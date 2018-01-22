روعة الديكور في تصميم تلك الفيلا

اليوم نحن على موعد مع الفخامة و الرقي و اكتمال التفاصيل و تضافرها لتشكيل ديكور مميز لفيلا أكثر من رائعة صممت بلمسة رقي و فن وذوق في كل تفاصيلها الظاهرة أمامنا في تلك الجولة التي يتيحها لنا هوميفاي للتعرف على المزيد من التصميمات الجميلة التي تقدم لنا العديد من الأفكار المميزة التي يصلح لنا أن نقتبسها في تصميم وتجديد منازلنا لتكون أفضل مايمكن .

يمكنكم التركيز في هذا النموذج الرائع على أكثر من شق مثل الألوان و زخرفة الجدران و الأعمدة و اختيار الأثاث كما سيكون من الرائع التعرف على سبل تقوية الاضاءة الطبيعية و استغلال كامل المساحة في اخراج تصميم أكثر من رائع ..

إليكم التفاصيل ..