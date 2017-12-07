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منزل مينيمالي مُشرِق بأثاث من أيكيا

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Proyecto Princesa, Nice home barcelona Nice home barcelona غرفة المعيشة
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المنازل المينيمالية معروفة بسماتها الجمالية والوظيفية على حد سواء، وهنا في هذا المشروع سنجد كيف تحقق العاملين بدقة وتميز، خصوصًا مع الأثاث الراقي واللمسات الديكورية المهدشة من أيكيا. لنذهب معًا الآن في جولة سريعة وخفيفة.  

المدخل.. إشراقة غير عادية

Proyecto Princesa, Nice home barcelona Nice home barcelona الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Nice home barcelona

Nice home barcelona
Nice home barcelona
Nice home barcelona

من أول لحظة تخطو فيها إلى هذا المنزل، تجده مُشرقًا بشكل غير عادي.. فعنصر الإضاءة الطبيعية هو أول ما يلفت النظر هنا، ولاسيما اللون الأبيض في الجدران والأسقف والذي ساعد بلا أدنى شك على الشعور بالبراح والراحة.

ديكورات بسيطة وراقية تصادفنا عند مدخل المنزل وحالة من التناسق تربطهم جميعًا، بداية من الشال المعلق على الجدار الأيمن من المدخل، مرورًا بالثريا الذهبية الأنيقة، نهاية بالشموع الصفراء المزينة لوحدة الأدراج التي نلمحها في الصدارة، وهو ما ينم على دقة خبير الديكور وعبقريته في التصميم الداخلي. 

نظرة واسعة للمعيشة

Proyecto Princesa, Nice home barcelona Nice home barcelona غرفة المعيشة
Nice home barcelona

Nice home barcelona
Nice home barcelona
Nice home barcelona

لابد أن صدرك سينشرح بهذا البراح الذي يمتد معك من المدخل إلى المعيشة. اللون الأبيض مع أفتح درجات اللون البيج يضفيان إشراقة وحالة من الارتياح لأعين ونفس المتطلع لهذه الغرفة. 

الأثاث البسيط هو سمة أخرى مميزة لهذا المنزل المصمم على نمط المينيمال، والمعروف أنه يعتمد على مبدأ الأقل هو أكثر من خلال استخدم قطع أثاث محددة وضرورية للغرفة دون الاستعانة بأغراض لا أهمية لها.

إليك المعيشة بوضوح

Proyecto Princesa, Nice home barcelona Nice home barcelona غرفة المعيشة
Nice home barcelona

Nice home barcelona
Nice home barcelona
Nice home barcelona

تتكون الغرفة من أريكة ثلاثية باللون البيج، يزينها مجموعة وسائد بنفس الدرجة اللونية ودرجات أخرى كالكريمي والبرتقالي مع نقوش بسيطة. على يمين الأريكة نجد مقعد مريح بخامة الخشب ووسائد سوداء تُحدث حالة من التناقض المقبول بأجواء الغرفة، وأخيرًا طاولة خشبية مستطيلية الشكل تستخدم في تقديم المشروبات والوجبات السريعة.

من زاويا أخرى.. السفرة تندمج مع المعيشة

Proyecto Princesa, Nice home barcelona Nice home barcelona غرفة المعيشة
Nice home barcelona

Nice home barcelona
Nice home barcelona
Nice home barcelona

توضح لنا هذه الصورة تفاصيل لم نكن نلمحها من قبل بهذه الغرفة، وهي اندماج السفرة مع المعيشة في ساحة واحدة، كما توضح لنا شكل سقف المنزل وما يتمتع به من لمسة خارج عن المألوف رغم بساطتها. 

السفرة عن قرب.. بأثاث من أيكيا

Proyecto Princesa, Nice home barcelona Nice home barcelona غرفة السفرة
Nice home barcelona

Nice home barcelona
Nice home barcelona
Nice home barcelona

تتألق السفرة معنا بأثاث عملي وأنيق من أيكيا حيث تتكون من مائدة طعام مستديرة بسطح أبيض ناصع وأرجل خشبية متداخلة مع بعضها البعض باللون البني الأقرب للبرتقالي. يحيط بالطاولة أربعة مقاعد خشبية بتصميم عصري للغاية أبرز ما فيه تلك المساند الدائرية. 

البوفيه ولمسات قمة في الرُقي

Proyecto Princesa, Nice home barcelona Nice home barcelona غرفة السفرة
Nice home barcelona

Nice home barcelona
Nice home barcelona
Nice home barcelona

على بُعد خطوات معدودة من المائدة، نجد بوفيه بسيط جدًا باللون الأبيض يُشَكِل مساحة تخزينية مناسبة لقاطني المنزل من أدوات المائدة وبعض أدوات المطبخ الرفيعة.

يُزَيّن البوفيه مرآة مستديرة مثبتة على الجدار تتناغم مع تصميم المائدة بشدة، ولمسات ديكورية أخرى قمة في الرقي، أبرزها مزهرية صغيرة بورود طبيعية صفراء، ومجموعة زجاجات مختلفة الحجم والشكل تترك أثرًا جماليًا ملحوظًا على سطح البوفيه. 

غرفة النوم.. عنوانًا للارتياح

Proyecto Princesa, Nice home barcelona Nice home barcelona غرفة نوم
Nice home barcelona

Nice home barcelona
Nice home barcelona
Nice home barcelona

من سرير مزدوج بسيط تتكون هذه الغرفة، يقع على جانبيه 2 كومود بأحجام صغيرة بكل منهما رف مفتوح ودرج مغلق للأغراض الرفيعة الخاصة جدًا. لا نلمح بالغرفة أي قطع أثاث أخرى سوى طاولة جهة اليسار ومعها مقعد أبيض صغير ربما تستخدم كتسريحة ومكتب في نفس الوقت.

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