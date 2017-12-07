منزل مينيمالي مُشرِق بأثاث من أيكيا

من أول لحظة تخطو فيها إلى هذا المنزل، تجده مُشرقًا بشكل غير عادي.. فعنصر الإضاءة الطبيعية هو أول ما يلفت النظر هنا، ولاسيما اللون الأبيض في الجدران والأسقف والذي ساعد بلا أدنى شك على الشعور بالبراح والراحة.

ديكورات بسيطة وراقية تصادفنا عند مدخل المنزل وحالة من التناسق تربطهم جميعًا، بداية من الشال المعلق على الجدار الأيمن من المدخل، مرورًا بالثريا الذهبية الأنيقة، نهاية بالشموع الصفراء المزينة لوحدة الأدراج التي نلمحها في الصدارة، وهو ما ينم على دقة خبير الديكور وعبقريته في التصميم الداخلي.