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في روما تصميمات تحتاج أن تنظر إليها

Mohammed Awad Mohammed Awad
casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà غرفة نوم Amber/Gold
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هل فكرت يوماً أن تصمم منزلك بطريقة الفنادق حيث العملية الشديدة في التفاصيل وعدم اغفال الجانب الفني بالقدر المعقول الذي يجعلك تتقبل مسكنك في كل مرة تدخل إليه وتطلب الراحة فيه، اليوم هوميفاي سوف يقدم لك نموذج لتصميم شقة فندقية في أحد فنادق روما التي صممت بطريقة عصرية للغاية في كل مكوناتها و يغلب عليها الطابع العملي في سائر مكوناتها و بالرغم من المساحة الصغيرة المتوفرة لها إلا أن المصمم كان بارعاً ليخرج لنا تحفة فنية متكاملة يمكن أن قتبس منها العديد من الأفكار لمنزلنا الخاص .

إليكم التفاصيل ..

مساحة نابضة بالحياة

casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà غرفة السفرة Amber/Gold
cristina bisà

cristina bisà
cristina bisà
cristina bisà

تصميم تلك الغرفة يختلف كثيراً عن التصميمات العادية سواء من حيث زخرفة الجدران بأورق الحائط النابضة بالحياة أو بتخصيص الباركية الداكن لتزيين الأرضية في وجود ضوء قوي من النافذة و توزيع مثالي للنجف في السقف، غرفة متكاملة بها العديد من الكماليات مثل السفرة و المقاعد المنفردة بجوار النافذ و بعض الرفوف الجميلة فوق الحائط 

و من زاوية أخرى ستلاحظ الكم الكبير للون الأبيض في الجدران ليوازن ورق الحائط الجميل في الجدار المقابل و يتماشى مع لون الباركية الغامق في الأرضيات

casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà غرفة السفرة Amber/Gold
cristina bisà

cristina bisà
cristina bisà
cristina bisà

السفرة

casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà غرفة السفرة Amber/Gold
cristina bisà

cristina bisà
cristina bisà
cristina bisà

السفرة بسيطة و مثالية و مناسبة تماماً للمساحة من حيث اختيارها دائرية و بمقاعد ذات لمسة جمالية تقبل الدخول تحتها أو من خلال المائدة المنفردة لفردين في الجوار و هي فكرة جيدة للتنويع و كسر الملل أثناء تناول الطعام أو الشراب

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غرفة النوم بها لمسة من ورق الحائط في الخارج و كون الغرفة تتبع فندق فهو مفهوم لماذا يصر المصمم على استخدام الألوان نفسها في كل التفاصيل بني و أبيض وذهبي

casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà غرفة نوم Amber/Gold
cristina bisà

cristina bisà
cristina bisà
cristina bisà

السرير

casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà غرفة نوم Amber/Gold
cristina bisà

cristina bisà
cristina bisà
cristina bisà

و لعل طريقة تقسيم الغرفة الداخلية المخصصة للنوم بين سرير مريح يستحوذ على معظم المساحة تصرف أكثر من رائع لأن الغرض من الغرفة ليس التحرك بالقدر الذي تحتاج فيه للراحة باعتبارها شقة فندقية للنزلاء الذين يبحثون عن الراحة 

الحمام

casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà حمام
cristina bisà

cristina bisà
cristina bisà
cristina bisà

مثالي و بسيط و به العديد من الأفكار الجيدة مثل الرف الخشبي البسيط و المرآة الكلاسيكية ذات النقوش الجميلة في البرواز و قد تم ترك سائر المساحة للألوان البيضاء لتعطينا شعور رائع بمضاعفة تلك المساحة 

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باب الحمام صمم من الزجاج المنزلق حتى لا يشعر النزلاء بالضيق و كذلك صممت الأرضيات بنفس الباركية المستخدم في الخارج لعدما لشعور بانقطاع المساحة

casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà حمام
cristina bisà

cristina bisà
cristina bisà
cristina bisà

غرفة نوم أخرى

casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà غرفة نوم Amber/Gold
cristina bisà

cristina bisà
cristina bisà
cristina bisà

لمزيد من الاستجمام تم الاعتماد على الكرسي الهزاز ليكون أرجوحة قبل النوم لتساعد على اذهاب التوتر و الضجر و العودة للراحة النفسية و الهدوء قبيل الدخول في النوم و تم تصميم باقي الغرفة بنفس الديكور الخاص بالغرفة الأخرى حتى في أكسسواراتها

الضوء

casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà غرفة نوم Amber/Gold
cristina bisà

cristina bisà
cristina bisà
cristina bisà

تم الاهتمام في التصميم بشكل عام بالضوء القوي الذي يبعد أي شعور بالعتمة و الإظلام عن المساحة نظراً لضيقها وبالفعل لعب الضوء من النوافذ البيضاء دوراًَ هاماً في ذلك و كذلك الانتشار الكبير للألوان الفاتحة هي من ساعدت الضوء على النجاح في هذا الدور .

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