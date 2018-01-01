سواء إن كنت تُصَمم مطبخك الجديد أو تقوم بتجديد مطبخك القديم، هناك أمر واحد هام يجب أن تضعه في الحسبان وهو أن هذا المشروع وحده سيكلفك أكثر بكثير من أي غرفة أخرى بالمنزل ككل؛ وذلك نظرًا لأنك ستحتاج أن تُسند الأمر إلى شركة متخصصة في تصميم وتنفيذ المطابخ أو مخطط مطابخ وهو ما يتطلب منك ميزانية خاصة؛ فضلًا عن ارتفاع تكلفة الخامات المستخدمة في تصميم الوحدات التخزينية ذاتها؛ لذا سيكون من الأفضل أن تُخَطط جيدًا لهذه الخطوة قبل الإقبال عليها لتحصل في النهاية على مطبخ يحقق المعايير الجمالية والوظيفية في آنٍ واحد.

إليكم فيما يلي 7 نماذج عصرية لتخطيطات المطابخ الأكثر شيوعًا في الأسواق لتختار الأنسب منها لمساحة مطبخك وميزانيتك وذوقك الخاص.. لنبدأ جولتنا الآن!