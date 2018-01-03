5 عناصر أساسية لتكوين غرفة ميديا مثالية

من أهم أساسيات غرفة الميديا هو تأثيث جلسة مريحة حسب تفضيلك، إما باقتناء أريكة كبيرة نسبيًا كالمعروضة في الصورة لتساعد على الاسترخاء وتوفر عنصر الراحة لمستخدمي الغرف، أو باقتناء مجموعة مقاعد جلدية تكون متراصة بجانب بعضها البعض بشكل ينقلك إلى عالم السنيما، أو مقاعد مريحة كالشازلونجات توضع أما التلفاز على الجانبين بحيث تمكن مستخدميها من تمديد أجسادهم مع الاستمتاع بمشاهدة التلفاز في الغرفة.

في أيٍ من الحالات السابقة، لا غنى عن وجود طاولة تستخدم في وضع المقبلات والمسليات والوجبات الخفيفة والمشروبات وما غير ذلك.