فيلا عصرية تشرح القلب

تصميم منزل الاحلام أصبح الآن بين يديك حيث العديد من الأفكار الرائعة التي تجدها في كتاب الأفكار هذا رفقة هوميفاي الذي يطير لأوروبا في تلك المرة ليجلب لك الجديد في عالم الديكور الخاص بتصميم المنازل العائلية المستقلة في أبهى صورة و بأفخم مايمكن بمكونات متناغمة وتقسيم مثالي و دمج مميز لكل التفاصيل الممكنة ..
إليكم فيلا الأحلام التي تتمتع بتعدد الطوابق و طريقة تصميم محاطة بالمساحات الخضراء وبواجهة متناغمة بألوان الفاتح وا لغامق و بمكونات متعددة من المعادن والخرسانة ..
إليكم التفاصيل ..
تصميم مميز لمنزل الاحلام يظهر من خلال الواجهة الأمامية للفيلا بالعديد من التفاصيل و المكونات المميزة مثل المعادن الواضحة في الأعمدة في الطابق العلوي و الخرسانة في الاعمدة و الجدران الرئيسية في المنزل و كذلك السيراميك في الجدران المطلة على الحديقة بالطابق الأرضي، تناغم جميل و تباين في الألوان بين الأبيض في الداخل مروراً بالرصاصي و انتهاءاً بالأسود في السقف ، تدرج مثالي .
النظرة من بعيد قليلاً توضح لنا البساطة في طريقة تصميم المنزل بالإبداع الهندسي بالبعد عن البهرجة الزائدة و التداخل في الألوان، كانت المساحة الخضراء لها مفعول السحر في التفاصيل و كذلك التباين في لون الجدران الذي تحدثنا عنه تفاعل بشكل جيد مع باقي التفاصيل الطبيعية .
في الفناء الخلفي للمنزل تكرار لما كان عليه الوضع في المقدمة الأمامية منه حيث انتشار المساحات الخضراء و المساحات الخاصة بالتمشي و التريض و الاستمتاع بالهواء الطلق ، كما كان اللون الأبيض مسيطراً على الأجواء الخلفية للمنزل لغياب بعض التفاصيل الهندسية مثل الطابق العلوي الذي لايتواجد من جهة الخلف و لكن تم الحاق مرأب للسيارات فقط في تلك المنطقة .
المنزل من الداخل به تفاصيل شاعرية مثل استخدام النجف العصري الدائري الذي يضيء بألوان مختلطة بين الداكن و الفاتح و أثاث رسمي بألوان داكنة مناسبة لاستقبال الزيارات وكذلك استخدام بعض الفنون في دمج المساحات الأرضية في المسطح الأسفل بين مائدة دائرية تمثل السفرة و بيين مكان منفصل بجلسات منغلقة كغرفة للمعيشة في تناغم تام .
تم استخدام الأثاث الرمادي المحايد مع الأرضيات الباركية الداكنة واكسسوارات النباتات في أوعية رمادية أيضاً لتحقيق التكامل مع المشهد الخارجي غير المخفي عن طريق النوافذ الزجاجية الكبيرة و الشفافة بدون ستائر و الظاهرة من كل أرجاء المساحات الداخلية للمنزل لتحقيق الشعور بالبراح و الاتساع بتوفير الضوء الطبيعي لداخل المنزل .