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7 نماذج لغرف معيشة فوق الخيال

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة المعيشة
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تصميم غرفة المعيشة بطريقة راقية حلمنا جميعاً، ولكن قد تكون المساحة عائقاً أمام وصولنا لطموحاتنا في الديكور المثالي الذي طالمنا رغبنا في تنفيذه داخل جدران منازلنا، لذا سنحاول في هذا الكتاب برفقة هوميفاي أن نقدم لكم باقة مميزة لتصميمات غرف المعيشة التي يمكن أن تتماشى مع مختلف المساحات المتوفرة لديك في منزلك بأفكار و حيل تميز كل نموذج منها و تجعله مقرباً أكثر لاختياراتك ..

إليكم التفاصيل ..

تصميم عصري

living room reception by raydesigns RayDesigns غرفة المعيشة
RayDesigns

living room reception by raydesigns

RayDesigns
RayDesigns
RayDesigns

استخدام أقصى عناصر الراحة و الرفاهية مثل المفروشات المبطنة و السجاد الناعم و المفارش فوق الأسطح الخشبية يوحي بمزيد من الهدوء و كذلك استخدام ألوان حيادية عدا بعض اللمسات من الألوان الداكنة قليلاً جعل هناك شخصية مستقلة للغرفة و التصميم بشكل عام مميز و فيه تنويع في مسألة اختيار المقاعد بين الجماعي مثل الكنب و المنفرد مثل الكرسي القائم على مسند معدني واحد و بالفعل هذا التنويع يتناسب تماماً مع المساحة الكبيرة للغرفة

تقسيمات بالخشب الملون و الزجاج

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استخدام الخشب باللون الأصفر ليتماشى مع طقم الأثاث الأصفر أيضاً و الدرجات الفاتحة للون الكريمي جعل هناك تدرج مقبول في الألوان و لو أن الأصفر في حد ذاته قوي للغاية في التصميم و لكن تحقق التوازن باستخدام تقسيم زجاجي في الجانب المقابل لهذا الجدار الخشبي الأصفر من الزجاج الشفاف ليظهر منه النبات الأخضر ليقلل كثيراً من الارتباك الذي كان ليتحقق لولا وجود ذلك التقسيم الزجاجي .

بساطة و استغلال للجدران

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الحائط الخشبي المفرغ ببروز قليل عن الحائط الخرساني خلق مساحة كادت أن تهدر في تلك المساحة الصغيرة للغرفة و بالفعل استغلت في ايجاد مكان للتلفاز و مكان للإكسسوارات و الكتب و بعض الخزانات و الضلف و الأدراج التي يمكن استخدامها في تخزين العديد من الأغراض مع الحفاظ على تألق و ترتيب الغرفة بهذا الشكل

فخامة لا توصف

Luxury Majlis interior design in Dubai, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة المعيشة Beige
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

الفخامة في حد ذاتها كلمة لا توصف ما نراه من إبداع حقيقي، الألوان في السقف حتى السجاد تسير بتدرج أكثر من رائع و النجفة مبهرة و الإضاءة في كل الزوايا و حتى طقم الأثاثكل قطعة فية تشعرك بالرفاهية و الثراء و الراحة الحقيقية

مشاركة

Departamento en La Capital, Enrique Serrano | Fotógrafo de Arquitectura e Interiores Enrique Serrano | Fotógrafo de Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة Beige
Enrique Serrano | Fotógrafo de Arquitectura e Interiores

Enrique Serrano | Fotógrafo de Arquitectura e Interiores
Enrique Serrano | Fotógrafo de Arquitectura e Interiores
Enrique Serrano | Fotógrafo de Arquitectura e Interiores

تم تقسيم الغرفة بمساحة صغيرة بين السفرة و بين المعيشة و بالفعل كان الحل مثالي بالرغم من توازن الألوان و تقاربها بين الكراسي في الغرفيتن و لكن الإضاءة و استخدام السجاد المختلف تحت كل غرف فيهما جعلت التقسيم يبدو منطقياً

صغيرة و منسقة

Projeto Turiassu, Kika Tiengo Arquitetura Kika Tiengo Arquitetura غرفة المعيشة
Kika Tiengo Arquitetura

Kika Tiengo Arquitetura
Kika Tiengo Arquitetura
Kika Tiengo Arquitetura

الضوء الطبيعي و القرب من الشرفة كان العامل الأبرز في تألق الغرفة برغم ضيق مساحتها و تم التغلب على ذلك أيضاً بتحديد الكنبة فقط كأثاث للغرفة و بجوارها مسافة ليوضع فيها كرسي و لكن في خارج الحدود و داخل الشرفة مع الاحتفاظ بزخرفة الغرفة بالنباتات الرقيقة التي ساهمت في إزالة أي شعور بالضيق .

إقرأ : تقليل الضوضاء: نصائح للمنازل هادئة

ألوان متناغمة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الألوان الداكنة يمكن أن تكون حلاً رائعاً في حالة المساحات الكبيرة و لكن مع تحقيق توازن بسيط في اختيار لون الأثاث ليبدو فاتحاً مثل هذا الاختيار الأبيض الذي كان مثالياً في غرفها تزينها الأضواء أكثر من أي شيء آخر

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