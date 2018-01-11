منزل بتصميم مميز في روسيا

تصميم منزل مميز يحتاج للقليل من القواعد و الكثير من الإبداع و هذا ما سيقدمه لنا هوميفاي اليوم من خلال جولة مميزة لروسيا حيث سكن بسيط تم تصميمه بواسطة مصمم محترف بامكانيات قليلة و بطريقة مميزة في استغلال تلك الامكانيات ، المنزل يتميز بالجمع بين الروح العصرية و روح كلاسيكية تظهر في بعض الاكسسوارات و النجف تحديداً، و كذلك هناك سيطرة واضحة للون الأبيض على مختلف الأجواء و بطريقة مميزة تم تنفيذ كل التطبيقات الخاصة بالمطبخ بطريقة مميزة من الخشب المموة و الأرضيات الباركية التي أكملت المشهد..
الكثير من التفاصيل الرائعة يمكن التعرف عليها من خلال السطور القليلة المقبلة ..
تصميم المطبخ أكثر من رائع حيث هناك العديد من المساحات المناسبة التي كان استغلالها أمراً ضرورياً و بالفعل كان الاستخدام موفقاً للأعمدة و الملحقات الخاصة بالمطبخ مثل الجزيرة الوسطى و الخزانات الخشبية التي طليت باللون الأبيض نظراً لكثرتها حتى لا تتسبب في ارباك المشهد بكثير من الازدحام و تقلب الأمور للعكس تماماً .
تم تصميم السفرة بنفس الألوان التي استخدمت في المطبخ وبها العديد من النقاط الجمالية مثل طول المقاعد البيضاء و كذلك استخدام سطح لامع في تصميم السفرة ذاتها مما جعل هناك تكاملاً بين شكل و تصميم المطبخ و بين السفرة الملحقة به تصميمياً و المنفصلة عنه في المساحة .
من أبرز النقاط المهمة في التصميم بشكل عام تأتي اللمسات الكلاسيكية في النجف فهي جاءت من لون نحاسي مقارب للخشب البني المستخدم في الأرضيات – الباركية – و في الأبواب و بعض الخزانات في المطبخ التي يبرز منها الأدراج و الخزانات السفلية كمحقق للتوازن مع اللون الأبيض تم استخدامه بمنتهى المهارة و العملية أيضاً .
تم استخدام تلك الألوان الداكنة في المطبخ في الخزانات السفلية بطريقة مميزة حيث لم يضيع الدهان طبيعة الخشب المستخدم في تصميم تلك الخزانات و القريب للغاية من لون و شكل الأرضيات الباركية و لكن ما عزز ذلك الاستخدام هو سيطرة اللون الأبيض و اللمعان على الجانب العلوي من المطبخ و التصميم بشكل عام يميل للحداثة و به الكثير من النقاط التي تأخذنا للكلاسيكية مثل النجف كما رأينا
تم استغلال المساحات و الانحناءات و الزوايا في المطبخ بتصميم تلك الأدراج المصممة بطريقة الميل ذاتها المصمم بها جدار المطبخ في الأصل مما جعل هناك استغلال لكامل المساحة المتوفرة بطريقة بارعة و كذلك فكرة الدرج في حد ذاتها أكثر ذكاءاً من مجرد استخدام خزانة فقط حيث أن ترك الخزانات للجانب العلوي أفضل كثيراً .
تم استغلال المساحة الخاصة بالنوافذ لتكون هي البطل الأول في المساحات الشاغرة في التصميم الداخلي للغرف الحيوية في المنزل فمثلاً في تلك الغرفة تم تكثيف وجود النوافذ بطول الجدار مما أسفر عن شعور قوي باتساع الغرفة و لكن تم استخدام الباركية البني حتى يشعرنا أن كل شيء بالمقاس السليم حتى مع قلة الأثاث المتوفر في تلك الغرفة و لكن انعكاس الألوان بين الداكن و الفاتح خلق توازناً معنوياً مبدعاً .
تم استخدام أثاث أبيض عصري و يبدو أنه قليل على المساحة ولكن التكدس ليس له أي فائدة من الناحية العملية لو كان منزلك قلما ما يستقبل ضيوف أو يستقبل عدد قليل منهم فبالتالي لن يكون التكدس و احضار مقاعد فوق الحاجة أمر جيد .