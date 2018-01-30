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تصميم مذهل لمنزل في مستوحى من الطبيعة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Ambientes, Viviane Bertolini Designer de Interiores Viviane Bertolini Designer de Interiores غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
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اليوم يصحبنا هوميفاي في جولة خاصة لعشاق الإبداع بمساعدة الاقتباس الرائع من مظاهر الطبيعة المحيطة بالمشروع، منزل عائلي صمم في وسط مساحة رائعة من الجمال الطبيعي يحده بعض المنازل من بعض الجهات ويستمد جماله من اللمسات البسيطة و التنسيق الكبير الذي يبدو على كل تفاصيله بقوة يستمدها من التواجد القوي لمواد قد يكون من غير المعتاد استخدامه في الديكور الداخلي للمنازل .

إليكم التفاصييل 

حائط حجري متناسق

Ambientes, Viviane Bertolini Designer de Interiores Viviane Bertolini Designer de Interiores غرفة المعيشةإضاءة
Viviane Bertolini Designer de Interiores

Viviane Bertolini Designer de Interiores
Viviane Bertolini Designer de Interiores
Viviane Bertolini Designer de Interiores

تم تصميم المنزل من الداخل بطريقة تستخدم مكونات طبيعية في كل التفاصيل سواء كانت بمادتها الأصلية مثل الخشب و الأحجار أو حتى من لونها مثل الأثاث المقتبس من لون الحجر الطبيعي ذاته، و تلك الطريقة مميزة في تحقيق التكامل المنشود في التصميم الداخلي بشكل عام.

لنا أن نلاحظ الإبداع في طريقة تناسق ألوان الارضيات و الأثاث و الحوائط كذلك تسليط الأضواء من أغلى لأسفل لإيضاح بروز و تعرجات الحجر ليكون أكثر جمالاً و قوة ولافت بشكل للانتباه .

الطبيعة في الإكسسوار

Ambientes, Viviane Bertolini Designer de Interiores Viviane Bertolini Designer de Interiores غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Viviane Bertolini Designer de Interiores

Viviane Bertolini Designer de Interiores
Viviane Bertolini Designer de Interiores
Viviane Bertolini Designer de Interiores

تم نقل الإكسسوارات بالكامل من روح الطبيعة سواء كانت من الزجاج أو من الخشب أو الزهور حتى الرفوف و الخزانات الصغيرة تم تصميمها من الخوص الطبيعي بلون الخشب المتعارف عليه و المستخدم في مكونات أخرى بالغرفة مثل الأثاث و الأحجار المزينة للحائط .

طريقة مميزة للغاية في التصميم خصوصاً أن الديكور من أبسط ما يمكن لو قمنا بالتدقيق فيه، و لكن تواجد كل المكونات في تناغم قوي قد جعل من التصميم شيء أشبه بالخيال .

جلسة خارجية خلابة

Ambientes, Viviane Bertolini Designer de Interiores Viviane Bertolini Designer de Interiores بلكونات وشرفاتأثاث
Viviane Bertolini Designer de Interiores

Viviane Bertolini Designer de Interiores
Viviane Bertolini Designer de Interiores
Viviane Bertolini Designer de Interiores

الهواء الطلق لايعوض، كان ذلك توجه المصمم منذ البداية، فقد قام بنشر الجلسات الخارجية في أكثر من مكان بجوار حوائط المنزل مع انتشار الزهور الطبيعية في الحديقة الأمامية للمنزل بالكامل.

طريقة تصميم الجلسات كانت في أغلبها عائلية بمعنى أنه يوجد في كل جلسة طقم أنترية كامل من كنبة و منضدة و مقاعد حتى تستوعب كل الأفراد الساكنين في المنزل و كذلك كل الضيوف المتوقع زيارتهم لنا للجلوس في هذا الجو المنعش .

حمام بورق حائط

Ambientes, Viviane Bertolini Designer de Interiores Viviane Bertolini Designer de Interiores حمامديكورات
Viviane Bertolini Designer de Interiores

Viviane Bertolini Designer de Interiores
Viviane Bertolini Designer de Interiores
Viviane Bertolini Designer de Interiores

تصميم الحمام من أفخم مايمكن بفضل ورق الحائط الكلاسيكي المستخدم في الجدران الموجودة في خلفية التواليت و هي فكرة جيدة خصوصاً أن الحمام في مساحته لا يحتاج الكثير من الزخارف و لايتحمل أوراق حائط مزخرفة سوى في حائط واحد فقط و هو ماكان بكل احترافية .

الفكرة الأخرى الكامنة في هذا التصميم هي الحجم الواضح للتواليت وباقي الأدوات الصحية و الأطقم التي جاءت صغيرة الحجم بما يلائم المساحة و لايعوق الجانب العملي لها و بالفعل كانت فكرة عملية أثبتت رجاحة الاستخدام .

غرفة نوم تستلهم الهدوء

Ambientes, Viviane Bertolini Designer de Interiores Viviane Bertolini Designer de Interiores غرفة نومإضاءة
Viviane Bertolini Designer de Interiores

Viviane Bertolini Designer de Interiores
Viviane Bertolini Designer de Interiores
Viviane Bertolini Designer de Interiores

تصميم غرفة النوم كانت سمته الرئيسية الألوان الفاتحة و الخصوصية الواضحة في وجود الستائر فوق نوافذ الغرفة، و الانتشار الواضح للاسبوتات و الأضواء في كل الأركان وبيوت النور بالقرب من الجدران و السقف مما خلق جواً شاعرياً لايعوض .

وتم استخدام اللمسة الطبيعية هنا في الأرضيات عن طريق الباركية المتناغم بين الداكن و الفاتح بطريقة مميزة استمد منها المصمم كل الألوان و الدرجات في باقي مكونات الغرفة مثل الستائر الثقيلة و السرير .

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