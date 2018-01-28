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5 نصائح داخل المطبخ تساعدك على الإدخار

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Kitchens, Clean Design Clean Design مطبخ
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تعددت النفقات والأعباء المادية في حياة الكثير من الأسر وذلك بسبب المسؤوليات الكثيرة التي تقع على عاتق الأم والأب داخل كل أسرة، لذلك تبحث كل ربة منزل عن أفكار تساعدها على التوفير داخل المنزل وكذلك الابتعاد عن التكاليف الباهظة والتي تؤثر بشكل ملحوظ على المستوى المعيشي للأسرة وكذلك متطلبات أفراد الأسرة، من المعروف أن متطلبات المطبخ لا تنتهي وهي من أكثر الميزانيات التي تنفذ أولًا بأول قبل المعاد المخصص لها، لذلك تبحث الكثير من السيدات عن أفكار تساعدها في التوفير والإدخار بعض الشئ فيما يخص المطبخ.

1- نظف مطبخك بأقل تكلفة

Urban Scandinavian Home, Urbanology Designs Urbanology Designs مطبخ
Urbanology Designs

Urbanology Designs
Urbanology Designs
Urbanology Designs

إن عملية تنظيف المطبخ أصبحت من الأشياء المكلفة وذلك نظرًا لطبيعة المطابخ المصممة حديثًا والمصنوعة من أكثر من خامة مثل الخشب والرخام والسيراميك والألومنيوم وغيرها، فكل خامة من تلك الخامات تحتاج إلى منظف خاص بها ليحميها من التلف أو الصدأ أو التآكل ويكون منظف جيد في نفس الوقت، لذلك إذا لجأت ربة المنزل إلى استخدام المنظفات المتخصصة لكل خامة على حدا سيكون الأمر باهظ ومكلف كثيرًا، لذلك يمكن استخدام نصف زجاجة سائل مزيل الدهون ونصف زجاجة صابون التنظيف ونصف زجاجة خل واستخدام تلك المواد معًا لتنظيف وتطهير المطبخ وكذلك الاستغناء عن الاعتماد على استخدام نوع واحد فقط من مواد التنظيف غالية الثمن.

2- تناول وجبات الطعام داخل المنزل

квартира в стиле Арт-Деко, ЖК "Авеню-77", г. Москва 125 м2 , Арт Реал Дизайн Арт Реал Дизайн مطبخ
Арт Реал Дизайн

Арт Реал Дизайн
Арт Реал Дизайн
Арт Реал Дизайн

إن الامتناع عن فكرة تناول الطعام خارج المنزل واتباع النظام الصحي للأكل داخل المنزل فإن ذلك الأمر يوفر الكثير من الوقت والمال، ولكي تقوم ربة المنزل بذلك العمل وإقناع أفراد الأسرة بالابتعاد عن شراء الوجبات السريعة وتناول الوجبات خارج المنزل أمرُُ يحتاج إلى بعض المجهود وذلك من خلال إعداد الأطعمة الشهية والمتنوعة لجذبهم إلى تناول الطعام بالمنزل وتوفير الكثير من الأموال التي يتم إنفاقها على الوجبات الغير صحية.

3- شراء الفواكة والخضراوات في موسمها

Town Lane Residence, Amagansett, NY, BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC مطبخ
BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC

BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC
BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC
BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC

الابتعاد عن شراء الفواكة والخضراوات في غير موسمها حيث أن تلك العادة التي تقبل عليها الكثير من ربات المنزل تساهم بشكل كبير في إهدار الكثير من الأموال، لذلك يجب شراء الفواكة والخضراوات في موسمها لتفادي الوقوع في شراء تلك الأشياء بتكلفة مضاعفة.

4- الاهتمام بديكورات المطبخ البسيطة

Kitchens, Clean Design Clean Design مطبخ
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

ديكور المطبخ من العوامل التي تكون سببًا أساسيًا في إنفاق الكثير من الأموال في مقابل الحصول على ديكورات جميلة وعصرية وعملية في نفس الوقت ولكن نحن بحاجة إلى توفير تلك النفقات التي يمكن الاستغناء عن جزء كبير منها لترشيد تلك النفقات والحد منها والمساهمة في التوفير بعض الشئ، لذلك يمكن تصميم بعض الديكورات البسيطة يدويًا من خلال اختيار بعض اللوحات الفنية ذات الألوان المبهجة وكذلك الأطباق المصنوعة من الخزف الملون أو الديكورات المنزلية البسيطة التي تستطيع ربة المنزل صنعها بنفسها لتضيف لمسة ديكورية جميلة داخل المطبخ.

5- ترتيب أدوات المطبخ والمأكولات المخزنة

Annapolis Renovation/Addition, ARCHI-TEXTUAL, PLLC ARCHI-TEXTUAL, PLLC مطبخ
ARCHI-TEXTUAL, PLLC

ARCHI-TEXTUAL, PLLC
ARCHI-TEXTUAL, PLLC
ARCHI-TEXTUAL, PLLC

تنظيم الأشياء المستخدمة والمأكولات المخزنة وترتيبها وحفظها بشكل منظم ومرتب داخل المطبخ يساعد بشكل كبير على معرفة الأشياء المنتهية الصالحة للتخلص منها والأشياء التي قاربت على انتهاء صلاحيتها لإمكانية الاستفادة منها قبل انتهائها أو الصالحة للاستخدام لفترة طويلة وذلك للتمييز بين الأشياء وشراء الاحتياجات الأساسية الغير موجودة فقط مما يساعد بشكل كبير على توفير الكثير من الأموال التي يتم إهدارها في شراء بعض الأدوات الموجودة بالفعل.

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