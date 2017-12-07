منزل مينيمالي مُشرِق بأثاث من أيكيا

المنازل المينيمالية معروفة بسماتها الجمالية والوظيفية على حد سواء، وهنا في هذا المشروع سنجد كيف تحقق العاملين بدقة وتميز، خصوصًا مع الأثاث الراقي واللمسات الديكورية المهدشة من أيكيا. لنذهب معًا الآن في جولة سريعة وخفيفة.
من أول لحظة تخطو فيها إلى هذا المنزل، تجده مُشرقًا بشكل غير عادي.. فعنصر الإضاءة الطبيعية هو أول ما يلفت النظر هنا، ولاسيما اللون الأبيض في الجدران والأسقف والذي ساعد بلا أدنى شك على الشعور بالبراح والراحة.
ديكورات بسيطة وراقية تصادفنا عند مدخل المنزل وحالة من التناسق تربطهم جميعًا، بداية من الشال المعلق على الجدار الأيمن من المدخل، مرورًا بالثريا الذهبية الأنيقة، نهاية بالشموع الصفراء المزينة لوحدة الأدراج التي نلمحها في الصدارة، وهو ما ينم على دقة خبير الديكور وعبقريته في التصميم الداخلي.
لابد أن صدرك سينشرح بهذا البراح الذي يمتد معك من المدخل إلى المعيشة. اللون الأبيض مع أفتح درجات اللون البيج يضفيان إشراقة وحالة من الارتياح لأعين ونفس المتطلع لهذه الغرفة.
الأثاث البسيط هو سمة أخرى مميزة لهذا المنزل المصمم على نمط المينيمال، والمعروف أنه يعتمد على مبدأ الأقل هو أكثر من خلال استخدم قطع أثاث محددة وضرورية للغرفة دون الاستعانة بأغراض لا أهمية لها.
تتكون الغرفة من أريكة ثلاثية باللون البيج، يزينها مجموعة وسائد بنفس الدرجة اللونية ودرجات أخرى كالكريمي والبرتقالي مع نقوش بسيطة. على يمين الأريكة نجد مقعد مريح بخامة الخشب ووسائد سوداء تُحدث حالة من التناقض المقبول بأجواء الغرفة، وأخيرًا طاولة خشبية مستطيلية الشكل تستخدم في تقديم المشروبات والوجبات السريعة.
توضح لنا هذه الصورة تفاصيل لم نكن نلمحها من قبل بهذه الغرفة، وهي اندماج السفرة مع المعيشة في ساحة واحدة، كما توضح لنا شكل سقف المنزل وما يتمتع به من لمسة خارج عن المألوف رغم بساطتها.
تتألق السفرة معنا بأثاث عملي وأنيق من أيكيا حيث تتكون من مائدة طعام مستديرة بسطح أبيض ناصع وأرجل خشبية متداخلة مع بعضها البعض باللون البني الأقرب للبرتقالي. يحيط بالطاولة أربعة مقاعد خشبية بتصميم عصري للغاية أبرز ما فيه تلك المساند الدائرية.
على بُعد خطوات معدودة من المائدة، نجد بوفيه بسيط جدًا باللون الأبيض يُشَكِل مساحة تخزينية مناسبة لقاطني المنزل من أدوات المائدة وبعض أدوات المطبخ الرفيعة.
يُزَيّن البوفيه مرآة مستديرة مثبتة على الجدار تتناغم مع تصميم المائدة بشدة، ولمسات ديكورية أخرى قمة في الرقي، أبرزها مزهرية صغيرة بورود طبيعية صفراء، ومجموعة زجاجات مختلفة الحجم والشكل تترك أثرًا جماليًا ملحوظًا على سطح البوفيه.
من سرير مزدوج بسيط تتكون هذه الغرفة، يقع على جانبيه 2 كومود بأحجام صغيرة بكل منهما رف مفتوح ودرج مغلق للأغراض الرفيعة الخاصة جدًا. لا نلمح بالغرفة أي قطع أثاث أخرى سوى طاولة جهة اليسار ومعها مقعد أبيض صغير ربما تستخدم كتسريحة ومكتب في نفس الوقت.
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