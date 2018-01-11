منزل بتصميم مميز في روسيا

تصميم منزل مميز يحتاج للقليل من القواعد و الكثير من الإبداع و هذا ما سيقدمه لنا هوميفاي اليوم من خلال جولة مميزة لروسيا حيث سكن بسيط تم تصميمه بواسطة مصمم محترف بامكانيات قليلة و بطريقة مميزة في استغلال تلك الامكانيات ، المنزل يتميز بالجمع بين الروح العصرية و روح كلاسيكية تظهر في بعض الاكسسوارات و النجف تحديداً، و كذلك هناك سيطرة واضحة للون الأبيض على مختلف الأجواء و بطريقة مميزة تم تنفيذ كل التطبيقات الخاصة بالمطبخ بطريقة مميزة من الخشب المموة و الأرضيات الباركية التي أكملت المشهد..

الكثير من التفاصيل الرائعة يمكن التعرف عليها من خلال السطور القليلة المقبلة ..