شقة عصرية رائعة.. أثاثها أقل ما يكون!

ساحة واحدة تجمع المطبخ بغرفة الطعام.. كلاهما باللون الأبيض وبعض لمسات اللون الرمادي الفاتح التي تقترب كثيرًا من الأبيض.

يميز هذه الساحة، تصميم السقف الخارج عن المألوف، والذي نلحظ هنا أن نصفه القريب من التراس ليس خرسانيًا كما ع الحال في الجزء الخاص بالمطبخ، وإنما صُنِعَ من الخشب المتراص بشكل متوازي لبعضه البعض، فنجح في منح الغرفتين أجمل الإطلالات.