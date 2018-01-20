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شقة الأحلام المينيمالية تدمج جميع الغرف معًا!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Appartamento Cigno, Home Staging per l'affitto, Anna Leone Architetto Home Stager Anna Leone Architetto Home Stager غرفة السفرة
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من أشهر المبادئ الديكورية التي باتت تتبع في الآونة الأخيرة في التصميم الداخلي للمنازل مبدأ الخطة المفتوحة والذي يسمح بدمج جميع الغرف مع بعضها البعض دون أية حواجز أو جدران.

هذا المبدأ عادة ما يستخدم في المنازل ذات المساحات المحدودة ليتغلب على ضيق المساحة، كالشقق الإستوديو مثلًا، نظرًا لقدرته الكبير على استغلال كل إنش من مساحة منزلك، وهو ما حدث هنا في هذا المشروع الأنيق.. 

دعونا نبدأ معًا جولة جديدة وخفيفة مع هوميفاي 360 لنرى كيف تبدو شقة الأحلام! 

المطبخ والسفرة.. بنفس اللون الناصع

Appartamento Cigno, Home Staging per l'affitto, Anna Leone Architetto Home Stager Anna Leone Architetto Home Stager غرفة السفرة
Anna Leone Architetto Home Stager

Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager

نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع المطبخ وغرفة الطعام والتي لم تتكون إلا من مائدة مستديرة صغيرة وأربعة مقاعد خشبية أنيقة بلا أي تنجيد تحاوطها من كل الجهات. يزين السفرة رغم بساطة عناصرها لمستين ديكوريتين، الأولى تتمثل في وحدة الإضاءة الفضية المتدلية من السقف إلى مركز المائدة، والمزهرية التي تتوسط الطاولة بما تحمله من زهور طبيعية باللون الأحمر.

المطبخ يتبع التصميم الخطي

Appartamento Cigno, Home Staging per l'affitto, Anna Leone Architetto Home Stager Anna Leone Architetto Home Stager غرفة السفرة
Anna Leone Architetto Home Stager

Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager

أما عن مطبخ هذا المنزل المندمج كليًا وبسلاسة مع السفرة، فهو يتبع التصميم الخطي، أي يكون على خط مستقيم. يتميز هذا التصميم من تخطيطات المطابخ بأنه لا يستحوذ على مساحة كبيرة من المنزل، كما أنه يفي بالغرض، فضلًا عن شكله الجذاب وقدرته على الاندماج مع أي غرفة أخرى من غرف المجال الحيوي للمنزل. 

زاوية أخرى للسفرة.. وخبايا ديكورية أجمل

Appartamento Cigno, Home Staging per l'affitto, Anna Leone Architetto Home Stager Anna Leone Architetto Home Stager غرفة السفرة
Anna Leone Architetto Home Stager

Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager

من هذه الزاوية نرى السفرة بشكل أوضح وأجمل، كما يظهر لنا لمسة ديكورية كانت مختبئة في الصورة السابقة وهي الخزانة الخشبية البيضاء المعلقة على الجدار والتي تحل هنا محل البوفيه أو خزانة أدوات المائدة لتوفر مساحة تخزينية أكبر. 

بالكاد نلمح المعيشة

Appartamento Cigno, Home Staging per l'affitto, Anna Leone Architetto Home Stager Anna Leone Architetto Home Stager غرفة السفرة
Anna Leone Architetto Home Stager

Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager

بالكاد نلمح المعيشة من هنا ببساطتها وأناقتها، حيث لم يعتمد خبير الديكور فيها إلا على أريكة ثلاثية باللون الرمادي الفاتح، يزينها مجموعة وسائد بيضاء تتناغم مع لون المطبخ والسفرة، وطاولة صغيرة تبعد عنها بسنتيمترات، إلى جانب وحدة إضاءة براقة على جانبها الأيمن.

يبرز جمال الساحة ويبلورها سجادة مذهلة تحمل رسوم هندسية باللونين الأبيض والأسود، نجحت في كسر حالة الهدوء الذي انغمست فيه الساحة نتيجة الإفراط في استخدام الأبيض. 

جدار مذهل عند المدخل

Appartamento Cigno, Home Staging per l'affitto, Anna Leone Architetto Home Stager Anna Leone Architetto Home Stager غرفة السفرة
Anna Leone Architetto Home Stager

Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager

لم تكن السجادة وحدها هي العنصر المذهل في هذه الساحة وإنما أيضًا ذلك الجدار الأزرق الذي يصادفنا عند مدخل المنزل وما يحمله من رسوم تأخذك بعيدًا لعصور أخرى..

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