6 أفكار مميزة لحمام باللون الأبيض

حينما نفكر في تصميم حمام يشرح القلب و يدخل البهجة إلى نفوسنا يمكننا مباشرة التفكير في تصميم حمام باللون الأبيض الذي يتفاعل مع كل المكونات الأخرى الموجودة في الحمام من اكسسوار و إضاءة، واليوم هوميفاي سوف يصحبنا في جولة مميزة في أكثر من تصميم لحمامات كلها كان اللون الأبيض فيها علامة مميزة في كل التفاصيل و تم اللجوء لألوان أخرى على استحياء لكسر هيمنة الأبيض و تحقيق بعض التوازن المطلوب اظهاره في تصميم مميز يليق بمنزلك الراقي .
استخدم في هذا الحمام اللون الأبيض في كل التفاصيل مع قليل من الانكسار ببعض الألوان الرمادية الهادئة سواء في الأرضيات أو في الجدران خلف التواليت و عليه فإن اللون الأبيض يظل متواجداً بين كل تلك الدرجات و تم تحقيق التوازن له بفضل الأدوات الصحية باللون الأسود و المرايات الكبيرة التي عكست الضوء على سائر الجدران المحيطة بالحمام الذي لم يعاني من أي شعور بالضيق بالرغم من صغر مساحته .
استخدام الموزاييك في حمامك الأبيض دليل على الرقي و التميز في التصميم فالموزاييك بأقل مجهود قد يجعل حمامك لامعاً و مبهجاً في كل تفاصيله، وهنا تم استخدامه في الجدار الخلفي للبانيو بطريقة عملية حيث تم تزيين الجدار و الرفوف أيضاً به وطريقة تصميم الرفوف بالموزاييك الغائر في الجدار ملهمة في حد ذاتها .
الأرضيات المتداخلة بين الأبيض و الرمادي الفاتح و الرمادي الداكن جعلت هناك ثراء في تفاصيل الأرضيات و جعلت من الجدران بالأبيض متألقة و محققة للتوازن المرغوب في كل التفاصيل، الإضاءة كانت جيدة و المرايات و قطع الخشب المستخدمة في أسفل الحوض للتخزين
الأضواء و المرايات المصممة في أعلى الأحواض طريقة جيدة لإزالة أي انتشار زائد عن الحد للون الأبيض كما أن الفواصل الخاصة بالسيراميك الأبيض لم تغطى بالأسمنت الأبيض للسبب ذاته
روعة الترخيم و التداخل و الغوص في درجات الألوان بين الأبيض والرمادي كان مثالياً هنا ، استخدام الأدوات الصحية والبانيو و الخزانات ذات الأبواب الملصق عليها الزجاج الخاص بمرآة الحوض كان تصوراً رائعاً بين العملية و الزخرفة المفيدة في ديكور أبيض مطعم بالرمادي
تم الاعتماد هنا على اللون الأبيض في كل التفاصيل و حتى فوارق البلاط كانت من الأبيض و هذا تصرف رائع لضيق المساحة و كان حلاً واضحاً على مختلف المكونات و لكن الضوء الطبيعي و النوافذ الكبيرة كانت هي كلمة السر في تخطي كل ذلك
تم الاعتماد على الأبيض في كل التفاصيل و لكن في منطقة الاستحمام كان هناك استخدام آخر لبلاط الزليج من الألوان المتداخلة لتجعل تلك المنطقة تحديداً مميزة بين كل هذا التألق الأبيض و كذلك الخزانات صممت بالرمادي الغامق و الحوض بالترخيم المحيط به ليجعل هناك مزيجاً بين الألوان يمكن أن تتقبله العين بسهولة في باقي التفاصيل