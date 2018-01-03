5 عناصر أساسية لتكوين غرفة ميديا مثالية

غرفة الميديا هي ركن من المنزل يُخصص لأغراض الترفيه ويشبه إلى حد كبير غرفة المعيشة. يُطلق على هذه الغرفة مصطلح آخر
غرفة الوسائط هي غرفة تحتوي على شاشة تلفاز كبيرة أو جدار كامل يحل محلها ويقوم بنفس دورها تمامًا فتشعر مع أي الخيارين وكأنك تجلس في السينما. وعن تصميم الجدران، فيتم الاستعانة بمادة عازلة للصوت حتى يتم السيطرة عليه ولا يؤثر سلبًا على بقية أجزاء المنزل ويسلبها حالة الهدوء.
توضح هذه المقالة العناصر الأساسية لتكوين غرفة ميديا مثالية.
على رأس قائمة متطلبات هذه الغرفة بالطبع هو التلفاز، فهي من اسمها
غرفة الميديا، لذا يجب اقتناء واحدًا بحجم كبير يُشعرك أثناء مشاهدة فيلمك المفضل وكأنك في السنيما.. كما هو الحال في النموذج المعروض تمامًا.
من أهم أساسيات غرفة الميديا هو تأثيث جلسة مريحة حسب تفضيلك، إما باقتناء أريكة كبيرة نسبيًا كالمعروضة في الصورة لتساعد على الاسترخاء وتوفر عنصر الراحة لمستخدمي الغرف، أو باقتناء مجموعة مقاعد جلدية تكون متراصة بجانب بعضها البعض بشكل ينقلك إلى عالم السنيما، أو مقاعد مريحة كالشازلونجات توضع أما التلفاز على الجانبين بحيث تمكن مستخدميها من تمديد أجسادهم مع الاستمتاع بمشاهدة التلفاز في الغرفة.
في أيٍ من الحالات السابقة، لا غنى عن وجود طاولة تستخدم في وضع المقبلات والمسليات والوجبات الخفيفة والمشروبات وما غير ذلك.
غرفة مثل غرفة الميديا تحتاج إلى أجواء هادئة مثل السنيمات لتخلق لك العالم الذي تطمح للوصول إليه، لذا عليك بالاعتماد على مصادر الإضاءة الخافتة حتى تمنحك النتيجة المرجوة، وذلك من خلال سبوتات سقفية أو جانبية بالجدران.
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إن كانت غرفة الميديا الخاصة بك تحظى في تصميمها بنوافذ أو شرفة ذات باب زجاجي، سيكون عليك اللجوء إلى الستائر في تغطية تلك الفتحات الشفافة؛ وذلك حتى تُكسِب الغرفة أجواء هادئة تنقلك إلى عالم آخر بمجرد تشغيل التلفاز والتمديد على الأريكة.
حتى يمكنك تناول ما تحب متى تشاء، سيكون من الأفضل تزويد الغرفة بثلاجة صغيرة تحوى على الأقل المشروبات.