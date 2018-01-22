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روعة الديكور في تصميم تلك الفيلا

Mohammed Awad Mohammed Awad
Home Staging y Fotografía en Villa de alquiler vacacional Los Almendros, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía مطبخ ذو قطع مدمجة Beige
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اليوم نحن على موعد مع الفخامة و الرقي و اكتمال التفاصيل و تضافرها لتشكيل ديكور مميز لفيلا أكثر من رائعة صممت بلمسة رقي و فن وذوق في كل تفاصيلها الظاهرة أمامنا في تلك الجولة التي يتيحها لنا هوميفاي للتعرف على المزيد من التصميمات الجميلة التي تقدم لنا العديد من الأفكار المميزة التي يصلح لنا أن نقتبسها في تصميم وتجديد منازلنا لتكون أفضل مايمكن .

يمكنكم التركيز في هذا النموذج الرائع على أكثر من شق مثل الألوان و زخرفة الجدران و الأعمدة و اختيار الأثاث كما سيكون من الرائع التعرف على سبل تقوية الاضاءة الطبيعية و استغلال كامل المساحة في اخراج تصميم أكثر من رائع ..

إليكم التفاصيل ..

غرفة معيشة رائعة

Home Staging y Fotografía en Villa de alquiler vacacional Los Almendros, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía غرفة المعيشة Orange
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

تصميم غرفة المعيشة جاء مذهلاً من حيث التفاصيل و الألوان حيث تم الاعتماد على الأثاث المودرن و تضافر الألوان المحايدة والمشرقة و الجريئة مثل الرمادي و الأبيض و البرتقالي في الوسائد و كل بتدرج مثالي بين البرودة و السخونةفي الألوان .

تصميم مميز لايوجد فيه الكثير من الزخرفة فقط تم الاعتماد على الانفتاح على الفيو الخارجي بواسطة الكثير من النوافذ المفتوحة و اضافة الزهريات بداخل المنزل بطريقة مميزة فوق المسطحات مثل المنضدة الخاصة بالمعيشة و كذلك السفرة .

فيو أكثر من رائع ومساحات مميزة

Home Staging y Fotografía en Villa de alquiler vacacional Los Almendros, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía مطبخ ذو قطع مدمجة Beige
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

فيو أكثر من رائع لم يطمس في الديكور حيث كان المصمم على موعد مع التألق من خلال إضفاء المزيد من السحر للتصميم الداخلي من خلال الانفتاح على الرؤية للجمال الخارجي بواسطة النوافذ و الأبواب الزجاجية الجرارة في كل الزوايا و الجدران المطلة على الخارج بكل الطرق الممكنة بدون تكلف و كذلك لم يغفل جانب الخصوصية من خلال اضافة ستائر على كل تلك النوافذ تغلق عند الحاجة .

مطبخ و سفرة

Home Staging y Fotografía en Villa de alquiler vacacional Los Almendros, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía مطبخ Beige
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

المطبخ مصمم على الطريقة الأمريكية و ملحق به سفرة بسيطة لتكون سفرة ثانوية بجوار السفرة الرئيسية التي سوف نتناولها في الصورة المقبلة و هي طريقة مميزة لتحقيق التنوع في تناول الطعام و الشراء و كذلك شغل أكبر للمساحة بطريقة عملية تساعد على زيادة ثقل التصميم و تكامله .

سفرة رسمية دائرية

Home Staging y Fotografía en Villa de alquiler vacacional Los Almendros, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía غرفة السفرة Beige
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

روعة السفرة الرئيسية تكمن في بساطتها حيث تصميمها الدائري الأكثر من رائع بطريقة تشغل كامل المساحة الوسطى للمسطح الذي يجمع نقاط أخرى و غرفاً أخرى مجاورة لها و بكن بطريقة بسيطة جاء اللون الأبيض في المقاعد ليبرز و يقوي وجودها ويزيد من رسميتها في وسط كم كبير من الغرف المجاورة غير الرسمية مثل المعيشة والمطبخ .

لون أبيض و تكامل تفاصيل

Home Staging y Fotografía en Villa de alquiler vacacional Los Almendros, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía مطبخ
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

اللون الأبيض في التفاصيل وفي كل الغرف المتجاورة والأثاث جعل هناك تكاملاً بين كل شيء حتى الأرضيات و كذلك السقف بنفس اللون و ما زاد الأمور روعة هو حسن تدفق الضوء في كل الجهات بفضل الاسبوتات المعلقة في السقف و في الأركان إلى جانب النوافذ الكبيرة في كل الزوايا و الجدران التي عملت على جعل المنزل من الداخل تحفة فنية مشرقة .

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غرفة نوم بروح النسكافية

Home Staging y Fotografía en Villa de alquiler vacacional Los Almendros, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía غرفة نوم
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

غرفة النوم انقلبت فيها الأمور تماماً حيث كان الاعتماد على اللون القريب من الموكا العصري أو النسكافية بدرجة أخف قليلاً مما جعلها قريبة من ألوان الطبيعة الساحرة الخارجية التي اعتمد فيها المصمم على الاظهار من خلال تكرار نفس اسلوب الغرف الخارجية بفتح النوافذ في كل الاتجاهات .

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غرفة اضافية مزدوجة

Home Staging y Fotografía en Villa de alquiler vacacional Los Almendros, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía غرفة نوم
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

وتلك الغرفة أيضاً بنفس النمط الماضي و لكن باختلاف بسيط وهو صغر المساحة و ازدواج السريرين بطريقة ملمهمة في وسط الغرفة مع ترك المساحة الأمامية كلها لحرية الحركة والدخول والخروج من الشرفة المطلة على الفيو الساحر بالخارج .

حمام فنادق

Home Staging y Fotografía en Villa de alquiler vacacional Los Almendros, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía حمام
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

الحمام صمم بطريقة مبسطة للغاية حيث مساحته الصغيرة كانت تحدياً للمصمم استطاع أن يجتازه ببراعة و عن طريق استغلال الحواجز الزجاجية لعمل فواصل داخلية جعلت من تقسيم الحمام مسألة تستحق الاقتباس .

غرفة إضافية أخرى

Home Staging y Fotografía en Villa de alquiler vacacional Los Almendros, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía غرفة نوم
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

غرفة اضافية ثالثة في منزل عائلي مميز ينعم بالمساحة الوفيرة و لكن في تلك الغرفة كان الاختلاف واضحاً في زيادة الخصوصية حيث تم الاعتماد على نافذة صغير بخلاف كل المنزل الذي كانت فيه الغلبه للانفتاح التام على الخارج .

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