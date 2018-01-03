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5 عناصر أساسية لتكوين غرفة ميديا مثالية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة الميديا MDF Yellow
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غرفة الميديا هي ركن من المنزل يُخصص لأغراض الترفيه ويشبه إلى حد كبير غرفة المعيشة. يُطلق على هذه الغرفة مصطلح آخر غرفة الوسائط هي غرفة تحتوي على شاشة تلفاز كبيرة أو جدار كامل يحل محلها ويقوم بنفس دورها تمامًا فتشعر مع أي الخيارين وكأنك تجلس في السينما. وعن تصميم الجدران، فيتم الاستعانة بمادة عازلة للصوت حتى يتم السيطرة عليه ولا يؤثر سلبًا على بقية أجزاء المنزل ويسلبها حالة الهدوء.

توضح هذه المقالة العناصر الأساسية لتكوين غرفة ميديا مثالية.

1- شاشة تلفاز كبيرة

Heimkino Berlin, raumdeuter GbR raumdeuter GbR غرفة الميديا
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

على رأس قائمة متطلبات هذه الغرفة بالطبع هو التلفاز، فهي من اسمها غرفة الميديا، لذا يجب اقتناء واحدًا بحجم كبير يُشعرك أثناء مشاهدة فيلمك المفضل وكأنك في السنيما.. كما هو الحال في النموذج المعروض تمامًا. 

2- جلسة مريحة

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة الميديا
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

من أهم أساسيات غرفة الميديا هو تأثيث جلسة مريحة حسب تفضيلك، إما باقتناء أريكة كبيرة نسبيًا كالمعروضة في الصورة لتساعد على الاسترخاء وتوفر عنصر الراحة لمستخدمي الغرف، أو باقتناء مجموعة مقاعد جلدية تكون متراصة بجانب بعضها البعض بشكل ينقلك إلى عالم السنيما، أو مقاعد مريحة كالشازلونجات توضع أما التلفاز على الجانبين بحيث تمكن مستخدميها من تمديد أجسادهم مع الاستمتاع بمشاهدة التلفاز في الغرفة. 

في أيٍ من الحالات السابقة، لا غنى عن وجود طاولة تستخدم في وضع المقبلات والمسليات والوجبات الخفيفة والمشروبات وما غير ذلك.

3- إضاءة خافتة

Residencia - 2017, Danielle Valente Arquitetura e Interiores Danielle Valente Arquitetura e Interiores غرفة الميديا
Danielle Valente Arquitetura e Interiores

Danielle Valente Arquitetura e Interiores
Danielle Valente Arquitetura e Interiores
Danielle Valente Arquitetura e Interiores

غرفة مثل غرفة الميديا تحتاج إلى أجواء هادئة مثل السنيمات لتخلق لك العالم الذي تطمح للوصول إليه، لذا عليك بالاعتماد على مصادر الإضاءة الخافتة حتى تمنحك النتيجة المرجوة، وذلك من خلال سبوتات سقفية أو جانبية بالجدران.

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4- ستائر

homify غرفة الميديا MDF Yellow
homify

homify
homify
homify

إن كانت غرفة الميديا الخاصة بك تحظى في تصميمها بنوافذ أو شرفة ذات باب زجاجي، سيكون عليك اللجوء إلى الستائر في تغطية تلك الفتحات الشفافة؛ وذلك حتى تُكسِب الغرفة أجواء هادئة تنقلك إلى عالم آخر بمجرد تشغيل التلفاز والتمديد على الأريكة.

5- ثلاجة صغيرة

MR House/Casa MR, Pascali Semerdjian Arquitetos Pascali Semerdjian Arquitetos غرفة الميديا
Pascali Semerdjian Arquitetos

Pascali Semerdjian Arquitetos
Pascali Semerdjian Arquitetos
Pascali Semerdjian Arquitetos

حتى يمكنك تناول ما تحب متى تشاء، سيكون من الأفضل تزويد الغرفة بثلاجة صغيرة تحوى على الأقل المشروبات.

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