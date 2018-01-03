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6 أفكار مميزة لحمام باللون الأبيض

Mohammed Awad Mohammed Awad
泉大津の家－triangle roof－, 祐建築設計事務所 祐建築設計事務所 حمام
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حينما نفكر في تصميم حمام يشرح القلب و يدخل البهجة إلى نفوسنا يمكننا مباشرة التفكير في تصميم حمام باللون الأبيض الذي يتفاعل مع كل المكونات الأخرى الموجودة في الحمام من اكسسوار و إضاءة، واليوم هوميفاي سوف يصحبنا في جولة مميزة في أكثر من تصميم لحمامات كلها كان اللون الأبيض فيها علامة مميزة في كل التفاصيل و تم اللجوء لألوان أخرى على استحياء لكسر هيمنة الأبيض و تحقيق بعض التوازن المطلوب اظهاره في تصميم مميز يليق بمنزلك الراقي .

أبيض ببعض الأسود في الأدوات الصحية

Interiorismo y diseño de espacios interiores y exteriores para casa en Almeria, CARMAN INTERIORISMO CARMAN INTERIORISMO حمام
CARMAN INTERIORISMO

CARMAN INTERIORISMO
CARMAN INTERIORISMO
CARMAN INTERIORISMO

استخدم في هذا الحمام اللون الأبيض في كل التفاصيل مع قليل من الانكسار ببعض الألوان الرمادية الهادئة سواء في الأرضيات أو في الجدران خلف التواليت و عليه فإن اللون الأبيض يظل متواجداً بين كل تلك الدرجات و تم تحقيق التوازن له بفضل الأدوات الصحية باللون الأسود و المرايات الكبيرة التي عكست الضوء على سائر الجدران المحيطة بالحمام الذي لم يعاني من أي شعور بالضيق بالرغم من صغر مساحته .

الموزاييك يصنع الفارق

Woonhuis het Gooi, design iD design iD حمام
design iD

design iD
design iD
design iD

استخدام الموزاييك في حمامك الأبيض دليل على الرقي و التميز في التصميم فالموزاييك بأقل مجهود قد يجعل حمامك لامعاً و مبهجاً في كل تفاصيله، وهنا تم استخدامه في الجدار الخلفي للبانيو بطريقة عملية حيث تم تزيين الجدار و الرفوف أيضاً به وطريقة تصميم الرفوف بالموزاييك الغائر في الجدار ملهمة في حد ذاتها .

الأرضيات حققت التوازن

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الأرضيات المتداخلة بين الأبيض و الرمادي الفاتح و الرمادي الداكن  جعلت هناك ثراء في تفاصيل الأرضيات و جعلت من الجدران بالأبيض متألقة و محققة للتوازن المرغوب في كل التفاصيل، الإضاءة كانت جيدة و المرايات و قطع الخشب المستخدمة في أسفل الحوض للتخزين 

أضواء و مرايات

Rock star ensuite bathroom My-Studio Ltd حمام بلاط White white metro tile,industrial shower
My-Studio Ltd

Rock star ensuite bathroom

My-Studio Ltd
My-Studio Ltd
My-Studio Ltd

الأضواء و المرايات المصممة في أعلى الأحواض طريقة جيدة لإزالة أي انتشار زائد عن الحد للون الأبيض كما أن الفواصل الخاصة بالسيراميك الأبيض لم تغطى بالأسمنت الأبيض للسبب ذاته

لمسة ترخيمية

汐止-日月光, 唯創空間設計公司 唯創空間設計公司 حمام
唯創空間設計公司

唯創空間設計公司
唯創空間設計公司
唯創空間設計公司

روعة الترخيم و التداخل و الغوص في درجات الألوان بين الأبيض والرمادي كان مثالياً هنا ، استخدام الأدوات الصحية والبانيو و الخزانات ذات الأبواب الملصق عليها الزجاج الخاص بمرآة الحوض كان تصوراً رائعاً بين العملية و الزخرفة المفيدة في ديكور أبيض مطعم بالرمادي

أضواء طبيعية

泉大津の家－triangle roof－, 祐建築設計事務所 祐建築設計事務所 حمام
祐建築設計事務所

祐建築設計事務所
祐建築設計事務所
祐建築設計事務所

تم الاعتماد هنا على اللون الأبيض في كل التفاصيل و حتى فوارق البلاط كانت من الأبيض و هذا تصرف رائع لضيق المساحة و كان حلاً واضحاً على مختلف المكونات و لكن الضوء الطبيعي و النوافذ الكبيرة كانت هي كلمة السر في تخطي كل ذلك 

منطقة الاستحمام تحقق الاختلاف

ЖК Столичный - ванная комната, Мастерская дизайна Онищенко Марии Мастерская дизайна Онищенко Марии حمام
Мастерская дизайна Онищенко Марии

Мастерская дизайна Онищенко Марии
Мастерская дизайна Онищенко Марии
Мастерская дизайна Онищенко Марии

تم الاعتماد على الأبيض في كل التفاصيل و لكن في منطقة الاستحمام كان هناك استخدام آخر لبلاط الزليج من الألوان المتداخلة لتجعل تلك المنطقة تحديداً مميزة بين كل هذا التألق الأبيض و كذلك الخزانات صممت بالرمادي الغامق و الحوض بالترخيم المحيط به ليجعل هناك مزيجاً بين الألوان يمكن أن تتقبله العين بسهولة في باقي التفاصيل

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