منزل صغير ولكن.. أنيق جدًا

ما أجمل الإكسسوارات حين يتم توظيفها التوظيف العملي و الجمالي في إطار تصميم راقي، مشروعنا اليوم مع هوميفاي سيجعلنا نردد ونقول تلك الجملة مراراً، تصميم راقي و مودرن لمنزل يليق بطموحاتك و تطلعاتك، يمكن أن نقتبس منه العديد من الأفكار خصوصاً من طرف عشاق التصميمات الرقيقة التي يوجد فيها تفصيلات دقيقة تغير من مسار الشعور بالديكور للأفضل.

منزلنااليوم متعدد الغرف و لكنه محدود المساحة و طريقة التعامل مع كل غرفة و مساحة مقسمة فيه تعد مثالية بما فيها الألوان و الأثاث و اختيار الفراغات و مساحتها بكل احترافية، إليكم جولة رائعة ستشعركم بالسعادة في كل تفصيلة فيها ..