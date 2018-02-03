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تصميم مميز لمطابخ ساحرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
SUR LES HAUTEURS DU PERE LACHAISE, EC Architecture Intérieure EC Architecture Intérieure مطبخ
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تصميم مطبخ أحلامك يحتاج منك إلى العديد من الأفكار الخلاقة و المبدعة في الديكور إلى جانب اللمسة الفنية المطلوبة في توفير الألوان المناسبة ودمج المساحات قدر الإمكان للحصول على كل الرفاهية والعملية بدون أي عناء، و لعل المطابخ بصفة عامة تعتبر من الأكثر تنوعاً في عالم الديكور، قمنا في هوميفاي خلال كتاب الأفكار هذا بتجميع باقة مميزة من النماذج الناجحة لمطابخ يمكن أن نطلق عليها مطابخ الأحلام مهما اختلفت الأذواق و تعددت الآراء .

إليكم مجموعة مميزة من المطابخ التي نجحت في جذب الانتباه إليها و تتميز بالعديد من الأفكار التي تصلح لاقتباسها في تصميماتنا التي تحتاج للتجديد بلمسة عصرية رائعة ..

منطقة عمل ملهمة

SUR LES HAUTEURS DU PERE LACHAISE, EC Architecture Intérieure EC Architecture Intérieure مطبخ
EC Architecture Intérieure

EC Architecture Intérieure
EC Architecture Intérieure
EC Architecture Intérieure

تم استخدام البساطة و تناسق الألوان لتكون هي السمة الأساسية في هذا المطبخ الرائع، نلاحظ كبر حجم الخزائن بشكل عام مع تباينها في الخزائن الأرضية وهذا يعود لحاجة المصمم لتوفير كافة أنواع التخزين الملائمة لحاجات وأغراض المطبخ، ومن الناحية الفنية فقد تم الاعتماد على الإضاءة في الأماكن الفائرة تحت الخزائن في منطقة العمل الرئيسية بجوار الحوض الأمر الذي كان عاملاً رئيسياً في ظهور المطبخ بهذا الشكل المشرق على مختلف الأنحاء .

تخزين خرافي

Residência Piratininga 2015, Catharina Quadros Arquitetura e Interiores Catharina Quadros Arquitetura e Interiores مطبخ
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores

Catharina Quadros Arquitetura e Interiores
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores

في هذا المطبخ تم توفير التناغم بين الأسود و الأبيض عن طريق الخزائن المتساوية معاً في الحجم والتصميم الخارجي، كذلك تم توفير أماكن في الخزائن للأجهزة الكهربائية و الفرن، مما كان ملائماً لطبيعة المطبخ التي تحتاج لمثل تلك الأفكار التي تصب في جانب التنسيق العالي حتى لاتهدر المساحة المحدودة المتوفرة في المطبخ بأي شكل من الأشكال .

أبيض ناصع

Realizzazioni, FALEGNAMERIA GASPERI SNC FALEGNAMERIA GASPERI SNC مطبخ
FALEGNAMERIA GASPERI SNC

Realizzazioni

FALEGNAMERIA GASPERI SNC
FALEGNAMERIA GASPERI SNC
FALEGNAMERIA GASPERI SNC

اللون الأبيض عصري ومشرق و يتفاعل مع أقل كمية من الإضاءة، النوافذ كانت ضرورية لمثل هذا التألق الظاهر أمامنا في كل التفاصيل، الأرضيات هي الأخرى جاءت باللون الأبيض ولكن ملحوظة أن هذا التصميم قد لايلائم طبيعة المطابخ التي تتعرض يومياً لعمليات مستمرة من الطهي خصوصاً في تواجد الأطفال لحاجة اللون الأبيض للتنظيف الدائم وهو ماسيكون مرهقاً في حالة المنازل العائلية متعددة الدعوات والعزومات .

فخامة

ГЛЯНЦЕВЫЙ ВЫПУСК. ДИЗАЙН КВАРТИРЫ В МОСКВЕ, Volkovs studio Volkovs studio مطبخ
Volkovs studio

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

الكلاسيكيات ليست غريبة على المطابخ، فالنجف الكريستالي وجد مكانه في هذا التصميم بسهولة وكذلك الدمج مع النمط العصري كان مثالياً في باقي التفاصيل، السفرة و الخزائن والإضاءة الخلفية فيها كانت رائعة، وكذلك توفير المساحة بين كل المكونات بأفضل مايكون لحرية التنقل والاستخدام كان جلياً .

لمسة رخام

homify مطبخ خشب نقي Brown
homify

homify
homify
homify

الرخام من العناصر الطبيعية التي يمكنها أن تضيف الكثير لتصميم مطبخك، فقد تم استخدامه هنا في تصميم الجزيرة الوسطة الخاصة بالمطبخ والتي استخدمت كمنضدة أو بار ثابت لتناول المأكولات و المشروبات السريعة ويمكن أن يكون سفرة غير رسمية حققت الفصل الضروري بين مكونات المطبخ وبين المساحة المشتركة المطلة عليه التي تحتوي على غرف أخرى .

الأخشاب تلعب دورها

PROJETO RESIDENCIA ALTO DA BOA VISTA SP, MONICA SPADA DURANTE ARQUITETURA MONICA SPADA DURANTE ARQUITETURA مطبخ
MONICA SPADA DURANTE ARQUITETURA

MONICA SPADA DURANTE ARQUITETURA
MONICA SPADA DURANTE ARQUITETURA
MONICA SPADA DURANTE ARQUITETURA

فكرة استخدام الأخشاب مثالية في المطابخ لكل عشاق اللمسات الطبيعية في التصميم، وتم استخدامه هنا على نطاق واسع في الجدران و الخزائن و الجزيرة الأمامية والسفرة القريبة من المطبخ، تصميم ملهم لأقصى درجة خصوصاً مع حدوث التكامل المطلوب بين الداخل والإطلالة الخارجية المليئة بالأخشاب أيضاً.

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مطابخ تبهر كل ضيوفك

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