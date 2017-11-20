7 نماذج لغرف معيشة فوق الخيال

استخدام الخشب باللون الأصفر ليتماشى مع طقم الأثاث الأصفر أيضاً و الدرجات الفاتحة للون الكريمي جعل هناك تدرج مقبول في الألوان و لو أن الأصفر في حد ذاته قوي للغاية في التصميم و لكن تحقق التوازن باستخدام تقسيم زجاجي في الجانب المقابل لهذا الجدار الخشبي الأصفر من الزجاج الشفاف ليظهر منه النبات الأخضر ليقلل كثيراً من الارتباك الذي كان ليتحقق لولا وجود ذلك التقسيم الزجاجي .