Centro Storico Boho, Sapere di Casa - Architetto Elena Di Sero Home Stager Sapere di Casa - Architetto Elena Di Sero Home Stager بلكونة أو شرفة
Sapere di Casa – Architetto Elena Di Sero Home Stager

Sapere di Casa - Architetto Elena Di Sero Home Stager
Sapere di Casa – Architetto Elena Di Sero Home Stager
Sapere di Casa - Architetto Elena Di Sero Home Stager

إذا كنتِ من محبي الألوان المبهجة وتبحثين عن مصادر للنشاط والطاقة الإيجابية فأنتِ بحاجة إلى استغلال شرفة منزلك في القيام بتلك المهمة، وذلك من خلال استخدام الألوان المبهجة والتي تعطي شعور بالنشاط والحيوية وذلك بداية من اختيار لون طلاء جدران الشرفة إلى الأشياء المستخدمة فيها مثل الكراسي وغيرها، فعند اختيارك لألوان الجدران، عليك باختيار الألوان الساطعة مثل الأخضر والوردي والكريمي والنيلي والأبيض فهي ألوان مستمدة من الطبيعة مثل الوان البحر والسماء والزهور فعند تداخل تلك الألوان مع بعضها البعض تعطي مظهر جميل ملئ بالحيوية، كذلك استخدام الكراسي المصنوعة من خشب البامبو لتناسب تلك الأجواء واستخدام المصابيح المصنوعة من الخشب أيضًا والتي يتم وضعها على الأرض مع وضع بعض الزهور الجميلة التي تناسب ذلك النوع من شرف المنازل مثل زهور البنفسج والياسمين.

2- بالاضاءة الهادئة والشموع

Plush Colours, ZERO9 ZERO9 بلكونة أو شرفة
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

يعتبر استخدام الاضاءة الخافتة ووضع الشموع في اركان الشرفة من الاشياء التي تساعدك في خلق جو هادئ ورومانسي في شرفتك، الأمر الذي يساعدك في قضاء وقت جميل وهادئ ولكن لا تقومي باستخدام الاضاءة القوية أو ذات الألوان المتعددة لأن ذلك يحول شرفتك من مكان هادئ يساعدك على الاسترخاء إلى مكان يضج بالنشاط، فمن المعروف أن استخدام الإضاءة ذات الألوان الكثيرة والمختلفة يجعل الانسان في حالة من الاستيقاظ والنشاط، لذلك فكوني حريصة عند رغبتك في خلق جو من الاسترخاء أن تستخدمي الشموع الفواحة أو المصابيح ذات الاضاءة الخافتة، قومي بوضع مصباح واحد في ركن الشرفة أو تعليقه على الحائط أو مصباحين صغيرين الحجم في أركان الشرفة أو استخدام الشموع المتفرقة على جانبي الشرفة.

3- توزيع الأثاث بشكل ذكي يستوعب أكبر عدد من أفراد الأسرة

Duplex en Barcelona, The Pont design The Pont design بلكونة أو شرفة
The Pont design

The Pont design
The Pont design
The Pont design

إن وجود الشرفة على مساحة كبيرة من المنزل يساعدكِ في جعلها مكانًا لتجمع الأسرة لتناول الوجبات أو تقضية بعض الوقت مع الاسرة والاستمتاع بالهواء الصافي، لذلك إذا كنتِ تمتلكين شرفة ذات مساحة واسعة فعليكِ استخدامها في ذلك الغرض وذلك من خلال وضع طاولة ذات كراسي متعددة ويمكن أن تكون مصنوعة من الخشب او البلاستيك وذلك لسهولة تنظيفها أولًا بأول نظرًا لتعرضها الدائم إلى الهواء وتقلبات الجو الأمر الذي يحتاج إلى تنظيفها من الأتربة باستمرار، وإذا كانت الشرفة مغلقة بشكل محكم وغير معرضة للهواء والأتربة فيمكن وضع الكراسي المصنوعة من القماش لتكون أكثر راحة ويمكن وضع تلفاز ايضَا لمشاهدته اثناء تناول الوجبات بين الأسرة، فتلك الفكرة تساعدك في الحفاظ على منزلك نظيف وذلك لأن تجمع الاسرة غالبًا ما يكون في تلك الشرفة معظم الوقت، فهي مكان جميل وهادئ ونظيف.

4- استغلال الرووف في صُنع شرفة مميزة بمسبح صغير

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

إذا كنتِ تسكنين في الدور العلوي وتملكين روف فتُعد تلك فرصة جيدة لاستغلال مساحة الروف في عمل شرفة كبيرة تعتبر المنفذ الآمن والفعال لكِ ولأسرتك لتقضية الوقت والاستمتاع بمزيد من الراحة والرفاهية، وذلك من خلال استخدام بعض الأغراض مثل الطاولات الخشبية والبلاستيكية والكراسي ووضع الشمسيات الكبيرة أو عمل ساتر خشبي للحماية من الشمس والحرارة في الصيف ووضع النباتات المناسبة لتلك المساحة، حيث أن المساحات الواسعة تحتاج إلى نباتات أشبة بالشجيرات الصغيرة التي يتم توزيعها على أركان الروف، كذلك استخدام الألوان الجذابة في الطلاء والشمسيات أو السطح الخشبي العازل وكذلك بوابات الشرفة لتكون الألوان المستخدمة هي الأصفر واللبني والأبيض والأخضر ويمكن أيضًا عمل مسبح صغير للأطفال داخل الشرفة التي تحتل مساحة الروف الواسع.

5- المباني ذات الطوابق والبلكونات المتعددة

Дом AUS, INT2architecture INT2architecture بلكونة أو شرفة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

تعتبر المنازل المكونة من أكثر من طابق مثل الفيلا او القصر من المباني التي لديها فرصة جيدة للاستمتاع بوجود اكثر من شرفة، فهناك شرفة رئيسية يستخدمها كل الموجودين بالمنزل وهي غالبًا ما توجد في الدور الأرضي للمنزل وفي أغلب الأوقات يتم تصميمها لتحتوي على حمام سباحة كبير وبعض الكراسي المصنوعة من البلاستيك والقماش والتي يمكن طيها وفردها بسهولة، أما البلكونات صغيرة الحجم والتي توجد غالبًا في كل غرفة فتكون فارغة أو تحتوي على بعض الزهور نظرًا لوجود الشرفة الكبيرة التي يستخدمها جميع أفراد المنزل.

6- الكراسي والطاولات ذات الأخشاب المكشوفة لشرفة بطابع كلاسيكي

Residential - Juhu, Nitido Interior design Nitido Interior design بلكونة أو شرفة خشب نقي Wood effect
Nitido Interior design

Nitido Interior design
Nitido Interior design
Nitido Interior design

إذا كنتِ ممن يفضلون الجو الكلاسيكي والابتعاد عن استخدام الألوان المتعددة، فعليكي أن تتجهي إلى استخدام الكراسي الخشبية ذات الطابع الكلاسيكي القديم والتي تحتوي على الاخشاب المكشوفة والقليل من القماش مع طاولة خشبية ومصباح خشبي وبعض الشجيرات الخضراء والزهور البلدي مع وضع سجادة ذات ألوان داكنة، فذلك الجو الكلاسيكي القديم يجعلكِ تبتعدين عن استخدام كل ماهو حديث بداية من ألوان الجدران أو الكراسي والطاولات الحديثة ذات الألوان الساطعة.

7- الخزائن الكبيرة في الشرفة تضمن لك منزلًا مرتبًا ونظيفًا طوال الوقت

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis بلكونة أو شرفة
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

يمكنكِ وضع بعض الخزائن الكبيرة إذا كانت شرفة منزلك ذات مساحة كبيرة، وذلك حتى يكون منزلك نظيف ومرتب، فتلك الخزائن تحوي الكثير من الأغراض الغير مستخدمة بشكل دائم والتي يمكن استخدامها بين الحين والآخر، فإذا كنتِ تضعين الأزهار في تلك الشرفة فيمكن أن تحتوي تلك الخزائن على أغراض العناية بتلك الأزهار وإذا كنتِ تضعين طاولة وكراسي لتناول الطعام في تلك الشرفة فيمكن جعل تلك الخزائن تُستخدم في الاحتفاظ بأغراض المطبخ المستخدمة في تناول الطعام.

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