سواء إن كنت تُصَمم مطبخك الجديد أو تقوم بتجديد مطبخك القديم، هناك أمر واحد هام يجب أن تضعه في الحسبان وهو أن هذا المشروع وحده سيكلفك أكثر بكثير من أي غرفة أخرى بالمنزل ككل؛ وذلك نظرًا لأنك ستحتاج أن تُسند الأمر إلى شركة متخصصة في تصميم وتنفيذ المطابخ أو مخطط مطابخ وهو ما يتطلب منك ميزانية خاصة؛ فضلًا عن ارتفاع تكلفة الخامات المستخدمة في تصميم الوحدات التخزينية ذاتها؛ لذا سيكون من الأفضل أن تُخَطط جيدًا لهذه الخطوة قبل الإقبال عليها لتحصل في النهاية على مطبخ يحقق المعايير الجمالية والوظيفية في آنٍ واحد.
إليكم فيما يلي 7 نماذج عصرية لتخطيطات المطابخ الأكثر شيوعًا في الأسواق لتختار الأنسب منها لمساحة مطبخك وميزانيتك وذوقك الخاص.. لنبدأ جولتنا الآن!
إن كان مطبخك بمساحة معقولة كالنموذج الموضح هنا، يمكنك أن تختار بسهولة تصميم على شكل حرف U أو حدوة الحصان كما هو معروف في الأسواق. يتميز هذا التصميم بأنه يوفر لك مساحة تخزينية كبيرة في الخزانات العلوية والسفلية منه تستوعب كافة أغراض مطبخك من أدوات ومؤن غذائية وهو ما يضمن لك مطبخًا نظيفًا ومرتبًا دائمًا يحسدك الزائرين عليه.
هناك تخطيط آخر يستخدم أيضًا في المساحات الكبيرة وهو تصميم على شكل G، والذي يُشبه كثيرًا النموذج U الذي أشارنا إليه أعلاه ولكن الفرق أن المطبح وفق للتصميم G يحتوي على بار أو مائدة جزيرة متصلة تجعله يجسد هذا الحرف بشكل مجسم.
كلا التصميمين السابقين سيساعدوك على الاستفادة المُثلى من المساحة المتاحة، إلى جانب أنهم يوفرون لك مساحة مريحة للعمل لساعات طويلة بالمطبخ. مع تصميم كهذا، يمكنك الاستغناء بكل أريحية عن الخزانات العلوية والاكتفاء بالوحدات التخزينية السفلية فقط كما هو الحال في النموذج المعروض هنا.
تصميم L هو أحد التصاميم الأكثر شيوعًا للمطابخ أيضًا، فهو لا يقل شعبية عن النموذجين السابقين. ينتشر تصميم L بشكل كبير في المطابخ الإسكندنافية والعصرية لأنه يناسب بحجمه المناسب ووظيفيته سمات كلا النمطين الديكوريين.
يتميز هذا التخطيط من المطابخ عن النماذج المنوه إليها أعلاه بأنه يحتاج مساحة أقل بكثير من تخطيطي U وG ليتم تطبيقه، كما أنه يناسب بشكل جيد المطابخ ذات الخطة المفتوحة ويلائم بشدة المطابخ ذات المساحات المحدودة.
أما هذا التصميم، فهو يشبه كثيرًا تصميم L لدرجة أنه قد لا يشعر البعض بوجود فروق جوهرية بينه وبين الأخير إلا أنه في حقيقة الأمر هناك فرق واضح وهو أن تصميم L يمتد فيه أحد ضلعي الخزانات أكثر منه عن الآخر، أما هذا التصميم يكون فيه الضلعين متساويين بشكل أقرب لحرف V، لذا يمكننا أن نطلق عليه
تخطيط الزاوية حيث يطبق في المطابخ ذات المساحات المحدودة.
خطيبحت
إن كنت تسكن في شقة ستوديو أو منزل بمساحة صغيرة وترغب في الاعتماد على مبدأ
الخطة المفتوحة أي دمج المطبخ مع المعيشة مع السفرة، سيكون المطبخ ذو التصميم الخطي مناسب للغاية لمنزلك. هذا التصميم يكون عبارة عن خط مستقيم من الوحدات التخزينية العلوية والسفلية يستوعب عدد لا بأس به من أغراض المطبخ، وقد تدعم مساحته التخزينية بتصميم أرفف طائرة على جانبيه.
نموذج ذكي وعصري في الوقت نفسه يجمع بين تصميم رقمي 3 و5، حيث أنه في الأساس مطبخ خطي يلتصق بالجدار، ولكنه يتحول إلى تصميم L بتلك الطاولة الخشبية الصغيرة التي تُستَخدم لتناول الطعام في جو رومانسي هادئ.
نموذج خارج عن المألوف ربما لم تراه من قبل في أي منزل حيث يتخذ من حرف S تصميمًا له بشكل جمالي جذاب جدًا.