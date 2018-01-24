شقة عصرية رائعة.. أثاثها أقل ما يكون!

مع هذا المشروع البسيط ستكتشف أنه رغم قلة العناصر الديكورية والأثاث به على وجه التحديد، إلا أنه يتمتع بأروع الإطلالات، وهذا يكمن في الاختيار الأمثل لكل شئ فيه وإن كان بسيطًا، فضلًا عن التوزيع الممتاز لعناصره الديكورية.. دعونا نبدأ جولتنا الآن!
ساحة واحدة تجمع المطبخ بغرفة الطعام.. كلاهما باللون الأبيض وبعض لمسات اللون الرمادي الفاتح التي تقترب كثيرًا من الأبيض.
يميز هذه الساحة، تصميم السقف الخارج عن المألوف، والذي نلحظ هنا أن نصفه القريب من التراس ليس خرسانيًا كما ع الحال في الجزء الخاص بالمطبخ، وإنما صُنِعَ من الخشب المتراص بشكل متوازي لبعضه البعض، فنجح في منح الغرفتين أجمل الإطلالات.
رغم أنه عادة ما يتم الاستعانة بالمطابخ ذات التصاميم الخطية في المنازل ذات المساحات المحدودة وهذا ليس واضحًا هنا، إلا أن خبير التصميم وجد أنه التخطيط المثالي الأنسب هنا، مع عدد محدود من الخزانات العلوية والسفلية وسيراميك مزركش يفصل بين الصفين المتوازيين.
بتفاصيل قليلة للغاية ولون أكثر هدوءًا، تحلت غرفة النوم هذه، والتي لا تتكون سوى من سرير مزدوج غاية في البساطة، بلا مسند، يزينه فقط وسادتين باللون الأصفر الفاتح، وخزانة ملابس بحجم معقول تجمع بين مادتي الخشب والزجاج في تصميمها، حيث يتألق الأخير في أبوابها.
كما نلاحظ هنا، مساحة الحمام ليست كبيرة كما ينبغي، ولكن خبير التصميم نجح ألا يشعرك بمحدودية المساحة وذلك بذكاء توزيعه للعناصر المختلفة للحمام، وكذلك في اختيار الاستعانة بكابينة استحمام بدلًا من حوض استحمام يستحوذ على الكثير من المساحة.
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نختتم جولتنا في هذا المشروع هادئ المعالم بتراس أنيق وراقي رغم قلة عناصره، فهو لا يعتمد في تأثيثه إلا على طاولة تجمع بين الحديد الأسود والخشب، ومقعدين على جانبيها لأروع جلسة رومانسية بين أحضانها.