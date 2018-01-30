تصميم مذهل لمنزل في مستوحى من الطبيعة

تم تصميم المنزل من الداخل بطريقة تستخدم مكونات طبيعية في كل التفاصيل سواء كانت بمادتها الأصلية مثل الخشب و الأحجار أو حتى من لونها مثل الأثاث المقتبس من لون الحجر الطبيعي ذاته، و تلك الطريقة مميزة في تحقيق التكامل المنشود في التصميم الداخلي بشكل عام.

لنا أن نلاحظ الإبداع في طريقة تناسق ألوان الارضيات و الأثاث و الحوائط كذلك تسليط الأضواء من أغلى لأسفل لإيضاح بروز و تعرجات الحجر ليكون أكثر جمالاً و قوة ولافت بشكل للانتباه .