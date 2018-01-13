فيلا بسحر الألوان المحايدة ستحبها كثيرًا

نلتقي بكم اليوم مرة أخرى في جولة خفيفة مع هوميفاي 360 ومشروع جديد لفيلا قمة في البساطة والرقي تتمتع بحالة رهيبة من الهدوء يسكنها من الداخل للخارج.. دعونا نشاهد معًا تفاصيلها الديكورية ومعالمها الهادئة لتكون مصدر إلهامكم.
تتمتع الفيلا بهيكلين هندسيين أحدهما كبير يشمل طابقين، وهيكل آخر صغير يتكون من طابق واحد يتفق كلاهما في التصميم الخارجي وشكل السقف بخامته وأدق التفاصيل.
يطل الهيكلان كما نرى هنا على حمام سباحة مستطيلي كبير محاط بالأشجار والزهور، مصمم بشكل يرتفع فيه عن الطابق الأول من الفيلا، ويصل مستخدميه بالطابق العلوي بسهولة من خلال درج خرساني صغير.
تبدو غرفة المعيشة بسيطة وهادئة كالفيلا من الخارج تمامًا، حيث تعتمد على الألوان المحايدة في كل تفاصيلها، بداية من السقف، ومرورًا بالجدران والأرضيات، نهاية بالأثاث نفسه.
تتكون الغرفة من ركنة صغيرة بتصميم حرف L باللون الرمادي الداكن كما تزينها بعض الوسائد البيضاء، إلى جانب طاولة بيضاء مستطيلية بسيطة، وأباجورة طويلة تعزز الإضاءة ليلًا في هذه البقعة من المنزل.
يعتمد تصميم المطبخ بهذه الفيلا على لمسات أكثر هدوءًا، فكما نرى الخزانات مكسية باللون الأبيض بالكامل وكذلك السقف الخشبي المائل، حتى الجدران مطلية بأفتح درجات الرمادي.
يزيد المطبخ جمالًا تصميم النوافذ الزجاجية الكبيرة التي توفر له الإضاءة الطبيعية، كما يميزه أيضًا مائدة الجزيرة الوظيفية التيو تتوسط الساحة والمستخدمة كمائدة سفرة صغيرة.
بألوان لا تختلف عن المستخدمة ببقية بقاع المنزل تألقت غرفة الطعام أيضًا والتي تتكون من مائدة متوسطة الحجم محاطة بثمان مقعد وبوفيه غاية في البساطة يعلوه تابلوه عريض يزين هذه المساحة من المنزل وسكير هدوء الأبيض المنتشر في كل مكان.
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