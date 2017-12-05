في روما تصميمات تحتاج أن تنظر إليها

هل فكرت يوماً أن تصمم منزلك بطريقة الفنادق حيث العملية الشديدة في التفاصيل وعدم اغفال الجانب الفني بالقدر المعقول الذي يجعلك تتقبل مسكنك في كل مرة تدخل إليه وتطلب الراحة فيه، اليوم هوميفاي سوف يقدم لك نموذج لتصميم شقة فندقية في أحد فنادق روما التي صممت بطريقة عصرية للغاية في كل مكوناتها و يغلب عليها الطابع العملي في سائر مكوناتها و بالرغم من المساحة الصغيرة المتوفرة لها إلا أن المصمم كان بارعاً ليخرج لنا تحفة فنية متكاملة يمكن أن قتبس منها العديد من الأفكار لمنزلنا الخاص .

إليكم التفاصيل ..