الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 مطابخ بتصميمات راقية لمنزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Kuchnia cała w bieli, Korin Design Korin Design مطبخ MDF White
Loading admin actions …

تصميم مطبخ مميز في منزلك لم يعد حلماً صعب المنال لأننا اليوم في هوميفاي سوف نوضح لك بعض الطرق و الأنماط المتنوعة التي يمكن أن تصمم بها مطبخك بطريقة رائعة ترضي طموحك و ذوقك الرفيع،تصميمات المطابخ بها العديد من الاختلافات وفقاً للعناصر المكونة لديكور كل مطبخ من شكل خزانات و ألوان و طبيعة تصميم للمواد التي تتكون منها الأسطح و الجدران و الأرضيات، كل ذلك و أكثر في النماذج الرائعة في كتاب الأفكار هذا ..

إليكم التفاصيل

خزانات في كل مكان

Le charme parisien, bypierrepetit bypierrepetit مطبخ
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

يمكنك تصميم مطبخك بطريقة عملية و جمالية في الوقت ذاته مابين الخزانات المنتشرة في جدران المطبخ و طريقة تنسيق لونها الأبيض و بين الحجم المناسب لتلك الخزانات نفسها لتكون مواتية للمساحة الموجودة في المطبخ، فهذا التصميم فضل فيه المصمم اللون الأبيض و الحجم القليل للخزانات العديدة بسبب ذلك الضيق الواضح في المطبخ و لكنه بقليل من التنسيق نجح في تحقيق كل مايرغب في أقل مساحة ممكنة .

أناقة و توازن

Oak kitchen Bordercraft مطبخ
Bordercraft

Oak kitchen

Bordercraft
Bordercraft
Bordercraft

التوازن بين الألوان و الأناقة الخاصة بالألوان الداكنة تحديداً تحققت في هذا التصميم الذي اعتمد على تبادل الألوان الفاتحة و الداكنة في الخزانات السفلية و العلوية مع الاحتفاظ برونق نقوش الخشب حتى في ألوموتال الخزانات نفسها و هو ما تم تصميم رف الحوض منه 

روعة الإضاءة

Kuchnia cała w bieli, Korin Design Korin Design مطبخ MDF White
Korin Design

Korin Design
Korin Design
Korin Design

الإضاءة تصنع الكثير من السحر خصوصاً في الأركان و مع قلة الإكسسوارات تلاحظ هذا التألق، و في هذا التصميم تم تحقيق ذلك على أكمل وجه حيث يمكننا رؤية النور الساطع من بين الجدران بطريقة مميزة و سقوطه على السطح الرخامي الأبيض الناصع بطريقة جعلته متألقه و جذاباً في الوقت ذاته

بعض التباين

流白, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 مطبخ
潤澤明亮設計事務所

潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所

التباين بين الأبيض و الأسود و التداخل الرائع في إحدى فنون تصميم الجدران المتمثلة في السيراميك توفر عليك الكثير من الجهد في التفكير فالكثير من النقوش تتوفر بسهولة في السيراميك و كذلك اللمعان المطلوب للمساحات الصغيرة

رف مثبت

Modulow Twin, MoDULoW MoDULoW مطبخ
MoDULoW

MoDULoW
MoDULoW
MoDULoW

في مثل تلك المساحة تم تصميم المطبخ على شكل حرفL  واضح مع استخدام الفراغ المتروك في الجهة التي لم تستخدم في الغرفة لعمل رف ثابت من الخشب المطلي بالأبيض في استغلال أكثر من رائع للمساحة

كلاسيكيات و طوب أحمر

Klasyczna kuchnia w Łowiczu / projekt, TETE concept TETE concept مطبخ
TETE concept

TETE concept
TETE concept
TETE concept

روعة و خروج عن المألوف بادخال العناصر البدائية كالطوب مع بعض الحداثة القريبة من الكلاسيكية في سيراميك الشطرنج الأبيض و الأسود في الارضيات مع خزانات متنوعة بزجاج شفاف و شبابيك صغيرة زادت من ثراء التصميم 

إقرأ : 7 حمامات لن تنسى تصميمها الراقي

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

ترخيم

Für Liebhaber von natürlichen Materialien, die nicht auf das "Moderne" verzichten wollen, Horst Steiner Innenarchitektur Horst Steiner Innenarchitektur مطبخ
Horst Steiner Innenarchitektur

Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur

الترخيم في حد ذاته من أكثر الاستخدامات للجدران التي يمكن تصميمها بطريقة ذات ذوق رفيع و كذلك له عدة حيل لعدم شراء رخام مرتفع الثمن لكل تلك المساحة مثل الاكتفاء بالرخام في رف الحوض فقط و استخدام الفينيل في باقي الديكور بنفس نقشة الرخام 

فخامة و كيرفات

Viking Appliance Award Winning Kitchen, Main Line Kitchen Design Main Line Kitchen Design مطبخ المرو أو الكوارتز
Main Line Kitchen Design

Main Line Kitchen Design
Main Line Kitchen Design
Main Line Kitchen Design

استغلال الدورانات و الأركان في المطبخ في تصميم خزانات طريقة فعالة للحفاظ على المساحة و كذلك فتح مساحات للإطلالة على الخارج الساحر من الطبيعة كذلك أمر رائع باختصار طريقة تصميمك للمطبخ تعتمد على مدى ابداعك في اختيار الألوان المناسبة و النمط الأقرب لذوقك مع عملية شديدة في استغلال كل متر متوفر في المطبخ بلا تكدس أو تفريط

كيف تختار تصميم مثالي لغرفة النوم العصرية؟
أي تصميم أعجبك أكثر

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً