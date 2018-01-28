5 نصائح داخل المطبخ تساعدك على الإدخار

تعددت النفقات والأعباء المادية في حياة الكثير من الأسر وذلك بسبب المسؤوليات الكثيرة التي تقع على عاتق الأم والأب داخل كل أسرة، لذلك تبحث كل ربة منزل عن أفكار تساعدها على التوفير داخل المنزل وكذلك الابتعاد عن التكاليف الباهظة والتي تؤثر بشكل ملحوظ على المستوى المعيشي للأسرة وكذلك متطلبات أفراد الأسرة، من المعروف أن متطلبات المطبخ لا تنتهي وهي من أكثر الميزانيات التي تنفذ أولًا بأول قبل المعاد المخصص لها، لذلك تبحث الكثير من السيدات عن أفكار تساعدها في التوفير والإدخار بعض الشئ فيما يخص المطبخ.
إن عملية تنظيف المطبخ أصبحت من الأشياء المكلفة وذلك نظرًا لطبيعة المطابخ المصممة حديثًا والمصنوعة من أكثر من خامة مثل الخشب والرخام والسيراميك والألومنيوم وغيرها، فكل خامة من تلك الخامات تحتاج إلى منظف خاص بها ليحميها من التلف أو الصدأ أو التآكل ويكون منظف جيد في نفس الوقت، لذلك إذا لجأت ربة المنزل إلى استخدام المنظفات المتخصصة لكل خامة على حدا سيكون الأمر باهظ ومكلف كثيرًا، لذلك يمكن استخدام نصف زجاجة سائل مزيل الدهون ونصف زجاجة صابون التنظيف ونصف زجاجة خل واستخدام تلك المواد معًا لتنظيف وتطهير المطبخ وكذلك الاستغناء عن الاعتماد على استخدام نوع واحد فقط من مواد التنظيف غالية الثمن.
إن الامتناع عن فكرة تناول الطعام خارج المنزل واتباع النظام الصحي للأكل داخل المنزل فإن ذلك الأمر يوفر الكثير من الوقت والمال، ولكي تقوم ربة المنزل بذلك العمل وإقناع أفراد الأسرة بالابتعاد عن شراء الوجبات السريعة وتناول الوجبات خارج المنزل أمرُُ يحتاج إلى بعض المجهود وذلك من خلال إعداد الأطعمة الشهية والمتنوعة لجذبهم إلى تناول الطعام بالمنزل وتوفير الكثير من الأموال التي يتم إنفاقها على الوجبات الغير صحية.
الابتعاد عن شراء الفواكة والخضراوات في غير موسمها حيث أن تلك العادة التي تقبل عليها الكثير من ربات المنزل تساهم بشكل كبير في إهدار الكثير من الأموال، لذلك يجب شراء الفواكة والخضراوات في موسمها لتفادي الوقوع في شراء تلك الأشياء بتكلفة مضاعفة.
ديكور المطبخ من العوامل التي تكون سببًا أساسيًا في إنفاق الكثير من الأموال في مقابل الحصول على ديكورات جميلة وعصرية وعملية في نفس الوقت ولكن نحن بحاجة إلى توفير تلك النفقات التي يمكن الاستغناء عن جزء كبير منها لترشيد تلك النفقات والحد منها والمساهمة في التوفير بعض الشئ، لذلك يمكن تصميم بعض الديكورات البسيطة يدويًا من خلال اختيار بعض اللوحات الفنية ذات الألوان المبهجة وكذلك الأطباق المصنوعة من الخزف الملون أو الديكورات المنزلية البسيطة التي تستطيع ربة المنزل صنعها بنفسها لتضيف لمسة ديكورية جميلة داخل المطبخ.
تنظيم الأشياء المستخدمة والمأكولات المخزنة وترتيبها وحفظها بشكل منظم ومرتب داخل المطبخ يساعد بشكل كبير على معرفة الأشياء المنتهية الصالحة للتخلص منها والأشياء التي قاربت على انتهاء صلاحيتها لإمكانية الاستفادة منها قبل انتهائها أو الصالحة للاستخدام لفترة طويلة وذلك للتمييز بين الأشياء وشراء الاحتياجات الأساسية الغير موجودة فقط مما يساعد بشكل كبير على توفير الكثير من الأموال التي يتم إهدارها في شراء بعض الأدوات الموجودة بالفعل.
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