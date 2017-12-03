منزل راقي يتألق باللون الرمادي

في جولة جديدة مع هوميفاي 360 ومشروع بنعومة وهدوء اللون الرمادي. من هذا المشروع ستعرف كيف تستخدم هذا اللون بشكل أمثل في التصميم الداخلي لمنزلك وكذلك في مرحلة التأثيث، ستعرف أيضًا أن اللون الأبيض من أفضل الدرجات اللونية التي يمكنك استخدامها كشريك للرمادي.
هذا النموذج يجسد وحدة اللون والتصميم ورقي جميع العناصر الديكورية من كل كبيرة وصغيرة.. لنبدأ جولة خفيفة الآن بسحر هذا اللون المحايد.
نبدأ جولتنا في هذا المنزل الراقي مع غرفة المعيشة في المقدمة عند المدخل مباشرة حيث تتكون من أريكة ثلاثية رمادية اللون بتصميم مريح للغاية يغلب عليه طابع رسمي بعض الشئ.
يزين الأريكة وسائد بيضاء اللون تنسجم مع الجو العام للغرفة وتتناغم تحديدًا مع الأبيض الذي يغلف جميع الجدران. نلمح أمام الأريكة مجموعة إكسسوارات بسيطة نجحت في أن تصنع الفارق وهي عبارة عن إطارين بأحجام مختلفة وأصيص زرع متناهي الصغر وساعة حائط أصغر حجمًا مثبتة على نفس الجدار، فأضفوا جميعهم لمسة جمالية إلى مدخل المنزل بخفة لا يمكن أن تشعر معها بالتكلف مطلقًا.
راقب معنا خلفية الأريكة الثلاثية ورِقَة المكتبة المصممة بتدرج مع درجات السلم وبنفس لونه الأبيض الناصع. لم يستخدم خبير الديكور هذه الأرفف البيضاء في وضع الكتب، واكتفى بتزيينها بمجموعة إكسسوارات بسيطة تضاهي ما لاحظناه بمدخل المنزل.
من هذه الزاوية نلاحظ لمسات أخرى أكثر نعومة ورقة بركن المعيشة وهو طاولة بيضاء مربعة الشكل بحجم معقول يناسب احتياجات مستخدم الغرفة، بجانبها مقعد مرن بنفس اللون يلتحم بها في أي وقت ليوفر مساحة للغرفة. لا يمكن ان نغفل روعة السجادة بلونها الرمادي الداكن ونقوشها المستوحاة من التصاميم الإسلامية والتي ظهرت لنا باللون الأبيض.
من هذه الزاوية يتضح لنا أن غرفة المعيشة لا تستحوذ وحدها على هذه البقعة من المنزل، وإنما يشاركها فيها غرفة تناول الطعام حيث تبعد عنها بخطوات لا تُذكر.
راعى خبير التصميم هنا وحدة اللون والتصميم، فتجد أن غرفة السفرة تسير على نفس نهج غرفة المعيشة بتصميم ذو طابع رسمي أيضًا وباللون الرمادي وهذا واضح تمامًا في جميع مقاعدها.
من زاوية أقرب نرى معًا السفرة بوضوح بمائدة بيضاوية بيضاء لامعة تظهر فيها وحدة الإضاءة الأنيقة ذات اللون الفضي، المنتمية في الأساس للمعيشة. يُحاوط المائدة ستة مقاعد باللون الرمادي خالية من المساند الجانبية بتصميم عصري للغاية.
لم يختلف الوضع في المطبخ كثيرًا عن الوضع في بقية المنزل، حيث اتبع المصمم نفس الألوان ونفس النهج. صُمم المطبخ بتخطيط
خطي مستقيم من مجموعة خزانات علوية وسفلية تنتهي بخزانة كبيرة تصل كلاهما ببعض.
بالجانب الآخر من المطبخ، نلمح مائدة بيضاء اللون مُلتحمة بالجدار تتوازى مع الخزانات الفضية وتستخدم في تناول الطعام وربما في إعداده إن شئت ذلك. يزين تلك المائدة مقعدين فضيين أنيقين عادة ما يستخدموا في بارات المطابخ يستعان بهم بشكل أكبر في الوحدات السكنية الخاصة بالشباب.
لأول وهلة تنظر فيها إلى الصورة تشعر أن الحمام مفتوح تمامًا على المطبخ، ولكنه في حقيقة الأمر مفصولًا عنه من خلال باب جرار. الحمام مصمم على النمط الحداثي وهذا سر تألقه وبساطة تصميمه حيث يتجسد ذلك بوضوح في وحدة الحوض الخشبية التي التزمت بالحس اللوني للمنزل ككل مع حوض أبيض ناصع أبسط ما يكون، وإطارات جميلة طُبعت عليها رسومات لبعض الفراشات.
اقرأ أيضًا: الواجهة البيضاء.. سر جاذبية هذا المنزل