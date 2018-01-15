فيلا عصرية تشرح القلب

تصميم منزل الاحلام أصبح الآن بين يديك حيث العديد من الأفكار الرائعة التي تجدها في كتاب الأفكار هذا رفقة هوميفاي الذي يطير لأوروبا في تلك المرة ليجلب لك الجديد في عالم الديكور الخاص بتصميم المنازل العائلية المستقلة في أبهى صورة و بأفخم مايمكن بمكونات متناغمة وتقسيم مثالي و دمج مميز لكل التفاصيل الممكنة ..

إليكم فيلا الأحلام التي تتمتع بتعدد الطوابق و طريقة تصميم محاطة بالمساحات الخضراء وبواجهة متناغمة بألوان الفاتح وا لغامق و بمكونات متعددة من المعادن والخرسانة ..

إليكم التفاصيل ..