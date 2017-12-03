منزل راقي يتألق باللون الرمادي

في جولة جديدة مع هوميفاي 360 ومشروع بنعومة وهدوء اللون الرمادي. من هذا المشروع ستعرف كيف تستخدم هذا اللون بشكل أمثل في التصميم الداخلي لمنزلك وكذلك في مرحلة التأثيث، ستعرف أيضًا أن اللون الأبيض من أفضل الدرجات اللونية التي يمكنك استخدامها كشريك للرمادي.

هذا النموذج يجسد وحدة اللون والتصميم ورقي جميع العناصر الديكورية من كل كبيرة وصغيرة.. لنبدأ جولة خفيفة الآن بسحر هذا اللون المحايد.