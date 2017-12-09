قبل و بعد: جددنا هذا المنزل فأصبح شيء آخر

حينما يمر الزمان على تصميم معين فإن الحاجة للتجديد تكون ضرورية أكثر من أي وقت مضى خصوصاً لو كان الزمان قد ترك بعض آثارة على نمط الديكور و لون الطلاء و سلامة الأثاث كأحد أشهر العلامات التي تخبرك أنه لابد أن تفكر جدياً في بدء عملية التجديد الشاملة لديكور منزلك حتى يظل متألقاً كما كان في أول مرة، و لأن هذا الأمر يحتاج لالهام فقد قمنا في هوميفاي بتسجيل أحد عمليات التجديد الشاملة لمنزل بطريقة بسيطة و غير مكلفة ليصبح بعد التجديد تحفة فنية تستحق المتابعة ..
إليكم التفاصيل ..
في الماضي قبل التجديد كان هذا هو الوضع الذي عليه المنزل حيث باركية الأرضيات غير نظيف و يحتاج للصيانة و السقف به الكثير من العيوب و كذلك عدم وجود اضاءة كافية سوى فتحة الشرفة مع غياب تام لأي وسائل تساعد على وصول الضوء لداخل الغرفة التي لم تستغل مساحتها بالقدر المطلوب
اللون الأبيض هنا يفتقر لأدنى درجات اللمعان أو النظافة حيث يوجد به الكثير من الشوائب و لايوجد أي كسر من أي نوع لتلك السيطرة البيضاء على مختلف الأنحاء . و الجدران تفتقر لأي نوع من الزينة سواء اكسسوارات أو نقوش و لكن هذا ماسنحاول أن نتدخل في مرحلة التجديد لنقوم بحله بأسرع وقت .
بعد التجديد يجب علينا أن نلاحظ الفارق جيداً في نفس المسطح بدون أي شيء زائد سوى بعض النقاط التي توضح لنا أهمية التنسيق و النظافة و التلميع بالطريقة التقليدية ليكون لدينا خلفية جيدة للعمل عليها.
قمنا بتقوية الإضاءة في السقف عن طريق اضافة نجفة مثبتة في السقف دائرية مع تلميع الجدران و السقف و الأرضيات و كذلك استخدام أثاث أبيض اللون وكذلك الستائر ساعد كثيراً على زيادة اشراق الغرفة و بهجتها وهو مالم يكن متوفراً من قبل .
الأثاث كله اصبح فاتحاً و ملمعاً و تم تغطية الأرضيات بالسجاد الفاتح أيضاً لزيادة عامل الإضاءة في الغرفة و هي العوامل المساعدة لمصادر الضوء لتكون قوية وواضحة في المنزل و التي كان يفتقر إليها قبل التجديد
الحمام يفتقر لأي نوع من أبسط أنواع الإضاءة في ديكور الحمامات حيث يوجد به رفوف فارغة بدون تزيين و بدون مرآة من الأساس فوق الحوض و يحتاج فيه الخشب للتنظيف و التلميع
الإضاءة كانت في كل مكان بواسطة الاسبوتات فبعد التأكد من ضيق الحمام و حاجته للتلميع في كل جهاته تم استخدام الضوء ليبرز ذلك اللمعان و هو ما ظهر كذلك عن طريق استخدام المرآة الكبيرة فوق الحوض
ذلك الحمام أيضاً كان يعاني من نفس مشكلة الحمام الأول في عدم وجود أي تفاصيل للزينة أو زخرفة للجدران و كذلك مشكلة العتمة التي جعلت شكل الحمام سيء للغاية
الأضواء و المرآة الكبيرة فوق الحوض جعلت من الحمام تحفة و كذلك الإكسسوارات النباتية فوق رف الحوض جعلت منه مركز ثقل يجذب الأنظار إليه بكل جدارة