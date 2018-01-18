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منزل فخم في ايطاليا بروح شرقية ملهمة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design غرفة المعيشة White
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منزل مميز صمم في إيطاليا  تم تجديده بكل بساطة و بكل تألق و بتكاليف قليلة حيث غيرنا الطلاء و الأثاث من بعد الفوضى إلى الاناقة بتصميم أوروبي ولكن بروح شرقية تظهر في نمط استغلال المساحات و ديكور السقف المضلع و اللون الأبيض و بساطة الإكسسوارات، هوميفاي اليوم سيكون على موعد مع اثارة اعجابكم بالكثير من الأفكار المؤثرة في هذا العالم الرائع الذي جاء تصميمه في هيئة منزل عائلي مميز يتميز بالروح الشرقية و الجمال الأوروبي و ملامح ديكور البحر المتوسط المميز في الجمال و في حسن الاستغلال لكل المساحات بطريقة شاعرية و مؤثرة في الوقت ذاته .

إليكم التفاصيل الرائعة مع هذا المنزل المثالي .

التصميم الحديث للمنزل على الرسم

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

تفاصيل عديدة في التصميم السابق للمنزل قبل التجديد ونلاحظ سوء استغلال واضح للمساحات حيث أنه يتوفر مساحة كبيرة غير مستغلة بين الغرف و قلة في عدد قطع الأثاث المستخدمة في كل غرفة بما لايلائم حاجة منزل عائلي من حيث الناحية العملية مما ينعكس بالسلب على الناحية الجمالية له بكل تأكيد .

التصميم على الرسم بعد التجديد

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

بعد تم تغيير أماكن الكثير من الغرف ويمكننا مقارنة ذلك بسهولة مع الصورة الأولى كما أنه يتوفر العديد من التعديلات سهلة الملاحظة مثلاً في المطبخ تم دمج الخزانات نحو الحائط و تقليل مساحة الجزيرة الوسطة و كذلك في الحمام تم تقليل مساحة وحجم قطع الأدوات الصحية و جعلها مناسبة أكثر للمساحة من خلال تغيير مكان الحوض و يمكننا قياس ذلك التعديل في كل الغرف بسهولة من خلال المقارنة النظرية بين الصورتين قبل و بعد .

لاحظ الشكل الجديد للممر

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

تفاصيل ملهمة في التصميم الجديد تظهر في طريقة استغلال الأرضيات و الجدران لتكون مصممة بشكل عصرية فمثلاً بعيداً عن ظهور الكراكيب و الألوان المتداخلة فقد تم الاعتماد على اللون الأبيض و الاكسسوارات البسيطة بعد التجديد مما يضمن ظهور الضوء و الجانب المشرق في الأماكن المظلمة في المنزل التي كانت تعاني في السابق .

شكل جديد للغرفة الرئيسية للمعيشة

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design غرفة المعيشة White
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

بعد التجديد ستلاحظ تواجد قوي للأثاث الأبيض و السقف المضلع ذو النكهة الشرقية مع تواجد للباركية المحايد اللون في الأرضيات مع استغلال المساحات في تواجد أكثر من غرفة في مسطح واحد كما نلاحظ هنا تواجد غرفة المعيشة بجوار السفرة .

كانت في حالة من الفوضى

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

في السابق كانت الفوضى تسيطر على المكان فما دخل اللون الأحمر في الخزانات مع اللون الأبيض فيها و ما محل المدفأة من الإعراب في هذا التصميم الذي كان قاتماً و يعاني من الفوضى في السابق .

شياكة في التفاصيل بعد التجديد

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design غرفة المعيشة White
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

بعد التجديد الأمور أصبحت أفضل دون شك حيث أصبح لدينا مدفأة مغطاة بالخرسانة و مكتبة غائرة في الحوائط لتخزين الكتب و التليفزيون و السماعات الخاصة بالعرض مما يضمن تجربة مميزة لغرفة معيشة عصرية .

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الأناقة و دخول الضوء كانت عوامل اساسية بعد التجديد

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design غرفة المعيشة White
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

وكذلك استخدام الضوء الطبيعي من خلال النوافذ كان له أثر طيب في المنزل بعد تجديده بطريقة عصرية حيث تم الاعتماد على فراغ طريق الضوء من الداخل للخارج و العكس حتى يضمن وصوله لأكثر الأماكن التي كانت تعاني من الظلمة في داخل المنزل من قبل .

في عدم وجود ضوء قوي يتألق الأبيض أيضاً

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design غرفة المعيشة White
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

حتى في عدم وجود الضوء حال غلق النوافذ سيكون اللون الأبيض متألقاً بأقل كمية واصلة إليه من الأضواء الطبيعية و في جميع الزوايا كما نلاحظ هنا في هذه الحالة .

قبل : كانت الأمور قديمة

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

من قبل كانت الأمور تسجل حالة من حالات الفوضى و هو مايظهر في استخدام أثاث عتيق و قديم و إطارات خشبية عفا عليها الزمن بين غرفة السفرة و غرفة المعيشة وهو ماتم علاجه تماماً في التصميم الجديد .

بعد : حداثة و رفاهية

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design غرفة السفرة White
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

في التجديد فوائد عديدة منها أنه استخدم مساحة كانت ميتة بالمعنى الحرفي في المنزل بسبب السفرة الكبيرة واستبدلها بسفرة عصرية و اضاءة قوية و استغل الحوائط لعمل رفوف مميزة تساعدنا في تقوية الجانب الجمالي بطريقة مبتكرة .

قبل : سوء توزيع

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

حتى استخدام المكتبات الخشبية في السابق لم يكن على مايرام حيث يتضح لنا سوى التوزيع من وجود التليفزيون بطريقة مائلة في الغرفة و استخدام سجاد بألوان مزعجة تقلل من قيمة التصميم ويمكننا ملاحظة الاستخدام السيء للضوء من خلال استخدام نوافذ قديمة الطراز للغاية .

بعد : سمارت

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design غرفة المعيشة White
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

بعد التجديد الأمور سارت نحو العصرية و روح الحداثة في التصميم من خلال استغلال الأضواء و اللون الأبيض و اللمسات الخشبية في الباركية والابداع الهندسي في تفريغ الخرسانة لتكون هي مكان المدفأة المثالي دون تضييق على غرفة المعيشة كما كان في السابق .

الدولاب بذكاء

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design غرفة المعيشة White
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

الدولاب صمم في التصميم الجديد بطريقة ذكية و هي نفس طريقة دمج المدفأة في غرفة المعيشة مع الجدار الخرساني المتواجد بها و لكن تم تغطية الدولاب بأبواب خشبية ليكون مؤهلاً للمزيد من الخصوية فأصبح يتمتع بمساحة تخزينية كبيرة دون التأثير على مساحة الغرفة بل و زاد من روعتها .

الشرفة العتيقة من قبل

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

نرى في السابق مسألة استخدام السفرة في مكان غير مهيأ على الإطلاق حتى أن حديد النوافذ و الشرفات يستخدم بطريقة قديمة للغاية و هو حتماً يؤثر في طريقة الاضاءة في الغرفة في حالة الاعتماد على ضوء النهار بدلاً من اللمبات الداخلية و هي بالفعل طريقة غير فعالة على الإطلاق بالإضافة لعدم تناسق الغرفة من حيث الستائر و الارضيات و الأثاث نفسه .

و السفرة أيضاً كانت قاتمة

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

حتى النيش الملحق بالسفرة كان يعاني الكثير من الأمور السيئة مثل كبر الحجم وعدم الموائمة مع باقي التفاصيل في الغرفة و قدم التصميم في حد ذاته مما يمثل سوء استخدام واضح في التصميم قديماً .

بعد : التجديد مثالي و مناسب

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design غرفة السفرة White
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

بعد التجديد الأمور أصبحت أروع و تلك الصورة لو قمنا بمقارنتها مع الصور السابقة سيظهر لنا ما نقول و نتحدث عنه من روعة الديكور حينما يرفع من قيمة منزل أو غير ذلك ، لاحظ الإشراق في الغرفة و روح الحداثة فيها و قارنها بما كانت عليه من سوء و عتمة و انغلاق .

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منزل أنيق تُحِب تفاصيله الديكورية
تصميم مميز و تجديد مثالي

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