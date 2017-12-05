في روما تصميمات تحتاج أن تنظر إليها

هل فكرت يوماً أن تصمم منزلك بطريقة الفنادق حيث العملية الشديدة في التفاصيل وعدم اغفال الجانب الفني بالقدر المعقول الذي يجعلك تتقبل مسكنك في كل مرة تدخل إليه وتطلب الراحة فيه، اليوم هوميفاي سوف يقدم لك نموذج لتصميم شقة فندقية في أحد فنادق روما التي صممت بطريقة عصرية للغاية في كل مكوناتها و يغلب عليها الطابع العملي في سائر مكوناتها و بالرغم من المساحة الصغيرة المتوفرة لها إلا أن المصمم كان بارعاً ليخرج لنا تحفة فنية متكاملة يمكن أن قتبس منها العديد من الأفكار لمنزلنا الخاص .
إليكم التفاصيل ..
تصميم تلك الغرفة يختلف كثيراً عن التصميمات العادية سواء من حيث زخرفة الجدران بأورق الحائط النابضة بالحياة أو بتخصيص الباركية الداكن لتزيين الأرضية في وجود ضوء قوي من النافذة و توزيع مثالي للنجف في السقف، غرفة متكاملة بها العديد من الكماليات مثل السفرة و المقاعد المنفردة بجوار النافذ و بعض الرفوف الجميلة فوق الحائط
السفرة بسيطة و مثالية و مناسبة تماماً للمساحة من حيث اختيارها دائرية و بمقاعد ذات لمسة جمالية تقبل الدخول تحتها أو من خلال المائدة المنفردة لفردين في الجوار و هي فكرة جيدة للتنويع و كسر الملل أثناء تناول الطعام أو الشراب
و لعل طريقة تقسيم الغرفة الداخلية المخصصة للنوم بين سرير مريح يستحوذ على معظم المساحة تصرف أكثر من رائع لأن الغرض من الغرفة ليس التحرك بالقدر الذي تحتاج فيه للراحة باعتبارها شقة فندقية للنزلاء الذين يبحثون عن الراحة
مثالي و بسيط و به العديد من الأفكار الجيدة مثل الرف الخشبي البسيط و المرآة الكلاسيكية ذات النقوش الجميلة في البرواز و قد تم ترك سائر المساحة للألوان البيضاء لتعطينا شعور رائع بمضاعفة تلك المساحة
لمزيد من الاستجمام تم الاعتماد على الكرسي الهزاز ليكون أرجوحة قبل النوم لتساعد على اذهاب التوتر و الضجر و العودة للراحة النفسية و الهدوء قبيل الدخول في النوم و تم تصميم باقي الغرفة بنفس الديكور الخاص بالغرفة الأخرى حتى في أكسسواراتها
تم الاهتمام في التصميم بشكل عام بالضوء القوي الذي يبعد أي شعور بالعتمة و الإظلام عن المساحة نظراً لضيقها وبالفعل لعب الضوء من النوافذ البيضاء دوراًَ هاماً في ذلك و كذلك الانتشار الكبير للألوان الفاتحة هي من ساعدت الضوء على النجاح في هذا الدور .