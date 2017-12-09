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قبل و بعد: جددنا هذا المنزل فأصبح شيء آخر

Mohammed Awad Mohammed Awad
Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
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حينما يمر الزمان على تصميم معين فإن الحاجة للتجديد تكون ضرورية أكثر من أي وقت مضى خصوصاً لو كان الزمان قد ترك بعض آثارة على نمط الديكور و لون الطلاء و سلامة الأثاث كأحد أشهر العلامات التي تخبرك أنه لابد أن تفكر جدياً في بدء عملية التجديد الشاملة لديكور منزلك حتى يظل متألقاً كما كان في أول مرة، و لأن هذا الأمر يحتاج لالهام فقد قمنا في هوميفاي بتسجيل أحد عمليات التجديد الشاملة لمنزل بطريقة بسيطة و غير مكلفة ليصبح بعد التجديد تحفة فنية تستحق المتابعة ..

إليكم التفاصيل ..

قبل : العتمة تسيطر و الفوضى تضرب المكان

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

في الماضي قبل التجديد كان هذا هو الوضع الذي عليه المنزل حيث باركية الأرضيات غير نظيف و يحتاج للصيانة و السقف به الكثير من العيوب و كذلك عدم وجود اضاءة كافية سوى فتحة الشرفة مع غياب تام لأي وسائل تساعد على وصول  الضوء لداخل الغرفة التي لم تستغل مساحتها بالقدر المطلوب

تصميم المنزل كان يحتاج للمزيد من الاهتمام في الماضي و بالفعل كان هذا هو الدافع الأول لدى أصحابه للقيام بعملية تجديد شاملة و لكن بميزانية قليلة

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

لون ابيض و لكن

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

اللون الأبيض هنا يفتقر لأدنى درجات اللمعان أو النظافة حيث يوجد به الكثير من الشوائب و لايوجد أي كسر من أي نوع لتلك السيطرة البيضاء على مختلف الأنحاء . و الجدران تفتقر لأي نوع من الزينة سواء اكسسوارات أو نقوش و لكن هذا ماسنحاول أن نتدخل في مرحلة التجديد لنقوم بحله بأسرع وقت .

بعد : الأمور أفضل كثيراً

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

بعد التجديد يجب علينا أن نلاحظ الفارق جيداً في نفس المسطح بدون أي شيء زائد سوى بعض النقاط التي توضح لنا أهمية التنسيق و النظافة و التلميع بالطريقة التقليدية ليكون لدينا خلفية جيدة للعمل عليها.

قمنا بتقوية الإضاءة في السقف عن طريق اضافة نجفة مثبتة في السقف دائرية مع تلميع الجدران و السقف و الأرضيات و كذلك استخدام أثاث أبيض اللون وكذلك الستائر ساعد كثيراً على زيادة اشراق الغرفة و بهجتها وهو مالم يكن متوفراً من قبل .

تغطية الأرضيات و توفير العوامل الغائبة

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

الأثاث كله اصبح فاتحاً و ملمعاً و تم تغطية الأرضيات بالسجاد الفاتح أيضاً لزيادة عامل الإضاءة في الغرفة و هي العوامل المساعدة لمصادر الضوء لتكون قوية وواضحة في المنزل و التي كان يفتقر إليها قبل التجديد

تناسق الغرفة بين غرفة معيشة و مدخل على الحديقة و مكان للسفرة وجعل لكل منهم مكان مستقل جعل المساحة المتوفرة ظاهرة بدون إهداء فهذا التقسيم أفضل كثيراً

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

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قبل: الحمام في الماضي

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

الحمام يفتقر لأي نوع من أبسط أنواع الإضاءة في ديكور الحمامات حيث يوجد به رفوف فارغة بدون تزيين و بدون مرآة من الأساس فوق الحوض و يحتاج فيه الخشب للتنظيف و التلميع

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بعد : النور ظهر

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

الإضاءة كانت في كل مكان بواسطة الاسبوتات فبعد التأكد من ضيق الحمام و حاجته للتلميع في كل جهاته تم استخدام الضوء ليبرز ذلك اللمعان و هو ما ظهر كذلك عن طريق استخدام المرآة الكبيرة فوق الحوض

قبل: حمام آخر

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

ذلك الحمام أيضاً كان يعاني من نفس مشكلة الحمام الأول في عدم وجود أي تفاصيل للزينة أو زخرفة للجدران و كذلك مشكلة العتمة التي جعلت شكل الحمام سيء للغاية 

بعد : علاج قوي

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

الأضواء و المرآة الكبيرة فوق الحوض جعلت من الحمام تحفة و كذلك الإكسسوارات النباتية فوق رف الحوض جعلت منه مركز ثقل يجذب الأنظار إليه بكل جدارة 

منزل مينيمالي مُشرِق بأثاث من أيكيا
تصميم رائع و أفكار ملهمة

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