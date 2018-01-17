منزل أنيق تُحِب تفاصيله الديكورية

نبدأ جولتنا في هذا المشروع الساحر مع غرفة المعيشة راقية للغاية، تتمتع كما نرى بمساحة كبيرة منحت خبير التصميم الحرية الكاملة لاختيار أثاث بحجم معقول وتوزيعه بأريحية بين أرجائها المختلفة.

تتألق الغرفة بدرجات الألوان الرمادية ما بين الفاتح منها والداكن مع تدخل بسيط لـ اللون الأبيض. أما عن الأثاث، فيزين تلك الساحة ركنة كبيرة بتصميم مريح على شكل حرف L، أقمشتها ناعمة للغاية، عليها مجموعة وسائد زادت مظهرها جمالًا.

في الجهة المقابلة للركنة نلمح وحدة تلفاز أنيقة باللون الأبيض تزينها مجموعة إكسسوارات رفيعة، ويعلوها بسنتيمترات تلفاز كبير ينقل من بالغرفة إلى عالم السنيما عند مشاهدة أحد أفلامهم المفضلة من خلاله.