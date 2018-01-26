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5 أفكار مميزة لحمامات 2018

Mohammed Awad Mohammed Awad
Modern luxury master bathroom interior design and decor in Dubai, UAE and Middle East, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC حمام رخام Beige
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تعتبر الحمامات من أكثر الغرف التي يتم تجديد الديكور الخاص بها سنوياً وفقاً لطرح الشركات المسئولة عن السيراميك و البورسلين و الأدوات الصحية لمنتجات جديدة في كل عام و هو مايتفاعل معه مهندسي الديكور في تقديم أفكار و حلول جديدة تتماشى مع روح العصر و تتبادل مع تلك الموديلات الجديدة التفاعل لتقديم شكل أفضل للتصميم النهائي للحمامات ليليق بتطلعاتنا و يبهر كل ضيوفنا .

اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا مجموعة مميزة من الحمامات المصممة حديثاً التي يوجد بها الكثير من الأفكار الخاصة بعام 2018 وصيحته المرتقبة في اختيار الألوان و البعد عن الزخرفة المبالغة و الاتجاه أكثر نحو الهدوء .

إليكم التفاصيل .

ألوان هادئة و أحجام أقل للأدوات الصحية

Modern luxury master bathroom interior design and decor in Dubai, UAE and Middle East, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC حمام رخام Beige
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

الاتجاه في هذا العام أكثر للألوان الهادئة و الأسطح اللامعة مثل السيراميك و الموزاييك و لكن السيراميك لايزال يتربع على عرش الأكثر استخداماً في الحوائط و الأرضيات الخاصة بتصميمات هذا العام أيضاً و نلاحظ في روح تلك الصيحة الخاصة بهذا العام الاتجاه أكثر لعنصر الهدوء في التفاصيل و هو مايتضح في اختيار حجم متوسط للتواليت و الحوض و كذلك البعد عن النمط العام و محاولة ايجاد أشكال أكثر رقة في تصميم الأدوات الصحية ، و هذا لاينفصل عن التوجه القديم في عالم الديكور باختيار المناسب لكل مساحة فلو قلت المساحة في هذا النموذج عن تلك فيمكن أن أحجام الأدوات الصحية تقل أكثر أو يتغير مكانها و نبتعد قليلاً من الكابينة الزجاجية للاستحمام و نكتفي بجدار واحد فقط زجاجي للتماشى مع المساحة و توفيرها .

إضاءة مدفونة و أقوى من المعتاد

Fotografie Appartamento / Attico || Foto di ZEROPXL , ZEROPXL | Fotografia di interni e immobili ZEROPXL | Fotografia di interni e immobili حمام Black
ZEROPXL | Fotografia di interni e immobili

ZEROPXL | Fotografia di interni e immobili
ZEROPXL | Fotografia di interni e immobili
ZEROPXL | Fotografia di interni e immobili

الاهتمام بالإضاءة الخفية في داخل الحمامات تعتبر أحد أهم التوجهات في التصميمات الحديثة للحمامات في عام 2018 ولنا في هذا النموذج مثالاً حياً على ذلك فيكفينا أن نلاحظ الانتشار القوي و التوهج للضوء خلف المرآة الرئيسية فوق الحوض و كذلك تناثر الاسبوتات في الزوايا و الأركان التي قد تعاني من العتمة للقضاء على أي شعور بالعتمة أو الضيق في التصميم بشكل جذري

حائط مختلف

Baño de vivienda unifamiliar, Mosa Y Quito Mosa Y Quito حمام
Mosa Y Quito

Mosa Y Quito
Mosa Y Quito
Mosa Y Quito

قد يكون الاتجاه لاستعمال ألواناً أكثر بهجة في الإكسسوارات توجهاً ملموساً في 2018 بالنسبة لديكور الحمامات و لكن يظل كل ذلك يعود لتفضيلك، و لكن لنلاحظ هذا التوجه ينبغي علينا رؤية تلك الألوان الخاصة بالبلاط البلدي خلف المرآة صحيح أنه تم استخدامه على استحياء و لكنه كان مؤثراً في نمط التصميم بالرغم من تلك البساطة، الأمر الذي يحتم عليك استغلال ذلك الأمر في اختيار بلاطات أكثر تماشياً مع روح التصميم الذي تود ظهوره لديك في الحمام كما أن الفكرة في حد ذاتها في جعل الجدار خلف المرآة المستطيلة الرئيسية في الحمام مختلفاً عن البقية تظل فكرة من أحدث مايمكن

سيمترية الأبيض و الأسود

homify حمام
homify

homify
homify
homify

سيمترية الأبيض والأسود لاتزال قوية في عام 2018 مثل العام الماضي تماماً لما فيها من حرية كبيرة في تحقيق التناغم بين الألوان و الإكسسوارات داخل الحمام الواحد وكذلك تحقيق أكثر من تصميم وفكرة للمساحات المختلفة بتغليب لون على الآخر وفقاً للمساحة و الذوق العام لصاحب التصميم .

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أفكار ذكية للتخزين

APARTAMENTO TD, SPATIO ARQUITETURA E URBANISMO SPATIO ARQUITETURA E URBANISMO حمام
SPATIO ARQUITETURA E URBANISMO

SPATIO ARQUITETURA E URBANISMO
SPATIO ARQUITETURA E URBANISMO
SPATIO ARQUITETURA E URBANISMO

الأفكار الذكية في التخزين تعد من أكثر التوجهات في 2018 بالنسبة للحمامات العصرية حيث يمكننا تخيل أن تصميم مكان غائر في الجدران بغرض التخزين أو ايجاد مكان مثالي للاكسسوارات قد يضمن لحمامك التماشي مع صيحة العام الحالي و خصوصاً لو كان الحمام يتضمن معظم الخطوط التي تناولناها لصيحة العام ، فسيكون من الرائع دوماً ايجاد افكار أكثر ابداعاً للتخزين للخروج من ضيق المساحات التي أصبحت الهم الاكبر في العديد من الدول ذات الإسكان الكثيف و الشقق الصغيرة فأصبحت الحلول الذكية في التعاطي مع تلك المساحات من النقاط المضيئة التي يشار إليها بالبنان .

شقة عصرية رائعة.. أثاثها أقل ما يكون!
حمام عصري لكل الأوقات

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