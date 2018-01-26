5 أفكار مميزة لحمامات 2018

تعتبر الحمامات من أكثر الغرف التي يتم تجديد الديكور الخاص بها سنوياً وفقاً لطرح الشركات المسئولة عن السيراميك و البورسلين و الأدوات الصحية لمنتجات جديدة في كل عام و هو مايتفاعل معه مهندسي الديكور في تقديم أفكار و حلول جديدة تتماشى مع روح العصر و تتبادل مع تلك الموديلات الجديدة التفاعل لتقديم شكل أفضل للتصميم النهائي للحمامات ليليق بتطلعاتنا و يبهر كل ضيوفنا .
اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا مجموعة مميزة من الحمامات المصممة حديثاً التي يوجد بها الكثير من الأفكار الخاصة بعام 2018 وصيحته المرتقبة في اختيار الألوان و البعد عن الزخرفة المبالغة و الاتجاه أكثر نحو الهدوء .
إليكم التفاصيل .
الاتجاه في هذا العام أكثر للألوان الهادئة و الأسطح اللامعة مثل السيراميك و الموزاييك و لكن السيراميك لايزال يتربع على عرش الأكثر استخداماً في الحوائط و الأرضيات الخاصة بتصميمات هذا العام أيضاً و نلاحظ في روح تلك الصيحة الخاصة بهذا العام الاتجاه أكثر لعنصر الهدوء في التفاصيل و هو مايتضح في اختيار حجم متوسط للتواليت و الحوض و كذلك البعد عن النمط العام و محاولة ايجاد أشكال أكثر رقة في تصميم الأدوات الصحية ، و هذا لاينفصل عن التوجه القديم في عالم الديكور باختيار المناسب لكل مساحة فلو قلت المساحة في هذا النموذج عن تلك فيمكن أن أحجام الأدوات الصحية تقل أكثر أو يتغير مكانها و نبتعد قليلاً من الكابينة الزجاجية للاستحمام و نكتفي بجدار واحد فقط زجاجي للتماشى مع المساحة و توفيرها .
الاهتمام بالإضاءة الخفية في داخل الحمامات تعتبر أحد أهم التوجهات في التصميمات الحديثة للحمامات في عام 2018 ولنا في هذا النموذج مثالاً حياً على ذلك فيكفينا أن نلاحظ الانتشار القوي و التوهج للضوء خلف المرآة الرئيسية فوق الحوض و كذلك تناثر الاسبوتات في الزوايا و الأركان التي قد تعاني من العتمة للقضاء على أي شعور بالعتمة أو الضيق في التصميم بشكل جذري
قد يكون الاتجاه لاستعمال ألواناً أكثر بهجة في الإكسسوارات توجهاً ملموساً في 2018 بالنسبة لديكور الحمامات و لكن يظل كل ذلك يعود لتفضيلك، و لكن لنلاحظ هذا التوجه ينبغي علينا رؤية تلك الألوان الخاصة بالبلاط البلدي خلف المرآة صحيح أنه تم استخدامه على استحياء و لكنه كان مؤثراً في نمط التصميم بالرغم من تلك البساطة، الأمر الذي يحتم عليك استغلال ذلك الأمر في اختيار بلاطات أكثر تماشياً مع روح التصميم الذي تود ظهوره لديك في الحمام كما أن الفكرة في حد ذاتها في جعل الجدار خلف المرآة المستطيلة الرئيسية في الحمام مختلفاً عن البقية تظل فكرة من أحدث مايمكن
سيمترية الأبيض والأسود لاتزال قوية في عام 2018 مثل العام الماضي تماماً لما فيها من حرية كبيرة في تحقيق التناغم بين الألوان و الإكسسوارات داخل الحمام الواحد وكذلك تحقيق أكثر من تصميم وفكرة للمساحات المختلفة بتغليب لون على الآخر وفقاً للمساحة و الذوق العام لصاحب التصميم .
الأفكار الذكية في التخزين تعد من أكثر التوجهات في 2018 بالنسبة للحمامات العصرية حيث يمكننا تخيل أن تصميم مكان غائر في الجدران بغرض التخزين أو ايجاد مكان مثالي للاكسسوارات قد يضمن لحمامك التماشي مع صيحة العام الحالي و خصوصاً لو كان الحمام يتضمن معظم الخطوط التي تناولناها لصيحة العام ، فسيكون من الرائع دوماً ايجاد افكار أكثر ابداعاً للتخزين للخروج من ضيق المساحات التي أصبحت الهم الاكبر في العديد من الدول ذات الإسكان الكثيف و الشقق الصغيرة فأصبحت الحلول الذكية في التعاطي مع تلك المساحات من النقاط المضيئة التي يشار إليها بالبنان .