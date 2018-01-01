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7 نماذج عصرية لتخطيطات المطابخ الأكثر شيوعًا

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
핑크 포인트 새아파트 신혼집 홈스타일링, homelatte homelatte مطبخ
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سواء إن كنت تُصَمم مطبخك الجديد أو تقوم بتجديد مطبخك القديم، هناك أمر واحد هام يجب أن تضعه في الحسبان وهو أن هذا المشروع وحده سيكلفك أكثر بكثير من أي غرفة أخرى بالمنزل ككل؛ وذلك نظرًا لأنك ستحتاج أن تُسند الأمر إلى شركة متخصصة في تصميم وتنفيذ المطابخ أو مخطط مطابخ وهو ما يتطلب منك ميزانية خاصة؛ فضلًا عن ارتفاع تكلفة الخامات المستخدمة في تصميم الوحدات التخزينية ذاتها؛ لذا سيكون من الأفضل أن تُخَطط جيدًا لهذه الخطوة قبل الإقبال عليها لتحصل في النهاية على مطبخ يحقق المعايير الجمالية والوظيفية في آنٍ واحد.

إليكم فيما يلي 7 نماذج عصرية لتخطيطات المطابخ الأكثر شيوعًا في الأسواق لتختار الأنسب منها لمساحة مطبخك وميزانيتك وذوقك الخاص.. لنبدأ جولتنا الآن!

1- تصميم U أو حدوة الحصان

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo مطبخ
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

إن كان مطبخك بمساحة معقولة كالنموذج الموضح هنا، يمكنك أن تختار بسهولة تصميم على شكل حرف U أو حدوة الحصان كما هو معروف في الأسواق. يتميز هذا التصميم بأنه يوفر لك مساحة تخزينية كبيرة في الخزانات العلوية والسفلية منه تستوعب كافة أغراض مطبخك من أدوات ومؤن غذائية وهو ما يضمن لك مطبخًا نظيفًا ومرتبًا دائمًا يحسدك الزائرين عليه.

2- تصميم G للمساحات الكبيرة

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS مطبخ
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

هناك تخطيط آخر يستخدم أيضًا في المساحات الكبيرة وهو تصميم على شكل G، والذي يُشبه كثيرًا النموذج U الذي أشارنا إليه أعلاه ولكن الفرق أن المطبح وفق للتصميم G يحتوي على بار أو مائدة جزيرة متصلة تجعله يجسد هذا الحرف بشكل مجسم. 

كلا التصميمين السابقين سيساعدوك على الاستفادة المُثلى من المساحة المتاحة، إلى جانب أنهم يوفرون لك مساحة مريحة للعمل لساعات طويلة بالمطبخ. مع تصميم كهذا، يمكنك الاستغناء بكل أريحية عن الخزانات العلوية والاكتفاء بالوحدات التخزينية السفلية فقط كما هو الحال في النموذج المعروض هنا.

3- تصميم بحرف L

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects مطبخ
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

تصميم L هو أحد التصاميم الأكثر شيوعًا للمطابخ أيضًا، فهو لا يقل شعبية عن النموذجين السابقين. ينتشر تصميم L بشكل كبير في المطابخ الإسكندنافية والعصرية لأنه يناسب بحجمه المناسب ووظيفيته سمات كلا النمطين الديكوريين.

يتميز هذا التخطيط من المطابخ عن النماذج المنوه إليها أعلاه بأنه يحتاج مساحة أقل بكثير من تخطيطي U وG ليتم تطبيقه، كما أنه يناسب بشكل جيد المطابخ ذات الخطة المفتوحة ويلائم بشدة المطابخ ذات المساحات المحدودة.

4- تخطيط الزواية للمطابخ الصغيرة

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L مطبخ
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

أما هذا التصميم، فهو يشبه كثيرًا تصميم L لدرجة أنه قد لا يشعر البعض بوجود فروق جوهرية بينه وبين الأخير إلا أنه في حقيقة الأمر هناك فرق واضح وهو أن تصميم L يمتد فيه أحد ضلعي الخزانات أكثر منه عن الآخر، أما هذا التصميم يكون فيه الضلعين متساويين بشكل أقرب لحرف V، لذا يمكننا أن نطلق عليه تخطيط الزاوية حيث يطبق في المطابخ ذات المساحات المحدودة. 

5- مطبخ خطي بحت

Mieszkanie w kamienicy, SAS SAS مطبخ
SAS

SAS
SAS
SAS

إن كنت تسكن في شقة ستوديو أو منزل بمساحة صغيرة وترغب في الاعتماد على مبدأ الخطة المفتوحة أي دمج المطبخ مع المعيشة مع السفرة، سيكون المطبخ ذو التصميم الخطي مناسب للغاية لمنزلك. هذا التصميم يكون عبارة عن خط مستقيم من الوحدات التخزينية العلوية والسفلية يستوعب عدد لا بأس به من أغراض المطبخ، وقد تدعم مساحته التخزينية بتصميم أرفف طائرة على جانبيه.

6- نموذج يجمع بين التصميم الخطي وتصميم L

핑크 포인트 새아파트 신혼집 홈스타일링, homelatte homelatte مطبخ
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

نموذج ذكي وعصري في الوقت نفسه يجمع بين تصميم رقمي 3 و5، حيث أنه في الأساس مطبخ خطي يلتصق بالجدار، ولكنه يتحول إلى تصميم L بتلك الطاولة الخشبية الصغيرة التي تُستَخدم لتناول الطعام في جو رومانسي هادئ.

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7- تصميم خارج عن المألوف! على حرف S

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture مطبخ خشب White
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

نموذج خارج عن المألوف ربما لم تراه من قبل في أي منزل حيث يتخذ من حرف S تصميمًا له بشكل جمالي جذاب جدًا. 

بعد رؤية هذه الحدائق ال19 سوف ترغب في تجديد حديقتك بالتأكيد!

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