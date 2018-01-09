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شقة ساحرة في روما ذات شخصية قوية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
ENGLEN, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
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تتميز أعمال شركة MOB ARCHITECTS دائمًا بشخصية قوية تعكس احتياجات الأفراد وتنجح في تطبيقها ببراعة واحترافية على أرض الواقع. واليوم نعرض نموذجًا لأحد مشروعات متخصصيها الهندسيين لشقة عصرية في روما في منتهى الأناقة والروعة.

في هذه الشقة الساحرة لابد وأنك ستشعر على الفور بحالة من الدفء الكبير الكامن في استخدام الأرضيات الخشبية، فضلًا عن البيئة الترحيبية النابعة من النوافذ الزجاجية الشفافة وما حققته من سطوع وإشراقة زينت أرجاء المنزل من الداخل.

دعونا نحظى بجولة سريعة بين أرجاء هذا المشروع المميز لنكتشف أرجاءه المذهلة معًا.

المعيشة.. أنيقة، هادئة، ومشرقة

ENGLEN, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع غرفة معيشة عصرية ساحرة تتميز بالعديد من السمات.. أولها استخدام الخشب الباركيه بشكل متعرج وهو ما يمنح الغرفة نظرة أجمل من ناحية ويكسبها حالة من الدفء من ناحية أخرى.

ثانيها، الألوان المحايدة التي سمحت للغرفة بأن تبدو أوسع وأكثر براحًا.. ولا يمكن أن نغفل هنا الإضاءة الطبيعية التي جعلت الغرفة ساطعة ومشرقة بشكل رائع لدرجة تسمح لمالك الشقة بالاستغناء عن المصابيح الاصطناعية من الأساس إن اراد ذلك!

كل تلك العناصر، جنبًا إلى جنب مع المفروشات والأثاث، تساهم في خلق مساحة مرحبة بالضيوف بالتأكيد.

مزيدًا من اللمسات الراقية

ENGLEN, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

إن كنت لم تلاحظ الموقد من الصورة الأولى، فيمكنك رؤيته بوضوح من هذه الزاوية إلى جانب نخبة أخرى من اللمسات الديكورية الرائعة والجديدة.

راقب معنا المقعدين الأنيقين باللونين الكريمي والبني الداكن المنتميين لهذه الغرفة، انظر أيضًا إلى أناقة الطاولة التي تتوسط الساحة بتصميمها البيضاوي وخامتها الرخامية اللامعة.. لا يمكن أن تغفل عينيك عن ملاحظة تلك الوحدات المعدنية الهندسية أقصى يسار الغرفة وما تحمله من إكسسوارات رائعة والتي تمنح الغرفة مزيدًا من الرقي.

الوحدات الهندسية المفرغة عن قرب بما تضمه من عناصر أخاذة

ENGLEN, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

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السفرة.. حكاية!

ENGLEN, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة السفرة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

الجميل في غرفة السفرة هنا أنها تتحلى بقدر كبير من البساطة حيث تتكون فقط من مائدة خشبية مربعة وكبيرة محاطة بحوالي 8 مقاعد ملونة، بعضها أخضر والآخر رمادي، بتصميم بسيط للغاية.

تستغنى غرفة السفرة كما نرى عن كلًا من البوفيه وخزانة أدوات المائدة دون أي تكلف، لعل السبب يكمن في دمجها بسهولة مع غرفة المعيشة.

المزهرية الأنيقة التي تتوسط المائدة، وحدات الإضاءة العصرية التي تتدلى من منتصف السقف وما توفره من إنارة خافتة، اللوحة الفنية المثبتة على الجدار المركزي للغرفة .. لمسات تمنحها جمال من نوع خاص.

كوريدور مبهج وملون

ENGLEN, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

يربط غرف المنزل المختلفة كوريديور ملون بالأزرق التركواز تزينه إضاءة جانبية خارجة عن المألوف تجعله يقتحم هدوء الرمادي الفاتح، فيخرجه من نمطيته المفرطة. 

وحدة تخزين فريدة وعصرية

ENGLEN, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

تشكل هذه الزاوية الصغيرة من المنزل تحفة حقيقية بما تضمه من وحدة تخزينية ملونة، فريدة، وعصرية. هذه الخزانة أكثر من مجرد قطعة أثاث للتخزين تجنبك حدوث فوضى بمنزلك، بل نجح المصمم في أن يجعلها تحفة بكل المقاييس. 

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