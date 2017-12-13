تصميمات عالمية لمنازل أكثر من رائعة

حينما نفكر في تصميم منزلنا بطريقة جميلة مباشرة نفكر في هوميفاي الذي يستعرض لنا في داخل صفحاته مجموعات رائعة من التصميمات العالمية التي تنل اعجابكم يوماً بعد يوم، و اليوم هوميفاي سوف يطوف بنا في رحلة جديدة عبر مختلف دول العالم ليرضي طموحكم حول الأجمل في عالم التصميمات و الديكورات الحديثة بالنسبة للمنازل العائلية حيث نستعرض معكم في تلك الرحلة مجموعة مميزة بأفكار متنوعة من المنازل التي صممت بطريقة ابداعية في كل منها تفصيلة مختلفة عن الأخرى مما يمنحك العديد من الأفكار و الإلهام حول تصميم منزلك الرائع فيما بعد ..
تصميم حالم لأقصى درجة بألوان رائعة ومتباينة بين الخشبي المائل للأصفر و لون السقف الطوبي المائل للون الرصاصي الداكن، تضاد غريب و لكنه مثالي في ظل هذا المحيط المميز من الأشجار و اللون الأخضر المبهج و كذلك توفر في المنزل تقسيم الغرف من جهة السقف حيث يظهر لنا جلياً من الخارج كل غرفة وفقاً لتميز السقف الذي فوقها بطريقة مختلفة
ابداع الهندسة يظهر هنا حيث روعة اللون الأبيض و تميز المعمار المنحني الذي يتطلب مهارة عالية في تخطيطه و تنفيذه أيضاً، لاحظ انتشار المنحنيات في الشرفات الخارجية و انتشار الاسبوتات في داخل تلك المنحنيات لزيادة ظهورها بطريقة مميزة و بالفعل كان اللون الأبيض و الطوبي الداكن في الأرضيات كمثال من أكثر الأساليب الواضحة في نمط هذا المنزل التي يريد المصمم أن يبرزها لنا ، تضاد لإظهار التميز
روعة الخصوصية حيث قلة في النوافذ مع تواجد قوي لشخصية مستقلة بالطوب الأبيض و الأسوار الزجاجية للروف العلوي حيث يظهر لنا مدى تكيف الألوان و المكونات مع الغرض الأساسي للمنزل الذي يستهدف حياة هادئة مليئة بالخصوصية وبعض الانعزال عن الخارج
الهدوء يظهر في الممرات الرخامية في الطريق المكسو باللون الأخضر كما أن المنزل في حد ذاته تحفة فنية تجمع بين الخشب و الطوب و الزجاج بواجهات مليئة باللمعان من أماكن الزجاج و مليئة بالغموض في أماكن الخشب و كذلك الصفاء في أماكن اللون الأبيض الخرسانية في الأساس، دمج واضح يظهر هنا بين عدة مكونات تقوي التصميم
الأحجار التي تقترب في اللون من الخشب تساعد على ظهور المنزل بطريقة مميزة من الخارج و لو حتى من على بعد مسافات طويلة ولو كان المحيط طبيعي سيكون من الصعب التفريق بين المحيط الطبيعي و بين زخرفة وديكور المنزل مما يزيد من روعة التصميم لو تم ذلك في هذا النمط سحر كبير خصوصاً في التقسيم بين الأضواء الصفراء و بين الجدران المائلة بكل درجات الاصفر و البني القريبة منها مما يخلق تكامل رهيب بين كل تفصيلة في المنزل من الداخل و الخارج .
أضواء غاية في الروعة والجمال تحيط بالمنزل و تتدرج بمهارة من الداخل للخارج كما أن موقع المسبح في وسط المنزل بدون أي حواجز تعيق النظر اليه من داخل الغرف أمر رائع في زيادة التأمل و الاسترخاء من داخل المنزل