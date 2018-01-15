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فيلا عصرية تشرح القلب

Mohammed Awad Mohammed Awad
Villa moderna in legno - Treviglio (BG), Marlegno Marlegno فيلا خشب
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تصميم منزل الاحلام أصبح الآن بين يديك حيث العديد من الأفكار الرائعة التي تجدها في كتاب الأفكار هذا رفقة هوميفاي الذي يطير لأوروبا في تلك المرة ليجلب لك الجديد في عالم الديكور الخاص بتصميم المنازل العائلية المستقلة في أبهى صورة و بأفخم مايمكن بمكونات متناغمة وتقسيم مثالي و دمج مميز لكل التفاصيل الممكنة ..

إليكم فيلا الأحلام التي تتمتع بتعدد الطوابق و طريقة تصميم محاطة بالمساحات الخضراء وبواجهة متناغمة بألوان الفاتح وا لغامق و بمكونات متعددة من المعادن والخرسانة ..

إليكم التفاصيل ..

أسلوب راقي في تصميم الواجهة الأمامية

Villa moderna in legno - Treviglio (BG), Marlegno Marlegno فيلا خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

تصميم مميز لمنزل الاحلام يظهر من خلال الواجهة الأمامية للفيلا بالعديد من التفاصيل و المكونات المميزة مثل المعادن الواضحة في الأعمدة في الطابق العلوي و الخرسانة في الاعمدة و الجدران الرئيسية في المنزل و كذلك السيراميك في الجدران المطلة على الحديقة بالطابق الأرضي، تناغم جميل و تباين في الألوان بين الأبيض في الداخل مروراً بالرصاصي و انتهاءاً بالأسود في السقف ، تدرج مثالي  .

نظرة أكثر شمولاً

Villa moderna in legno - Treviglio (BG), Marlegno Marlegno فيلا خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

النظرة من بعيد قليلاً توضح لنا البساطة في طريقة تصميم المنزل بالإبداع الهندسي بالبعد عن البهرجة الزائدة و التداخل في الألوان، كانت المساحة الخضراء لها مفعول السحر في التفاصيل و كذلك التباين في لون الجدران الذي تحدثنا عنه تفاعل بشكل جيد مع باقي التفاصيل الطبيعية .

الفناء الخلفي و اللاندسكيب

Villa moderna in legno - Treviglio (BG), Marlegno Marlegno فيلا خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

في الفناء الخلفي للمنزل تكرار لما كان عليه الوضع في المقدمة الأمامية منه حيث انتشار المساحات الخضراء و المساحات الخاصة بالتمشي و التريض و الاستمتاع بالهواء الطلق ، كما كان اللون الأبيض مسيطراً على الأجواء الخلفية للمنزل لغياب بعض التفاصيل الهندسية مثل الطابق العلوي الذي لايتواجد من جهة الخلف و لكن تم الحاق مرأب للسيارات فقط في تلك المنطقة .

من الداخل روعة

Villa moderna in legno - Treviglio (BG), Marlegno Marlegno غرفة السفرة خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

المنزل من الداخل به تفاصيل شاعرية مثل استخدام النجف العصري الدائري الذي يضيء بألوان مختلطة بين الداكن و الفاتح و أثاث رسمي بألوان داكنة مناسبة لاستقبال الزيارات وكذلك استخدام بعض الفنون في دمج المساحات الأرضية في المسطح الأسفل بين مائدة دائرية تمثل السفرة و بيين مكان منفصل بجلسات منغلقة كغرفة للمعيشة في تناغم تام .

هدوء في التفاصيل

Villa moderna in legno - Treviglio (BG), Marlegno Marlegno غرفة المعيشة خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

تم استخدام الأثاث الرمادي المحايد مع الأرضيات الباركية الداكنة واكسسوارات النباتات في أوعية رمادية أيضاً لتحقيق التكامل مع المشهد الخارجي غير المخفي عن طريق النوافذ الزجاجية الكبيرة و الشفافة بدون ستائر و الظاهرة من كل أرجاء المساحات الداخلية للمنزل لتحقيق الشعور بالبراح و الاتساع بتوفير الضوء الطبيعي لداخل المنزل .

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