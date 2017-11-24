8 مطابخ بتصميمات راقية لمنزلك

تصميم مطبخ مميز في منزلك لم يعد حلماً صعب المنال لأننا اليوم في هوميفاي سوف نوضح لك بعض الطرق و الأنماط المتنوعة التي يمكن أن تصمم بها مطبخك بطريقة رائعة ترضي طموحك و ذوقك الرفيع،تصميمات المطابخ بها العديد من الاختلافات وفقاً للعناصر المكونة لديكور كل مطبخ من شكل خزانات و ألوان و طبيعة تصميم للمواد التي تتكون منها الأسطح و الجدران و الأرضيات، كل ذلك و أكثر في النماذج الرائعة في كتاب الأفكار هذا ..
إليكم التفاصيل
يمكنك تصميم مطبخك بطريقة عملية و جمالية في الوقت ذاته مابين الخزانات المنتشرة في جدران المطبخ و طريقة تنسيق لونها الأبيض و بين الحجم المناسب لتلك الخزانات نفسها لتكون مواتية للمساحة الموجودة في المطبخ، فهذا التصميم فضل فيه المصمم اللون الأبيض و الحجم القليل للخزانات العديدة بسبب ذلك الضيق الواضح في المطبخ و لكنه بقليل من التنسيق نجح في تحقيق كل مايرغب في أقل مساحة ممكنة .
التوازن بين الألوان و الأناقة الخاصة بالألوان الداكنة تحديداً تحققت في هذا التصميم الذي اعتمد على تبادل الألوان الفاتحة و الداكنة في الخزانات السفلية و العلوية مع الاحتفاظ برونق نقوش الخشب حتى في ألوموتال الخزانات نفسها و هو ما تم تصميم رف الحوض منه
الإضاءة تصنع الكثير من السحر خصوصاً في الأركان و مع قلة الإكسسوارات تلاحظ هذا التألق، و في هذا التصميم تم تحقيق ذلك على أكمل وجه حيث يمكننا رؤية النور الساطع من بين الجدران بطريقة مميزة و سقوطه على السطح الرخامي الأبيض الناصع بطريقة جعلته متألقه و جذاباً في الوقت ذاته
التباين بين الأبيض و الأسود و التداخل الرائع في إحدى فنون تصميم الجدران المتمثلة في السيراميك توفر عليك الكثير من الجهد في التفكير فالكثير من النقوش تتوفر بسهولة في السيراميك و كذلك اللمعان المطلوب للمساحات الصغيرة
في مثل تلك المساحة تم تصميم المطبخ على شكل حرفL واضح مع استخدام الفراغ المتروك في الجهة التي لم تستخدم في الغرفة لعمل رف ثابت من الخشب المطلي بالأبيض في استغلال أكثر من رائع للمساحة
روعة و خروج عن المألوف بادخال العناصر البدائية كالطوب مع بعض الحداثة القريبة من الكلاسيكية في سيراميك الشطرنج الأبيض و الأسود في الارضيات مع خزانات متنوعة بزجاج شفاف و شبابيك صغيرة زادت من ثراء التصميم
الترخيم في حد ذاته من أكثر الاستخدامات للجدران التي يمكن تصميمها بطريقة ذات ذوق رفيع و كذلك له عدة حيل لعدم شراء رخام مرتفع الثمن لكل تلك المساحة مثل الاكتفاء بالرخام في رف الحوض فقط و استخدام الفينيل في باقي الديكور بنفس نقشة الرخام
استغلال الدورانات و الأركان في المطبخ في تصميم خزانات طريقة فعالة للحفاظ على المساحة و كذلك فتح مساحات للإطلالة على الخارج الساحر من الطبيعة كذلك أمر رائع باختصار طريقة تصميمك للمطبخ تعتمد على مدى ابداعك في اختيار الألوان المناسبة و النمط الأقرب لذوقك مع عملية شديدة في استغلال كل متر متوفر في المطبخ بلا تكدس أو تفريط