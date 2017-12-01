منزل صغير ولكن.. أنيق جدًا

ما أجمل الإكسسوارات حين يتم توظيفها التوظيف العملي و الجمالي في إطار تصميم راقي، مشروعنا اليوم مع هوميفاي سيجعلنا نردد ونقول تلك الجملة مراراً، تصميم راقي و مودرن لمنزل يليق بطموحاتك و تطلعاتك، يمكن أن نقتبس منه العديد من الأفكار خصوصاً من طرف عشاق التصميمات الرقيقة التي يوجد فيها تفصيلات دقيقة تغير من مسار الشعور بالديكور للأفضل.
منزلنااليوم متعدد الغرف و لكنه محدود المساحة و طريقة التعامل مع كل غرفة و مساحة مقسمة فيه تعد مثالية بما فيها الألوان و الأثاث و اختيار الفراغات و مساحتها بكل احترافية، إليكم جولة رائعة ستشعركم بالسعادة في كل تفصيلة فيها ..
استخدام الستائر في المطبخ غير معتاد و لكنه رائع كما يبدو لنا و طريقة تقسيم الألوان بين الداكن و الفاتح رائعة للغاية كما أن استخدام الخزانات المودرن بمقابض فضية رقيقة لم تشعرنا بأي وجود للخزانات في شغلها للمساحة المتوفرة كما أن السفرة جاء حجمها مناسباً للغاية مما سمح بوجود مساحة مناسبة للمرور و الحركة في المطبخ
الخزانات أو الدولاب في مكان واحد مع السرير مما خلق مساحة شاسعة للعب الأطفال، ولا شك أن الأطفال عموماً يعشقون التصميمات البسيطة غير المعقدة وهو مايساعد على تقبل الأطفال لغرفتهم خصوصاً لو كانت بهذا ىالتصميم المميز
في غرفة الأطفال يوجد مكان ملائم للدراسة بجوار السرير المصمم بذكاء و مدمج في الدولاب و كذلك الاقتصار على اللون الأبيض و بعض الأخضر في لمسات بسيطة جعل من الغرفة مكاناً يجدد النشاط و التأمل و الراحة النفسية
بعيداً عن أي تعقيدات تم تصميم الغرفة بدولاب كبير و سرير بسيط مع عدم الخروج عن اللون الأبيض في أي من التفاصيل و وجود الستائر البيضاء فوق النافذة جعلها طاقة نور في الغرفة تمدها بالإشراق و الحيوية
بطريقة مستطيلة صممت غرفة المعيشة بامكانات و تفاصيل بسيطة للغاية بين مائدة مستديرة و كنبة واحدة و منضدة متعددة الاستخدامات بجوار الحائط مع بعض الرفوف لإبراز الإكسسوار و تزيين الغرفة بأبسط الطرق الممكنة
استخدمت الرفوف في غرفة المعيشة في كل الجدران تقريباً مع الاختلاف في طريقة نشرها و تركيبها، المكتبة الغائرة في هذا الجدار مثال حي على توجه المصمم للبساطة قدر الإمكان و تحقيق الجماليات بكل سهولة