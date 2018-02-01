5 أسباب تدفعك لاقتناء الأبواب الخشبية

يعتبر الخشب من أكثر الخامات شيوعًا في صنع الأبواب سواء الداخلية التي تفصل بين الغرف المختلفة للمنزل، أو الخارجية التي تستخدم في واجهات المباني العادية والفيلات والقصور وغيرها من أنواع المنازل حيث تتميز بالجمع بين عدة مميزات معًا في وقت واحد وهو ما سنتطرق للحديث عنه في هذه الجولة!
على رأس قائمة مزايا الأبواب الخشبية والتي تدفعك لاقتنائها بمنزلك، هو ما تتمتع به من مظهر أنيق وجذاب، ناهيك عما تضيفه للغرفة التي تثبت بها من دفء ينتشر بأرجائها المختلفة خصوصًا إن كانت الأرضية هي الأخرى خشبية كما هو الحال في التصميم المعروض.
من المعروف أن مادة الخشب تتميز بمتانتها وقوتها، وهو ما يجعلها مناسبة للأبواب الخارجية للمنازل والفلل والقصور، حيث يصعب اجتيازها مقارنة ببدائل أخرى أقل في قوة تحملها.
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تنتشر يوم بعد يوم أشكال وتصاميم متنوعة للأبواب عمومًا والنوع الخشبي منها على وجه التحديد حتى أصبح هناك تشكيلة واسعة من مختلف الأنماط الديكورية يمكنك الاختيار من بينها ما يناسب ذوقك الخاص والنمط الديكوري لمنزلك، ما بين الكلاسيكي والعصري والتبسيطي والإسكندنافي والريفي وغيرهم.
لمن لا يحب درجات اللون البني المختلفة التي تتألق بها الأبواب الخشبية، تتمتع تلك الأخيرة بسمة رائعة وهي امكانية الطلاء وتغيير إطلالتها باللون المفضل إليك.. شاهد كيف بدا الأزرق مذهلًا في هذا الباب الخشبي الداخلي.
يمكن استخدامها في كلًا من الأبواب الداخلية التي تفصل بين الغرف والساحات الداخلية المختلفة من المنزل وكذلك كأبواب خارجية رئيسية عند واجهة المنازل وذلك يعود للسبب السابق الإشارة إليه وهو متانتها وقوتها.