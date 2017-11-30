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الواجهة البيضاء.. سر جاذبية هذا المنزل

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
A House, 08023 Architects 08023 Architects منازل
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تأسيس كل ركن وكل غرف المنزل ليس بالأمر السهل، فكل ركن يتطلب الكثير من الوقت والمجهود لتصميمه ليناسب متطلبات واحتياجات المكان ويعبر عن شخصيته فهناك من يفضل أن يكون كل ركن داخل المنزل مستقل بذاته بمعنى أن كل غرفة داخل المنزل لها تصميم مختلف عن باقي الغرف وهناك من يفضل أن تكون كل التصميمات لشتى أركان المنزل قائمة على نفس التصميم لتُكمل بعضها البعض، فمثلًا نجد أن الألوان المستخدمة كلها واحدة أو نفس درجة اللون وكذلك الخامة المستخدمة في الأرضيات والجدران والتصميم العام للمنزل هل هو تصميم وفقًا للنمط الحداثي أو الكلاسيكي أو البحر المتوسط وغيرها.

الواجهة ناصعة البياض

A House, 08023 Architects 08023 Architects منازل
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

اختيار الواجهة البيضاء للمنزل أمرًا له ميزة وعيب في نفس الوقت، حيث تُعتبر الواجهة البيضاء ذات ميزة جميلة وهي إبراز المنزل وإظهاره بمساحة كبيرة وتضيف إلى المكان طابع الأصالة والعراقة والرقي وتتناسب تلك الواجهة مع استخدام الكثير من الديكورات وخاصة عند استخدام النباتات الطبيعية والشجيرات الخضراء التي تزيد المكان جمالًا وبهجة، أما عيوب الواجهة البيضاء للمنزل فهي تحتاج إلى تجديد الطلاء الخاص بها أولاً بأول وذلك لتأثرها الشديد بعوامل الجو والأتربة والأمطار.

المزج بين الطبيعة الخضراء والمسبح المائي

A House, 08023 Architects 08023 Architects منازل
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

تساعد المساحات الكبيرة في المنزل على تصميم الكثير من الأماكن الجميلة والترفيهية مثل الحديقة أو المسبح المائي، لذلك نجد في هذة الصورة المزج بين الحديقة الخضراء المليئة بالأعشاب الطبيعية والشجيرات الصغيرة والتلال الصخرية وكذلك إنشاء مسبح مائي يضيف إلى المكان الجمال والرفاهية ويمكن تخصيص أماكن للجلوس على المسبح أو الحديقة باستخدام طاولات وكراسي مصنوعة من الخشب أو البلاستيك أو القماش لقضاء أوقات ممتعة في الهواء العليل. 

الفناء الخلفي للمنزل واستخداماته

A House, 08023 Architects 08023 Architects شبابيك
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

هناك الكثير من الاستخدامات الخاصة بالفناء الخلفي للمنزل، حيث يمكن استخدامه لبناء غرفة أشبه بالقبو لوضع أدوات الصيانة والتنظيف، أو كجراج لوضع السيارة به وصيانتها، أو تخصيص تلك الغرفة لممارسة رياضة اليوجا أو تخصيصها للقراءة من خلال بناء مكتبة كبيرة بمساحة الغرفة بالكامل ووضع الكتب بها.

مائدة الطعام بتصميم بسيط وجذاب

A House, 08023 Architects 08023 Architects غرفة السفرة
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

إن وجود مائدة لتناول الطعام داخل المطبخ شيئًا مهمًا، لذلك يتم اختيار طاولة الطعام لتتناسب مع تصميم المطبخ، ففي هذة الصورة تتكون مائدة الطعام من طاولة مربعة الشكل وأربعة كراسي خشبية الصنع باللون الأبيض الدافئ، كما ان الإضاءة لها عامل كبير في شكل التصميم والجو العام للمكان فإن استخدام الإضاءة البيضاء الهادئة تضيف إلى المكان البساطة والجمال.

تصميم سلم للنزول إلى المسبح المائي

A House, 08023 Architects 08023 Architects الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

هناك من يفضل تصميم المسبح المائي ليكون مستوى إنحداره أقل من مستوى المنزل وبالتالي يجب تصميم سلم للنزول إلى ذلك المسبح المائي، ويمكن الفصل بين المسبح المائي والسلم من خلال استخدام نافذة مصنوعة بالكامل من الزجاج الأبيض الشفاف حتى تكون جميع أدوار المنزل تطل على المسبح المائي مما يزيد المنزل جمالًا.  

استخدام النوافذ الزجاجية الشفافة

A House, 08023 Architects 08023 Architects شبابيك
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

يُعتبر استخدام النوافذ المصنوعة من الزجاج الأبيض الشفاف أمرًا شائعًا في تصميمات المنازل العصرية، وذلك لقدرتها على نفاذ الضوء من خلالها بشكل كبير وكذلك إعطاء المنزل لمسة ديكورية جميلة، وخاصة إذا كان المنزل يُطل على بعض المناظر الطبيعية مثل الحديقة أو البحيرة أو المسبح المائي وغيرها.

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غرفة المعيشة تتألق باللون الأبيض

A House, 08023 Architects 08023 Architects غرفة المعيشة
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

إن استخدام اللون الأبيض لجدران غرفة المعيشة يعتبر أمرًا ممتاز وذلك لقدرته الكبيرة في التأقلم مع جميع التصميمات والديكورات الخاصة بأثاث غرفة المعيشة وقدرته على إعطاء مساحات أكبر من الموجودة، حيث أنه له القدرة على إظهار البراح داخل الأماكن محدودة المساحة، ويُعتبر استخدام اللونين الأبيض والأسود مع بعضهما البعض لمسة ديكورية جميلة، يظهر ذلك في استخدام اللون الأبيض كطلاء لجدران الغرفة واللون الأسود لقطع الأثاث.

توزيع القطع الديكورية داخل المنزل

A House, 08023 Architects 08023 Architects غرفة المعيشة
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects


لا يخلو أي منزل من القطع الديكورية، ولكن هناك من يستطيع استخدام تلك اللمسات الديكورية في مواضعها الصحيحة وهناك من يستخدمها بشكل غير صحيحة مما يؤثر بشكل سلبي على جمال المكان، لذلك يجب اختيار القطع الديكورية التي تتناسب مع باقي تصميمات الغرفة ولون الطلاء والأرضية، ومن أكثر اللمسات الديكورية الجميلة التي تظهر بشكل غاية في الروعة مع اللون الأبيض هي قطع الديكور المصنوعة من الخشب.

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