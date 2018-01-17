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منزل أنيق تُحِب تفاصيله الديكورية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
COVIELLO#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS أرضيات
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اختيار الألوان المحايدة في التصميم الداخلي من جدران وأرضيات وأسقف وأعمدة هو أحد الخيارات الشائعة في المنازل العصرية هذه الأيام، وقد استطاعت هنا تلك التركيبة اللونية أن تمنح مشروع اليوم طابع هادئ وفريد للغاية، دعونا نلمس ذلك معًا من خلال جولة سريعة وخفيفة تشمل صورًا لكل جزء فيه.. لنبدأ الآن!

المعيشة.. تراها مريحة من أول نظرة

COVIELLO#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS أرضيات
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

نبدأ جولتنا في هذا المشروع الساحر مع غرفة المعيشة راقية للغاية، تتمتع كما نرى بمساحة كبيرة منحت خبير التصميم الحرية الكاملة لاختيار أثاث بحجم معقول وتوزيعه بأريحية بين أرجائها المختلفة.

تتألق الغرفة بدرجات الألوان الرمادية ما بين الفاتح منها والداكن مع تدخل بسيط  لـ اللون الأبيض. أما عن الأثاث، فيزين تلك الساحة ركنة كبيرة بتصميم مريح على شكل حرف L، أقمشتها ناعمة للغاية، عليها مجموعة وسائد زادت مظهرها جمالًا.

في الجهة المقابلة للركنة نلمح وحدة تلفاز أنيقة باللون الأبيض تزينها مجموعة إكسسوارات رفيعة، ويعلوها بسنتيمترات تلفاز كبير ينقل من بالغرفة إلى عالم السنيما عند مشاهدة أحد أفلامهم المفضلة من خلاله.

من زاوية أخرى.. المعيشة مفتوحة على المطبخ

COVIELLO#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS أرضيات
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

من هذه الزاوية نكتشف أن المعيشة مفتوحة على المطبخ بتصميم عصري جذاب تتناغم فيه الألوان واللمسات الديكورية إلى حد فاق الوصف.

من الصورة المعروضة أمامنا أيضًا نرى تفاصيل الركنة التي أشارنا إليها منذ قليل وكيف تبدو مريحة، ناهيك عن الإكسسوارات الرفيعة التي زينت الطاولة الأنيقة الخاصة بها. 

المطبخ والسفرة يلتقيان معًا في نفس الساحة

COVIELLO#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS أرضيات
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

بنفس النغمة الهادئة التي تعلو هذا المشروع، نجد السفرة والمطبخ مجتمعان في نفس الساحة، على الجانب الأيمن ترتكز السفرة المكونة من مائدة طعام وستة مقاعد، وعلى الجانب الأيسر وحدت بيلت إن تخترق الجدار في الجهة المقابلة لها يفاجئنا بقية المطبخ بتصميم U نكتشفه معًا في الصورة التالية. 

الجزء الآخر من المطبخ.. مشرق ومفعم بالحيوية

COVIELLO#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS أرضيات
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

ننتقل لبقية المطبخ حيث نجد مجموعة أخرى من الخزانات باللون الأبيض الناعم بتصميم على شكر حرف U في الجزء السفلي فقط، أما الجزء العلوي فيتبع تخطيط آخر من المطابخ وهو التصميم الخطي، اي يكون على خط مستقيم.

يطل المطبخ كما نرى على شرفة واسعة مغلفة بباب زجاجي يفصلها عن المطبخ ويدمجها معه في نفس الوقت، فبأي لحظة ينفتع فيها المطبخ على الشرفة يتمتع بالهواء العليل، إلى جانب ضوء الشمس الدافئ. 

المطبخ وتصميم أكثر وضوحًا

COVIELLO#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS أرضيات
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

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من هذه الزاوية.. ستحب المطبخ والسفرة أكثر

COVIELLO#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS أرضيات
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

من اللمسات الديكورية البسيطة والفارقة في إطلالة هذا المطبخ، أولًا وحدات الإضاءة العصرية التي تتدلى من السقف إلى البار، وكذلك سطح البار ذاته والممتد إلى كافة الوحدة السفلية، فضلًا عن المقاعد البيضاء الأنيقة الداخلية والتي رغم أنها تستقطع من مساحة المطبخ من الداخل، إلا أنها تمنحه هيئة أجمل.

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غرفة النوم بنفس الطابع ..

COVIELLO#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS أرضيات
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

بنفس اللونين الأبيض والرمادي المنتشرين بالمنزل بأكمله تلونت غرفة النوم مع لمسات بسيطة للون البني كسرت نمطية وهدوء الألوان المحايدة والتي نلمحها في وحدة الأدراج التي تدنو شاشة التلفاز. 

الحمام.. هدوء وبساطة

COVIELLO#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS أرضيات
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

كما أشارنا مُسبقًا التزم خبير التصميم باللونين الأبيض والرمادي في الحمام كبقية المنزل، فاختار الرمادي للأرضية والأبيض للجدران حتى يكسب الحمام براحًا وسعة نشعر بهما بمجرد النظر إليه.

يتمتع الحمام بحالة من الهدوء والبساطة، ربما يرجع السبب لتخليه عن حوض الاستحمام والاستعاضة عنه بكابينة زجاجية شفافة لا تستقطع منه أي مساحة.

فيلا عصرية تشرح القلب

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