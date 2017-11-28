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تصميم مناسب لمنزل عائلي عصري

Mohammed Awad Mohammed Awad
Дизайн-проект для квартиры-студии 30 кв. м в современном стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة المعيشة
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منزلك العصري الآن بين يديك حيث الاناقة و الفخامة في التصميم و العملية في تقسيم و تنسيق الغرف و حسن اختيار الألوان حيث سيقدم لنا هوميفاي في كتاب الأفكار هذا مجموعة متميزة من الالهامات و الاقتباسات التي تصلح لتطبق في منزلك عن طريق مشروع تصميم لإحدى الشقق صغيرة المساحة بطريقة احترافية عصرية بسيطة و يظهر فيها معظم ما حلمت به من استغلال نافع للمساحة و تطويع كل الإمكانات المتوفرة لظهور التصميم بشكل راقي يمكنك الحكم عليه من خلال السطور القليلة المقبلة ..

مدخل هاديء

Дизайн-проект для квартиры-студии 30 кв. м в современном стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

مدخل الشقة تم تصميمه بما يلائم المساحة المتوفرة حيث تم الاعتماد على اللون الأبيض في الجدران و الباب مع عدم تضييع ملامح الطوب المبني به الجدران كنوع من الزخرفة الذاتية لها و لكن تم تطعيم الحروف ببعض ألوان الخشب البنية لمزيد من التألق و التجميل

مطبخ مختلف

Дизайн-проект для квартиры-студии 30 кв. м в современном стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова مطبخ
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

المطبخ صمم بنفس فكرة المدخل بوجود الطوب و ألوان الخشب الطبيعي و الاعتماد على البساطة في التفاصيل، لاحظ وجود الرف العلوي و السفلي و الاعتماد على خزانات سفلية فقط للحفاظ على المساحة العلوية حالة الرؤية لتوسيع المجال البصري لأن المطبخ لا يفصله شيء عن غرفة المعيشة المطل عليها

جلسة بسيطة

Дизайн-проект для квартиры-студии 30 кв. м в современном стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة المعيشة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

غرفة المعيشة صممت ببساطة كبيرة حيث الجلسة المزدوجة في المساحة الصغيرة لسفرة بسيطة للغاية بالكاد تتسع لشخصين، و بشكل عام فإن التصميم يحتوي على بعض النقاط التي تتيح الشقة لفردين في مقتبل العمر، حيث البساطة في كل المكونات و منها هذه السفرة خير دليل على ذلك و ذلك المطبخ الملاصق لها و لكن دون مضايقات

أضواء تتصدر المشهد

Дизайн-проект для квартиры-студии 30 кв. м в современном стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة المعيشة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

الإضواء لعبت دوراً هاماً في هذا التصميم البسيط حيث لاوجود لزخارف عديدة فوق الجدران و لكن اعتمد المصمم على شكل الطوب المتدرج و سقوط الضوء عليه ليوحي بمزيد من الزخرفة في المنزل و بالفعل نجح تماماً في ذلك

غرفة نوم رائعة

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم بها المزيد من الأناقة بالمقارنة بالغرفة الخارجية و المطبخ، يكفي أن ترى الألوان الخشبية في كل شيء سواء في الباركية أو في الجدران و كذلك تم تنسيق السرير ليكون به من نفس الألوان مع الاعتماد على الأبيض كخلفية رائعة للتفاصيل

تزيين الجدار الخلفي للسرير

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

من الأفكار الرائعة التي يمكن اقتباسها من هذا التصميم هو ذلك الجدار المصمم بألواح أبلاكاش خشب ملصقة على الجدار الخلفي للسرير بألوان رائعة طبيعية لم تضيع نقوش الخشب البتة و زادت من روعة الغرفة كتصميم مودرن و بسيط في الوقت ذاته بدون أي تكاليف اضافية 

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