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كيف تختار تصميم مثالي لغرفة النوم العصرية؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Appartamento di luce - Bolzano, BGP studio BGP studio غرفة نوم
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إن اختيار التصميم المناسب لغرفة النوم  هو أمر ليس بهين، فكثيرًا ما نجد مشاكل وعقبات في تحديد التصميم المناسب لغرفة النوم وهل ستكون غرفة ذات نمط حديث أم كلاسيكي وألوان الطلاء والأرضية والستائر وقطع الأثاث وغيرها، لذلك يلجأ البعض إلى مصممي الديكورات لتصميم غرفة النوم بشكل يناسب رغباتهم، فإذا وقع الاختيار على تصميم غرفة نوم حديثة وعصرية فهناك بعض الإرشادات التي تساعدك على اختيار التصميم الأمثل لتلك الغرفة.

توحيد لون الطلاء

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إن اختيار ألوان الجدران من أهم الأشياء التي تميز غرفة النوم سواء كانت غرفة حديثة أم غرفة مصممة على الطراز الكلاسيكي، حيث أن غرفة النوم المصممة على الطراز الحديث تستخدم غالبًا لون واحد لطلاء الجدران، حيث أن استخدام لون واحد لطلاء الجدران يساعد بشكل كبير في التنويع في ألوان الستائر والسجاد والديكورات المستخدمة.

الاختيار الأمثل لشكل السرير ومكانه

Luxury modern Master bedroom interior design and decor in Dubai the UAE, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة نوم Grey
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

إن اختيار قطع الأثاث الموجودة في غرفة النوم الحديثة يُعتبر أمرًا مهمًا للغاية، فإن اختيار شكل السرير يتحكم بشكل كبير في باقي أجزاء الأثاث الموجودة داخل الغرفة، وهناك الكثير من الأشكال والأحجام المختلفة للسرير، فهناك السرير المكشوف الذي لا يحتوي على قطع خارجية من الخشب وهناك أيضًا النوع الثاني والذي يحتوي على قطع خارجية من الخشب المطرز ببعض النقوش والديكورات البسيطة.

السرير المكشوف أكثر ما يميز غرف النوم الحديثة

Appartamento di luce - Bolzano, BGP studio BGP studio غرفة نوم
BGP studio

BGP studio
BGP studio
BGP studio

هناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلون اقتناء سرير كبير الحجم وبدون أي مسند خشبي خارجي أو داخلي فهذا النوع يعطي شعور أكثر بالراحة والطلاقة كما أنه يمكن وضعه في أي مكان بالغرفة سواء كان في أحد أركان الغرفة أو في المنتصف.

خزائن الملابس ذات الباب الجرار

Musterhaus Poing Bavaria, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher غرفة نوم
Skapetze Lichtmacher

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

تتميز غرف النوم الحديثة باستخدام قطع الأثاث بطرق عملية نظرًا لإمكانية استخدامها في المساحات الصغيرة، لذلك نجد أن خزائن الملابس تكون مصممة بشكل أكثر عملية من خزائن الملابس في غرف النوم الكلاسكية، فنجد أبواب خزائن الملابس الموجودة بغرف النوم الحديثة عبارة عن جرار وذلك لإمكانية وضع تلك الخزائن في غرف النوم ذات المساحات الصغيرة والتي يصعب فيها استخدام خزائن الملابس ذات الأبواب التي تُفتح وتُغلق بشكل تقليدي.

أنواع الستائر التي تناسب غرفة النوم الحديثة

Apartamento em Itaipava, Giselle Wanderley arquitetura Giselle Wanderley arquitetura غرفة نوم
Giselle Wanderley arquitetura

Giselle Wanderley arquitetura
Giselle Wanderley arquitetura
Giselle Wanderley arquitetura

نظرًا لأن كل القطع المستخدمة في غرفة النوم ذات الطراز الحديث مصممة بشكل بسيط وعملي، فنجد أن الستائر المستخدمة في تلك النوعية من غرف النوم هي أيضًا تتسم بالبساطة والعملية، فنجد في معظم الأحيان أن أصحاب غرف النوم الحديثة يفضلون استخدام الستائر الخشبية أو البلاستيكية أو المعدنية نظرًا لقدرتها على حجب الضوء والتحكم في كمية الضوء المنبعثة داخل الغرفة، وهناك أيضًا من يفضل استخدام الستائر المصنوعة من القماش ولكنها تكون مصنوعة من طبقة واحدة من القماش وذات تصميم بسيط ولون واحد فقط.

اللوحات الفنية من أهم الأدوات الديكورية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إن اختيار لون طلاء موحد للجدران يساعد في التنوع في استخدام الديكورات ذات الألوان والأشكال والأحجام المختلفة، فمثلًا يلجأ البعض إلى استخدام اللوحات الفنية ذات الألوان المتداخلة أو قطع الديكور والتحف البسيطة في الشكل والتصميم لإظهار غرفة النوم بمظهر جمالي رائع والحفاظ على بساطتها في نفس الوقت.

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إمكانية وضع التلفاز بغرفة النوم

Master Bedroom, K Mewada Interior Designer K Mewada Interior Designer غرفة نوم
K Mewada Interior Designer

K Mewada Interior Designer
K Mewada Interior Designer
K Mewada Interior Designer

يرغب البعض في خلق جو من الرفاهية والاستمتاع بشكل أكثر داخل غرفة النوم المصممة على الطراز الحديث، لذلك يكون قرار وضع التلفاز بغرفة النوم أمرًا مسليًا وممتعًا في بعض الأحيان بشكل كبير، ويتوقف ذلك على مساحة غرفة النوم، فإذا كانت غرفة النوم ذات مساحة كبيرة فتكون فكرة وضع التلفاز داخل غرفة النوم أمرًا مقبولًا ومسليًا، أما إذا كانت غرفة النوم ذات مساحة صغيرة فيُنصح بوضع التلفاز بغرفة المعيشة.

تصميم مكتبة خلف السرير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يمكن استغلال الجدار الموجود خلف السرير في عمل مكتبة بسيطة الشكل والتصميم ليتم وضع الكتب بها بشكل منظم وجميل، حيث يرغب بعض الأشخاص بتصفح كتاب ما أو رواية قبل النوم، كما أن المكتبة تعطي مظهر جميل ويكون ذلك الجدار مُستغل أفضل استغلال.

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