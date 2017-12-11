7 أفكار ديكورية إبداعية لمنزلك بتكلفة لا تُذكر

صُنع وسائد شخصية لك ولأسرتك حسب تفضيلاتكم هي فكرة رائعة للغاية. يمكنك الاستعانة بخامة كالخيش أو أي خامة أخرى من المنسوجات في ذلك لتزيين الآرائك والمقاعد بمنزلك، سواء في أثاث غرفة المعيشة، أو أثاث الشرفة أو حتى لأثاث الحديقة المنزلية الخارجية.

لمسة بسيطة كهذه كفيلة بأن تمنح المنزل إضافة بطابع خاص، كما تقدم المزيد من الراحة للجميع في الوقت نفسه.