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منزل صغير ولكن.. أنيق جدًا

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify تصميم مساحات داخلية
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ما أجمل الإكسسوارات حين يتم توظيفها التوظيف العملي و الجمالي في إطار تصميم راقي، مشروعنا اليوم مع هوميفاي  سيجعلنا نردد ونقول تلك الجملة مراراً، تصميم راقي و مودرن لمنزل يليق بطموحاتك و تطلعاتك، يمكن أن نقتبس منه العديد من الأفكار خصوصاً من طرف عشاق التصميمات الرقيقة التي يوجد فيها تفصيلات دقيقة تغير من مسار الشعور بالديكور للأفضل.

منزلنااليوم متعدد الغرف و لكنه محدود المساحة و طريقة التعامل مع كل غرفة و مساحة مقسمة فيه تعد مثالية بما فيها الألوان و الأثاث و اختيار الفراغات و مساحتها بكل احترافية، إليكم جولة رائعة ستشعركم بالسعادة في كل تفصيلة فيها ..

مطبخ أنيق

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

استخدام الستائر في المطبخ غير معتاد و لكنه رائع كما يبدو لنا و طريقة تقسيم الألوان بين الداكن و الفاتح رائعة للغاية كما أن استخدام الخزانات المودرن بمقابض فضية رقيقة لم تشعرنا بأي وجود للخزانات في شغلها للمساحة المتوفرة كما أن السفرة جاء حجمها مناسباً للغاية مما سمح بوجود مساحة مناسبة للمرور و الحركة في المطبخ

غرفة أطفال عملية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الخزانات أو الدولاب في مكان واحد مع السرير مما خلق مساحة شاسعة للعب الأطفال، ولا شك أن الأطفال عموماً يعشقون التصميمات البسيطة غير المعقدة وهو مايساعد على تقبل الأطفال لغرفتهم خصوصاً لو كانت بهذا ىالتصميم المميز

مساحة للدراسة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في غرفة الأطفال يوجد مكان ملائم للدراسة بجوار السرير المصمم بذكاء و مدمج في الدولاب و كذلك الاقتصار على اللون الأبيض و بعض الأخضر في لمسات بسيطة جعل من الغرفة مكاناً يجدد النشاط و التأمل و الراحة النفسية

غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

بعيداً عن أي تعقيدات تم تصميم الغرفة بدولاب كبير و سرير بسيط مع عدم الخروج عن اللون الأبيض في أي من التفاصيل و وجود الستائر البيضاء فوق النافذة جعلها طاقة نور في الغرفة تمدها بالإشراق و الحيوية

غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بطريقة مستطيلة صممت غرفة المعيشة بامكانات و تفاصيل بسيطة للغاية بين مائدة مستديرة و كنبة واحدة و منضدة متعددة الاستخدامات بجوار الحائط مع بعض الرفوف لإبراز الإكسسوار و تزيين الغرفة بأبسط الطرق الممكنة

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رفوف

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
homify

homify
homify
homify

استخدمت الرفوف في غرفة المعيشة في كل الجدران تقريباً مع الاختلاف في طريقة نشرها و تركيبها، المكتبة الغائرة في هذا الجدار مثال حي على توجه المصمم للبساطة قدر الإمكان و تحقيق الجماليات بكل سهولة

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لاحظ الجماليات الصغيرة في تلك المائدة المصممة من نفس لون الخشب و لون الفنجان المأخوذ من نفس لون الأثاث الداكن مما خلق دمج و تباين أكثر من ممتاز

homify غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
homify

homify
homify
homify

كرات الإكسسوار الصلبة مع النباتات و أوعيتها الفضية خلقت تباينا فوق الرفوف التي احتاجت لها تماماً لتزين الغرفة المائلة للون الأبيض في كل تفاصيلها عدا الكنبة فقط

homify جدران وأرضياتديكورات الجدران
homify

homify
homify
homify
الواجهة البيضاء.. سر جاذبية هذا المنزل
أي غرفة أعجبتك أكثر

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