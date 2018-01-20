شقة الأحلام المينيمالية تدمج جميع الغرف معًا!

من أشهر المبادئ الديكورية التي باتت تتبع في الآونة الأخيرة في التصميم الداخلي للمنازل مبدأ الخطة المفتوحة والذي يسمح بدمج جميع الغرف مع بعضها البعض دون أية حواجز أو جدران.

هذا المبدأ عادة ما يستخدم في المنازل ذات المساحات المحدودة ليتغلب على ضيق المساحة، كالشقق الإستوديو مثلًا، نظرًا لقدرته الكبير على استغلال كل إنش من مساحة منزلك، وهو ما حدث هنا في هذا المشروع الأنيق..

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