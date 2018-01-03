6 أفكار مميزة لحمام باللون الأبيض

حينما نفكر في تصميم حمام يشرح القلب و يدخل البهجة إلى نفوسنا يمكننا مباشرة التفكير في تصميم حمام باللون الأبيض الذي يتفاعل مع كل المكونات الأخرى الموجودة في الحمام من اكسسوار و إضاءة، واليوم هوميفاي سوف يصحبنا في جولة مميزة في أكثر من تصميم لحمامات كلها كان اللون الأبيض فيها علامة مميزة في كل التفاصيل و تم اللجوء لألوان أخرى على استحياء لكسر هيمنة الأبيض و تحقيق بعض التوازن المطلوب اظهاره في تصميم مميز يليق بمنزلك الراقي .