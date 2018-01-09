شقة ساحرة في روما ذات شخصية قوية

تتميز أعمال شركة MOB ARCHITECTS دائمًا بشخصية قوية تعكس احتياجات الأفراد وتنجح في تطبيقها ببراعة واحترافية على أرض الواقع. واليوم نعرض نموذجًا لأحد مشروعات متخصصيها الهندسيين لشقة عصرية في روما في منتهى الأناقة والروعة.
في هذه الشقة الساحرة لابد وأنك ستشعر على الفور بحالة من الدفء الكبير الكامن في استخدام الأرضيات الخشبية، فضلًا عن البيئة الترحيبية النابعة من النوافذ الزجاجية الشفافة وما حققته من سطوع وإشراقة زينت أرجاء المنزل من الداخل.
دعونا نحظى بجولة سريعة بين أرجاء هذا المشروع المميز لنكتشف أرجاءه المذهلة معًا.
نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع غرفة معيشة عصرية ساحرة تتميز بالعديد من السمات.. أولها استخدام الخشب الباركيه بشكل متعرج وهو ما يمنح الغرفة نظرة أجمل من ناحية ويكسبها حالة من الدفء من ناحية أخرى.
ثانيها، الألوان المحايدة التي سمحت للغرفة بأن تبدو أوسع وأكثر براحًا.. ولا يمكن أن نغفل هنا الإضاءة الطبيعية التي جعلت الغرفة ساطعة ومشرقة بشكل رائع لدرجة تسمح لمالك الشقة بالاستغناء عن المصابيح الاصطناعية من الأساس إن اراد ذلك!
كل تلك العناصر، جنبًا إلى جنب مع المفروشات والأثاث، تساهم في خلق مساحة مرحبة بالضيوف بالتأكيد.
إن كنت لم تلاحظ الموقد من الصورة الأولى، فيمكنك رؤيته بوضوح من هذه الزاوية إلى جانب نخبة أخرى من اللمسات الديكورية الرائعة والجديدة.
راقب معنا المقعدين الأنيقين باللونين الكريمي والبني الداكن المنتميين لهذه الغرفة، انظر أيضًا إلى أناقة الطاولة التي تتوسط الساحة بتصميمها البيضاوي وخامتها الرخامية اللامعة.. لا يمكن أن تغفل عينيك عن ملاحظة تلك الوحدات المعدنية الهندسية أقصى يسار الغرفة وما تحمله من إكسسوارات رائعة والتي تمنح الغرفة مزيدًا من الرقي.
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الجميل في غرفة السفرة هنا أنها تتحلى بقدر كبير من البساطة حيث تتكون فقط من مائدة خشبية مربعة وكبيرة محاطة بحوالي 8 مقاعد ملونة، بعضها أخضر والآخر رمادي، بتصميم بسيط للغاية.
تستغنى غرفة السفرة كما نرى عن كلًا من البوفيه وخزانة أدوات المائدة دون أي تكلف، لعل السبب يكمن في دمجها بسهولة مع غرفة المعيشة.
المزهرية الأنيقة التي تتوسط المائدة، وحدات الإضاءة العصرية التي تتدلى من منتصف السقف وما توفره من إنارة خافتة، اللوحة الفنية المثبتة على الجدار المركزي للغرفة .. لمسات تمنحها جمال من نوع خاص.
يربط غرف المنزل المختلفة كوريديور ملون بالأزرق
التركواز تزينه إضاءة جانبية خارجة عن المألوف تجعله يقتحم هدوء الرمادي الفاتح، فيخرجه من نمطيته المفرطة.
تشكل هذه الزاوية الصغيرة من المنزل تحفة حقيقية بما تضمه من وحدة تخزينية ملونة، فريدة، وعصرية. هذه الخزانة أكثر من مجرد قطعة أثاث للتخزين تجنبك حدوث فوضى بمنزلك، بل نجح المصمم في أن يجعلها تحفة بكل المقاييس.