روعة الديكور في تصميم تلك الفيلا

اليوم نحن على موعد مع الفخامة و الرقي و اكتمال التفاصيل و تضافرها لتشكيل ديكور مميز لفيلا أكثر من رائعة صممت بلمسة رقي و فن وذوق في كل تفاصيلها الظاهرة أمامنا في تلك الجولة التي يتيحها لنا هوميفاي للتعرف على المزيد من التصميمات الجميلة التي تقدم لنا العديد من الأفكار المميزة التي يصلح لنا أن نقتبسها في تصميم وتجديد منازلنا لتكون أفضل مايمكن .
يمكنكم التركيز في هذا النموذج الرائع على أكثر من شق مثل الألوان و زخرفة الجدران و الأعمدة و اختيار الأثاث كما سيكون من الرائع التعرف على سبل تقوية الاضاءة الطبيعية و استغلال كامل المساحة في اخراج تصميم أكثر من رائع ..
إليكم التفاصيل ..
تصميم غرفة المعيشة جاء مذهلاً من حيث التفاصيل و الألوان حيث تم الاعتماد على الأثاث المودرن و تضافر الألوان المحايدة والمشرقة و الجريئة مثل الرمادي و الأبيض و البرتقالي في الوسائد و كل بتدرج مثالي بين البرودة و السخونةفي الألوان .
تصميم مميز لايوجد فيه الكثير من الزخرفة فقط تم الاعتماد على الانفتاح على الفيو الخارجي بواسطة الكثير من النوافذ المفتوحة و اضافة الزهريات بداخل المنزل بطريقة مميزة فوق المسطحات مثل المنضدة الخاصة بالمعيشة و كذلك السفرة .
فيو أكثر من رائع لم يطمس في الديكور حيث كان المصمم على موعد مع التألق من خلال إضفاء المزيد من السحر للتصميم الداخلي من خلال الانفتاح على الرؤية للجمال الخارجي بواسطة النوافذ و الأبواب الزجاجية الجرارة في كل الزوايا و الجدران المطلة على الخارج بكل الطرق الممكنة بدون تكلف و كذلك لم يغفل جانب الخصوصية من خلال اضافة ستائر على كل تلك النوافذ تغلق عند الحاجة .
المطبخ مصمم على الطريقة الأمريكية و ملحق به سفرة بسيطة لتكون سفرة ثانوية بجوار السفرة الرئيسية التي سوف نتناولها في الصورة المقبلة و هي طريقة مميزة لتحقيق التنوع في تناول الطعام و الشراء و كذلك شغل أكبر للمساحة بطريقة عملية تساعد على زيادة ثقل التصميم و تكامله .
روعة السفرة الرئيسية تكمن في بساطتها حيث تصميمها الدائري الأكثر من رائع بطريقة تشغل كامل المساحة الوسطى للمسطح الذي يجمع نقاط أخرى و غرفاً أخرى مجاورة لها و بكن بطريقة بسيطة جاء اللون الأبيض في المقاعد ليبرز و يقوي وجودها ويزيد من رسميتها في وسط كم كبير من الغرف المجاورة غير الرسمية مثل المعيشة والمطبخ .
اللون الأبيض في التفاصيل وفي كل الغرف المتجاورة والأثاث جعل هناك تكاملاً بين كل شيء حتى الأرضيات و كذلك السقف بنفس اللون و ما زاد الأمور روعة هو حسن تدفق الضوء في كل الجهات بفضل الاسبوتات المعلقة في السقف و في الأركان إلى جانب النوافذ الكبيرة في كل الزوايا و الجدران التي عملت على جعل المنزل من الداخل تحفة فنية مشرقة .
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غرفة النوم انقلبت فيها الأمور تماماً حيث كان الاعتماد على اللون القريب من الموكا العصري أو النسكافية بدرجة أخف قليلاً مما جعلها قريبة من ألوان الطبيعة الساحرة الخارجية التي اعتمد فيها المصمم على الاظهار من خلال تكرار نفس اسلوب الغرف الخارجية بفتح النوافذ في كل الاتجاهات .
وتلك الغرفة أيضاً بنفس النمط الماضي و لكن باختلاف بسيط وهو صغر المساحة و ازدواج السريرين بطريقة ملمهمة في وسط الغرفة مع ترك المساحة الأمامية كلها لحرية الحركة والدخول والخروج من الشرفة المطلة على الفيو الساحر بالخارج .
الحمام صمم بطريقة مبسطة للغاية حيث مساحته الصغيرة كانت تحدياً للمصمم استطاع أن يجتازه ببراعة و عن طريق استغلال الحواجز الزجاجية لعمل فواصل داخلية جعلت من تقسيم الحمام مسألة تستحق الاقتباس .
غرفة اضافية ثالثة في منزل عائلي مميز ينعم بالمساحة الوفيرة و لكن في تلك الغرفة كان الاختلاف واضحاً في زيادة الخصوصية حيث تم الاعتماد على نافذة صغير بخلاف كل المنزل الذي كانت فيه الغلبه للانفتاح التام على الخارج .