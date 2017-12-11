7 أفكار ديكورية إبداعية لمنزلك بتكلفة لا تُذكر

إن كنت تريد تزيين منزلك بتكلفة لا تذكر، واستغلال وقت فراغك في شئ مفيد، هناك الكثير من الأفكار والحلول التي يمكن تطبيقها بسهولة وتضيف لمنزلك الكثير. الإنترنت مليء بالدروس والأفكار الإبداعية من صور وفيديوهات، كما أن هوميفاي أيضًا يُعد مرجعًا هامًا في كل كبيرة وصغيرة بعالم الديكور.. ليس هناك ما يعيقك الآن، القي نظرة معنا على الصور المعروضة هنا وما تحمله من أفكار مذهلة لتبدأ عملية التطبيق!
جميلة هي المصابيح المصنوعة من الورق الملون، فلا أحد يمكن أن ينكر ذلك. يتوفر من هذه المصابيح أشكال متنوعة منها ما هو سهل وبسيط وما هو أيضًا صعب ومعقد على الأقل في تنفيذه. تتميز هذه المصابيح بالعديد من المزايا، منها:
- شكلها الخارج عن المألوف ورقتها المفرطة.
- إمكانية صنعها بنفسك في المنزل واستغلال وقت فراغك في صنع شئ جميل ومفيد.
- تساعد على خلق تأثيرات ضوئية بحس مختلف يناسب أي غرفة.
- تكلفتها البسيطة، فما تحتاج إليه من خامات سيكون بسعر لا يُذكر مقارنة بشراء وحدة إضاءة من أي مكان آخر.
هل أنت من نوعية الأشخاص الذين يحرصون على تهوية ملابسهم التي قاموا بارتدائها في نفس اليوم قبل ترتيبها في الخِزانة؟ إذا كان الأمر كذلك، لا تقم بوضعهم على مقعد أو طاولة جانبية بالغرفة، واخرج عن سياق هذه العادة قديمة الطراز إلى فكرة جديدة خارجة عن المألوف وهي استخدام شماعات خارجية تثبت على أحد الجدران بشكل جمالي جذاب كما هو واضح في الصورة، فهذا سيحقق لك النتيجة المرجوة.
صُنع وسائد شخصية لك ولأسرتك حسب تفضيلاتكم هي فكرة رائعة للغاية. يمكنك الاستعانة بخامة كالخيش أو أي خامة أخرى من المنسوجات في ذلك لتزيين الآرائك والمقاعد بمنزلك، سواء في أثاث غرفة المعيشة، أو أثاث الشرفة أو حتى لأثاث الحديقة المنزلية الخارجية.
لمسة بسيطة كهذه كفيلة بأن تمنح المنزل إضافة بطابع خاص، كما تقدم المزيد من الراحة للجميع في الوقت نفسه.
من وقت لآخر، القي نظرة متفحصة على منزلك واجمع قطع الأثاث والإكسسوارات التي لم تعد بحالة جيدة، ثم أعد تدويرها وتهيئتها من جديد لتصبح بإطلالة أجمل ومن ثم استغلالها لتزيين بعض المساحات الفارغة بالمنزل أو أي زاوية مهملة، مع مراعاة تناسب تلك اللمسات مع الفضاء بشكل مثالي.
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لا شئ أجمل من تزيين الجدران المختلفة في منزلك بصور تذكارية لك ولعائلتك من خلال طباعتها أو حتى رسمها.. يمكنك طباعة صور من على الإنترنت أيضًا تناسب ذوقك إلى جانب الصور العائلية.
راقب معنا هذا النموذج الموضح أمامنا وشاهد كيف كان دليلًا قويًا على أهمية هذه اللمسة الديكورية بأي منزل.
باقة من الزهور الطبيعية يُمكنها أن تصنع الفارق بإطلالة أي غرفة من غرف المنزل، وما أجمل أن تكون متناسقة مع ألوان جدرانه وقطع أثاثه. لمسة كهذه لن تكلفك شئ، بل بالعكس سيكون تأثيرها العائد عليك أكبر وعلى منزلك.