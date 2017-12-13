تصميمات عالمية لمنازل أكثر من رائعة

الأحجار التي تقترب في اللون من الخشب تساعد على ظهور المنزل بطريقة مميزة من الخارج و لو حتى من على بعد مسافات طويلة ولو كان المحيط طبيعي سيكون من الصعب التفريق بين المحيط الطبيعي و بين زخرفة وديكور المنزل مما يزيد من روعة التصميم لو تم ذلك في هذا النمط سحر كبير خصوصاً في التقسيم بين الأضواء الصفراء و بين الجدران المائلة بكل درجات الاصفر و البني القريبة منها مما يخلق تكامل رهيب بين كل تفصيلة في المنزل من الداخل و الخارج .