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منزل بتصميم مميز في روسيا

Mohammed Awad Mohammed Awad
Cucina su misura e zona living, Fab Arredamenti su Misura Fab Arredamenti su Misura غرفة السفرة
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تصميم منزل مميز يحتاج للقليل من القواعد و الكثير من الإبداع و هذا ما سيقدمه لنا هوميفاي اليوم من خلال جولة مميزة لروسيا حيث سكن بسيط تم تصميمه بواسطة مصمم محترف بامكانيات قليلة و بطريقة مميزة في استغلال تلك الامكانيات ، المنزل يتميز بالجمع بين الروح العصرية و روح كلاسيكية تظهر في بعض الاكسسوارات و النجف تحديداً، و كذلك هناك سيطرة واضحة للون الأبيض على مختلف الأجواء و بطريقة مميزة تم تنفيذ كل التطبيقات الخاصة بالمطبخ بطريقة مميزة من الخشب المموة و الأرضيات الباركية التي أكملت المشهد..

الكثير من التفاصيل الرائعة يمكن التعرف عليها من خلال السطور القليلة المقبلة ..

مطبخ واسع

Cucina su misura e zona living, Fab Arredamenti su Misura Fab Arredamenti su Misura مطبخ
Fab Arredamenti su Misura

Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura

تصميم المطبخ أكثر من رائع حيث هناك العديد من المساحات المناسبة التي كان استغلالها أمراً ضرورياً و بالفعل كان الاستخدام موفقاً للأعمدة و الملحقات الخاصة بالمطبخ مثل الجزيرة الوسطى و الخزانات الخشبية التي طليت باللون الأبيض نظراً لكثرتها حتى لا تتسبب في ارباك المشهد بكثير من الازدحام و تقلب الأمور للعكس تماماً .

سفرة ملحقة

Cucina su misura e zona living, Fab Arredamenti su Misura Fab Arredamenti su Misura غرفة السفرة
Fab Arredamenti su Misura

Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura

تم تصميم السفرة بنفس الألوان التي استخدمت في المطبخ وبها العديد من النقاط الجمالية مثل طول المقاعد البيضاء و كذلك استخدام سطح لامع في تصميم السفرة ذاتها مما جعل هناك تكاملاً بين شكل و تصميم المطبخ و بين السفرة الملحقة به تصميمياً و المنفصلة عنه في المساحة .

كلاسيكية في النجف

Cucina su misura e zona living, Fab Arredamenti su Misura Fab Arredamenti su Misura غرفة السفرة
Fab Arredamenti su Misura

Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura

من أبرز النقاط المهمة في التصميم بشكل عام تأتي اللمسات الكلاسيكية في النجف فهي جاءت من لون نحاسي مقارب للخشب البني المستخدم في الأرضيات – الباركية – و في الأبواب و بعض الخزانات في المطبخ التي يبرز منها الأدراج و الخزانات السفلية كمحقق للتوازن مع اللون الأبيض تم استخدامه بمنتهى المهارة و العملية أيضاً .

تطبيقات خشبية في المطبخ

Cucina su misura e zona living, Fab Arredamenti su Misura Fab Arredamenti su Misura مطبخ ذو قطع مدمجة خشب معالج White
Fab Arredamenti su Misura

Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura

تم استخدام تلك الألوان الداكنة في المطبخ في الخزانات السفلية بطريقة مميزة حيث لم يضيع الدهان طبيعة الخشب المستخدم في تصميم تلك الخزانات و القريب للغاية من لون و شكل الأرضيات الباركية و لكن ما عزز ذلك الاستخدام هو سيطرة اللون الأبيض و اللمعان على الجانب العلوي من المطبخ و التصميم بشكل عام يميل للحداثة و به الكثير من النقاط التي تأخذنا للكلاسيكية مثل النجف كما رأينا 

روعة التقسيم واستغلال المساحات

Cucina su misura e zona living, Fab Arredamenti su Misura Fab Arredamenti su Misura مطبخ ذو قطع مدمجة خشب معالج Wood effect
Fab Arredamenti su Misura

Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura

تم استغلال المساحات و الانحناءات و الزوايا في المطبخ بتصميم تلك الأدراج المصممة بطريقة الميل ذاتها المصمم بها جدار المطبخ في الأصل مما جعل هناك استغلال لكامل المساحة المتوفرة بطريقة بارعة و كذلك فكرة الدرج في حد ذاتها أكثر ذكاءاً من مجرد استخدام خزانة فقط حيث أن ترك الخزانات للجانب العلوي أفضل كثيراً . 

روعة الإضاءة و ارضيات الباركية

Cucina su misura e zona living, Fab Arredamenti su Misura Fab Arredamenti su Misura غرفة المعيشة White
Fab Arredamenti su Misura

Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura

تم استغلال المساحة الخاصة بالنوافذ لتكون هي البطل الأول في المساحات الشاغرة في التصميم الداخلي للغرف الحيوية في المنزل فمثلاً في تلك الغرفة تم تكثيف وجود النوافذ بطول الجدار مما أسفر عن شعور قوي باتساع الغرفة و لكن تم استخدام الباركية البني حتى يشعرنا أن كل شيء بالمقاس السليم حتى مع قلة الأثاث المتوفر في تلك الغرفة و لكن انعكاس الألوان بين الداكن و الفاتح خلق توازناً معنوياً مبدعاً .

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مرايات و اكسسوارات من الاساليب الكلاسيكية يعد أمر جيد و يثري التصميم خصوصاً في مسألة المساحات الكبيرة التي تم تصميمها باللون الأبيض و دليل على التنوع فيه

Cucina su misura e zona living, Fab Arredamenti su Misura Fab Arredamenti su Misura غرفة المعيشة
Fab Arredamenti su Misura

Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura

أثاث أبيض

Cucina su misura e zona living, Fab Arredamenti su Misura Fab Arredamenti su Misura غرفة المعيشة
Fab Arredamenti su Misura

Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura

تم استخدام أثاث أبيض عصري و يبدو أنه قليل على المساحة ولكن التكدس ليس له أي فائدة من الناحية العملية لو كان منزلك قلما ما يستقبل ضيوف أو يستقبل عدد قليل منهم فبالتالي لن يكون التكدس و احضار مقاعد فوق الحاجة أمر جيد .

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