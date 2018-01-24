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شقة عصرية رائعة.. أثاثها أقل ما يكون!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify مطبخ
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مع هذا المشروع البسيط ستكتشف أنه رغم قلة العناصر الديكورية والأثاث به على وجه التحديد، إلا أنه يتمتع بأروع الإطلالات، وهذا يكمن في الاختيار الأمثل لكل شئ فيه وإن كان بسيطًا، فضلًا عن التوزيع الممتاز لعناصره الديكورية.. دعونا نبدأ جولتنا الآن! 

المطبخ والسفرة يلتقيان معًا في نفس الساحة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ساحة واحدة تجمع المطبخ بغرفة الطعام.. كلاهما باللون الأبيض وبعض لمسات اللون الرمادي الفاتح التي تقترب كثيرًا من الأبيض.

يميز هذه الساحة، تصميم السقف الخارج عن المألوف، والذي نلحظ هنا أن نصفه القريب من التراس ليس خرسانيًا كما ع الحال في الجزء الخاص بالمطبخ، وإنما صُنِعَ من الخشب المتراص بشكل متوازي لبعضه البعض، فنجح في منح الغرفتين أجمل الإطلالات.

المطبخ بتصميم خطي بسيط

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

رغم أنه عادة ما يتم الاستعانة بالمطابخ ذات التصاميم الخطية في المنازل ذات المساحات المحدودة وهذا ليس واضحًا هنا، إلا أن خبير التصميم وجد أنه التخطيط المثالي الأنسب هنا، مع عدد محدود من الخزانات العلوية والسفلية وسيراميك مزركش يفصل بين الصفين المتوازيين.

غرفة النوم بنفس النغمات الهادئة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

بتفاصيل قليلة للغاية ولون أكثر هدوءًا، تحلت غرفة النوم هذه، والتي لا تتكون سوى من سرير مزدوج غاية في البساطة، بلا مسند، يزينه فقط وسادتين باللون الأصفر الفاتح، وخزانة ملابس بحجم معقول تجمع بين مادتي الخشب والزجاج في تصميمها، حيث يتألق الأخير في أبوابها.

الحمام.. صُمِمَ بالشكل الأمثل

homify حمام
homify

homify
homify
homify

كما نلاحظ هنا، مساحة الحمام ليست كبيرة كما ينبغي، ولكن خبير التصميم نجح ألا يشعرك بمحدودية المساحة وذلك بذكاء توزيعه للعناصر المختلفة للحمام، وكذلك في اختيار الاستعانة بكابينة استحمام بدلًا من حوض استحمام يستحوذ على الكثير من المساحة.

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وأخيرًا.. التراس

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

نختتم جولتنا في هذا المشروع هادئ المعالم بتراس أنيق وراقي رغم قلة عناصره، فهو لا يعتمد في تأثيثه إلا على طاولة تجمع بين الحديد الأسود والخشب، ومقعدين على جانبيها لأروع جلسة رومانسية بين أحضانها.

روعة الديكور في تصميم تلك الفيلا

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