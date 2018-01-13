فيلا بسحر الألوان المحايدة ستحبها كثيرًا

تبدو غرفة المعيشة بسيطة وهادئة كالفيلا من الخارج تمامًا، حيث تعتمد على الألوان المحايدة في كل تفاصيلها، بداية من السقف، ومرورًا بالجدران والأرضيات، نهاية بالأثاث نفسه.

تتكون الغرفة من ركنة صغيرة بتصميم حرف L باللون الرمادي الداكن كما تزينها بعض الوسائد البيضاء، إلى جانب طاولة بيضاء مستطيلية بسيطة، وأباجورة طويلة تعزز الإضاءة ليلًا في هذه البقعة من المنزل.