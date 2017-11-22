كيف تختار تصميم مثالي لغرفة النوم العصرية؟

يرغب البعض في خلق جو من الرفاهية والاستمتاع بشكل أكثر داخل غرفة النوم المصممة على الطراز الحديث، لذلك يكون قرار وضع التلفاز بغرفة النوم أمرًا مسليًا وممتعًا في بعض الأحيان بشكل كبير، ويتوقف ذلك على مساحة غرفة النوم، فإذا كانت غرفة النوم ذات مساحة كبيرة فتكون فكرة وضع التلفاز داخل غرفة النوم أمرًا مقبولًا ومسليًا، أما إذا كانت غرفة النوم ذات مساحة صغيرة فيُنصح بوضع التلفاز بغرفة المعيشة.