منزل صغير ولكن.. أنيق جدًا

الأناقة والبساطة هي السمات الأكثر استخدامًا وشيوعًا في عالم الديكورات والتي يميل إليها الكثير عند تصميم المنزل الخاص به، فإن امتلاك جزء خاص تلجأ إليه بعد عناء يوم طويل أمرًا يحتاج إلى بعض التفاصيل، لم يعد للمساحة دورًا كبيرًا في تصميم منزل أنيق ومنظم ومريح على الإطلاق، فهناك الكثير من المنازل الصغيرة التي تستطيع ببعض التصميمات والاختيارات الصحيحة للديكورات والألوان والأرضيات وقطع الأثاث والإضاءة إلى تحويله إلى قطعة من الجنة، لذلك هناك بعض الجوانب التي يجب مراعاتها لتصميم منزل صغير يتميز بالأناقة والبساطة والجمال.
المعيشةتلعب دورًا كبيرًا في بساطتها
طبيعة غرفة المعيشة والتي تُعتبر الجزء الأكثر استخدامًا للأسرة والضيوف يجعلها الركن المميز والذي يلجأ البعض إلى آراء مصممي الديكور للحصول على تصميم أنيق وبسيط وعملي في نفس الوقت، فعند اختيار تصميم غرفة المعيشة يجب اختيار قطع الأثاث لتناسب مساحة الغرفة حيث أن اختيار القطع صغيرة الحجم من الجوانب التي تساعد في استغلال المساحات الاستغلال الأمثل، كذلك لون الطلاء فإن اختيار الألوان المستمدة من الطبيعة مثل اللون النيلي والسماوي ودرجات اللون الأزرق والأبيض كلها ألوان مستوحاه من الطبيعة فهي تضيف جوًا من الراحة والبساطة، وعند اختيار السجاد الخاص بغرفة المعيشة يجب أن يتماشى لون السجاد مع لون الأثاث والستائر، وإذا وقع الاختيار على استخدام الأثاث البسيط والابتعاد عن الألوان المتداخلة فيمكن اختيار سجادة ذات الألوان المتداخلة لكسر اللون السائد وإضافة البهجة والمرح إلى المكان.
ترتيب المطبخ واستخدام القطع العملية والبسيطة أمرًا يساعد كثيرًا في استغلال مساحة المطبخ بشكل رائع وترك بعض المساحات الفارغة، الأمر الذي يعطي شعورًا بالحرية، لذلك يمكن ترتيب المطبخ وتصميمه بشكل عملي وبسيط كما هو موضح بالصورة من خلال استخدام خزائن المطبخ المكونة من أدراج مختلفة في الشكل والحجم لتناسب جميع الأغراض مع وضع طاولة صغيرة الحجم مصنوعة من الخشب أو البلاستيك لتناول الطعام عليها، فإن تخصيص مكان لتناول الطعام داخل المطبخ يحافظ بشكل كبير على نظافة المنزل.
تُعتبر غرفة النوم من أكثر الأماكن التي نأوى إليها للحصول على قدر كبير من الراحة والاسترخاء، لذلك عند اختيار التصميم المناسب لغرفة النوم فيجب مراعاة بعض الاعتبارات مثل توحيد لون طلاء الجدران واستخدام لون ساطع مثل اللون الأبيض أو الرمادي أو النيلي أو الكريمي فتلك الألوان تعطي شعورًا بالدفء وإيحاء قوي بوجود مساحة كبيرة بالغرفة، كذلك استخدام الإضاءة الخافتة مثل اللون الأصفر الدافئ أو الأبيض الهادئ، أما بالنسبة لأثاث غرفة النوم فيجب اختيار الغرفة لتكون بسيطة الشكل وصغيرة الحجم ويُفضل اختيار السرير المكشوف ليتناسب مع مساحة الغرفة وتصميمها.
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من المعروف أن استخدام اللمسات الديكورية أمرًا يضيف إلى المكان جمالًا وأناقة إذا تم استخدام تلك اللمسات الديكورية بالشكل الصحيح والذي يناسب أجواء المنزل وتصميمه، أما إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح فإن ذلك يؤثر بالسلب على شكل المكان وتصميمه، لذلك عند اختيار ألوان الطلاء الهادئة ذات اللون الموحد فيجب اختيار الأثاث بشكل موحد أيضًا ويتناسب مع لون الطلاء، فإن استخدام الألوان الموحدة يعطي مساحة أكبر في إمكانية التلاعب باللمسات الديكورية من خلال استخدام سجادة ذات ألوان متداخلة وزاهية أو استخدام لوحة فنية ذات ألوان متعددة يتم وضعها على الحائط الأساسي بشكل كبير أو اختيار المصابيح ذات الأشكال الديكورية الجميلة المصنوعة من الخشب لإضافة لمسة فنية دافئة.
المزج بين اللون الأبيض والأسود داخل الحمام أمرًا جميلًا ومريح للعين ويبعث شعورًا بالراحة والنظام، لذلك يلجأ الكثير إلى استخدام ذلك اللونين المحايدين كلون للأرضيات والجدران، وذلك من خلال يكون فيه الأرضية باللون الأبيض أو الرمادي مع استخدام اللون الأسود للجدران مع طاقم حمام صغير الحجم وذات تكوين بسيط مع وضع مرايا مربعة الشكل أو مستطيلة واستخدام ستارة قماشية مصنوعة من طبقة واحدة من القماش ذات تصميم بسيط، كما يمكن استخدام بعض الديكورات البسيطة مثل وضع النباتات الصناعية الخضراء كلمسة ديكورية جميلة.
يحب البعض استخدام لمسات ديكورية طبيعية مثل استخدام بعض الزهور الطبيعية أو أحواض أسماك الزينة أو الشجيرات الخضراء صغيرة الحجم والتي تضيف إلى النفس شعورًا بالراحة، لذلك يمكن استخدام النباتات الطبيعية الخضراء داخل أركان المنزل سواء يتم وضعها بغرفة المعيشة أو الحمام أو المطبخ أو غرفة النوم ولكن يجب مراعاتها بشكل جيد من خلال وضعها في مكان مناسب يصل إليه ضوء الشمس والحفاظ على الري الدائم لها والعناية بالتربة ونظافتها دائمًا.