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7 أفكار ديكورية إبداعية لمنزلك بتكلفة لا تُذكر

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Páteo de Janes Luxury Guest House, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture مساحات تجارية
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إن كنت تريد تزيين منزلك بتكلفة لا تذكر، واستغلال وقت فراغك في شئ مفيد، هناك الكثير من الأفكار والحلول التي يمكن تطبيقها بسهولة وتضيف لمنزلك الكثير. الإنترنت مليء بالدروس والأفكار الإبداعية من صور وفيديوهات، كما أن هوميفاي أيضًا يُعد مرجعًا هامًا في كل كبيرة وصغيرة بعالم الديكور.. ليس هناك ما يعيقك الآن، القي نظرة معنا على الصور المعروضة هنا وما تحمله من أفكار مذهلة لتبدأ عملية التطبيق!

1- وحدات إضاءة من الورق الملون

Orikomi Plain Pastel Pink Orikomi غرفة نومإضاءة
Orikomi

Orikomi Plain Pastel Pink

Orikomi
Orikomi
Orikomi

جميلة هي المصابيح المصنوعة من الورق الملون، فلا أحد يمكن أن ينكر ذلك. يتوفر من هذه المصابيح أشكال متنوعة منها ما هو سهل وبسيط وما هو أيضًا صعب ومعقد على الأقل في تنفيذه. تتميز هذه المصابيح بالعديد من المزايا، منها:

- شكلها الخارج عن المألوف ورقتها المفرطة.

- إمكانية صنعها بنفسك في المنزل واستغلال وقت فراغك في صنع شئ جميل ومفيد.

- تساعد على خلق تأثيرات ضوئية بحس مختلف يناسب أي غرفة.

- تكلفتها البسيطة، فما تحتاج إليه من خامات سيكون بسعر لا يُذكر مقارنة بشراء وحدة إضاءة من أي مكان آخر.

2- شماعات خارجية مذهلة!

INSPIRAÇÃO DIY | ARRARA DE ROUPAS TRIANGULAR, Casa de Valentina Casa de Valentina المنزلديكورات واكسسوارات
Casa de Valentina

Casa de Valentina
Casa de Valentina
Casa de Valentina

هل أنت من نوعية الأشخاص الذين يحرصون على تهوية ملابسهم التي قاموا بارتدائها في نفس اليوم قبل ترتيبها في الخِزانة؟ إذا كان الأمر كذلك، لا تقم بوضعهم على مقعد أو طاولة جانبية بالغرفة،  واخرج عن سياق هذه العادة قديمة الطراز إلى فكرة جديدة خارجة عن المألوف وهي استخدام شماعات خارجية تثبت على أحد الجدران بشكل جمالي جذاب كما هو واضح في الصورة، فهذا سيحقق لك النتيجة المرجوة.

3- وسائد من الخيش

Coussins en toile de jute de sacs de café recyclés, LILOKAWA LILOKAWA المنزلديكورات واكسسوارات
LILOKAWA

LILOKAWA
LILOKAWA
LILOKAWA

صُنع وسائد شخصية لك ولأسرتك حسب تفضيلاتكم هي فكرة رائعة للغاية. يمكنك الاستعانة بخامة كالخيش أو أي خامة أخرى من المنسوجات في ذلك لتزيين الآرائك والمقاعد بمنزلك، سواء في أثاث غرفة المعيشة، أو أثاث الشرفة أو حتى لأثاث الحديقة المنزلية الخارجية.

لمسة بسيطة كهذه كفيلة بأن تمنح المنزل إضافة بطابع خاص، كما تقدم المزيد من الراحة للجميع في الوقت نفسه.

5- أعد استخدام الأغراض القديمة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من وقت لآخر، القي نظرة متفحصة على منزلك واجمع قطع الأثاث والإكسسوارات التي لم تعد بحالة جيدة، ثم أعد تدويرها وتهيئتها من جديد لتصبح بإطلالة أجمل ومن ثم استغلالها لتزيين بعض المساحات الفارغة بالمنزل أو أي زاوية مهملة، مع مراعاة تناسب تلك اللمسات مع الفضاء بشكل مثالي.

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6- طباعة الصور وتزيين الجدران بها

Residência Lorena, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design غرفة المعيشة
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

لا شئ أجمل من تزيين الجدران المختلفة في منزلك بصور تذكارية لك ولعائلتك من خلال طباعتها أو حتى رسمها.. يمكنك طباعة صور من على الإنترنت أيضًا تناسب ذوقك إلى جانب الصور العائلية.

راقب معنا هذا النموذج الموضح أمامنا وشاهد كيف كان دليلًا قويًا على أهمية هذه اللمسة الديكورية بأي منزل.

7- باقة زهور طبيعية

Páteo de Janes Luxury Guest House, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture مساحات تجارية فنادق
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

باقة من الزهور الطبيعية يُمكنها أن تصنع الفارق بإطلالة أي غرفة من غرف المنزل، وما أجمل أن تكون متناسقة مع ألوان جدرانه وقطع أثاثه. لمسة كهذه لن تكلفك شئ، بل بالعكس سيكون تأثيرها العائد عليك أكبر وعلى منزلك.

قبل و بعد: جددنا هذا المنزل فأصبح شيء آخر

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