الواجهة البيضاء.. سر جاذبية هذا المنزل

تأسيس كل ركن وكل غرف المنزل ليس بالأمر السهل، فكل ركن يتطلب الكثير من الوقت والمجهود لتصميمه ليناسب متطلبات واحتياجات المكان ويعبر عن شخصيته فهناك من يفضل أن يكون كل ركن داخل المنزل مستقل بذاته بمعنى أن كل غرفة داخل المنزل لها تصميم مختلف عن باقي الغرف وهناك من يفضل أن تكون كل التصميمات لشتى أركان المنزل قائمة على نفس التصميم لتُكمل بعضها البعض، فمثلًا نجد أن الألوان المستخدمة كلها واحدة أو نفس درجة اللون وكذلك الخامة المستخدمة في الأرضيات والجدران والتصميم العام للمنزل هل هو تصميم وفقًا للنمط الحداثي أو الكلاسيكي أو البحر المتوسط وغيرها.
اختيار الواجهة البيضاء للمنزل أمرًا له ميزة وعيب في نفس الوقت، حيث تُعتبر الواجهة البيضاء ذات ميزة جميلة وهي إبراز المنزل وإظهاره بمساحة كبيرة وتضيف إلى المكان طابع الأصالة والعراقة والرقي وتتناسب تلك الواجهة مع استخدام الكثير من الديكورات وخاصة عند استخدام النباتات الطبيعية والشجيرات الخضراء التي تزيد المكان جمالًا وبهجة، أما عيوب الواجهة البيضاء للمنزل فهي تحتاج إلى تجديد الطلاء الخاص بها أولاً بأول وذلك لتأثرها الشديد بعوامل الجو والأتربة والأمطار.
تساعد المساحات الكبيرة في المنزل على تصميم الكثير من الأماكن الجميلة والترفيهية مثل الحديقة أو المسبح المائي، لذلك نجد في هذة الصورة المزج بين الحديقة الخضراء المليئة بالأعشاب الطبيعية والشجيرات الصغيرة والتلال الصخرية وكذلك إنشاء مسبح مائي يضيف إلى المكان الجمال والرفاهية ويمكن تخصيص أماكن للجلوس على المسبح أو الحديقة باستخدام طاولات وكراسي مصنوعة من الخشب أو البلاستيك أو القماش لقضاء أوقات ممتعة في الهواء العليل.
هناك الكثير من الاستخدامات الخاصة بالفناء الخلفي للمنزل، حيث يمكن استخدامه لبناء غرفة أشبه بالقبو لوضع أدوات الصيانة والتنظيف، أو كجراج لوضع السيارة به وصيانتها، أو تخصيص تلك الغرفة لممارسة رياضة اليوجا أو تخصيصها للقراءة من خلال بناء مكتبة كبيرة بمساحة الغرفة بالكامل ووضع الكتب بها.
إن وجود مائدة لتناول الطعام داخل المطبخ شيئًا مهمًا، لذلك يتم اختيار طاولة الطعام لتتناسب مع تصميم المطبخ، ففي هذة الصورة تتكون مائدة الطعام من طاولة مربعة الشكل وأربعة كراسي خشبية الصنع باللون الأبيض الدافئ، كما ان الإضاءة لها عامل كبير في شكل التصميم والجو العام للمكان فإن استخدام الإضاءة البيضاء الهادئة تضيف إلى المكان البساطة والجمال.
هناك من يفضل تصميم المسبح المائي ليكون مستوى إنحداره أقل من مستوى المنزل وبالتالي يجب تصميم سلم للنزول إلى ذلك المسبح المائي، ويمكن الفصل بين المسبح المائي والسلم من خلال استخدام نافذة مصنوعة بالكامل من الزجاج الأبيض الشفاف حتى تكون جميع أدوار المنزل تطل على المسبح المائي مما يزيد المنزل جمالًا.
يُعتبر استخدام النوافذ المصنوعة من الزجاج الأبيض الشفاف أمرًا شائعًا في تصميمات المنازل العصرية، وذلك لقدرتها على نفاذ الضوء من خلالها بشكل كبير وكذلك إعطاء المنزل لمسة ديكورية جميلة، وخاصة إذا كان المنزل يُطل على بعض المناظر الطبيعية مثل الحديقة أو البحيرة أو المسبح المائي وغيرها.
إن استخدام اللون الأبيض لجدران غرفة المعيشة يعتبر أمرًا ممتاز وذلك لقدرته الكبيرة في التأقلم مع جميع التصميمات والديكورات الخاصة بأثاث غرفة المعيشة وقدرته على إعطاء مساحات أكبر من الموجودة، حيث أنه له القدرة على إظهار البراح داخل الأماكن محدودة المساحة، ويُعتبر استخدام اللونين الأبيض والأسود مع بعضهما البعض لمسة ديكورية جميلة، يظهر ذلك في استخدام اللون الأبيض كطلاء لجدران الغرفة واللون الأسود لقطع الأثاث.
لا يخلو أي منزل من القطع الديكورية، ولكن هناك من يستطيع استخدام تلك اللمسات الديكورية في مواضعها الصحيحة وهناك من يستخدمها بشكل غير صحيحة مما يؤثر بشكل سلبي على جمال المكان، لذلك يجب اختيار القطع الديكورية التي تتناسب مع باقي تصميمات الغرفة ولون الطلاء والأرضية، ومن أكثر اللمسات الديكورية الجميلة التي تظهر بشكل غاية في الروعة مع اللون الأبيض هي قطع الديكور المصنوعة من الخشب.
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