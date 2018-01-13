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فيلا بسحر الألوان المحايدة ستحبها كثيرًا

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Villa classica in legno - Caprino (BG), Marlegno Marlegno فيلا خشب
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نلتقي بكم اليوم مرة أخرى في جولة خفيفة مع هوميفاي 360 ومشروع جديد لفيلا قمة في البساطة والرقي تتمتع بحالة رهيبة من الهدوء يسكنها من الداخل للخارج.. دعونا نشاهد معًا تفاصيلها الديكورية ومعالمها الهادئة لتكون مصدر إلهامكم.

المسبح.. زاد الفيلا جمالًا

Villa classica in legno - Caprino (BG), Marlegno Marlegno فيلا خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

تتمتع الفيلا بهيكلين هندسيين أحدهما كبير يشمل طابقين، وهيكل آخر صغير يتكون من طابق واحد يتفق كلاهما في التصميم الخارجي وشكل السقف بخامته وأدق التفاصيل.

يطل الهيكلان كما نرى هنا على حمام سباحة مستطيلي كبير محاط بالأشجار والزهور، مصمم بشكل يرتفع فيه عن الطابق الأول من الفيلا، ويصل مستخدميه بالطابق العلوي بسهولة من خلال درج خرساني صغير.

المعيشة.. أول ما يصادفنا بالداخل

Villa classica in legno - Caprino (BG), Marlegno Marlegno غرفة المعيشة خشب White
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

تبدو غرفة المعيشة بسيطة وهادئة كالفيلا من الخارج تمامًا، حيث تعتمد على الألوان المحايدة في كل تفاصيلها، بداية من السقف، ومرورًا بالجدران والأرضيات، نهاية بالأثاث نفسه. 

تتكون الغرفة من ركنة صغيرة بتصميم حرف L باللون الرمادي الداكن كما تزينها بعض الوسائد البيضاء، إلى جانب طاولة بيضاء مستطيلية بسيطة، وأباجورة طويلة تعزز الإضاءة ليلًا في هذه البقعة من المنزل.

المطبخ.. بنفس الطباع الهادئة

Villa classica in legno - Caprino (BG), Marlegno Marlegno مطبخ ذو قطع مدمجة خشب White
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

يعتمد تصميم المطبخ بهذه الفيلا على لمسات أكثر هدوءًا، فكما نرى الخزانات مكسية باللون الأبيض بالكامل وكذلك السقف الخشبي المائل، حتى الجدران مطلية بأفتح درجات الرمادي.

يزيد المطبخ جمالًا تصميم النوافذ الزجاجية الكبيرة التي توفر له الإضاءة الطبيعية، كما يميزه أيضًا مائدة الجزيرة الوظيفية التيو تتوسط الساحة والمستخدمة كمائدة سفرة صغيرة.

السفرة.. مذهلة برقتها

Villa classica in legno - Caprino (BG), Marlegno Marlegno غرفة السفرة خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

بألوان لا تختلف عن المستخدمة ببقية بقاع المنزل تألقت غرفة الطعام أيضًا والتي تتكون من مائدة متوسطة الحجم محاطة بثمان مقعد وبوفيه غاية في البساطة يعلوه تابلوه عريض يزين هذه المساحة من المنزل وسكير هدوء الأبيض المنتشر في كل مكان.

المنظر من الخارج.. مريح ومألوف

Villa classica in legno - Caprino (BG), Marlegno Marlegno فيلا خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

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