شقة ساحرة في روما ذات شخصية قوية

تتميز أعمال شركة MOB ARCHITECTS دائمًا بشخصية قوية تعكس احتياجات الأفراد وتنجح في تطبيقها ببراعة واحترافية على أرض الواقع. واليوم نعرض نموذجًا لأحد مشروعات متخصصيها الهندسيين لشقة عصرية في روما في منتهى الأناقة والروعة.

في هذه الشقة الساحرة لابد وأنك ستشعر على الفور بحالة من الدفء الكبير الكامن في استخدام الأرضيات الخشبية، فضلًا عن البيئة الترحيبية النابعة من النوافذ الزجاجية الشفافة وما حققته من سطوع وإشراقة زينت أرجاء المنزل من الداخل.

دعونا نحظى بجولة سريعة بين أرجاء هذا المشروع المميز لنكتشف أرجاءه المذهلة معًا.