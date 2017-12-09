قبل و بعد: جددنا هذا المنزل فأصبح شيء آخر

بعد التجديد يجب علينا أن نلاحظ الفارق جيداً في نفس المسطح بدون أي شيء زائد سوى بعض النقاط التي توضح لنا أهمية التنسيق و النظافة و التلميع بالطريقة التقليدية ليكون لدينا خلفية جيدة للعمل عليها.

قمنا بتقوية الإضاءة في السقف عن طريق اضافة نجفة مثبتة في السقف دائرية مع تلميع الجدران و السقف و الأرضيات و كذلك استخدام أثاث أبيض اللون وكذلك الستائر ساعد كثيراً على زيادة اشراق الغرفة و بهجتها وهو مالم يكن متوفراً من قبل .