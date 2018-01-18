منزل فخم في ايطاليا بروح شرقية ملهمة

منزل مميز صمم في إيطاليا تم تجديده بكل بساطة و بكل تألق و بتكاليف قليلة حيث غيرنا الطلاء و الأثاث من بعد الفوضى إلى الاناقة بتصميم أوروبي ولكن بروح شرقية تظهر في نمط استغلال المساحات و ديكور السقف المضلع و اللون الأبيض و بساطة الإكسسوارات، هوميفاي اليوم سيكون على موعد مع اثارة اعجابكم بالكثير من الأفكار المؤثرة في هذا العالم الرائع الذي جاء تصميمه في هيئة منزل عائلي مميز يتميز بالروح الشرقية و الجمال الأوروبي و ملامح ديكور البحر المتوسط المميز في الجمال و في حسن الاستغلال لكل المساحات بطريقة شاعرية و مؤثرة في الوقت ذاته .
إليكم التفاصيل الرائعة مع هذا المنزل المثالي .
تفاصيل عديدة في التصميم السابق للمنزل قبل التجديد ونلاحظ سوء استغلال واضح للمساحات حيث أنه يتوفر مساحة كبيرة غير مستغلة بين الغرف و قلة في عدد قطع الأثاث المستخدمة في كل غرفة بما لايلائم حاجة منزل عائلي من حيث الناحية العملية مما ينعكس بالسلب على الناحية الجمالية له بكل تأكيد .
بعد تم تغيير أماكن الكثير من الغرف ويمكننا مقارنة ذلك بسهولة مع الصورة الأولى كما أنه يتوفر العديد من التعديلات سهلة الملاحظة مثلاً في المطبخ تم دمج الخزانات نحو الحائط و تقليل مساحة الجزيرة الوسطة و كذلك في الحمام تم تقليل مساحة وحجم قطع الأدوات الصحية و جعلها مناسبة أكثر للمساحة من خلال تغيير مكان الحوض و يمكننا قياس ذلك التعديل في كل الغرف بسهولة من خلال المقارنة النظرية بين الصورتين قبل و بعد .
تفاصيل ملهمة في التصميم الجديد تظهر في طريقة استغلال الأرضيات و الجدران لتكون مصممة بشكل عصرية فمثلاً بعيداً عن ظهور الكراكيب و الألوان المتداخلة فقد تم الاعتماد على اللون الأبيض و الاكسسوارات البسيطة بعد التجديد مما يضمن ظهور الضوء و الجانب المشرق في الأماكن المظلمة في المنزل التي كانت تعاني في السابق .
بعد التجديد ستلاحظ تواجد قوي للأثاث الأبيض و السقف المضلع ذو النكهة الشرقية مع تواجد للباركية المحايد اللون في الأرضيات مع استغلال المساحات في تواجد أكثر من غرفة في مسطح واحد كما نلاحظ هنا تواجد غرفة المعيشة بجوار السفرة .
في السابق كانت الفوضى تسيطر على المكان فما دخل اللون الأحمر في الخزانات مع اللون الأبيض فيها و ما محل المدفأة من الإعراب في هذا التصميم الذي كان قاتماً و يعاني من الفوضى في السابق .
بعد التجديد الأمور أصبحت أفضل دون شك حيث أصبح لدينا مدفأة مغطاة بالخرسانة و مكتبة غائرة في الحوائط لتخزين الكتب و التليفزيون و السماعات الخاصة بالعرض مما يضمن تجربة مميزة لغرفة معيشة عصرية .
وكذلك استخدام الضوء الطبيعي من خلال النوافذ كان له أثر طيب في المنزل بعد تجديده بطريقة عصرية حيث تم الاعتماد على فراغ طريق الضوء من الداخل للخارج و العكس حتى يضمن وصوله لأكثر الأماكن التي كانت تعاني من الظلمة في داخل المنزل من قبل .
حتى في عدم وجود الضوء حال غلق النوافذ سيكون اللون الأبيض متألقاً بأقل كمية واصلة إليه من الأضواء الطبيعية و في جميع الزوايا كما نلاحظ هنا في هذه الحالة .
من قبل كانت الأمور تسجل حالة من حالات الفوضى و هو مايظهر في استخدام أثاث عتيق و قديم و إطارات خشبية عفا عليها الزمن بين غرفة السفرة و غرفة المعيشة وهو ماتم علاجه تماماً في التصميم الجديد .
في التجديد فوائد عديدة منها أنه استخدم مساحة كانت ميتة بالمعنى الحرفي في المنزل بسبب السفرة الكبيرة واستبدلها بسفرة عصرية و اضاءة قوية و استغل الحوائط لعمل رفوف مميزة تساعدنا في تقوية الجانب الجمالي بطريقة مبتكرة .
حتى استخدام المكتبات الخشبية في السابق لم يكن على مايرام حيث يتضح لنا سوى التوزيع من وجود التليفزيون بطريقة مائلة في الغرفة و استخدام سجاد بألوان مزعجة تقلل من قيمة التصميم ويمكننا ملاحظة الاستخدام السيء للضوء من خلال استخدام نوافذ قديمة الطراز للغاية .
بعد التجديد الأمور سارت نحو العصرية و روح الحداثة في التصميم من خلال استغلال الأضواء و اللون الأبيض و اللمسات الخشبية في الباركية والابداع الهندسي في تفريغ الخرسانة لتكون هي مكان المدفأة المثالي دون تضييق على غرفة المعيشة كما كان في السابق .
الدولاب صمم في التصميم الجديد بطريقة ذكية و هي نفس طريقة دمج المدفأة في غرفة المعيشة مع الجدار الخرساني المتواجد بها و لكن تم تغطية الدولاب بأبواب خشبية ليكون مؤهلاً للمزيد من الخصوية فأصبح يتمتع بمساحة تخزينية كبيرة دون التأثير على مساحة الغرفة بل و زاد من روعتها .
نرى في السابق مسألة استخدام السفرة في مكان غير مهيأ على الإطلاق حتى أن حديد النوافذ و الشرفات يستخدم بطريقة قديمة للغاية و هو حتماً يؤثر في طريقة الاضاءة في الغرفة في حالة الاعتماد على ضوء النهار بدلاً من اللمبات الداخلية و هي بالفعل طريقة غير فعالة على الإطلاق بالإضافة لعدم تناسق الغرفة من حيث الستائر و الارضيات و الأثاث نفسه .
حتى النيش الملحق بالسفرة كان يعاني الكثير من الأمور السيئة مثل كبر الحجم وعدم الموائمة مع باقي التفاصيل في الغرفة و قدم التصميم في حد ذاته مما يمثل سوء استخدام واضح في التصميم قديماً .
بعد التجديد الأمور أصبحت أروع و تلك الصورة لو قمنا بمقارنتها مع الصور السابقة سيظهر لنا ما نقول و نتحدث عنه من روعة الديكور حينما يرفع من قيمة منزل أو غير ذلك ، لاحظ الإشراق في الغرفة و روح الحداثة فيها و قارنها بما كانت عليه من سوء و عتمة و انغلاق .