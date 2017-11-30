الواجهة البيضاء.. سر جاذبية هذا المنزل

تأسيس كل ركن وكل غرف المنزل ليس بالأمر السهل، فكل ركن يتطلب الكثير من الوقت والمجهود لتصميمه ليناسب متطلبات واحتياجات المكان ويعبر عن شخصيته فهناك من يفضل أن يكون كل ركن داخل المنزل مستقل بذاته بمعنى أن كل غرفة داخل المنزل لها تصميم مختلف عن باقي الغرف وهناك من يفضل أن تكون كل التصميمات لشتى أركان المنزل قائمة على نفس التصميم لتُكمل بعضها البعض، فمثلًا نجد أن الألوان المستخدمة كلها واحدة أو نفس درجة اللون وكذلك الخامة المستخدمة في الأرضيات والجدران والتصميم العام للمنزل هل هو تصميم وفقًا للنمط الحداثي أو الكلاسيكي أو البحر المتوسط وغيرها.