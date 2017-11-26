منزل صغير ولكن.. أنيق جدًا

الأناقة والبساطة هي السمات الأكثر استخدامًا وشيوعًا في عالم الديكورات والتي يميل إليها الكثير عند تصميم المنزل الخاص به، فإن امتلاك جزء خاص تلجأ إليه بعد عناء يوم طويل أمرًا يحتاج إلى بعض التفاصيل، لم يعد للمساحة دورًا كبيرًا في تصميم منزل أنيق ومنظم ومريح على الإطلاق، فهناك الكثير من المنازل الصغيرة التي تستطيع ببعض التصميمات والاختيارات الصحيحة للديكورات والألوان والأرضيات وقطع الأثاث والإضاءة إلى تحويله إلى قطعة من الجنة، لذلك هناك بعض الجوانب التي يجب مراعاتها لتصميم منزل صغير يتميز بالأناقة والبساطة والجمال.