7 نماذج لغرف معيشة فوق الخيال

تصميم غرفة المعيشة بطريقة راقية حلمنا جميعاً، ولكن قد تكون المساحة عائقاً أمام وصولنا لطموحاتنا في الديكور المثالي الذي طالمنا رغبنا في تنفيذه داخل جدران منازلنا، لذا سنحاول في هذا الكتاب برفقة هوميفاي أن نقدم لكم باقة مميزة لتصميمات غرف المعيشة التي يمكن أن تتماشى مع مختلف المساحات المتوفرة لديك في منزلك بأفكار و حيل تميز كل نموذج منها و تجعله مقرباً أكثر لاختياراتك ..
إليكم التفاصيل ..
استخدام أقصى عناصر الراحة و الرفاهية مثل المفروشات المبطنة و السجاد الناعم و المفارش فوق الأسطح الخشبية يوحي بمزيد من الهدوء و كذلك استخدام ألوان حيادية عدا بعض اللمسات من الألوان الداكنة قليلاً جعل هناك شخصية مستقلة للغرفة و التصميم بشكل عام مميز و فيه تنويع في مسألة اختيار المقاعد بين الجماعي مثل الكنب و المنفرد مثل الكرسي القائم على مسند معدني واحد و بالفعل هذا التنويع يتناسب تماماً مع المساحة الكبيرة للغرفة
استخدام الخشب باللون الأصفر ليتماشى مع طقم الأثاث الأصفر أيضاً و الدرجات الفاتحة للون الكريمي جعل هناك تدرج مقبول في الألوان و لو أن الأصفر في حد ذاته قوي للغاية في التصميم و لكن تحقق التوازن باستخدام تقسيم زجاجي في الجانب المقابل لهذا الجدار الخشبي الأصفر من الزجاج الشفاف ليظهر منه النبات الأخضر ليقلل كثيراً من الارتباك الذي كان ليتحقق لولا وجود ذلك التقسيم الزجاجي .
الحائط الخشبي المفرغ ببروز قليل عن الحائط الخرساني خلق مساحة كادت أن تهدر في تلك المساحة الصغيرة للغرفة و بالفعل استغلت في ايجاد مكان للتلفاز و مكان للإكسسوارات و الكتب و بعض الخزانات و الضلف و الأدراج التي يمكن استخدامها في تخزين العديد من الأغراض مع الحفاظ على تألق و ترتيب الغرفة بهذا الشكل
الفخامة في حد ذاتها كلمة لا توصف ما نراه من إبداع حقيقي، الألوان في السقف حتى السجاد تسير بتدرج أكثر من رائع و النجفة مبهرة و الإضاءة في كل الزوايا و حتى طقم الأثاثكل قطعة فية تشعرك بالرفاهية و الثراء و الراحة الحقيقية
تم تقسيم الغرفة بمساحة صغيرة بين السفرة و بين المعيشة و بالفعل كان الحل مثالي بالرغم من توازن الألوان و تقاربها بين الكراسي في الغرفيتن و لكن الإضاءة و استخدام السجاد المختلف تحت كل غرف فيهما جعلت التقسيم يبدو منطقياً
الضوء الطبيعي و القرب من الشرفة كان العامل الأبرز في تألق الغرفة برغم ضيق مساحتها و تم التغلب على ذلك أيضاً بتحديد الكنبة فقط كأثاث للغرفة و بجوارها مسافة ليوضع فيها كرسي و لكن في خارج الحدود و داخل الشرفة مع الاحتفاظ بزخرفة الغرفة بالنباتات الرقيقة التي ساهمت في إزالة أي شعور بالضيق .