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5 أسباب تدفعك لاقتناء الأبواب الخشبية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Maison avec couloir vitré et mobilier bois, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création أبواب خشبية خشب Brown
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يعتبر الخشب من أكثر الخامات شيوعًا في صنع الأبواب سواء الداخلية التي تفصل بين الغرف المختلفة للمنزل، أو الخارجية التي تستخدم في واجهات المباني العادية والفيلات والقصور وغيرها من أنواع المنازل حيث تتميز بالجمع بين عدة مميزات معًا في وقت واحد وهو ما سنتطرق للحديث عنه في هذه الجولة!

1- تتمتع بمظهر أنيق وجذاب

Marakez Head Quarters, Mazura Mazura أبواب خشبية خشب نقي Wood effect
Mazura

Mazura
Mazura
Mazura

على رأس قائمة مزايا الأبواب الخشبية والتي تدفعك لاقتنائها بمنزلك، هو ما تتمتع به من مظهر أنيق وجذاب، ناهيك عما تضيفه للغرفة التي تثبت بها من دفء ينتشر بأرجائها المختلفة خصوصًا إن كانت الأرضية هي الأخرى خشبية كما هو الحال في التصميم المعروض.

3- قوية ومتينة

Maison avec couloir vitré et mobilier bois, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création أبواب خشبية خشب Brown
Pierre Bernard Création

Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création

من المعروف أن مادة الخشب تتميز بمتانتها وقوتها، وهو ما يجعلها مناسبة للأبواب الخارجية للمنازل والفلل والقصور، حيث يصعب اجتيازها مقارنة ببدائل أخرى أقل في قوة تحملها.

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3- تنتشر بتصاميم لا حصر لها

Construcción Masia Catalana, Atres Arquitectes Atres Arquitectes أبواب خشبية خشب نقي
Atres Arquitectes

Atres Arquitectes
Atres Arquitectes
Atres Arquitectes

تنتشر يوم بعد يوم أشكال وتصاميم متنوعة للأبواب عمومًا والنوع الخشبي منها على وجه التحديد حتى أصبح هناك تشكيلة واسعة من مختلف الأنماط الديكورية يمكنك الاختيار من بينها ما يناسب ذوقك الخاص والنمط الديكوري لمنزلك، ما بين الكلاسيكي والعصري والتبسيطي والإسكندنافي والريفي وغيرهم.

4- يمكن طلائها باللون المفضل إليك

BACHELOR PAD, SAGA Design SAGA Design أبواب خشبية خشب Blue
SAGA Design

SAGA Design
SAGA Design
SAGA Design

لمن لا يحب درجات اللون البني المختلفة التي تتألق بها الأبواب الخشبية، تتمتع تلك الأخيرة بسمة رائعة وهي امكانية الطلاء وتغيير إطلالتها باللون المفضل إليك.. شاهد كيف بدا الأزرق مذهلًا في هذا الباب الخشبي الداخلي.

5- تعدد استخداماتها

House-St, 伊藤憲吾建築設計事務所 伊藤憲吾建築設計事務所 أبواب خشبية خشب Wood effect
伊藤憲吾建築設計事務所

伊藤憲吾建築設計事務所
伊藤憲吾建築設計事務所
伊藤憲吾建築設計事務所

يمكن استخدامها في كلًا من الأبواب الداخلية التي تفصل بين الغرف والساحات الداخلية المختلفة من المنزل وكذلك كأبواب خارجية رئيسية عند واجهة المنازل وذلك يعود للسبب السابق الإشارة إليه وهو متانتها وقوتها.

تصميم مذهل لمنزل في مستوحى من الطبيعة

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