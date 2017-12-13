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تصميمات عالمية لمنازل أكثر من رائعة

Mohammed Awad Mohammed Awad
운중천 이웃집, 아키누스(건축동인) 건축사사무소 아키누스(건축동인) 건축사사무소 منازل
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حينما نفكر في تصميم منزلنا بطريقة جميلة مباشرة نفكر في هوميفاي الذي يستعرض لنا في داخل صفحاته مجموعات رائعة من التصميمات العالمية التي تنل اعجابكم يوماً بعد يوم، و اليوم هوميفاي سوف يطوف بنا في رحلة جديدة عبر مختلف دول العالم ليرضي طموحكم حول الأجمل في عالم التصميمات و الديكورات الحديثة بالنسبة للمنازل العائلية حيث نستعرض معكم في تلك الرحلة مجموعة مميزة بأفكار متنوعة من المنازل التي صممت بطريقة ابداعية في كل منها تفصيلة مختلفة عن الأخرى مما يمنحك العديد من الأفكار و الإلهام حول تصميم منزلك الرائع فيما بعد ..

خشب صافي

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén منزل عائلي صغير خشب Wood effect
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

تصميم حالم لأقصى درجة بألوان رائعة ومتباينة بين الخشبي المائل للأصفر و لون السقف الطوبي المائل للون الرصاصي الداكن، تضاد غريب و لكنه مثالي في ظل هذا المحيط المميز من الأشجار و اللون الأخضر المبهج و كذلك توفر في المنزل تقسيم الغرف من جهة السقف حيث يظهر لنا جلياً من الخارج كل غرفة وفقاً لتميز السقف الذي فوقها بطريقة مختلفة

تموجات ابداعية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

ابداع الهندسة يظهر هنا حيث روعة اللون الأبيض و تميز المعمار المنحني الذي يتطلب مهارة عالية في تخطيطه و تنفيذه أيضاً، لاحظ انتشار المنحنيات في الشرفات الخارجية و انتشار الاسبوتات في داخل تلك المنحنيات لزيادة ظهورها بطريقة مميزة و بالفعل كان اللون الأبيض و الطوبي الداكن في الأرضيات كمثال من أكثر الأساليب الواضحة في نمط هذا المنزل التي يريد المصمم أن يبرزها لنا ، تضاد لإظهار التميز

روعة و خصوصية

운중천 이웃집, 아키누스(건축동인) 건축사사무소 아키누스(건축동인) 건축사사무소 منازل
아키누스(건축동인) 건축사사무소

아키누스(건축동인) 건축사사무소
아키누스(건축동인) 건축사사무소
아키누스(건축동인) 건축사사무소

روعة الخصوصية حيث قلة في النوافذ مع تواجد قوي لشخصية مستقلة بالطوب الأبيض و الأسوار الزجاجية للروف العلوي حيث يظهر لنا مدى تكيف الألوان و المكونات مع الغرض الأساسي للمنزل الذي يستهدف حياة هادئة مليئة بالخصوصية وبعض الانعزال عن الخارج

هدوء

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura منازل
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

الهدوء يظهر في الممرات الرخامية في الطريق المكسو باللون الأخضر كما أن المنزل في حد ذاته تحفة فنية تجمع بين الخشب و الطوب و الزجاج بواجهات مليئة باللمعان من أماكن الزجاج و مليئة بالغموض في أماكن الخشب و كذلك الصفاء في أماكن اللون الأبيض الخرسانية في الأساس، دمج واضح يظهر هنا بين عدة مكونات تقوي التصميم

سحر الأحجار

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

الأحجار التي تقترب في اللون من الخشب تساعد على ظهور المنزل بطريقة مميزة من الخارج و لو حتى من على بعد مسافات طويلة ولو كان المحيط طبيعي سيكون من الصعب التفريق بين المحيط الطبيعي و بين زخرفة وديكور المنزل مما يزيد من روعة التصميم لو تم ذلك في هذا النمط سحر كبير خصوصاً في التقسيم بين الأضواء الصفراء و بين الجدران المائلة بكل درجات الاصفر و البني القريبة منها مما يخلق تكامل رهيب بين كل تفصيلة في المنزل من الداخل و الخارج .

أضواء و بساطة و ابهار

CASA BARRENECHE, LIGHTEN LIGHTEN منازل
LIGHTEN

LIGHTEN
LIGHTEN
LIGHTEN

أضواء غاية في الروعة والجمال تحيط بالمنزل و تتدرج بمهارة من الداخل للخارج كما أن موقع المسبح في وسط المنزل بدون أي حواجز تعيق النظر اليه من داخل الغرف أمر رائع في زيادة التأمل و الاسترخاء من داخل المنزل

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إلهام التصميم يتجسد

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