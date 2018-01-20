شقة الأحلام المينيمالية تدمج جميع الغرف معًا!

من أشهر المبادئ الديكورية التي باتت تتبع في الآونة الأخيرة في التصميم الداخلي للمنازل مبدأ
الخطة المفتوحة والذي يسمح بدمج جميع الغرف مع بعضها البعض دون أية حواجز أو جدران.
هذا المبدأ عادة ما يستخدم في المنازل ذات المساحات المحدودة ليتغلب على ضيق المساحة، كالشقق الإستوديو مثلًا، نظرًا لقدرته الكبير على استغلال كل إنش من مساحة منزلك، وهو ما حدث هنا في هذا المشروع الأنيق..
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نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع المطبخ وغرفة الطعام والتي لم تتكون إلا من مائدة مستديرة صغيرة وأربعة مقاعد خشبية أنيقة بلا أي تنجيد تحاوطها من كل الجهات. يزين السفرة رغم بساطة عناصرها لمستين ديكوريتين، الأولى تتمثل في وحدة الإضاءة الفضية المتدلية من السقف إلى مركز المائدة، والمزهرية التي تتوسط الطاولة بما تحمله من زهور طبيعية باللون الأحمر.
أما عن مطبخ هذا المنزل المندمج كليًا وبسلاسة مع السفرة، فهو يتبع التصميم الخطي، أي يكون على خط مستقيم. يتميز هذا التصميم من تخطيطات المطابخ بأنه لا يستحوذ على مساحة كبيرة من المنزل، كما أنه يفي بالغرض، فضلًا عن شكله الجذاب وقدرته على الاندماج مع أي غرفة أخرى من غرف المجال الحيوي للمنزل.
من هذه الزاوية نرى السفرة بشكل أوضح وأجمل، كما يظهر لنا لمسة ديكورية كانت مختبئة في الصورة السابقة وهي الخزانة الخشبية البيضاء المعلقة على الجدار والتي تحل هنا محل البوفيه أو خزانة أدوات المائدة لتوفر مساحة تخزينية أكبر.
بالكاد نلمح المعيشة من هنا ببساطتها وأناقتها، حيث لم يعتمد خبير الديكور فيها إلا على أريكة ثلاثية باللون الرمادي الفاتح، يزينها مجموعة وسائد بيضاء تتناغم مع لون المطبخ والسفرة، وطاولة صغيرة تبعد عنها بسنتيمترات، إلى جانب وحدة إضاءة براقة على جانبها الأيمن.
يبرز جمال الساحة ويبلورها سجادة مذهلة تحمل رسوم هندسية باللونين الأبيض والأسود، نجحت في كسر حالة الهدوء الذي انغمست فيه الساحة نتيجة الإفراط في استخدام الأبيض.
لم تكن السجادة وحدها هي العنصر المذهل في هذه الساحة وإنما أيضًا ذلك الجدار الأزرق الذي يصادفنا عند مدخل المنزل وما يحمله من رسوم تأخذك بعيدًا لعصور أخرى..
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