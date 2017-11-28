تصميم مناسب لمنزل عائلي عصري

منزلك العصري الآن بين يديك حيث الاناقة و الفخامة في التصميم و العملية في تقسيم و تنسيق الغرف و حسن اختيار الألوان حيث سيقدم لنا هوميفاي في كتاب الأفكار هذا مجموعة متميزة من الالهامات و الاقتباسات التي تصلح لتطبق في منزلك عن طريق مشروع تصميم لإحدى الشقق صغيرة المساحة بطريقة احترافية عصرية بسيطة و يظهر فيها معظم ما حلمت به من استغلال نافع للمساحة و تطويع كل الإمكانات المتوفرة لظهور التصميم بشكل راقي يمكنك الحكم عليه من خلال السطور القليلة المقبلة ..
مدخل الشقة تم تصميمه بما يلائم المساحة المتوفرة حيث تم الاعتماد على اللون الأبيض في الجدران و الباب مع عدم تضييع ملامح الطوب المبني به الجدران كنوع من الزخرفة الذاتية لها و لكن تم تطعيم الحروف ببعض ألوان الخشب البنية لمزيد من التألق و التجميل
المطبخ صمم بنفس فكرة المدخل بوجود الطوب و ألوان الخشب الطبيعي و الاعتماد على البساطة في التفاصيل، لاحظ وجود الرف العلوي و السفلي و الاعتماد على خزانات سفلية فقط للحفاظ على المساحة العلوية حالة الرؤية لتوسيع المجال البصري لأن المطبخ لا يفصله شيء عن غرفة المعيشة المطل عليها
غرفة المعيشة صممت ببساطة كبيرة حيث الجلسة المزدوجة في المساحة الصغيرة لسفرة بسيطة للغاية بالكاد تتسع لشخصين، و بشكل عام فإن التصميم يحتوي على بعض النقاط التي تتيح الشقة لفردين في مقتبل العمر، حيث البساطة في كل المكونات و منها هذه السفرة خير دليل على ذلك و ذلك المطبخ الملاصق لها و لكن دون مضايقات
الإضواء لعبت دوراً هاماً في هذا التصميم البسيط حيث لاوجود لزخارف عديدة فوق الجدران و لكن اعتمد المصمم على شكل الطوب المتدرج و سقوط الضوء عليه ليوحي بمزيد من الزخرفة في المنزل و بالفعل نجح تماماً في ذلك
غرفة النوم بها المزيد من الأناقة بالمقارنة بالغرفة الخارجية و المطبخ، يكفي أن ترى الألوان الخشبية في كل شيء سواء في الباركية أو في الجدران و كذلك تم تنسيق السرير ليكون به من نفس الألوان مع الاعتماد على الأبيض كخلفية رائعة للتفاصيل
من الأفكار الرائعة التي يمكن اقتباسها من هذا التصميم هو ذلك الجدار المصمم بألواح أبلاكاش خشب ملصقة على الجدار الخلفي للسرير بألوان رائعة طبيعية لم تضيع نقوش الخشب البتة و زادت من روعة الغرفة كتصميم مودرن و بسيط في الوقت ذاته بدون أي تكاليف اضافية